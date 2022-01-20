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Новости Санкции против России
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В Кремле отреагировали на слова Байдена по поводу запрета операций с долларами в случае вторжения РФ в Украину: Такие заявления могут способствовать дестабилизации обстановки

В Кремле отреагировали на слова Байдена по поводу запрета операций с долларами в случае вторжения РФ в Украину: Такие заявления могут способствовать дестабилизации обстановки

Заявления о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения РФ в Украину, не способствуют разрядке возникшей в Европе напряженности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", сказал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента США о возможных мерах против банков РФ.

"Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", - добавил он.

Также читайте: Байден пригрозил России остановкой сделок с долларом в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Песков заметил, что заявления с угрозами и предупреждением, "что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств". "Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца, как минимум", - сказал Песков.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия, в частности, российские банки не смогут проводить операции с долларами.

"Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия(для России, - ред.). Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", - заявил Байден во время пресс-конференции в годовщину своего пребывания на посту президента.

Автор: 

Байден Джо (2792) доллар (1576) Песков Дмитрий (1896) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+39
Значит зассали кацапы
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20.01.2022 13:14
+28
це для мокшів лиш початок
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20.01.2022 13:16
+23
Запретите Америке операции с рублем
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20.01.2022 13:18
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Значит зассали кацапы
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20.01.2022 13:14 Ответить
конечно зассали, ведь в деревянных не получится подкупать евродепутатов
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20.01.2022 13:15 Ответить
це для мокшів лиш початок
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20.01.2022 13:16 Ответить
Пусть выходят на улицы и СЖИГАЮТ баксы в знак протеста, что б Америке стало плохо)))))
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20.01.2022 14:08 Ответить
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20.01.2022 14:11 Ответить
мда, тут и к СВИФТу не ходи!
уже не надо будет - "мертвые не потеют"
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20.01.2022 15:05 Ответить
срочно! запретить америке использовать ру.*** как средство платежа...
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20.01.2022 13:17 Ответить
Запретите Америке операции с рублем
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20.01.2022 13:18 Ответить
Московити, виконуйте МС-2, та забирайтеся з українського Донбасу. З Криму також.
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20.01.2022 13:18 Ответить
Это будет почти главная проблема для парашенцев. У них долларов страшно представить сколько - может даже триллионы. И все станет макулатурой - кошмар....
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20.01.2022 13:20 Ответить
Да нет уже долларов в РФ ?) Есть физический доллар который нельзя запретить для населения и тех же расчетов с Китаем) Но в ЗВР в ценых бумагах доллара нет) Имеется введу банковские операции) Это немного другое)
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20.01.2022 13:31 Ответить
Как это нет? Рашка туеву хучу бабла, отжатого у собственного нарида, вложила в облигации США. А теперь допрыгается, что ей "простят" эти долги.
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20.01.2022 14:14 Ответить
И золото тоже, хранящееся в США, нельзя им отдавать! И кстати немецкое тоже
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20.01.2022 14:31 Ответить
Брехня. Так вони зменшили частку долара, і збільшили частку золота. Але там баски в ЗВР Рашки є.
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20.01.2022 14:42 Ответить
по состоянию на 30 июня 2021 года в международных резервах рф доля доллара составляла16,4%, что на настоящий момент составляет близко к 102 лярдам американских вечнозеленых гривен.
"При этом об отказе от американской валюты в составе резервов страны речи не идет"

"Глава Банка России https://iz.ru/tag/elvira-nabiullina Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, несмотря на санкционные риски."

https://iz.ru/1275941/sofia-smirnova/gudbai-amerika-bank-rossii-umenshil-doliu-aktivov-v-dollarakh-ssha
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20.01.2022 15:02 Ответить
да пусть они свои резервы хранят хоть в монгольских тугриках !

речь идет о запрете ОПЕРАЦИЙ с долларом.
они свои рузьке теньге просто не смогут поменять на доллар чтоб отправить любовницу олигарха в Майями или, например заправить яхту Абрамовича в Монте-Карло
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20.01.2022 15:09 Ответить
Навіщо їм долар!? В них «вяличее» валюта
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20.01.2022 13:22 Ответить
Эти "заявы" могут напомнить исторические традиции русских как решать такие проблемы с помощью дворцовых переворотов....
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20.01.2022 13:24 Ответить
мда, олигархам первой гильдии уже пора вытаскивать свои

тяжелые серебряные табакерки
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20.01.2022 15:11 Ответить
Кацапи,відлізьте у свою печеру і ви побачите "диво".Напруга спаде сама собою.От спробуйте!
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20.01.2022 13:26 Ответить
Та все вони розуміють, просто дурників з себе роблять
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20.01.2022 14:36 Ответить
Вариант "было ваше, стало наше" - кацапам понятен и неприемлем...
Поколениями, династиями воровали, вывозили , "складировали" и вдруг стали нищими...
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20.01.2022 13:28 Ответить
Що,всрались,кацапи? Далі буде...
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20.01.2022 13:29 Ответить
Вангую, що після таких заяв на лаптєстанії почнуться "чудєса" з курсом
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20.01.2022 13:29 Ответить
Потекла подлива у козломордых по ногам. Это вэри гуд.
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20.01.2022 13:29 Ответить
Поправьте меня, если ошибаюсь, но кажется кацапы уже третий день не стреляют....
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20.01.2022 13:29 Ответить
готовят что то наверное
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20.01.2022 13:34 Ответить
ждут команду от хазяевов кремля..а те еще не определились как наказать зеленского..
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20.01.2022 14:13 Ответить
Якщо ворог поводиться нетипово то, або здох, або готує подляну.
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20.01.2022 16:31 Ответить
про кацапов это только 2ой вариант к сожалению...
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20.01.2022 21:44 Ответить
так убрали бы своих орков с донбаса и Крыма и все было б норм. А так накаждом углу оруть как они всех поубивают и сердятся на угрозы в ответ...фашистское отродье
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20.01.2022 13:33 Ответить
Це просто якийсь глум почався над російсько-фашистським режимом в Москві.
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20.01.2022 13:38 Ответить
кстати, как называется этот медицинский инструмент, которым расширяют анальное отверстие поциента? похоже, идет дезинфекция рук перед заключительной фазой операции Мордора больше нет
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20.01.2022 14:02 Ответить
А вы не лезьте, и не будет паники.
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20.01.2022 13:40 Ответить
Суки паРашні!
Ви ту обстановку дестабілізували ще захопленням Придністров'я, війною в Чечні, Абхазією, Осетією, Кримом і Донбасом!
Але платить все рівно доведеться і платить своєю кров'ю!
Гниди кацапидлячі!
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20.01.2022 13:40 Ответить
"як то кажуть, під сурдинку, можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу"

---

Пи*ор. Ничего другого в голову не приходит
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20.01.2022 13:41 Ответить
Мені дуже цікаво - де кацапи будуть брать газ і нафту після того як китайці у них відберуть Сибір? Це ж всього-навсього - справа часу! З усіма сусідами які мають ці енергоресурси - розісралися Як тільки Сибір "відпаде" - по Росії почнеться "буза" і навіть нафта Майкопа стане для них недосяжною - Кавказ відділиться! Єдина надія - на нафту і газ шельфу Північного Льодовитого Але вони не вміють цього робить і не мають необхідного обладнання!
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20.01.2022 13:45 Ответить
китайцы резко переходят на зеленые электроресурсы - им платить карбоновый налог европейцам не интересно
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20.01.2022 15:14 Ответить
А до чого тут китайці? Я пишу про росіян! А з "карбоновим налогом" вони якось самі розберуться!
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20.01.2022 16:04 Ответить
Даже такое заявление Байдена наверняка сейчас повлияет на фондовую биржу параши в худшую сторону.
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20.01.2022 13:47 Ответить
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20.01.2022 13:57 Ответить
Песков: "... могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране..."
А какое дело россии до нашего "внутреннего конфликта", если только она (россия) не часть этого самого конфликта?
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20.01.2022 14:00 Ответить
как говорит мой американский друг Джавелин :
кацапская типа "гражданская - братоубийственная" война в Украине
станет чисто "великой бурятоубийственной"
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20.01.2022 14:06 Ответить


шведо-бриты со своей ближней противотанковой ракетой молодцы, конечно, зачетная вещь, но хорошие вещи должны иметь выразительные имена собственные, как фаустпатрон, джавелин....
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20.01.2022 15:16 Ответить
Похоже на болотах песца увидели издалека и начали подготовку.
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20.01.2022 14:04 Ответить
Чем им это поможет? Будут как и при СССР менять золото на хавку.
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20.01.2022 14:15 Ответить
Этим и поможет
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20.01.2022 14:20 Ответить
2 тыс. тонн золота это как минимум 2-3 тыс. тонн еды.
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20.01.2022 14:32 Ответить
смотря по какому курсу менять. Вон Шаламов писал, что им за найденые самородки давали кусочек хлеба, если самородок был больше 50(?) грамм.
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20.01.2022 14:33 Ответить
Что характерно: С первого до последнего дня своего существования, СССР испытывал острый дефицит продовольствия. Некоторые республики утверждали что им не прокормить столько нахлебников. Но когда от СССР отвалились эти "кормильцы", и осталась одна Россия. Вот только тогда еды России стало хватать не только для себя, но и на экспорт. При том та же Украина, один из главных импортёров мяса и САЛА (!) из России.
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20.01.2022 22:29 Ответить
Это говно вы кому нибудь другому впаривай.
По данным твоей же таможенной службы рашка ввезла за прошлый год жрачки на 16 млрд $.
Я когда ещё до войны в Мацкве и околицах бывал, то все магазы были завалены импортной хавкой. И то немногое, что было с лейбой "мейд ин рашка" было настолько овратительного качества, что его никто не брал.
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21.01.2022 00:39 Ответить
...а продала за 2021 - на 30.7 млрд $...
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21.01.2022 01:41 Ответить
Ну круто, значит у вас там изобилие
Ну вот и ********** бы от Украины. Сидели бы да жрачку свою хавали.
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21.01.2022 01:48 Ответить
А, я понял! Это раньше Донбас всю Украину кормил, а щас вы "кормильцев" отжали и он теперь кормит рашку
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21.01.2022 01:50 Ответить
Видел тамошние пиво и сигареты (без лицензии).
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21.01.2022 01:51 Ответить

Знаете, до войны в магазинах было хрен отыскать отечественное яблоко (в основном - Польша). Теперь Польское - хрен найти (и оно дороже процентов на 40). Сейчас импортная еда - фрукты типа апельсин и бананов или шоколад с кофе (и то - отечественной упаковки).
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21.01.2022 01:50 Ответить
Само собой. Каждый первый кацап на этом форуме живёт на Рублёвке.
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21.01.2022 01:57 Ответить
Лично я - в райцентре Кубани.
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21.01.2022 02:10 Ответить
А нидерландский и французский флажки зачем? Для конспирации?
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21.01.2022 02:17 Ответить
Для возможности в принципе сюда войти. (Я не управляю ими. Это работа защитной программы)
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21.01.2022 02:24 Ответить
И охота сюда лезть? На рашатудей интересней и все свои. А тут матюков нагнут и забанят. Шёл бы ты домой. Тут водки нет.
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21.01.2022 02:32 Ответить
Можно конечно спросить у писькова,что такое причинно-следственная связь,но он имбецил.
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20.01.2022 14:26 Ответить
Такие заявления Писькова Туалетного Ерша как раз и подтверждают, насколько Кацапия боится подобных санкций. В случае запрета на трансакции банков Кацапии в долларах остановится практически весь их экспорт сырья и полуфабрикатов низкой степени переработки. Ведь такой экспорт составляет львиную долю их ВВП. И тут никакой юань и рупия ********* не помогут.
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20.01.2022 14:32 Ответить
Иными словами все российские долларовые карточки VISA рядовых российских граждан накроются медным тазом. Нормальный ход Байдена.
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20.01.2022 14:41 Ответить
занятно, когда песков "несет пургу" сейчас или раннее?!

"Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь поставил под сомнение надежность доллара как основной резервной валюты.

"Процесс дедолларизации - он постоянный, - сказал Песков. - Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты". https://www.bbc.com/russian/news-57347580
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20.01.2022 14:44 Ответить
Им не верится. Это стадия отрицания. они думают что Британия и США будут действовать так же как Гермашка. Типа безконечная озабоченность. Но они ошиблись в этот раз.
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20.01.2022 15:02 Ответить
звичайно. вас, косорилих, поки що попереджають. а далі дестабілізація та повний вам пистець
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20.01.2022 15:10 Ответить
 
 