Инновационные лекарства против COVID-19 в дальнейшем также будут доступны для украинцев, - Минздрав
Пациенты с COVID-19 будут пользоваться современными и действенными методами лечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В декабре был обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".
Кроме того, для лечения в стационарах закуплены "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).
"Уже подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир"" - препарата для амбулаторного лечения COVID-19, чтобы обезопасить, в первую очередь, группы риска от перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.
Также подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом "Паксловид", говорится в сообщении.
Для эффективного лечения пациентов ранее Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения.
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