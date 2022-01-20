Блинкен прибыл в Берлин, где в преддверии встречи с Лавровым проведет переговоры с Германией, Францией и Британией
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Бликен прилетел в Берлин, чтобы обсудить с европейскими союзниками возможное давление на Россию на фоне угрозы вторжения в Украину.
В Государственном департаменте сообщили, что Блинкен проведет переговоры с Германией, Францией и Британией, прежде чем в пятницу встретиться в Женеве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сообщается, что госсекретарь также произнесет в Берлине речь, посвященную ситуации в Европе. Источники в Госдепе сообщили, что речь будет идти о том, что нынешний кризис является критическим моментом для международного порядка, основанного на верховенстве права.
СМИ отмечают, что переговоры с европейскими странами пройдут на фоне заявления президента США Джо Байдена о том, что Россия собирается вторгнуться в Украину.
В среду, 19 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен находился с визитом в Киеве.
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