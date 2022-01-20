РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4556 посетителей онлайн
Новости
3 056 103

Порошенко о военной помощи от Великобритании: друг познается в беде, хороший пример для подражания другим странам НАТО

Порошенко о военной помощи от Великобритании: друг познается в беде, хороший пример для подражания другим странам НАТО

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил правительство Великобритании и лично Бориса Джонсона за предоставление военной помощи Украине во время российской эскалации вблизи границ Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня мы приветствуем, что Великобритания, правительство, наш давний и надежный друг Борис Джонсон, министры обороны и внешних дел предложили нам много разных опций, начиная от поддержки Военно-Морских Сил до современных противотанковых ракетных систем, которые однозначно увеличат цену агрессии Путина, если он решит нас атаковать. Мы очень это ценим. Это позиция настоящего друга. Как говорится, друг познается в беде. Это очень хороший пример для подражания другим государствам-участникам НАТО", - сказал пятый президент.

По словам Порошенко, Украина сейчас нуждается как в поддержке западных союзников, так и во внутреннем единстве, ведь Россия применяет инструменты гибридной войны, в том числе и внутреннюю дестабилизацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания предоставит Украине противотанковое вооружение для сдерживания российских войск

"В мое время Путин атаковал нашу ядерную энергетику, наши правительственные структуры, администрацию президента. Иногда это имело успех. На этом он был сосредоточен. Он всегда пытался взорвать нашу стабильность изнутри государства", - подчеркнул лидер "ЕС".

Порошенко напомнил, что в 2013-14 гг. никто не верил, что Путин может прибегнуть к агрессии против Украины в Крыму и впоследствии на востоке.

"Мы освободили из-под российской оккупации две трети оккупированного Донбасса. Это миллионы человек и десятки тысяч квадратных километров, освобожденных от российских военных. Мы пригласили британских, американских, НАТОвских инструкторов обучать и тренировать наших военных, и все это для того, чтобы увеличить цену агрессии Путина на случай, если он решит продолжить свою агрессию, и именно этот сценарий мы должны задействовать и сегодня, чтобы быть крепкими и объединенными, чтобы Путин понял, что цена за его агрессию будет чрезвычайной. новейших оборонных легальных вооружений. Мы не нуждаемся в солдатах НАТО, однако мы точно нуждаемся в новейших оборонных легальных вооружениях. Мы точно нуждаемся в санкциях против Северного потока - 2. И мы точно нуждаемся в предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО, предоставлению перспективы членства", - подытожил лидер "ЕС".

Также читайте: Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один

Великобритания (4992) оружие (10225) Порошенко Петр (19608) Джонсон_Борис (505)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+32
Порох к этому тоже руку приложил. Не зря он так долго был в Европе
показать весь комментарий
20.01.2022 13:21
+26
показать весь комментарий
20.01.2022 13:41
+21
Не здивуюся якщо стане відомо що надання протитанкових комплексів це ініціатива британців, і це "сюрприз для зеленої "непанікерів"...
показать весь комментарий
20.01.2022 13:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а точно я пiд проксi? так то ти робиш. а тут ти апeлюєш що ти є пeрeмога. бо свого батька якогось хрєна приплeла. хоча у стартовому комeнтi узагальнeння.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:48 Ответить
Скрєпка, ну ти понял. Прівєт танькє лайф!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 