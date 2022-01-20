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Блинкен прибыл в Берлин, где в преддверии встречи с Лавровым проведет переговоры с Германией, Францией и Британией

Блинкен прибыл в Берлин, где в преддверии встречи с Лавровым проведет переговоры с Германией, Францией и Британией

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Бликен прилетел в Берлин, чтобы обсудить с европейскими союзниками возможное давление на Россию на фоне угрозы вторжения в Украину.

В Государственном департаменте сообщили, что Блинкен проведет переговоры с Германией, Францией и Британией, прежде чем в пятницу встретиться в Женеве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что госсекретарь также произнесет в Берлине речь, посвященную ситуации в Европе. Источники в Госдепе сообщили, что речь будет идти о том, что нынешний кризис является критическим моментом для международного порядка, основанного на верховенстве права.

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СМИ отмечают, что переговоры с европейскими странами пройдут на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия собирается вторгнуться в Украину.

В среду, 19 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен находился с визитом в Киеве.

Великобритания (4986) Германия (6995) Лавров Сергей (2306) переговоры (4988) Франция (3526) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
В мокшів вже підгоряє
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20.01.2022 12:29
+2
Даремно захід не напхав нас зброєю. Рашка би з переляку сюди б і носа не потикала.
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20.01.2022 12:38
+1
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20.01.2022 12:29
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20.01.2022 12:29 Ответить
В мокшів вже підгоряє
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20.01.2022 12:29 Ответить
Танковому кулаку показали британську дулю. І це прекрасно.)
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20.01.2022 12:37 Ответить
Даремно захід не напхав нас зброєю. Рашка би з переляку сюди б і носа не потикала.
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20.01.2022 12:38 Ответить
Наявні засоби мають відповідати можливостям застосуванн.
Надані джавеліни вояки почали використовувати під час тренувань. Скалася система зберігання і обліку. Яка не яка, але є і працює. Тепер цю систему можна наповнювати кількістю. Зброя, яка була б надана без створення інфраструктури її застосування лежала б і чекала. А вона ж коштує грошей платників податків. А то ще б на викраження і втрати.
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20.01.2022 21:00 Ответить
Разве нлавы не саабовские, т. е шведские? Да и они малого радиуса действия, 600 (сравнивая с теми же джавелинами и стугной). И вроде несложные
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20.01.2022 12:39 Ответить
В умовах міста кращого не придумаєш.
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20.01.2022 12:54 Ответить
хлопці - в "умовах якого міста " ви зібрались застосовувати ці іграшки які брити завезли ??? сьогодні нам не вистачає зброї на фронті.. в окопах.. в полі.. а не в містах.. і танки з бмп треба було б зустрічати на кордоні з рашкою та білорашкою !! а не в містах!!!чи шо !!
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20.01.2022 13:21 Ответить
вову вже "залажілі " перед Пуйлом сенатори -

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі https://www.radiosvoboda.org/a/********-ssha-rosiya/31658552.html з сенаторами США в Києві цього тижня закликав до негайного запровадження жорстких санкцій проти Росії, а не чекати на можливе широкомасштабне російське вторгнення в Україну, пише видання https://www.axios.com/ukraine-russia-sanctions-invasion-senators-9f657902-f4f9-40fe-a5e5-a6d58d4e1033.html Axios із посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією.

За словами Зеленського, які наводить видання, український президент намагався переконати сенаторів, що президент Росії Володимир Путін не розуміє слова «якщо» і загроза санкцій у разі вторгнення не відверне його від наступу. «У його словнику є лише «так» і «ні», - сказав Зеленський про Путіна, додавши, як стверджується, що українці добре розуміють «російський менталітет».

тепер Блінкін довідається від рашистів , що далажіді ОПУшні кроти рашистам після його візиту ...
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20.01.2022 12:34 Ответить
вова просив сенаторів санкцій пабальше і параньше, а людям втюхував биігти за гречкою з сірниками
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20.01.2022 12:36 Ответить
і ьшо.. не треба по вашому просити сенаторів пресувати рашу ?? чи ви проти ??наталія гончар..
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20.01.2022 12:39 Ответить
треба одягти памперси й заявити про це прямо, а не щоб з "посиланням на чотири джерела"писалопро це західне видання -Вам не дійшламоядумка , може так паймьотє?
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20.01.2022 12:46 Ответить
наталія - ваше "пайметє" це на якому "язіке" ??
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20.01.2022 13:18 Ответить
 
 