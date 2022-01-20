Для вступления в НАТО Украине нужно решить вопросы прав этнических венгров, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна осуществить ряд серьезных изменений для вступления в НАТО.
Об этом он заявил в интервью ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - отметил он.
Сийярто отметил, что в Будапеште недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.
"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам".
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По моему, Украине нужно решать проблемы этнических украинцев
Серято вечно что-то путает!
Ти ба, як гавкають з-під парасольки НАТО. Україна, мовляв, не така цивілізована, як їм треба. А тим часом хитросракі угорці нишком роздають свої паспорти у Закарпатті. Нишком - значить усвідомлюють, що то є незаконним і порушує міжнародні норми. Тобто чинять так само нецивілізовано, як і паРаша на Донбасі, роздаючи там паспорти з двоголовим бройлером. І ще щось базікають про Україну.
Ну,ну .... давай, kedves barátom, дерзай ... только помни - ты родился аж через полгода после того, когда я, после Донецкой области - далеко не самой депрессивной области СССР, по-настоящему понял - жизнь и прогресс, это не Донецк, это - Дебрецен (вопреки 1956-му году!) ...
Дерзай, дорогу осилит идущий!
Ніхто у НАТО не тиснув на Грецію - ніхто не буде тиснути на Угорщину. Доки Україна не домовиться з Угорщиною про дозвіл вступу до НАТО - Україні НАТО не бачити. Домовляйтесь!