Инновационные лекарства против COVID-19 в дальнейшем также будут доступны для украинцев, - Минздрав

Пациенты с COVID-19 будут пользоваться современными и действенными методами лечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В декабре был обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Кроме того, для лечения в стационарах закуплены "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).

"Уже подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир"" - препарата для амбулаторного лечения COVID-19, чтобы обезопасить, в первую очередь, группы риска от перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Также подписан предварительный договор о закупке 300 тыс. курсов лечения препаратом "Паксловид", говорится в сообщении.

Для эффективного лечения пациентов ранее Кабмин упростил процедуру государственной регистрации лекарственных средств от COVID-19 для экстренного медицинского применения.