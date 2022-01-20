Советник президента Устенко о курсе гривни: "Мы находимся в зоне комфорта – у нас более $30 млрд золотовалютных резервов"

В Украине инфляция вызвана внешними экономическими факторами и наблюдается во всех странах, а нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он напомнил, что Украина завершила 2021 год с инфляцией в 10%.

"И никогда не было такой разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наша — 10%, их — 7%", — сказал Устенко.

По его словам, основными причинами мировой инфляции являются существенный рост цен на энергоносители и возможное удорожание сельскохозяйственной продукции.

"Удорожание энергоносителей - это первое. А во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию значителен. В нескольких латиноамериканских странах ожидается неурожай. И если в случае большого спроса будет недостаточно предложений, то цены могут расти. Мы ожидаем на этом товарном рынке дополнительные инфляционные всплески" , – сказал Устенко.

По его словам, нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.

"Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения. Что касается долгосрочных изменений, мы находимся в зоне комфорта — у нас более $30 млрд золотовалютных резервов, они перекрывают четыре месяца нашего импорта", – сказал советник Зеленского.

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По его словам, переживать надо, если это менее трех месяцев. "У нас же перекрытие импорта золотовалютными резервами – четыре месяца, даже чуть больше", – резюмировал Устенко.