Для вступления в НАТО Украине нужно решить вопросы прав этнических венгров, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна осуществить ряд серьезных изменений для вступления в НАТО.

Об этом он заявил в интервью ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцам нужно провести ряд серьезных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - отметил он.

Сийярто отметил, что в Будапеште недовольны ситуацией с правами этнических венгров в Украине.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам".

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