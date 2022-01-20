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Новости Война
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Путин и Байден могут провести телефонный разговор после получения письменного ответа по "гарантиям безопасности", - Песков

Путин и Байден могут провести телефонный разговор после получения письменного ответа по

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков журналистам.

"Мы также не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств сочтут целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.

Во время общения с журналистами Пескова спросили, связаны ли возможные контакты Путина и Байдена с происходящими переговорами и должны ли перед контактом лидеров провести встречу дипломаты по "гарантиям безопасности".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден: Я по-прежнему считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, но он будет проверять нашу готовность к возможной агрессии

"Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны (о "гарантиях безопасности" - Ред.) прояснится, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Байден Джо (2791) переговоры (4988) Песков Дмитрий (1896) путин владимир (31345) россия (95725) США (26889)


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Топ комментарии
+24
На обратной стороне будапешского меморандума!! Сагласны, дичь кацапская??!
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20.01.2022 12:07
+18
Нет проблем - Будапештский меморандум подойдет?
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20.01.2022 12:07
+10
Какие гарантии со стороны РФ? Смех и негодования.Самая лживая страна в мире.Вот как раз умом это понять и можно,если квалифицировано анализировать факты.
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20.01.2022 12:14
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На обратной стороне будапешского меморандума!! Сагласны, дичь кацапская??!
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20.01.2022 12:07 Ответить
ще простіше, пісьмова відповідь від США:

"Пішли нах!"..
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20.01.2022 12:29 Ответить
та допис (можливо) внизу:

а якщо не зрозуміли - відключимо вам, кацапи, Свифт, доступ до електроники та технологій, а ще расейский газ та нафту - від Європи...
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20.01.2022 12:31 Ответить
Нет проблем - Будапештский меморандум подойдет?
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20.01.2022 12:07 Ответить
Олександр Бригинець@bryhynets

Що воно все мені нагадує?
Ось це:

Сталин И.В.
Сообщение ТАСС
13 июня 1941 года

ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий….
2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении…
І далі по тексту(

...А Зеленський просто хотів дестабілізувати українців після їх перемоги в печерному суді
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20.01.2022 12:08 Ответить
письмова відповідь повинна виглядати так:
москалі, ідіть у дупу!
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20.01.2022 12:11 Ответить
Козломордые никак не уймутся
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20.01.2022 12:13 Ответить
Какие гарантии со стороны РФ? Смех и негодования.Самая лживая страна в мире.Вот как раз умом это понять и можно,если квалифицировано анализировать факты.
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20.01.2022 12:14 Ответить
огласите пж , в весь список ,
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20.01.2022 12:15 Ответить
ось тобі, почитай

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20.01.2022 12:16 Ответить
Финляндия и Швеция следуюшими войдут состав НАТО....
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20.01.2022 12:20 Ответить
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20.01.2022 12:21 Ответить
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20.01.2022 12:27 Ответить
Та уже Стингеры и Джавелины завезли ))
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20.01.2022 12:20 Ответить
Мені соромно за США. Довести ...йло до такого стану, коли він бачить себе господарем ситуації та безкарним. Так не поводяться сильні країни з нахабними урядами та диктаторами. А ще зовсім недавно було навпаки. С. Хусейну одразу руки вкоротили. Спільно. Швидко. Ефективно. Не хочете війни, то відповідайте на всі провокації московії лише одним ТОЧКОВИМ ударом крилатими ракетами. Відповіді не буде. Адекватної. Тільки здійметься вий скабеєвих та батьків "обуглившихся бурятських шахтеров". Нічого повиють та заспокояться надовго. До чергового підростаючого гарматного м'яса.
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20.01.2022 12:21 Ответить
какие гарантии можно давать маньяку????
о том что ни одна его жертва никогда не будет сопротивляться и тем более звать на помощь???
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20.01.2022 12:22 Ответить
може цих косорилих на англійській мові послали на *** ? а вони досі не зрозуміли
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20.01.2022 12:22 Ответить
В Ютьюбе вычитал...Порошенко и Байден договорились что Украина войтет в состав ОДКБ Путлера, будут вместе Госдеп, Британию и НАТО валить....
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20.01.2022 12:25 Ответить
питерский пионер- мутит жизнь на все планете!!! И еще и ускоглазый оленевод пристроился- вот их прет чертей!!!
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20.01.2022 12:25 Ответить
Что может сказать говорящий попугай 🦜 хозяин которого в глубокой деменции под присмотром гэбни ..
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20.01.2022 12:26 Ответить
из рашаговносми )))
///
Угрозы отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT опасны, поскольку могут привести в возобновлению гражданской войны на Украине со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», - сказал Песков.
«Мы опасаемся в этой связи», - добавил представитель Кремля.
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20.01.2022 12:27 Ответить
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20.01.2022 12:32 Ответить
Писькин что то особой связи между отключением Свифта от рашки и лугандоном я никак не могу уловить… какую то фигню сам выдумываешь и сам себя ей тешишь… ты забыл что ваши коммуняки во главе с зигановым уже все решили в плане лугандон наш
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20.01.2022 12:36 Ответить
Відповідь кацапською пішов на куй?
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20.01.2022 12:29 Ответить
Обвал Фондового рынка РАБссии за неделю привел к плачевным результатам Падение уровня капиталации кремлевских компаний может развалить РАБссию...,
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20.01.2022 12:33 Ответить
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20.01.2022 12:34 Ответить
Еще пара Ультиматумов путлера для США и НАТО..и РАБссия исчезнет с карты Мира по примеру Сссра Все хорошее любить повторения...
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20.01.2022 12:45 Ответить
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20.01.2022 12:46 Ответить
Пішли кацапи на@уй! Влаштовує письмова відповідь? Якщо ні, то пішли ще тисячу раз на@уй!!!
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20.01.2022 12:55 Ответить
*****...устанешь ждать!
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20.01.2022 13:17 Ответить
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20.01.2022 13:44 Ответить
Така письмова відповідь підійде?
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20.01.2022 13:45 Ответить
Дайте ***** почитать Будапештский меморандум.Котрый превратился именно в мятую бумажку.
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20.01.2022 14:23 Ответить
коли будуть хоть якійсь веселі новини?
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21.01.2022 14:14 Ответить
У меня одна мысль , эта крыса хочет что бы все согласились с Крымом!!!
А я тебе гадина Немцова никогда не прощу!!! И боятся его смысла нет- у него Новичка на всю планету хватит!!
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28.01.2022 16:11 Ответить
 
 