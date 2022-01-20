Нардеп "ЕС" Сюмар о внеочередном заседании Киевсовета по "делу Порошенко": изменения начнутся с Киева, потому что власти потеряли берега
Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в Киевсовете поблагодарила киевлян за поддержку во время акций под Печерским судом.
Как известно, Киевсовет сегодня собрался на внеочередное заседание, на котором планируется принять обращение против политических преследований пятого Президента Порошенко и против произвола власти, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим поблагодарить киевлян, потому что мы чувствовали чрезвычайную поддержку последние три дня от простых киевлян. Вчера от суда до улицы Банковой люди нас поддерживали. Мы благодарим Киев. Мы знаем, что с Киева начинаются изменения, и уверены, что они начнутся с Киева и на этот раз. Потому что власть потеряла берега", – отмечает Виктория Сюмар.
"Президент в лучшей традиции сатирического фильма "Не смотрите вверх" рассказывает украинцам, что нет никакой угрозы – в то время, когда и американские лидеры, и европейские постоянно говорят Украине о необходимости консолидации всех сил в противодействие российскому агрессору. Мы видим определенную неадекватность власти, которая провоцирует внутриполитическое противостояние на совершенно нелепых основаниях", – говорит Сюмар.
"Обвинения в госизмене Петра Порошенко – это сплошной бред и абсурд. Это то же, что Томос, безвиз, Ассоциацию с Европейским Союзом назвать изменой Украины. Нивелировать все украинские победы, нивелировать движение Украины в сторону Европы – вот задача этой власти, которая на самом деле руководствуется банальным инстинктом самосохранения и в политической борьбе хочет убрать своего главного политического конкурента", – говорит Сюмар.
"Мы очень надеемся, что Киевсовет сегодня скажет свое слово в соответствии с настроениями, мнениями своих избирателей – киевских жителей, которые сегодня с нами. За что им очень благодарны", – резюмирует Виктория Сюмар.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.
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Я - против любых политических преследований. Но заявление ... так себе заявление. Т.е. все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"?
Вы, упоротые порохоботы, палитесь в каждом посте. Вот опять ты соглашаешься с моим комментом, но отчаянно пытаешься перевести стрелки на какую-то "оппозицию", "прошлое" и "кто там что говорил или не говорил"
Причем тут "что когда-то говорила или не говорила Сюмар в Раде"? Речь о конкретном спиче Сюмар на брифинге.
"Т.е. все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"?"----ТВОИ слова, на них тебе все и ответили, что НИКТО И РАНЬШЕ НЕ МОЛЧАЛ!
Где вас таких тупых набирают? На какой помойке!
Я же четко написал: Причем тут "что когда-то говорила или не говорила Сюмар в Раде"? Речь о конкретном спиче Сюмар на брифинге.
А ты опять тулишь какую-то ересь из порохоботских методичек: Никто и раньше не молчал ...
Причем тут "кто-то"? Причем тут "раньше/позже"?
Традиционно, попытка съехать с темы - не зачетная.
То ты ноешь, "все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"---т.е. ты УТВЕРЖДАЕШЬ, что все молчали пока не наехали на Пороха, а когда тебе говорят, что ты БРЕШЕШЬ и опровергают твою брехню, то съезжаешь на " конкретный спич"----тупое подоляковское чмо! Сколько вас тут было? И ты не будешь здесь долгожителем))))
Не знаю что там делает Подоляк, но точно знаю что врать и манипулировать - это ватная упоротость. Где и когда "я утверждал, что что все молчали пока не наехали на Пороха"? Не надо выдавать свои мысли за мои.
Ты сначала язык из жопы Пороха вынь, а потом вангуй "кто тут будет или не будет долгожителем". У жополизов в принципе век короткий ...
Брехун, вынь свой язык из зеленой задницы и перечитай СВОЙ пост ,а потом уже что-то мычи!
Вот у таких тупых ботов-жополизов как ты , век предельно короток!
тупое, упоротое зебыдло, можешь мне больше не писать---ты мне не интересен, типичный представитель тупого стада "лишь бы не Порох"--в спам тебя!
P.S.
А на счет "в спам" - это да. Я вообще удивлен, что в эти "кусты" ты сразу не сдрыснул. Не забудь еще
мамочкеадмину пожаловаться на плохого дядю.
все это игра с лохторатом и проверка реакции общества.
как может привлечь нынешний, бывшего, если делает на 100 или даже200%
то же что делал экспрезидент?
в случае посадки последнего, после завершения своей каденции, нынешнего ждет его же участь.
и какой идиот даст людям повод себя посадить.
такое может быть в белоруси, раше, где президенты пожизненные
но не у нас.
и зелень это прекрасно понимает
что то чуть пошло не так,
отбой и язик в жо........
а вот когда станет "бацькай" или "ввп"
СЯДУТ УСЕ!!!!!
Какой мертвечук зеленскому ворог, если получает от мертвечука бабки за своих скотов и квартал на г+г, где мертвечук СОВЛАДЕЛЕЦ!
Зеленский ПОДЕЛЬНИК мертвечука, а домашний арест---для лохов!
1 в дружбу дуже багатих людей
2 в дружбу політиків
3 в дружбу депутатів.
або спільні фінансові питання
або кремінал і не інакше
У меня мама так за Попрошенко переживала , аж забыла про сериалы и про скопление войск у границ!!! Молодцы Презиленты!!!! Вы самые умные и хитрые- Оба НАШИХ!!!!
лучше пока не получалось ни у кого (про нынешнего мелкого поца и речи нет - он не президент).
Вероятно, существует какая-то система отслеживания фамилии "Порошенко", и ботам идет автоматическая команда - зайти в тему и насрать.
Смысл очевиден - создать видимость "массового народного гнева"
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Но подоляк неправ.
Только деньги переводит.
Видите ли, но Цензор - это форум порохоботов. Так уж получилось.
А на порохоботов это говнометание не действует - мы просто не верим ни единому слову из методичек, написанных сценаристами квартала.
Вы могли в этом убедиться 17 и 19.01. - когда порядка 10 000 человек кинули все дела и пришли под суд.