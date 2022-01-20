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Новости Санкции против России
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США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике", - Кулеба. ВИДЕО

Украина оказывает поддержку США в противостоянии российской агрессии.

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эта поддержка идет не только на словах, но и в конкретных действиях.

"Соединенные Штаты разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар. Не могу раскрывать все детали, потому что на финишной прямой идет работа по согласованию действий между США и их европейскими союзниками. Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам", - отметил министр.

Кулеба добавил, что Россия лишится доступа к ряду важных для нее технологий.

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россия (95725) санкции (11321) США (26889) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
***** похер на эти санкции как и похер на свой быдло-народ.Рабы все выдержат,а недовольных будут сажать на бутылки и швабры
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20.01.2022 12:35
+4
Давно пора Помойку перевести в режим "Продукты в обмен на Нефть/Газ".
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20.01.2022 12:59
+3
Украина оказывает поддержку США в их (т.е. США) противостоянии российской агрессии...

Т.е. это США противостоят.
А бусичка скромно и изредка те США поддерживает. Добрым словом, как правило.

=====

Ну, хоть раз от зебилов услышал что-то типа правды...
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20.01.2022 12:45
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***** похер на эти санкции как и похер на свой быдло-народ.Рабы все выдержат,а недовольных будут сажать на бутылки и швабры
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20.01.2022 12:35 Ответить
Санкції це хорошо, Стрінгери це хорошо, Петріоти краще.
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20.01.2022 12:38 Ответить
Дави козломордих!
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20.01.2022 12:35 Ответить
Vlad Markov


Как работают санкции США и что происходит с различными секторами России? Американские санкции очень сложные, но очень эффективные. Я довольно часто вижу людей, которые думают, что США не достаточно давит на Кремль. Это серьёзное заблуждение!

С момента вступления санкций по Украине, Рубль обвалился в два раза. И объём внешних торгов упал в несколько раз. Причины были именно американские санкции. Обама подписал первый приказ 24 марта 2014 г и 1 директива e.o. 13662 вступила в силу 16 июля 2014.

Если вы думаете, что я это всё придумал, посмотрите на рекомендации адвокатской конторы, которая работает по всему миру
https://twitter.com/bakermckenzie @BakerMcKenzie
, о работе компаний с Россией. Секция 10 описывает взаимоотношение компаний с Российским бизнесом.

Как результат санкций, многие компании начали сворачивать бизнес в России. К примеру
https://twitter.com/Oracle @Oracle
и
https://twitter.com/Google @Google
закрыл офис разработчиков в Санкт Петербурге.

Также
https://twitter.com/intel @Intel
закрыл офисы в Санкт Петербурге и Новосибирске.

Автомобильные производители закрыли и продали заводы. К примеру
https://twitter.com/GM @GM
удалось продать заводское помещение
https://twitter.com/Hyundai @Hyundai
. И GM ушел с Русского рынка.

А
https://twitter.com/Ford @Ford
просто ушел из России, закрыв завод в Набережных Челнах. Я не знаю, если Форд нашел покупателя, как это сделал GM.

Российский SuperJet, который был разработан совместно с несколькими западными компаниями включая Boeing попал под санкции. Именно поэтому была огромная проблема с комплектующими и все контракты на покупку были отозваны.

Американские санкции останавливают развитие Крыма как части РФ. Туда боятся сунуться все Российские Мобильные Операторы и все Российские Банки. На территории Крыма не действует ни один нормальный отель и ни одна нормальная компания для рента автомобилей.

Под запрет попала продажа нефтегазовому сектору технологии включая техноголия гидроразрыва, которая блокирует разработку текущих месторождений. А так же становится невозможным техобслуживание текущего оборудования в работе.

Как результат участились аварии, такие как авария этим летом в Новом Уренгое.

Ребята, это только 1-я часть треда, будет и 2-я и 3-я часть, санкций действительно очень много.
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20.01.2022 12:43 Ответить
Часть - 2

До 2014 года, Россия была интегрирована в международную финансовую систему как равноправный партнёр. Путин входил в Большую Восьмёрку G8 и даже принимал лидеров стран в Петербурге. 24 марта 2014 года, G8 перестало существовать и вернулось в формат G7 аннулировав встречу в Сочи.

Путин вообще любитель церемониальных посиделок и ежегодное празднование Победы было его любимым занятием, его посещали все представители крупных стран до 2013 года, даже Ющенко после отравления был в 2005 году. Сейчас Россия превратилась в изгоя.

Но предыдущие замечания не относятся к самим санкциям, хотя показывают качественные изменения в отношениях к Кремлю и лично к Путину. США и партнёры США регулярно просматривают эффект санкций, для коррекции. Вот один из таких отчётов перед Конгрессом США.

Русский Центробанк благодаря интеграции, имел возможность производить краткосрочные займы в американской системе платежей. Изначально транзакционное время было NET30 это 30 деней, сегодня ограничено NET14.

Любые иностранные банки производящие финансовые операции со внесёнными в санкционные списки юридическими и физическими лицами будет запрещено открытие корсчетов в США, а на существующие у них корсчета могут быть наложены жесткие ограничения, практически аннулируя работу в США.

25 февраля 2016 года рекомендовано некоторым крупным американским банкам и фондам не покупать российские облигации. 2 августа 2017 года введена практика публикации подробных докладов о лицах, приближенных к Путину.

Список компаний, которые находятся под американскими санкциями очень большой, эти компании не могут покупать американское оборудование или лицензии, включая Windows, Oracle, если компания которая занимается саблизом продаст им это п.о./оборудование, она должна попасть в список.

Санкционные авиационные компании, не имеют право лизовать самолёты. Финансовые транзакции должны проходить вне американских платёжных систем. Закупка стратегических технологий и оборудования, становится невозможной. Компании закупающие санкционную продукцию попадают сами в список

Я сделаю несколько выдержек из более менее полного списка, который реально огромный - весь можно посмотреть вот тут
Последний раз этот список обновлялся 17 августа 2021 г.

27 Научный центр Министерства обороны Российской Федерации 33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Адмиралтейская Судостроительная Верфь.

Концерн ВКО «Алмаз - Антей» «AST» АО - попали за нарушение санкций. ФСБ ГРУ Концерн Калашников

Акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой» Завод Дизельных двигателей для кораблей Звезда (С.Петербург). Зеленодольский Судостроительный завод. ВТБ Банк

Многие отношения с компаниями довольно сложны, но к примеру Индия прекратила участие в разработке нового самолёта невидимки совместно с ОКБ Сухой. Было ли это результатом санкций, я не знаю, но возможности не исключаю.

Египет и Алжир отказались от закупки Су-35 в пользу Рафаэлей.

Даже такая покупка С-400 системы Турцией, возможно оказалась изучением С-400 для улучшения Байрактаров, примерно тот же финт ушами они провернули с С-300 и Кипром в 90х годах.

Все вышестоящие потери требовалось компенсировать из бюджета через модификацию налогов и оптимизируя пенсии, больницы, поликлиники, школы - продолжая грабить население. Как результат, еда в абсолютной величине подскочила с одновременной потерей доходов населения.

С хронологией санкций можно ознакомиться в Википедии на русском языке. Что в Википедии не расскажут, так как компенсации олигархам за счёт налогоплательщиков собирали.

Реформы Гайдара действительно подготовили Россию к серьёзному кризису. Но что интересно, Путин пытается сохранить эти все фонды народного благосостояния на его чёрный день, а не тех людей и бизнесы, которые сегодня оказались в плохой ситуации в связи с пандемией.

Нужно понимать, что Путин и его клика, обычные бандиты, которые захватили власть. Они реально жадные и мерзкие, и отнюдь не дураки. Вся деятельность с армией, направлена на отвлекающий манёвр наперсточников. Американские санкции сложные и долгоиграющие, но они выполняют своё дело

США и ЕС не могут загнать Путина в угол сразу максимальными санкциями, потому что 1. он неадекватен, 2. ликвидация голода упадёт опять на США и Европейские Страны, как это уже было в конце 80х - начале 90х годов, прошлого столетия. 3. нужна возможность для ещё доп. санкций.

Отключение от SWIFT, возможно не принесёт больших результатов. Но снятие с международных бирж компаний РФ, и запрет на использование Гос облигаций США Россией может быть очень сильным ударом по Кремлю.
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20.01.2022 13:03 Ответить
Самий болісний санкційний пакет - це факт, коли КАМАЗами будуть вивозити ДВУХСОТИХ з перших метрів української землі. Тому треба стояти на своєму та вимагати від друзів з Європи та НАТО одноразового рішучого нищівного удару по "імперському сапогу" заблукавших ЗОЛЬдатів високоточною зброєю. Як це обіцяв Обама у своїй телефонній розмові з кремлівським карликом у 2008 році. ЗОЛЬдати одразу ретувались у свої "ісконніє" землі рязанщини. І й досі не мають бажання їхати до Тбілісі на гусеницях мірних тракторів.
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20.01.2022 12:44 Ответить
Если госдеп начнёт снова финансировать Ичкерию в расеи много что измениться...🙊🙉
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20.01.2022 12:45 Ответить
Украина оказывает поддержку США в их (т.е. США) противостоянии российской агрессии...

Т.е. это США противостоят.
А бусичка скромно и изредка те США поддерживает. Добрым словом, как правило.

=====

Ну, хоть раз от зебилов услышал что-то типа правды...
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20.01.2022 12:45 Ответить
У ылиты явные проблемы с головой. Видят то, чего нет, не замечают того, что есть.
Здесь и напечатали текст и даже прослушать можно...
Україна має підтримку США в протистоянні російській агресії.
Все. Понимай, как сможешь.
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20.01.2022 13:08 Ответить
с языка снял
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20.01.2022 23:23 Ответить
Нужно ввести санкции под кодом " Ай-ай-ай !" и " О-оооо-ооо мать вашу!" ))
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20.01.2022 12:47 Ответить
Когда же Украина предпримет хоть какие то реальные санкции против Рашки? Вам не стыдно просить у всего мира чтобы нам помогали а самим полным ходом сотрудничать и торговать с окупантами?
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20.01.2022 12:47 Ответить
розробити і виконувати їх - це різні речі
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20.01.2022 12:58 Ответить
Давно пора Помойку перевести в режим "Продукты в обмен на Нефть/Газ".
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20.01.2022 12:59 Ответить
Ну наконец-то! А почему земрази этого не делают, а?
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20.01.2022 13:15 Ответить
В клочья! (c)

В 2021 экспорт из России более чем в три раза превысил импорт. Профицит - рекорд 120 млрд долларов, резервы - 600 млрд долларов.

Украина помогает, обслуживает газовую торговлю с Западом. И хочет больше.
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20.01.2022 13:51 Ответить
Ну Рашка хочет же 1997 год?Вот она его и получит.Откат к технологиям Микроши и процессоров размером с чемодан
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20.01.2022 15:13 Ответить
 
 