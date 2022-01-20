В Кремле отреагировали на слова Байдена по поводу запрета операций с долларами в случае вторжения РФ в Украину: Такие заявления могут способствовать дестабилизации обстановки

Заявления о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения РФ в Украину, не способствуют разрядке возникшей в Европе напряженности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", сказал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента США о возможных мерах против банков РФ.

"Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", - добавил он.

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Песков заметил, что заявления с угрозами и предупреждением, "что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств". "Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца, как минимум", - сказал Песков.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия, в частности, российские банки не смогут проводить операции с долларами.

"Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия(для России, - ред.). Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", - заявил Байден во время пресс-конференции в годовщину своего пребывания на посту президента.