В 2014 году Запад был растерян. В настоящее время Украина консолидировала самую большую в истории поддержку партнеров, - Кулеба

В настоящее время у Украины самая большая в истории консолидированная поддержка партнеров.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"На политической арене Украине удалось консолидировать беспрецедентно высокую поддержку на фоне российских угроз. Я очень хорошо помню 2014 год, давайте говорить правду - Запад был растерян, нерешителен и медленен. Это позволило РФ совершить преступления и убить многих украинских граждан. Сегодняшняя ситуация кардинально отличается от той, и это дает поводы для оптимизма", - уверяет Кулеба.

"Всего за несколько месяцев Украине удалось консолидировать самую большую в истории поддержку партнеров. И это не просто слова. На прошлой неделе мы увидели эту поддержку в действии, когда Россия проводила консультации с США, НАТО, ОБСЕ по поводу своих ультиматумов. Россия получила четкий и консолидированный ответ - "Нет!", - добавил министр.

По его словам, все попытки РФ запугать и разделить Украину и партнеров остались безуспешными.

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