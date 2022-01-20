Путин и Байден могут провести телефонный разговор после получения письменного ответа по "гарантиям безопасности", - Песков

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков журналистам.

"Мы также не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств сочтут целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

Во время общения с журналистами Пескова спросили, связаны ли возможные контакты Путина и Байдена с происходящими переговорами и должны ли перед контактом лидеров провести встречу дипломаты по "гарантиям безопасности".

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"Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны (о "гарантиях безопасности" - Ред.) прояснится, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ.