Россия не сможет победить Украину грубой силой, но пытается навредить нам изнутри, - Кулеба

Годы российской агрессии научили украинцев, что эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не сможет победить Украину грубой силой. Но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, причиняя вред нашей экономике. Разве годы агрессия РФ не научили нас, что эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием? Разве мы не понимаем, что россияне сознательно запускают все эти сигналы, а в Украине люди сознательно или бессознательно подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения? Цель всей паники, откуда бы она ни происходила, одна - ослабить нас изнутри. Давайте не помогать врагу", – подчеркнул министр.

По словам Кулебы, в МИДе прекрасно понимают все угрозы, но армия и дипломатия делают все для защиты Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми пугает, - Кулеба

"Верьте в военных Украины, в дипломатов Украины и в себя - граждан Украины. Украинцы побеждают с горячим сердцем, но с холодной головой", - подытожил глава МИД.