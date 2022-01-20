Порошенко о военной помощи от Великобритании: друг познается в беде, хороший пример для подражания другим странам НАТО

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил правительство Великобритании и лично Бориса Джонсона за предоставление военной помощи Украине во время российской эскалации вблизи границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня мы приветствуем, что Великобритания, правительство, наш давний и надежный друг Борис Джонсон, министры обороны и внешних дел предложили нам много разных опций, начиная от поддержки Военно-Морских Сил до современных противотанковых ракетных систем, которые однозначно увеличат цену агрессии Путина, если он решит нас атаковать. Мы очень это ценим. Это позиция настоящего друга. Как говорится, друг познается в беде. Это очень хороший пример для подражания другим государствам-участникам НАТО", - сказал пятый президент.

По словам Порошенко, Украина сейчас нуждается как в поддержке западных союзников, так и во внутреннем единстве, ведь Россия применяет инструменты гибридной войны, в том числе и внутреннюю дестабилизацию.

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"В мое время Путин атаковал нашу ядерную энергетику, наши правительственные структуры, администрацию президента. Иногда это имело успех. На этом он был сосредоточен. Он всегда пытался взорвать нашу стабильность изнутри государства", - подчеркнул лидер "ЕС".

Порошенко напомнил, что в 2013-14 гг. никто не верил, что Путин может прибегнуть к агрессии против Украины в Крыму и впоследствии на востоке.

"Мы освободили из-под российской оккупации две трети оккупированного Донбасса. Это миллионы человек и десятки тысяч квадратных километров, освобожденных от российских военных. Мы пригласили британских, американских, НАТОвских инструкторов обучать и тренировать наших военных, и все это для того, чтобы увеличить цену агрессии Путина на случай, если он решит продолжить свою агрессию, и именно этот сценарий мы должны задействовать и сегодня, чтобы быть крепкими и объединенными, чтобы Путин понял, что цена за его агрессию будет чрезвычайной. новейших оборонных легальных вооружений. Мы не нуждаемся в солдатах НАТО, однако мы точно нуждаемся в новейших оборонных легальных вооружениях. Мы точно нуждаемся в санкциях против Северного потока - 2. И мы точно нуждаемся в предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, предоставлению перспективы членства", - подытожил лидер "ЕС".

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