Нардеп "ЕС" Сюмар о внеочередном заседании Киевсовета по "делу Порошенко": изменения начнутся с Киева, потому что власти потеряли берега

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в Киевсовете поблагодарила киевлян за поддержку во время акций под Печерским судом.

Как известно, Киевсовет сегодня собрался на внеочередное заседание, на котором планируется принять обращение против политических преследований пятого Президента Порошенко и против произвола власти, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим поблагодарить киевлян, потому что мы чувствовали чрезвычайную поддержку последние три дня от простых киевлян. Вчера от суда до улицы Банковой люди нас поддерживали. Мы благодарим Киев. Мы знаем, что с Киева начинаются изменения, и уверены, что они начнутся с Киева и на этот раз. Потому что власть потеряла берега", – отмечает Виктория Сюмар.

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"Президент в лучшей традиции сатирического фильма "Не смотрите вверх" рассказывает украинцам, что нет никакой угрозы – в то время, когда и американские лидеры, и европейские постоянно говорят Украине о необходимости консолидации всех сил в противодействие российскому агрессору. Мы видим определенную неадекватность власти, которая провоцирует внутриполитическое противостояние на совершенно нелепых основаниях", – говорит Сюмар.

"Обвинения в госизмене Петра Порошенко – это сплошной бред и абсурд. Это то же, что Томос, безвиз, Ассоциацию с Европейским Союзом назвать изменой Украины. Нивелировать все украинские победы, нивелировать движение Украины в сторону Европы – вот задача этой власти, которая на самом деле руководствуется банальным инстинктом самосохранения и в политической борьбе хочет убрать своего главного политического конкурента", – говорит Сюмар.

"Мы очень надеемся, что Киевсовет сегодня скажет свое слово в соответствии с настроениями, мнениями своих избирателей – киевских жителей, которые сегодня с нами. За что им очень благодарны", – резюмирует Виктория Сюмар.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.