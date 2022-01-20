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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Апелляция отменила решение Печерского суда по делу о вмешательстве в работу суда во время Майдана

Апелляция отменила решение Печерского суда по делу о вмешательстве в работу суда во время Майдана

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда Киева об отмене подозрения по делу Лилии Вернигоры, которая, по версии следствия, вмешивалась в систему автоматического распределения в Голосеевском суде на Майдане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Адвокатскую совещательную группу".

Своим решением Киевский апелляционный суд направил дело на новое судебное разбирательство в первой инстанции.

Напомним, в июне прошлого года судья Печерского суда Киева Александр Соколов упразднил подозрение бывшего заместителя руководителя аппарата Голосеевского суда Лилии Вернигори. Следствие считает, что Вернигора вмешивалась в систему автоматического распределения Голосеевского суда во время Евромайдана, чтобы выбирать "нужных" судей для рассмотрения ходатайств об избрании мер активистам.

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апелляция (628) суд (25112) юстиция (758) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+6
Hon. Judge Dredd@Honorable_Dredd



Чекайте-но, суддя Соколов 2 дні в муках народжував одну резолютивну частину ухвали, на 1 сторінку?
Я, суддя, трохи приоху*ваю, вибачте за мою французьку

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20.01.2022 12:11
+6
Гуляй лісом , екперД дирявий 😡
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20.01.2022 12:16
+3
8 лет ...
Ждут пока судьи от старости помрут?
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20.01.2022 12:11
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Так это тот же самый судья Печерского суда Соколов, который выбрал самую мягкую меру пресечения из возможных Порошенко.
Более того, он был назначен судьей именно указом Порошенко в 2017 году. Свой человек.
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20.01.2022 11:58 Ответить
Гуляй лісом , екперД дирявий 😡
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20.01.2022 12:16 Ответить
брешешь,кацапа.впрочем,как всегда

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/318/2009 2009 - суддя Печерського районного суду м. Києва.
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20.01.2022 12:27 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/3482017-22918 Указ Президента України
Про призначення суддів
1. Призначити у місцевих загальних судах на посади:

суддів Печерського районного суду міста Києва:

КИРИЛЮК Ірину Володимирівну,

СОКОЛОВА Олексія Михайловича;

Президент України П.ПОРОШЕНКО

2 листопада 2017 року
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20.01.2022 12:33 Ответить
Бывает,что лучшая и любимая подруга у жены мужа отбивает и лучший друг на деньги кидает)что высрать то хотел?
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20.01.2022 12:36 Ответить
судья соколов ещё вчера ушел в отпуск,дегенерат)
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20.01.2022 12:34 Ответить
Брехливое кацапское чмо, он в пещерном суде обитал до Порошенко. Только зовут его не Олександр, а Олексій Михайлович. Цензорята, исправляйте. Казлов надо знать.
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20.01.2022 12:38 Ответить
А кого же тогда Порошенко назначил судьей своим указом в 2017 году? Пушкина?
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20.01.2022 12:39 Ответить
То что он указ подписал, не значит, что это его креатура. Президент на всех указы подписывает. Не "свой человек", он и раньше там кормился.
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20.01.2022 12:45 Ответить
Hon. Judge Dredd@Honorable_Dredd



Чекайте-но, суддя Соколов 2 дні в муках народжував одну резолютивну частину ухвали, на 1 сторінку?
Я, суддя, трохи приоху*ваю, вибачте за мою французьку

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20.01.2022 12:11 Ответить
8 лет ...
Ждут пока судьи от старости помрут?
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20.01.2022 12:11 Ответить
Твари продажные зятягивают процесс правосудия!! Власть всячески тормозит дела.. коррупция во всей красы - твари на пожизненном содержании у налогоплательщиков быкуют обслуживая чиновников при власти
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20.01.2022 12:21 Ответить
Реформированная порохом судебная система!)))
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20.01.2022 12:24 Ответить
Порох ее и реформировал.

Но зеблан за 2,5 лет все вернул назад.
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20.01.2022 12:31 Ответить
Кура, Порох до первой инстанции не успел добраться. Теперь Зеленая шобла извращается как может, чтоб дела Порошенко именно в первую инстанцию затянуть, где портновская гвардия сидит. Даже зраду шьют, чтоб в пещерном суде рассматривать
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20.01.2022 12:42 Ответить
Сказочник))))))А вот оскорблять людей- это типично для порохоботов
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20.01.2022 15:24 Ответить
Напевно, реформи будь якої системи неможливі, якщо у нас є 73% довбодятлів. Порох зробив більше ніж міг при такій якості "мудрого" народу. Так що у першу чергу треба дивитися на себе.
Звісно, політики про народ такого не можуть сказати, бо потім "ображені" не оберуть такого політика. Але по суті ж так. Система - то похідна від" мудрого" народу, який отримує свою "мудрість" тільки на своєму досвіді ходіння по граблям. Зараз, можливо отримує щеплення від популізму, а може і ні, обравши наступного популіста, як то Разумкова, наприклад. Тоді це уже буде "бустерна доза" від популізму.
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20.01.2022 12:46 Ответить
Мудрый народ.!!!!Я думаю Да. Если прокотил пороха .Который работал министров экономики на Овоща ,когда его дружбан Луцеко сидел и Тимошенко тоже была в тюрьме!!!!))))
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20.01.2022 15:28 Ответить
Маячня, на рівні зеленого підлітка. Типовий приклад із складу 73%.
Доречі, із відповідною лексикою.
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20.01.2022 15:47 Ответить
Вот ты и прокололся
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20.01.2022 15:58 Ответить
 
 