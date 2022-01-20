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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает, - Кулеба

Путин сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает, - Кулеба

Президент РФ Владимир Путин сам не знает, предпримет ли шаги, которыми запугивают Украину и Запад.

Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Даже он (Путин. – Ред.) сам не знает, прибегнет ли он к тем действиям, которыми нас пугает. Мы, дипломаты, тоже пользуемся соцсетями, читаем новости, но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ", - отметил министр.

По его словам, президент страны-агрессора пугает Украину, Европу, США и мир в целом.

Читайте: США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике", - Кулеба

Автор: 

путин владимир (31345) россия (95725)


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Топ комментарии
+4
_Может и не знает. Но история ответ на этот вопрос знает: чем далее умиротворители позволяют зайти монстру - тем неизбежней всемирная бойня. Боюсь, Запад слишком поздно начал приходить в сознание...
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20.01.2022 12:47
+3
кулеба...угомонись...
задрал просто своим бравурными предвидениями...
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20.01.2022 12:52
+3
С точки зрения адекватно мыслящего человека война кацапов в Украине бессмысленна и бесперспективна. Даже если допустить тот фантастический вариант, что как их пропагандисты вещают, что они типа за пару недель до Киева дойдут, ну положим дошли (хотя это как на меня полный нонсенс и абсурд), ну захватили территорию. Что дальше? Как бороться с населением страны, где более 30% им откровенные враги, а остальные минимум будут недовольны то что они принесут с собой. Яркий пример Донбасс. Большая часть населения попросту бежала от разрухи, войны и голода. А ведь там к кацапам наиболее лояльно относились. Теперь бежать некуда. Что дальше? Логично что разного рода движения сопротивления. Пример тот же Афган. И совок бодался с местными, и американская армия - и? Чем все в конце концов закончилось? Известно всем. Без поддержки населения захватывать какую либо страну бессмысленно и это потребует много ресурсов технических, экономических, человеческих. И это не учитывая внешнеполитического давления мирового сообщества. А оно в той или иной степени наверняка будет. Так что как ни крути с точки зрения здравого смысла для кацапов развязать полномасштабную войну в Украине это затянуть петлю у себя на шее. Но это с точки зрения здравого смысла. Вопрос остается где здравый смысл, а где ***** и кацапы?
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20.01.2022 12:57
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В політиці то як на дорозі - найнебезпечніший то непередбачуваний ідіот.
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20.01.2022 12:41 Ответить
Та всё оно знает ,просто ***** привыкло понтами разводить западных лохов и сейчас пытается провернуть это снова а поставят в стойло будет сам стоять тихенько-тихенько ...
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20.01.2022 12:41 Ответить
_Может и не знает. Но история ответ на этот вопрос знает: чем далее умиротворители позволяют зайти монстру - тем неизбежней всемирная бойня. Боюсь, Запад слишком поздно начал приходить в сознание...
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20.01.2022 12:47 Ответить
Западу прийти в осознание время долго не понадобилось.В 1949 начал создаваться блок НАТО для защиты своих интересах и ни в коем случае не допустить в свою экономику идеи совка с авторитарным управлением.И со второй половины 2014 он стал поддерживать Украину.И эта поддержка увеличивается и будет увеличиваться.И допустим: предположительная бойня,уверен - привидёт к порожению рашизма.Международный преступник путлер шизафренично бздливый и расчётливый и надеюсь на мировую бойню не пойлёт.зная конечный результат.В сплошную ложь из кремляди верить нельзя,а психически больной всегда под контролём Запада был и остаётся.
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20.01.2022 13:18 Ответить
"...психически больной всегда под контролём Запада был и остаётся."
_Нет слов... Как у тебя там в параллельной вселенной, всё хорошо?
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20.01.2022 13:21 Ответить
Если факт говорит о том,что с ох ми природными богатствами рашки народ в дерьме и беден,значит в обществе что-то не так,по всей вероятности больной.И эту раковую опухоль Запад никогда к себе не пустит, поэтому действия больного надо контролировать.Что и делает.Сегодняшняя суета Запада активизировалась.Больной начал буйствовать.Тебе надо научиться уметь анализировать факты и научится ответить на них.Который уже познал как там параллельной вселенной.
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20.01.2022 13:41 Ответить
Возможно, Украине выпала историческая миссия спасти планету от гибели, убив ***** или уничтожив Мордор.
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20.01.2022 13:55 Ответить
_Если бы у руля Запада были ответственные, решительные лидеры, а не приспособленцы и коррумпированные бюрократы, то путлер уже был бы ликвидирован. Отличная возможность была когда он на летаке пересекал Индийский океан на саммит в Австралию и обратно.
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20.01.2022 16:20 Ответить
ні про що
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20.01.2022 12:50 Ответить
Нормально, ***** пробує по всякому і ще не вирішив. Крім того кажуть, що ще не отримав дозволу від хану з Китаю. Той до самої жирної Олімпіади готується, хоче вразити світ величчю і йому не потрібно аби якийсь задрипанець зруйнував плани.
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20.01.2022 16:20 Ответить
Пуйло хоче щоб з нього зняли санкції. Умова- я відведу війська в обмін на повне зняття санкцій. А Крим? А Ордло? Забути ?І схоже на те що наш недопрезидент тільки і мріє про це.
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20.01.2022 12:51 Ответить
В середине 2014 нам всем было ясно,что в глаза путлеру смотреть бессмыслено,а вове всё в это время было какая разница и самозабвенно х...рил на рояли.И к сожалению в его голове ничего существенного не произошло.
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20.01.2022 12:52 Ответить
Поразительно... Что ещё должен сделать шкрек чтобы до тебя дошло что это предатель?
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20.01.2022 13:06 Ответить
кулеба...угомонись...
задрал просто своим бравурными предвидениями...
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20.01.2022 12:52 Ответить
В том и опасность....Знал бы,что такие санкции будут потом - пить дать - не полез бы в Крым и Донбасс. Сильно это его сейчас самого в шаткое положение поставило.И теперь не знает. Бо дурак.
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20.01.2022 12:53 Ответить
если экномика и так в жопе, то санкции отличное оправдание для слопатыедов.
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20.01.2022 12:56 Ответить
Та ну нах.. )) Сытый и голодный две большие разницы. -Начинают задумываться.
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20.01.2022 12:59 Ответить
в этом их секрет, они всегда голодные)
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20.01.2022 13:04 Ответить
До 14-го они были сытыми.Сейчас ситуация ухудшилась минимум в два раза. Это очень рискованно.
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20.01.2022 13:07 Ответить
не пропадем, Диду Байден будет сбрасывать нам оружие на парашутах после рашиской оккупации
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20.01.2022 12:55 Ответить
Дед старый, сидит в бункере сходит с ума, сам не поймет что хочет, это нормально😂
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20.01.2022 12:55 Ответить
А ещё один дед, который лет на 10 старше, угрожает этому деду санкциями в зависимости от масштаба вторжения: маленькое вторжение - маленькие санкции, большое вторжение - большие санкции...
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20.01.2022 13:26 Ответить
Путлер ***** однозначно. а Кулеба недоумок тупорылый.
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20.01.2022 12:56 Ответить
С точки зрения адекватно мыслящего человека война кацапов в Украине бессмысленна и бесперспективна. Даже если допустить тот фантастический вариант, что как их пропагандисты вещают, что они типа за пару недель до Киева дойдут, ну положим дошли (хотя это как на меня полный нонсенс и абсурд), ну захватили территорию. Что дальше? Как бороться с населением страны, где более 30% им откровенные враги, а остальные минимум будут недовольны то что они принесут с собой. Яркий пример Донбасс. Большая часть населения попросту бежала от разрухи, войны и голода. А ведь там к кацапам наиболее лояльно относились. Теперь бежать некуда. Что дальше? Логично что разного рода движения сопротивления. Пример тот же Афган. И совок бодался с местными, и американская армия - и? Чем все в конце концов закончилось? Известно всем. Без поддержки населения захватывать какую либо страну бессмысленно и это потребует много ресурсов технических, экономических, человеческих. И это не учитывая внешнеполитического давления мирового сообщества. А оно в той или иной степени наверняка будет. Так что как ни крути с точки зрения здравого смысла для кацапов развязать полномасштабную войну в Украине это затянуть петлю у себя на шее. Но это с точки зрения здравого смысла. Вопрос остается где здравый смысл, а где ***** и кацапы?
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20.01.2022 12:57 Ответить
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20.01.2022 13:21 Ответить
Вся п"здеж ***** о безопасности сводится к одному, чтобы Украину не взяли в НАТО, и прекратили "любое военное сотрудничество". При этом н каких гарантий о ненападении кацапы давать не сибираются. Расчитывают, в перспективе, на раздор в Еропе и слабость Украины, для уничтожения нашего государства. Ему очень хочется напасть, так как этот шизофренический ублюдок понимает, что это последний шанс для возврат Украины под свое влияние и восстановление ссссср. Только ему сцыкотно. Да и санкции, как мы знаем, параше только на пользу. И поднимая ставки, заставив всех зашевилиться и засовещаться, он пытается запугиванием решить свой хотелку, без войны. Что совершенно не исключает, сумашествия и связанной с этим непредсказуемости кремлевского уппыря.
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20.01.2022 13:44 Ответить
 
 