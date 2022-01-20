В Кремле отреагировали на слова Байдена по поводу запрета операций с долларами в случае вторжения РФ в Украину: Такие заявления могут способствовать дестабилизации обстановки
Заявления о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения РФ в Украину, не способствуют разрядке возникшей в Европе напряженности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", сказал в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые, что называется, под сурдинку, могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока. Мы опасаемся в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента США о возможных мерах против банков РФ.
"Мы неоднократно на подобные заявления реагировали, комментировали. Не думаю, что нужно продолжать комментировать, потому что заявления фактически повторяются под кальку. Мы полагаем, что они никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе", - добавил он.
Песков заметил, что заявления с угрозами и предупреждением, "что России за некие гипотетические действия придется заплатить тяжелую цену, звучат ежедневно от среднего экспертного уровня до уровня глав государств". "Это происходит с завидным постоянством на протяжении последнего месяца, как минимум", - сказал Песков.
Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения на Украину Россию ждут серьезные экономические последствия, в частности, российские банки не смогут проводить операции с долларами.
"Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия(для России, - ред.). Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами", - заявил Байден во время пресс-конференции в годовщину своего пребывания на посту президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уже не надо будет - "мертвые не потеют"
"При этом об отказе от американской валюты в составе резервов страны речи не идет"
"Глава Банка России https://iz.ru/tag/elvira-nabiullina Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, несмотря на санкционные риски."
https://iz.ru/1275941/sofia-smirnova/gudbai-amerika-bank-rossii-umenshil-doliu-aktivov-v-dollarakh-ssha
речь идет о запрете ОПЕРАЦИЙ с долларом.
они свои рузьке теньге просто не смогут поменять на доллар чтоб отправить любовницу олигарха в Майями или, например заправить яхту Абрамовича в Монте-Карло
тяжелые серебряные табакерки
Поколениями, династиями воровали, вывозили , "складировали" и вдруг стали нищими...
Ви ту обстановку дестабілізували ще захопленням Придністров'я, війною в Чечні, Абхазією, Осетією, Кримом і Донбасом!
Але платить все рівно доведеться і платить своєю кров'ю!
Гниди кацапидлячі!
---
Пи*ор. Ничего другого в голову не приходит
А какое дело россии до нашего "внутреннего конфликта", если только она (россия) не часть этого самого конфликта?
кацапская типа "гражданская - братоубийственная" война в Украине
станет чисто "великой бурятоубийственной"
шведо-бриты со своей ближней противотанковой ракетой молодцы, конечно, зачетная вещь, но хорошие вещи должны иметь выразительные имена собственные, как фаустпатрон, джавелин....
По данным твоей же таможенной службы рашка ввезла за прошлый год жрачки на 16 млрд $.
Я когда ещё до войны в Мацкве и околицах бывал, то все магазы были завалены импортной хавкой. И то немногое, что было с лейбой "мейд ин рашка" было настолько овратительного качества, что его никто не брал.
Ну вот и ********** бы от Украины. Сидели бы да жрачку свою хавали.
Знаете, до войны в магазинах было хрен отыскать отечественное яблоко (в основном - Польша). Теперь Польское - хрен найти (и оно дороже процентов на 40). Сейчас импортная еда - фрукты типа апельсин и бананов или шоколад с кофе (и то - отечественной упаковки).
"Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь поставил под сомнение надежность доллара как основной резервной валюты.
"Процесс дедолларизации - он постоянный, - сказал Песков. - Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты". https://www.bbc.com/russian/news-57347580