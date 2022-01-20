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Для вступления в НАТО Украине нужно решить вопросы прав этнических венгров, - Сийярто

Для вступления в НАТО Украине нужно решить вопросы прав этнических венгров, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна осуществить ряд серьезных изменений для вступления в НАТО.

Об этом он заявил в интервью ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - отметил он.

Сийярто отметил, что в Будапеште недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, - Байден

Автор: 

Венгрия (1965) НАТО (10004) членство в НАТО (1515) Сийярто Петер (325)


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Топ комментарии
+77
пошел ты в ЖОПУ.....!
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20.01.2022 12:22
+54
Для вступу в НАТО Україні треба вирішити питання усунення від влади Сійярто та Орбана, очевидно.
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20.01.2022 12:23
+36
Петухов венгерских забыли спросить.
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20.01.2022 12:23
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А з правами етнічних угорців у кацапстані, в Будапешті задоволені?
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20.01.2022 13:35 Ответить
А почему венгры в избранном положении?
По моему, Украине нужно решать проблемы этнических украинцев
Серято вечно что-то путает!
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20.01.2022 14:07 Ответить
Пока суть до дела то и администрация у них поменяется. Собака лает а караван идет.
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20.01.2022 13:36 Ответить
***** об'явився.
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20.01.2022 13:41 Ответить
Долбо-*****.
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20.01.2022 14:25 Ответить
У угров претензии ко всем соседям. Рано или поздно их накажут. Будут как Германия со своим стокгольмским синдромом. Их бы по-хорошему, вернуть обратно на Урал к путину. А Венгрию- Паннонию отдать обратно в Чехию, наследникам Великоморавского княжества, которое уничтожили угры в 9 веке
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20.01.2022 13:42 Ответить
Спасли их от резни немчура тогда !
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20.01.2022 14:58 Ответить
Цих *******-демократів переселити би поближче до їхніх мокшанських братів. Бо вони в Європі як слон у холодильнику.
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20.01.2022 14:06 Ответить
Мадьяры всё время ставят палки в колеса соседям,той же Румынии. Но румыны их давно игнорируют. Этот Сиярто на ставке в Кремле и несёт пургу с мокшандии.
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20.01.2022 14:22 Ответить
Они и ко всем соседям так! Нужно их вернуть на родину в Башкирию!
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20.01.2022 14:57 Ответить
Кажи прямо - віддати частину території з угорцями Угорщині. Відповідь за нами...
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20.01.2022 14:23 Ответить
как же он уже всех и меня личноэтот мудак зае....л!!!! со своими угорцами...((
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20.01.2022 14:26 Ответить
пупинский холуй
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20.01.2022 14:37 Ответить
Мабуть цей йолоп днями в рашці був.
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20.01.2022 14:38 Ответить
Еще одно *****, мадярское...
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20.01.2022 14:38 Ответить
Окончательное решение?
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20.01.2022 14:52 Ответить
Не хвилюйся, ніхто їх не зобижає, бо в Україні при владі нацменшини (не плутати з "нациками".
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20.01.2022 14:55 Ответить
Если не в нато то в СССР и снова танки в будапеште!
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20.01.2022 14:56 Ответить
Так в чому справа, буде Україна в НАТО і єтнічним угорцям буде краще.
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20.01.2022 15:00 Ответить
Правильно.Отправить венгров в Венгрию и вопрос закрыт
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20.01.2022 15:09 Ответить
Сіярто: "Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію."
Ти ба, як гавкають з-під парасольки НАТО. Україна, мовляв, не така цивілізована, як їм треба. А тим часом хитросракі угорці нишком роздають свої паспорти у Закарпатті. Нишком - значить усвідомлюють, що то є незаконним і порушує міжнародні норми. Тобто чинять так само нецивілізовано, як і паРаша на Донбасі, роздаючи там паспорти з двоголовим бройлером. І ще щось базікають про Україну.
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20.01.2022 15:20 Ответить
хз в чем связь нато и венгров, но разрешать двойное гражданство, учитывая раздачу паспортов рф в крыму и на донбассе это бред.
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20.01.2022 15:56 Ответить
Петрухе этому было всего 12 лет, когда оккупационные советские войска покинули территорию его родины. Видимо поэтому он думает, что ему и его гражданам будет лучше не тогда когда Першинги и ATACMS-ы будут стоять в Сумах и Харькове, а тогда, когда в Ужгороде, Берегово и т.д., будут стоять Калибры и Искандеры ....
Ну,ну .... давай, kedves barátom, дерзай ... только помни - ты родился аж через полгода после того, когда я, после Донецкой области - далеко не самой депрессивной области СССР, по-настоящему понял - жизнь и прогресс, это не Донецк, это - Дебрецен (вопреки 1956-му году!) ...

Дерзай, дорогу осилит идущий!




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20.01.2022 15:58 Ответить
Пшел на йкх..довбойобик
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20.01.2022 16:40 Ответить
Не даремно бабуся розповідала, що мадяри були гірші від есесовців...
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20.01.2022 16:45 Ответить
ИЛИ ЧТОБЫ СИЯРТО ЗДОХ !)
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20.01.2022 17:24 Ответить
НАТО НАДО ВООБЩЕ ПОДУМАТЬ ОБ ВРЕМЕННОМ ИСКЛЮЧЕНИИ ВЕНГРИ ИЗ НАТО РАДИ БОЛЬШЕЙ УКРАИНЫ !!!
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20.01.2022 17:29 Ответить
МАДЯРЫ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА )))
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20.01.2022 17:30 Ответить
Усі рішення НАТО приймаються консенсусом. Угорщина накладе вето.
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20.01.2022 19:21 Ответить
в смысле отправить их в Венгрию
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20.01.2022 17:54 Ответить
Угорщина має право вето на будь-які рішення НАТО, у тому числі прийому нових членів. НАТО не стане псувати відносини з дійсним членом заради майбутніх. Тим більше, що обурена Угорщина може перейти у союз з Росією, а це НАТО не потрібно.
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20.01.2022 18:29 Ответить
Коли Македонія вступала у НАТО - Греція заблокувала вступ з вимогою змінити назву країни. Через 11 років Македонія підкорилась. Тоді Греція дозволила вступ.

Ніхто у НАТО не тиснув на Грецію - ніхто не буде тиснути на Угорщину. Доки Україна не домовиться з Угорщиною про дозвіл вступу до НАТО - Україні НАТО не бачити. Домовляйтесь!
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20.01.2022 18:37 Ответить
А почему это сиярто свою пасть раззевает? Наши венгры этого требуют? Нет! Так чего он лезет в наши внутренние дела?
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20.01.2022 20:32 Ответить
если кого то что то не устраивает то - чемодан > вокзал > и далее в нужном направлении. всем не угодишь, поэтому пусть подстраиваются под всех.
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20.01.2022 21:06 Ответить
Це ****** дає інтерв'ю ТАСС.ру ..., яке заблоковане в Україні. І нащо Цензор з тої помийки тягне сюди гімно?
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20.01.2022 22:59 Ответить
Сначала вы должны заплатить Украине за нарушение прав украинцев в годы оккупации венгерскими войсками.....они ведь повинны не только в нарушении прав, но и в массовых убийствах гражданского населения
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21.01.2022 09:48 Ответить
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