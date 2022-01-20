Апелляция отменила решение Печерского суда по делу о вмешательстве в работу суда во время Майдана
Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда Киева об отмене подозрения по делу Лилии Вернигоры, которая, по версии следствия, вмешивалась в систему автоматического распределения в Голосеевском суде на Майдане.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Адвокатскую совещательную группу".
Своим решением Киевский апелляционный суд направил дело на новое судебное разбирательство в первой инстанции.
Напомним, в июне прошлого года судья Печерского суда Киева Александр Соколов упразднил подозрение бывшего заместителя руководителя аппарата Голосеевского суда Лилии Вернигори. Следствие считает, что Вернигора вмешивалась в систему автоматического распределения Голосеевского суда во время Евромайдана, чтобы выбирать "нужных" судей для рассмотрения ходатайств об избрании мер активистам.
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Более того, он был назначен судьей именно указом Порошенко в 2017 году. Свой человек.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/318/2009 2009 - суддя Печерського районного суду м. Києва.
Про призначення суддів
1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:
суддів Печерського районного суду міста Києва:
КИРИЛЮК Ірину Володимирівну,
СОКОЛОВА Олексія Михайловича;
Президент України П.ПОРОШЕНКО
2 листопада 2017 року
Чекайте-но, суддя Соколов 2 дні в муках народжував одну резолютивну частину ухвали, на 1 сторінку?
Я, суддя, трохи приоху*ваю, вибачте за мою французьку
Ждут пока судьи от старости помрут?
Но зеблан за 2,5 лет все вернул назад.
Звісно, політики про народ такого не можуть сказати, бо потім "ображені" не оберуть такого політика. Але по суті ж так. Система - то похідна від" мудрого" народу, який отримує свою "мудрість" тільки на своєму досвіді ходіння по граблям. Зараз, можливо отримує щеплення від популізму, а може і ні, обравши наступного популіста, як то Разумкова, наприклад. Тоді це уже буде "бустерна доза" від популізму.
Доречі, із відповідною лексикою.