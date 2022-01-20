Я открыт для встречи с Лавровым, мне есть что ему сказать, - Кулеба

Украинская сторона готова к трехсторонней встрече министров иностранных дел Украины, РФ и США. Но на такую встречу должен согласиться представитель РФ Сергей Лавров.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я открыт для встречи с министром Лавровым, мне есть что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встреч с Украиной, это его решение, комментировать не буду. Поэтому когда мы вчера разговаривали с государственным секретарем, я подтвердил ему свою готовность к трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится, - отметил Кулеба.

"По трехстороннему формату, у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат США-Украина-РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили достаточно рутинный ужин в яркое дипломатическое зрелище", - отметил Кулеба.

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