Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил выделение США $200 млн дополнительной помощи безопасности Украине в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на онлайн-брифинге в четверг.

"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение $200 млн дополнительной помощи безопасности Украины. Это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до $650 млн за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба сообщил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике".

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