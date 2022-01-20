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Кулеба подтвердил выделение США $200 млн дополнительной помощи безопасности Украине в 2021 году
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил выделение США $200 млн дополнительной помощи безопасности Украине в 2021 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на онлайн-брифинге в четверг.
"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение $200 млн дополнительной помощи безопасности Украины. Это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны нашего государства до $650 млн за 2021 год, и это больше, чем в любой год с 2014-го", - сказал Кулеба.
Напомним, ранее Кулеба сообщил, что США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике".
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"Он хотел панику нагнать? Потому что спокойствия ролик Зеленского не добавил. Это просто феерический коммуникационный факап. Возникло ощущение, что наш президент живёт на другой планете и оторвался от реальности. А еще я подумал о том, что Зеленскому лучше было бы промолчать, чем записать такой ролик.