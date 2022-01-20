Путин сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает, - Кулеба
Президент РФ Владимир Путин сам не знает, предпримет ли шаги, которыми запугивают Украину и Запад.
Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Даже он (Путин. – Ред.) сам не знает, прибегнет ли он к тем действиям, которыми нас пугает. Мы, дипломаты, тоже пользуемся соцсетями, читаем новости, но мы не можем позволить себе гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ", - отметил министр.
По его словам, президент страны-агрессора пугает Украину, Европу, США и мир в целом.
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+4 NonCFist
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+3 Вася Шевченко #371210
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+3 Странник Виртуальный #486477
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_Нет слов... Как у тебя там в параллельной вселенной, всё хорошо?
задрал просто своим бравурными предвидениями...