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Новости Война
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ЕС ответит серьезными экономическими и финансовыми санкциями в случае вторжения РФ в Украину, - фон дер Ляйен

ЕС ответит серьезными экономическими и финансовыми санкциями в случае вторжения РФ в Украину, - фон дер Ляйен

В ЕС надеются, что Россия не реализует план по вторжению в Украину, и если это произойдет, ЕС будет готов.

Об этом заявила в четверг глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим этого диалога, мы хотим, чтобы конфликты разрешались в организациях, сформированных именно на такие случаи, но если ситуация ухудшится, если будут продолжаться атаки на территориальную целостность Украины, мы ответим серьезными экономическими и финансовыми санкциями", - заявила фон дер Ляйен во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы надеемся, что атаки не будет, но если она произойдет, то мы готовы", - подытожила она.

армия РФ (19403) вторжение (508) россия (95725) Евросоюз (17168) Урсула фон дер Ляйен (526)


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Буде їм ***** - будуть санкції, здамося - ***** нам
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20.01.2022 13:07 Ответить
Им еще не надоело твердить одно и тоже.
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20.01.2022 13:16 Ответить
мы уже слышали о неслыханных санкциях, осталось увидеть невиданные
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20.01.2022 13:17 Ответить
А Фан -фан тюльпан с бароном Мюнхазеном одобряют ? ))
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20.01.2022 13:17 Ответить
Дорогие буржуины!
Просто объявите премию 1 млрд евро за голову кремлевского ублюдка и программу сокрытия свидетеля.
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20.01.2022 13:24 Ответить
Мабуть дупу підтягнуть
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20.01.2022 13:24 Ответить
Урсула, при всем уважении, в вашем ес как немцы скажут, так и будет
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20.01.2022 13:30 Ответить
 
 