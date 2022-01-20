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Новости Помощь Украине
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Кулеба подтвердил выделение США $200 млн дополнительной помощи безопасности Украине в 2021 году

Кулеба подтвердил выделение США $200 млн дополнительной помощи безопасности Украине в 2021 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил выделение США $200 млн дополнительной помощи безопасности Украине в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на онлайн-брифинге в четверг.

"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение $200 млн дополнительной помощи безопасности Украины. Это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до $650 млн за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба сообщил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами. ФОТО

помощь (7827) США (26889) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Этого мало ,американские склады завалены не нужным американцы оружием ,но нам оно ох как сильно бы пригодилось ,поэтому речь должна идти о миллиардных поставках .
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20.01.2022 12:45
+2
Це - не успіх. Це - продовження хронічної хвороби США "можна діалогом всЬО порЄшать". Хоча насправді це не діалог, а монолог. Слухач вже давно глухий до "здорового глузду".
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20.01.2022 12:51
+1
Його планета - 95 квартал. Там один "землянин" всіх інопланетян до порядку велосипедом відвозить. Його ролик - це продовження того кіно, яке сподобалось піплу.
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20.01.2022 12:48
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С утра ещё раз пересмотрел ролик Зеленского. Чувство тревоги лишь усилилось. Я так и не понял, что это было. Особенно посылы про гречку и снятие денег. Ведь мы уже многие годы помним, что если наша власть говорит о том, что гречка не пропадет, а с национальной валютой все отлично и просит не паниковать, при этом ничего не объясняя, то это сигнал, что все будет наоборот

"Он хотел панику нагнать? Потому что спокойствия ролик Зеленского не добавил. Это просто феерический коммуникационный факап. Возникло ощущение, что наш президент живёт на другой планете и оторвался от реальности. А еще я подумал о том, что Зеленскому лучше было бы промолчать, чем записать такой ролик.
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20.01.2022 12:44 Ответить
Його планета - 95 квартал. Там один "землянин" всіх інопланетян до порядку велосипедом відвозить. Його ролик - це продовження того кіно, яке сподобалось піплу.
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20.01.2022 12:48 Ответить
Гречка особо не спасет во время войны... Нужно совсем другое. Фильтры для воды, бесперебойники, генераторы, походные печки, фонарики , батарейки. Лекарства, свечки и подобное.
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20.01.2022 13:21 Ответить
Этого мало ,американские склады завалены не нужным американцы оружием ,но нам оно ох как сильно бы пригодилось ,поэтому речь должна идти о миллиардных поставках .
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20.01.2022 12:45 Ответить
США - сейчас основной посредник миротворец. Они не могут поставлять оружие, потому это использует российская пропаганда. Может в феврале смогут, пока не могут. Будут поставлять союзники США- Британия, Прибалтика и другие.
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20.01.2022 13:35 Ответить
Це - не успіх. Це - продовження хронічної хвороби США "можна діалогом всЬО порЄшать". Хоча насправді це не діалог, а монолог. Слухач вже давно глухий до "здорового глузду".
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20.01.2022 12:51 Ответить
Думаю под киевом уже пора рыть противотанковые рвы и траншеи, строить блиндажи и другие оборонительные сооружения, в которые загнать всю наличную в городе вату (включая депутатов всех уровней.) Сзади поставить заградотряды теробороны из сознательных граждан. Этим мы убережем от первого удара тысячи наших воинов.
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20.01.2022 12:56 Ответить
Это надо было уже давно сделать, но видимо зеленое чучело решило сдать Киев и вместе с ним Украину.
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20.01.2022 13:36 Ответить
Я бы проконтролировал куда эти деньги пойдут
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20.01.2022 13:10 Ответить
Они не дураки, они имущество поставляют на эти деньги- джавелины, айленды, радиостанции, штурмовые винтовки и пр.
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20.01.2022 13:37 Ответить
Дякую америконському народу за допомогу, але розраховувати потрібно, лише, на власні сили і ресурси.
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20.01.2022 13:14 Ответить
 
 