Россия не сможет победить Украину грубой силой, но пытается навредить нам изнутри, - Кулеба
Годы российской агрессии научили украинцев, что эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Россия не сможет победить Украину грубой силой. Но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, причиняя вред нашей экономике. Разве годы агрессия РФ не научили нас, что эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием? Разве мы не понимаем, что россияне сознательно запускают все эти сигналы, а в Украине люди сознательно или бессознательно подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения? Цель всей паники, откуда бы она ни происходила, одна - ослабить нас изнутри. Давайте не помогать врагу", – подчеркнул министр.
По словам Кулебы, в МИДе прекрасно понимают все угрозы, но армия и дипломатия делают все для защиты Украины.
"Верьте в военных Украины, в дипломатов Украины и в себя - граждан Украины. Украинцы побеждают с горячим сердцем, но с холодной головой", - подытожил глава МИД.
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Зеленський !
"Дискуссия, полезет ли дальше Россия?
Уже давно бы полезла, но есть сдерживающий фактор - Порошенко.
Да, Путину опять мешает Порошенко, отсюда и высосанные из пальца дела, преследование и травля.
Кого ему боятся, кто будет сопротивляться разным гибридным ОДКБ?
Кому доверяет Запад? Не квартальному же клоуну, что сидит по 2 недели "в отпусках, бо сильно устал" - когда враг у границ. И который орет о "фейки с Запада о будто бы готовящемуся нападении расеи"
Кто может возглавить сопротивление, народ, армию, правильно распорядится ресурсами, кто Путину ломает все планы?
Зеленский, Ермак, Коломойский, Портнов, может Кучма?
Для начала заварухи ему надо избавится от Порошенко. Путин подгоняет своих слуг и наместников."
Парламент має негайно скасувати абсолютно ВСІ податки та надати субсидії для вчасної закупівлі необхідних обсягів міндобрив, гербіцидів, насіння, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії для ПОВНОГО та якісного проведення всіх весняно-польових сільськогосподарських робіт.
ІНАКШЕ...
Інакше, різко впаде врожайність і держава вже до осені - недорахується суттєвих обсягів збору врожаю всіх видів продукції рослинництва (а вслід - і птахівництва та тваринництва), різко впаде їх експорт, а відповідно - впаде валютна виручка, а за нею - впаде і курс гривні. А за нею різко піде інфляція, зростуть темпи ЗУБОЖІННЯ населення!
Якщо ж ЗЕ-банда і при падінні врожайності та збору с/г продукції зернових, збереже минулорічні обсяги її експорту... оголивши при цьому внутрішній продовольчий ринок (як нині -з курятиною, яйцями, цукром, олією, гречкою...), то ціни на продукти харчування в Україні - стануть просто фантастичними!
Це загрожує вже не Зубожінням, а черговим Голодомором, бо ніяких субсидій для 70% населення - не вистачить!
Прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
Ох коротка память у украинцев.
И ему повезло - мог сесть лет на 20.
проблема в тому - шо ім треба зашкодити Україні і в цьому вони дуже схожі на "зелеленьських" - і чому б це?
Вот, завела уголовное дело на экс-президента Украины" - Кулеба