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Новости Борьба с коронавирусом
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Инновационные лекарства против COVID-19 в дальнейшем также будут доступны для украинцев, - Минздрав

Инновационные лекарства против COVID-19 в дальнейшем также будут доступны для украинцев, - Минздрав

Пациенты с COVID-19 будут пользоваться современными и действенными методами лечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В декабре был обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Кроме того, для лечения в стационарах закуплены "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).

"Уже подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир"" - препарата для амбулаторного лечения COVID-19, чтобы обезопасить, в первую очередь, группы риска от перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Также подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом "Паксловид", говорится в сообщении.

Для эффективного лечения пациентов ранее Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Автор: 

лекарства (1224) Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Большое спасибо нашим благодетелям из Минздрава. Но к сожалению, они уже традиционно путают понятия "инновационные" и "экспериментальные". И пока этим гнусным мерзавцам не будут предъявлены обвинения за проведение на гражданах Украины преступных медицинских экспериментов, они и дальше будут проявлять трогательную заботу о нашем здоровье.
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20.01.2022 13:34
+2
"Вакцини є експериментальними. Їхня ціна - секретна" - офіційна відповідь МОЗу
https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF

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20.01.2022 12:45
+1
раздайте их шлюшко, крадуцкому депутанам и голобородьке, который так и не стал президентом Украины..
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20.01.2022 12:36
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Это радует. Но.... Не хотелось бы быть подопытной свинкой, на которой проводят испытание.
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20.01.2022 12:17 Ответить
А придется. К сожалению. Хоть бы детей оставили в покое.
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20.01.2022 12:24 Ответить
немає наразі інших варіантів(
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20.01.2022 12:37 Ответить
раздайте их шлюшко, крадуцкому депутанам и голобородьке, который так и не стал президентом Украины..
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20.01.2022 12:36 Ответить
"Вакцини є експериментальними. Їхня ціна - секретна" - офіційна відповідь МОЗу
https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF https://www.youtube.com/watch?v=IhzEBca2cgU&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF

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20.01.2022 12:45 Ответить
Права на работу лишают все равно, типо заботятся . Зато больницы в ужасном состоянии
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20.01.2022 13:15 Ответить
В виде вакцин
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20.01.2022 12:46 Ответить
а мы ими уже пользуемся?
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20.01.2022 12:52 Ответить
Британія більше не вимагатиме носіння маски та наявність COVID-паспорту
https://greenpost.ua/news/brytaniya-bilshe-ne-vymagatyme-nosinnya-masky-ta-nayavnist-covid-pasportu-i42406

https://ru.euronews.com/2022/01/19/covid-wrap-tuesday-evening
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20.01.2022 12:54 Ответить
Большое спасибо нашим благодетелям из Минздрава. Но к сожалению, они уже традиционно путают понятия "инновационные" и "экспериментальные". И пока этим гнусным мерзавцам не будут предъявлены обвинения за проведение на гражданах Украины преступных медицинских экспериментов, они и дальше будут проявлять трогательную заботу о нашем здоровье.
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20.01.2022 13:34 Ответить
А давайте нагодуємо наших благодетелів з МОЗУ оцими інновационними таблетками в принудітельному порядку - кожному по повному курсу для профілактики!!!!
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20.01.2022 15:00 Ответить
 
 