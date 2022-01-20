Советник президента Устенко о курсе гривни: "Мы находимся в зоне комфорта – у нас более $30 млрд золотовалютных резервов"
В Украине инфляция вызвана внешними экономическими факторами и наблюдается во всех странах, а нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.
Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он напомнил, что Украина завершила 2021 год с инфляцией в 10%.
"И никогда не было такой разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наша — 10%, их — 7%", — сказал Устенко.
По его словам, основными причинами мировой инфляции являются существенный рост цен на энергоносители и возможное удорожание сельскохозяйственной продукции.
"Удорожание энергоносителей - это первое. А во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию значителен. В нескольких латиноамериканских странах ожидается неурожай. И если в случае большого спроса будет недостаточно предложений, то цены могут расти. Мы ожидаем на этом товарном рынке дополнительные инфляционные всплески" , – сказал Устенко.
По его словам, нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.
"Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения. Что касается долгосрочных изменений, мы находимся в зоне комфорта — у нас более $30 млрд золотовалютных резервов, они перекрывают четыре месяца нашего импорта", – сказал советник Зеленского.
По его словам, переживать надо, если это менее трех месяцев. "У нас же перекрытие импорта золотовалютными резервами – четыре месяца, даже чуть больше", – резюмировал Устенко.
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осталось узнать этих "мы"
А народ? Да пусть хоть повыздыхает...
и самое хреновое, что под эту военную напряженность наберут опять кредитов
потому что в экономике они и не шарят и не хотят ничего делать
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912 54 хв ·
Поширено серед: _Публічно
Парламент має негайно скасувати абсолютно ВСІ податки та надати субсидії для вчасної закупівлі необхідних обсягів міндобрив, гербіцидів, насіння, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії для ПОВНОГО та якісного проведення всіх весняно-польових сільськогосподарських робіт.
ІНАКШЕ...
Інакше, різко впаде врожайність і держава вже до осені - недорахується суттєвих обсягів збору врожаю всіх видів продукції рослинництва (а вслід - і птахівництва та тваринництва), різко впаде їх експорт, а відповідно - впаде валютна виручка, а за нею - впаде і курс гривні. А за нею різко піде інфляція, зростуть темпи ЗУБОЖІННЯ населення!
Якщо ж ЗЕ-банда і при падінні врожайності та збору с/г продукції зернових, збереже минулорічні обсяги її експорту... оголивши при цьому внутрішній продовольчий ринок (як нині -з курятиною, яйцями, цукром, олією, гречкою...), то ціни на продукти харчування в Україні - стануть просто фантастичними!
Це загрожує вже не Зубожінням, а черговим Голодомором, бо ніяких субсидій для 70% населення - не вистачить!
Прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
Джерело:
Продуктовая корзина +40-60% в разніх группах, проезды во многих городах подняли +25-40%, газ заоблачный..... а у него 10%
Хотя, нет .. снимают передачки типа "как пожрать с помойки?"
"Долар пробиває дно, м'яса майже не їмо,
Яйця бачим тільки в бані,
Лоха ж вибрали барани".
73 - лохи *бані "
Але прийде час, і зона для вас може змінитися..
А теперь я за него начал волноваться - может пора аудит провести?
Золотовалютні резерви тримаєте при собі ,щоб прибрати до рук як тікать будете?
У вас ,зелених, ще 40-200 млн долл в офшорах. А у нас? - отож.
ЗЫ:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. - Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! - Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства. - Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. - Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!. - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура! - Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое (с)
Навіть обговорювати немає чого.
А сейчас стоимость заимствований выросла до 27%!!!!!!!