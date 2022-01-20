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Новости Война
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Я открыт для встречи с Лавровым, мне есть что ему сказать, - Кулеба

Я открыт для встречи с Лавровым, мне есть что ему сказать, - Кулеба

Украинская сторона готова к трехсторонней встрече министров иностранных дел Украины, РФ и США. Но на такую встречу должен согласиться представитель РФ Сергей Лавров.

Об этом сегодня во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я открыт для встречи с министром Лавровым, мне есть что ему сказать. Вы знаете, что он как-то избегает встреч с Украиной, это его решение, комментировать не буду. Поэтому когда мы вчера разговаривали с государственным секретарем, я подтвердил ему свою готовность к трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел, если господин Лавров на это согласится, - отметил Кулеба.

"По трехстороннему формату, у нас состоялся спонтанный трехсторонний формат США-Украина-РФ на неформальном ужине министров иностранных дел ОБСЕ, где мы очень ярко пообщались и превратили достаточно рутинный ужин в яркое дипломатическое зрелище", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2014 году Запад был растерян. В настоящее время Украина консолидировала самую большую в истории поддержку партнеров, - Кулеба

Лавров Сергей (2306) россия (95725) США (26889) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
Говорить там не с кем ,старую лошадь пора сдавать на живодёрню...
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20.01.2022 13:19
+4
Звучит как ...Я готов снять штаны...
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20.01.2022 13:31
+3
По лошадиному лицу разве что врезать... О чем там можно разговаривать
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20.01.2022 13:24
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ти про себе?
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20.01.2022 13:26 Ответить
если ты осел73 и грузишься за чмошников, значит про тебя в том числе. с тупыми наркоманами никто не собирается встречаться, даже такая мразь как уставшая лошадь. уродов теперь просто ставят перед фактом. за 2.5 года Украина потеряла субъектность .
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20.01.2022 13:37 Ответить
Может ты и открыт. А будет, как Ермак скажет.
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20.01.2022 13:49 Ответить
Говорить там не с кем ,старую лошадь пора сдавать на живодёрню...
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20.01.2022 13:19 Ответить
туПин куйло....)
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20.01.2022 13:23 Ответить
По лошадиному лицу разве что врезать... О чем там можно разговаривать
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20.01.2022 13:24 Ответить
Со свиньей можно только похрюкать. Человеческого она не понимает. Вы хотите стать на четвереньки и похрюкать с Лавровым? Результат вам еще не ясен?
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20.01.2022 13:25 Ответить
Послать гнедого куда подальше разве что.
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20.01.2022 13:28 Ответить
Не мечите бисер перед свиньями. (с)
Краще відновлюйте оборонні закази ,які влада скасовує та саботує.
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20.01.2022 13:29 Ответить
про що розмовляти з тими, хто вперто не визнає себе стороною конфлікту?!!
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20.01.2022 13:30 Ответить
Про що взагалі можна розмовляти з цією кацапською конякою?
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20.01.2022 13:31 Ответить
Звучит как ...Я готов снять штаны...
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20.01.2022 13:31 Ответить
и принимать со всех сторон....
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20.01.2022 13:38 Ответить
Кулеба, нажаль, Є типовим зільоним вилупком, бо негативний відбір нічого путнього дати не може.
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20.01.2022 13:35 Ответить
Это клиника... типа унылой лошади, перевозящий аргентинскую муку, не похер на то, что скажет кульоба
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20.01.2022 13:58 Ответить
Гігант, не гігант, а професійний висококваліфікований дипломат. В порівнянні з твоїми, косабе, конем і кобилою, взагалі, сказав би:"Світоч дипломатії".
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20.01.2022 14:10 Ответить
Ну, прямо, як його безпосередній зільоний керівник, "всєгда готовий" лизнути сраку...
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20.01.2022 14:30 Ответить
О б-лять іщо один дартаньян - он готов для зустрічі з конем-лаврушкой! Да на йух ти нужен со своєй готовностью? Ще один желающій заглянуть у шоколадній глаз! Напиши ноту якщо свербить і сиди тихо не отсвечуй казліна, бо схопиш трендюлей і підеш поза штат.
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20.01.2022 15:12 Ответить
А Кулебе очково самому встречаться? Постоянно должны быть спасатели.
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20.01.2022 15:47 Ответить
 
 