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Нардеп "ЕС" Сюмар о внеочередном заседании Киевсовета по "делу Порошенко": изменения начнутся с Киева, потому что власти потеряли берега

Нардеп

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в Киевсовете поблагодарила киевлян за поддержку во время акций под Печерским судом.

Как известно, Киевсовет сегодня собрался на внеочередное заседание, на котором планируется принять обращение против политических преследований пятого Президента Порошенко и против произвола власти, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим поблагодарить киевлян, потому что мы чувствовали чрезвычайную поддержку последние три дня от простых киевлян. Вчера от суда до улицы Банковой люди нас поддерживали. Мы благодарим Киев. Мы знаем, что с Киева начинаются изменения, и уверены, что они начнутся с Киева и на этот раз. Потому что власть потеряла берега", – отмечает Виктория Сюмар.

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"Президент в лучшей традиции сатирического фильма "Не смотрите вверх" рассказывает украинцам, что нет никакой угрозы – в то время, когда и американские лидеры, и европейские постоянно говорят Украине о необходимости консолидации всех сил в противодействие российскому агрессору. Мы видим определенную неадекватность власти, которая провоцирует внутриполитическое противостояние на совершенно нелепых основаниях", – говорит Сюмар.

"Обвинения в госизмене Петра Порошенко – это сплошной бред и абсурд. Это то же, что Томос, безвиз, Ассоциацию с Европейским Союзом назвать изменой Украины. Нивелировать все украинские победы, нивелировать движение Украины в сторону Европы – вот задача этой власти, которая на самом деле руководствуется банальным инстинктом самосохранения и в политической борьбе хочет убрать своего главного политического конкурента", – говорит Сюмар.

"Мы очень надеемся, что Киевсовет сегодня скажет свое слово в соответствии с настроениями, мнениями своих избирателей – киевских жителей, которые сегодня с нами. За что им очень благодарны", – резюмирует Виктория Сюмар.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.

Киев (25588) Киевсовет (1373) Порошенко Петр (19608) Сюмар Виктория (422)


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Топ комментарии
+18
"Президент у найкращій традиції сатиричного фільму "Не дивіться вгору" розказує українцям, що немає жодної загрози - в той час, коли і американські лідери, і європейські постійно говорять Україні про необхідність консолідації всіх сил на протидію російському агресору. Джерело:

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20.01.2022 13:09
+6
И не посадит, даун ты прибацанный
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20.01.2022 13:37
+5
ты новенький в Ольгино?
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20.01.2022 13:55
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"Президент у найкращій традиції сатиричного фільму "Не дивіться вгору" розказує українцям, що немає жодної загрози - в той час, коли і американські лідери, і європейські постійно говорять Україні про необхідність консолідації всіх сил на протидію російському агресору. Джерело:

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20.01.2022 13:09 Ответить
а можно не постить вот это ХАЙЛО? от одного вида тошнит...
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20.01.2022 13:54 Ответить
Во ! Отъелся за государственный счет,а польза от него равна 0, одна только головная боль. Вова, ждем добровольного сложения полномочий.
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20.01.2022 16:27 Ответить
Ось так,тільки "дякую"...А кияни так розраховували на драники в "Царському селі"
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20.01.2022 13:14 Ответить
Бо влада втратила береги", - зазначає Вікторія Сюмар. Джерело:

Я - против любых политических преследований. Но заявление ... так себе заявление. Т.е. все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"?
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20.01.2022 13:20 Ответить
ты новенький в Ольгино?
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20.01.2022 13:55 Ответить
Т.е. с сутью моего коммента ты согласен, но тебя больше интересует Ольгино?
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20.01.2022 14:03 Ответить
я потому спросил,что по твоей реплике видно,что ты о прошлом ничего не знаешь. не знаешь что уже минимум год оппозиция да и не только,говорит о тупости ЗЕ-власти в целом и в частности о Киеве! и раз ты этого не знаешь,то ты новенький,и методичку тебе написали вчера.
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20.01.2022 14:16 Ответить
Не стоит словом "методичка" прикрывать собственную тупость. Если бы у тебя был мозг, то ты бы понимал, что я не обсуждаю "оппозицию", "прошлое", "кто там что говорил или не говорил. Я обсуждаю конкретное заявление конкретной Сюмар.
Вы, упоротые порохоботы, палитесь в каждом посте. Вот опять ты соглашаешься с моим комментом, но отчаянно пытаешься перевести стрелки на какую-то "оппозицию", "прошлое" и "кто там что говорил или не говорил"
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20.01.2022 14:43 Ответить
Ты идиот или бот : возьми и посмотри выступления Сюмар в Раде и как она отзывалась о зеленых ублюдках, прежде чем тявкать!
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20.01.2022 19:59 Ответить
Идиоты вы - упоротые порохоботы, т.к. крутитесь как ужи на сковородке, переводите стрелки и спрыгиваете с темы. Причем делаете это так тупо и бездарно, что моментально палитесь.
Причем тут "что когда-то говорила или не говорила Сюмар в Раде"? Речь о конкретном спиче Сюмар на брифинге.
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21.01.2022 10:23 Ответить
Ты тупое чмо с альцгеймером уже не помнишь, что сам накропал?
"Т.е. все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"?"----ТВОИ слова, на них тебе все и ответили, что НИКТО И РАНЬШЕ НЕ МОЛЧАЛ!
Где вас таких тупых набирают? На какой помойке!
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21.01.2022 23:53 Ответить
Не раз сталкивался с тем, что упоротость отрицательно влияет не только на умственные способности, но и на зрение. Твой случай прямо в учебники заносить можно.
Я же четко написал: Причем тут "что когда-то говорила или не говорила Сюмар в Раде"? Речь о конкретном спиче Сюмар на брифинге.
А ты опять тулишь какую-то ересь из порохоботских методичек: Никто и раньше не молчал ...
Причем тут "кто-то"? Причем тут "раньше/позже"?
Традиционно, попытка съехать с темы - не зачетная.
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22.01.2022 09:33 Ответить
Да, ********, ты неисправимый идиот!
То ты ноешь, "все что делала зеленая шобла ДО судилища над Пэтей это, конечно не есть гуд, но берега еще видны были, а как только покусились на святое, то сразу и "берега потеряли"---т.е. ты УТВЕРЖДАЕШЬ, что все молчали пока не наехали на Пороха, а когда тебе говорят, что ты БРЕШЕШЬ и опровергают твою брехню, то съезжаешь на " конкретный спич"----тупое подоляковское чмо! Сколько вас тут было? И ты не будешь здесь долгожителем))))
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22.01.2022 22:13 Ответить
Ты серьезно думаешь, что назвав меня "идиотом" твой идиотизм станет менее очевидным? Такими приемчиками дети в младших школьных классах пользуются. И то не самые умные ...
Не знаю что там делает Подоляк, но точно знаю что врать и манипулировать - это ватная упоротость. Где и когда "я утверждал, что что все молчали пока не наехали на Пороха"? Не надо выдавать свои мысли за мои.
Ты сначала язык из жопы Пороха вынь, а потом вангуй "кто тут будет или не будет долгожителем". У жополизов в принципе век короткий ...
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22.01.2022 23:11 Ответить
Я не назвала тебя идиотом, а просто констатировала факт!
Брехун, вынь свой язык из зеленой задницы и перечитай СВОЙ пост ,а потом уже что-то мычи!
Вот у таких тупых ботов-жополизов как ты , век предельно короток!
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23.01.2022 01:34 Ответить
Спорить с упоротыми весело, но скучно. Когда вы понимаете, что вас загнали под лавку (а это происходит всегда), вы начинаете на "черное" говорить "белое" и выдавать свои больные фантазии за мысли собеседника. Короче, все крайне банально и тупо. Классика жанра: фундамент любой секты - тупость и упоротость паствы.
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23.01.2022 10:36 Ответить
Чучело, ты настолько глуп, что не понимаешь смысла собственных слов и, сидя под лавкой, пытаешься что-то тявкать!
тупое, упоротое зебыдло, можешь мне больше не писать---ты мне не интересен, типичный представитель тупого стада "лишь бы не Порох"--в спам тебя!
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23.01.2022 22:51 Ответить
"Не понимаешь смысла собственных слов" - это ярко! Это однозначно в копилку "нетленок" упоротых долбодятлов. Жги исчо!

P.S.
А на счет "в спам" - это да. Я вообще удивлен, что в эти "кусты" ты сразу не сдрыснул. Не забудь еще мамочке админу пожаловаться на плохого дядю.
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24.01.2022 10:10 Ответить
ребята. ворон, ворону в очко не клюнет.
все это игра с лохторатом и проверка реакции общества.
как может привлечь нынешний, бывшего, если делает на 100 или даже200%
то же что делал экспрезидент?
в случае посадки последнего, после завершения своей каденции, нынешнего ждет его же участь.
и какой идиот даст людям повод себя посадить.
такое может быть в белоруси, раше, где президенты пожизненные
но не у нас.
и зелень это прекрасно понимает
что то чуть пошло не так,
отбой и язик в жо........
а вот когда станет "бацькай" или "ввп"
СЯДУТ УСЕ!!!!!
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20.01.2022 13:21 Ответить
Зеленский не посадил Порошенко еще. Поэтому рано говорить про врагов и друзей.
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20.01.2022 13:35 Ответить
И не посадит, даун ты прибацанный
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20.01.2022 13:37 Ответить
Даже если будут доказательства вины ?
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20.01.2022 13:39 Ответить
Не будет. Не дождетесь
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20.01.2022 13:43 Ответить
Ты даже не знаешь,твой сын или дочь )) Что уже говорить о чужих дядях ))
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20.01.2022 13:48 Ответить
Люмпен, ты дурак?
Какой мертвечук зеленскому ворог, если получает от мертвечука бабки за своих скотов и квартал на г+г, где мертвечук СОВЛАДЕЛЕЦ!
Зеленский ПОДЕЛЬНИК мертвечука, а домашний арест---для лохов!
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20.01.2022 20:05 Ответить
Я так понимаю, Киеврада все канализации починили, трубы заменили, дороги отремонтировали, мосты построили ?
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20.01.2022 13:33 Ответить
Вы все потеряли берега. Расчитываете, что и дальше будут молочные реки. То все вилами. Тюрьма была очень близко.Кто знает,шо будет завтра ))
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20.01.2022 13:34 Ответить
Сюмар тоже смотрела НЕ ДИВИСЬ ВГОРУ
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20.01.2022 13:36 Ответить
не вірю.....
1 в дружбу дуже багатих людей
2 в дружбу політиків
3 в дружбу депутатів.
або спільні фінансові питання
або кремінал і не інакше
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20.01.2022 13:40 Ответить
Хрен вам а не Киев!
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20.01.2022 13:43 Ответить
За своими берегами следи!!!
У меня мама так за Попрошенко переживала , аж забыла про сериалы и про скопление войск у границ!!! Молодцы Презиленты!!!! Вы самые умные и хитрые- Оба НАШИХ!!!!
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20.01.2022 13:43 Ответить
"чума на оба ваших дома!" Уил. Шекспир.
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20.01.2022 13:48 Ответить
Київ forever
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20.01.2022 13:53 Ответить
"втратила береги" - злодійський жаргон, який керівник, яка партія така і мова.
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20.01.2022 14:11 Ответить
Якщо було б «рамсы попутала» то це б дійсно була би фєня а так це просто міський фольклор
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20.01.2022 14:44 Ответить
Та куди їм до "обличчя" партії "слуг" в салоні автомобіля - "попа як у Кім"! А за мову і нема розмови, один тільки піввареника з бринзою і корабельні сосни, ну і також непогано прибарахлитися, щоб і внукам вистачило
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20.01.2022 15:09 Ответить
- чотко по методичці подляка бреше, ніби-то ЄС і зажопи "в каоліції"
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20.01.2022 15:06 Ответить
высоким профессионализмом при выполнении обязанностей президента.

лучше пока не получалось ни у кого (про нынешнего мелкого поца и речи нет - он не президент).
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20.01.2022 17:35 Ответить
На нары парашу! На нары.
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20.01.2022 15:09 Ответить
Интересно, как резко пехота подоляка кидается в темы, где упоминается Порох.

Вероятно, существует какая-то система отслеживания фамилии "Порошенко", и ботам идет автоматическая команда - зайти в тему и насрать.

Смысл очевиден - создать видимость "массового народного гнева"

=====

Но подоляк неправ.
Только деньги переводит.

Видите ли, но Цензор - это форум порохоботов. Так уж получилось.

А на порохоботов это говнометание не действует - мы просто не верим ни единому слову из методичек, написанных сценаристами квартала.

Вы могли в этом убедиться 17 и 19.01. - когда порядка 10 000 человек кинули все дела и пришли под суд.
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20.01.2022 17:44 Ответить
 
 