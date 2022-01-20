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Новости Война
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В 2014 году Запад был растерян. В настоящее время Украина консолидировала самую большую в истории поддержку партнеров, - Кулеба

В 2014 году Запад был растерян. В настоящее время Украина консолидировала самую большую в истории поддержку партнеров, - Кулеба

В настоящее время у Украины самая большая в истории консолидированная поддержка партнеров.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"На политической арене Украине удалось консолидировать беспрецедентно высокую поддержку на фоне российских угроз. Я очень хорошо помню 2014 год, давайте говорить правду - Запад был растерян, нерешителен и медленен. Это позволило РФ совершить преступления и убить многих украинских граждан. Сегодняшняя ситуация кардинально отличается от той, и это дает поводы для оптимизма", - уверяет Кулеба.

"Всего за несколько месяцев Украине удалось консолидировать самую большую в истории поддержку партнеров. И это не просто слова. На прошлой неделе мы увидели эту поддержку в действии, когда Россия проводила консультации с США, НАТО, ОБСЕ по поводу своих ультиматумов. Россия получила четкий и консолидированный ответ - "Нет!", - добавил министр.

По его словам, все попытки РФ запугать и разделить Украину и партнеров остались безуспешными.

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НАТО (10005) россия (95725) США (26889) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Дякуючи Зеленському?))))
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20.01.2022 13:00
+4
Кулеба, Україна консолідувала? Да вас, зелених баранів, що при владі, весь цивілізований світ вже другий місяць макає мордою у ваше гівно, доказуючи, що надо щось протиставити расєйській агресії. Шо ви там консолідували? Може наколядували?
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20.01.2022 13:10
+3
ага тому у пороха загран забрали
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20.01.2022 13:12
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Дякуючи Зеленському?))))
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20.01.2022 13:00 Ответить
ага тому у пороха загран забрали
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20.01.2022 13:12 Ответить
Ага.він воно ж показувало які у нас чудові Карпати які потрібно захищати.Не зря їздИло по буковелям показувало яка у нас чудова країна.Це ж не Петро Порошенко який десь по Європі шастав рейтинги собі накручуючи.Слава 95 кварталу. P.S. пишу з силою стримуючись не написати "зелену правду", бо ЦН забанить😡
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20.01.2022 13:15 Ответить
Скажите спасибо Порошенко. Если бы не он, на сегодняшний день, забыли бы что такое Украина.
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20.01.2022 13:51 Ответить
Кулєба хоче донести, що так. 😁 Цікав, яку підтримку Україні надали Оман, Сейшели і інші курорти, куди з гастролями їздив сам Зєлєнскій? Стурбованість хоч висловили?
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20.01.2022 13:52 Ответить
Кулеба, Україна консолідувала? Да вас, зелених баранів, що при владі, весь цивілізований світ вже другий місяць макає мордою у ваше гівно, доказуючи, що надо щось протиставити расєйській агресії. Шо ви там консолідували? Може наколядували?
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20.01.2022 13:10 Ответить
Якась умовна Україна побудувала армію, отримала безвіз, томос, створила антипутінську коаліцію, в умовах війни показала ріст ВВП. А може це зробили всімипрезиденти?))
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20.01.2022 13:25 Ответить
Шо за КУЛЕБОПОНОС на Цензоре? Вы теперь каждую его фразу будте в Новость оформлять, халтурщики!?
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20.01.2022 13:19 Ответить
Мы пахали,называется)))))(
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20.01.2022 13:22 Ответить
В 2014 Запад просто сдал Украину! Обама - самый худший президент США за всю историю Америки. Только при канцлерах Германии - Гитлере и Меркель, Россия насмелилась оккупировать чужие территории.
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20.01.2022 13:27 Ответить
И поэтому печатный гундосый суд решил забрать у пороха загранпаспорта ?
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20.01.2022 13:29 Ответить
А навіщо Україні така шалена підтримка? Судячи з того, що вчора промуркало гівнокомандуюче - то все нагнітання ситуації та гра на нервах. А ще одне, просто гівно небрите та нечесане, того більше - звинуватило союзників у розповсюдженні фейків!
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20.01.2022 13:29 Ответить
Міжнародна антифашистська коаліція проти російсько- фашистських загарбників .
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20.01.2022 13:35 Ответить
І Володя був розгубленим. Замість поїздки в аеропорт, він зі своїми малоросами поїхав в Голлівку. А пані Лєнка передавала рух колон військових, тільки правда не тих і не туди.
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20.01.2022 13:40 Ответить
Мда, уровень озабоченности достиг своего апогея с 14 года.
Как по мне, ключевые игроки не сделали тех шагов, как Китай например, в Казахстане!
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20.01.2022 15:57 Ответить
Ви дятли для цього нічого не зробили, відкрити рота змогли аж на 19 день після нового року.
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20.01.2022 16:36 Ответить
 
 