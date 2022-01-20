США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике", - Кулеба. ВИДЕО

Украина оказывает поддержку США в противостоянии российской агрессии.

Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эта поддержка идет не только на словах, но и в конкретных действиях.

"Соединенные Штаты разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар. Не могу раскрывать все детали, потому что на финишной прямой идет работа по согласованию действий между США и их европейскими союзниками. Но принципиально, что решение в Вашингтоне уже США готовы применить всю мощность своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике и российским богачам", - отметил министр.

Кулеба добавил, что Россия лишится доступа к ряду важных для нее технологий.

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