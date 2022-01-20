Апелляция отменила решение Печерского суда по делу о вмешательстве в работу суда во время Майдана

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда Киева об отмене подозрения по делу Лилии Вернигоры, которая, по версии следствия, вмешивалась в систему автоматического распределения в Голосеевском суде на Майдане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Адвокатскую совещательную группу".

Своим решением Киевский апелляционный суд направил дело на новое судебное разбирательство в первой инстанции.

Напомним, в июне прошлого года судья Печерского суда Киева Александр Соколов упразднил подозрение бывшего заместителя руководителя аппарата Голосеевского суда Лилии Вернигори. Следствие считает, что Вернигора вмешивалась в систему автоматического распределения Голосеевского суда во время Евромайдана, чтобы выбирать "нужных" судей для рассмотрения ходатайств об избрании мер активистам.

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