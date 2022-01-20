Путин и Байден могут провести телефонный разговор после получения письменного ответа по "гарантиям безопасности", - Песков
Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения по "гарантиям безопасности".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств", - сказал Песков журналистам.
"Мы также не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств сочтут целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - добавил он.
Во время общения с журналистами Пескова спросили, связаны ли возможные контакты Путина и Байдена с происходящими переговорами и должны ли перед контактом лидеров провести встречу дипломаты по "гарантиям безопасности".
"Нет, президенты сами принимают решение о своих контактах. И после того, как ситуация с ответом американской стороны (о "гарантиях безопасности" - Ред.) прояснится, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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"Пішли нах!"..
а якщо не зрозуміли - відключимо вам, кацапи, Свифт, доступ до електроники та технологій, а ще расейский газ та нафту - від Європи...
Що воно все мені нагадує?
Ось це:
Сталин И.В.
Сообщение ТАСС
13 июня 1941 года
ТАСС заявляет, что:
1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий….
2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении…
І далі по тексту(
...А Зеленський просто хотів дестабілізувати українців після їх перемоги в печерному суді
москалі, ідіть у дупу!
о том что ни одна его жертва никогда не будет сопротивляться и тем более звать на помощь???
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Угрозы отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT опасны, поскольку могут привести в возобновлению гражданской войны на Украине со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока», - сказал Песков.
«Мы опасаемся в этой связи», - добавил представитель Кремля.
*****...устанешь ждать!
А я тебе гадина Немцова никогда не прощу!!! И боятся его смысла нет- у него Новичка на всю планету хватит!!