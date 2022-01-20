ЕС ответит серьезными экономическими и финансовыми санкциями в случае вторжения РФ в Украину, - фон дер Ляйен

В ЕС надеются, что Россия не реализует план по вторжению в Украину, и если это произойдет, ЕС будет готов.

Об этом заявила в четверг глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим этого диалога, мы хотим, чтобы конфликты разрешались в организациях, сформированных именно на такие случаи, но если ситуация ухудшится, если будут продолжаться атаки на территориальную целостность Украины, мы ответим серьезными экономическими и финансовыми санкциями", - заявила фон дер Ляйен во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы надеемся, что атаки не будет, но если она произойдет, то мы готовы", - подытожила она.