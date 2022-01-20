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Советник президента Устенко о курсе гривни: "Мы находимся в зоне комфорта – у нас более $30 млрд золотовалютных резервов"

Советник президента Устенко о курсе гривни:

В Украине инфляция вызвана внешними экономическими факторами и наблюдается во всех странах, а нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он напомнил, что Украина завершила 2021 год с инфляцией в 10%.

"И никогда не было такой разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наша — 10%, их — 7%", — сказал Устенко.

По его словам, основными причинами мировой инфляции являются существенный рост цен на энергоносители и возможное удорожание сельскохозяйственной продукции.

"Удорожание энергоносителей - это первое. А во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию значителен. В нескольких латиноамериканских странах ожидается неурожай. И если в случае большого спроса будет недостаточно предложений, то цены могут расти. Мы ожидаем на этом товарном рынке дополнительные инфляционные всплески" , – сказал Устенко.

По его словам, нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.

"Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения. Что касается долгосрочных изменений, мы находимся в зоне комфорта — у нас более $30 млрд золотовалютных резервов, они перекрывают четыре месяца нашего импорта", – сказал советник Зеленского.

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По его словам, переживать надо, если это менее трех месяцев. "У нас же перекрытие импорта золотовалютными резервами – четыре месяца, даже чуть больше", – резюмировал Устенко.

гривня (1851) инфляция (829) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+28
ну хоть кто-то у нас в зоне комфорта
осталось узнать этих "мы"
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20.01.2022 13:24
+14
Він нагадав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

Джерело:

Продуктовая корзина +40-60% в разніх группах, проезды во многих городах подняли +25-40%, газ заоблачный..... а у него 10%
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20.01.2022 13:25
+11
Ага. Про економічну ситуацію, більш ніж за два з половиною правління зеленої влади можна сказати декількома словами:
"Долар пробиває дно, м'яса майже не їмо,
Яйця бачим тільки в бані,
Лоха ж вибрали барани".
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20.01.2022 13:26
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Правила форума Совет форумчан
ну хоть кто-то у нас в зоне комфорта
осталось узнать этих "мы"
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20.01.2022 13:24 Ответить
Жги, ЗЕ-банда, золотовалютные резервы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.01.2022 13:46 Ответить
в ЗВР 90% мусорные ОГВЗ...
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20.01.2022 14:14 Ответить
Значит надо покупать $$$€€€
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20.01.2022 15:58 Ответить
Всё, что нужно знать - эти твари в зоне комфорта...
А народ? Да пусть хоть повыздыхает...
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20.01.2022 14:43 Ответить
да
и самое хреновое, что под эту военную напряженность наберут опять кредитов

потому что в экономике они и не шарят и не хотят ничего делать
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20.01.2022 14:47 Ответить
Сволота ... цей Устенко!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100031206097912 54 хв ·
Поширено серед: _Публічно








Парламент має негайно скасувати абсолютно ВСІ податки та надати субсидії для вчасної закупівлі необхідних обсягів міндобрив, гербіцидів, насіння, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії для ПОВНОГО та якісного проведення всіх весняно-польових сільськогосподарських робіт.

ІНАКШЕ...

Інакше, різко впаде врожайність і держава вже до осені - недорахується суттєвих обсягів збору врожаю всіх видів продукції рослинництва (а вслід - і птахівництва та тваринництва), різко впаде їх експорт, а відповідно - впаде валютна виручка, а за нею - впаде і курс гривні. А за нею різко піде інфляція, зростуть темпи ЗУБОЖІННЯ населення!

Якщо ж ЗЕ-банда і при падінні врожайності та збору с/г продукції зернових, збереже минулорічні обсяги її експорту... оголивши при цьому внутрішній продовольчий ринок (як нині -з курятиною, яйцями, цукром, олією, гречкою...), то ціни на продукти харчування в Україні - стануть просто фантастичними!
Це загрожує вже не Зубожінням, а черговим Голодомором, бо ніяких субсидій для 70% населення - не вистачить!

Прохання - МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!
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20.01.2022 16:02 Ответить
Він нагадав, що Україна завершила 2021 рік з інфляцією 10%.

Джерело:

Продуктовая корзина +40-60% в разніх группах, проезды во многих городах подняли +25-40%, газ заоблачный..... а у него 10%
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20.01.2022 13:25 Ответить
и мосейчучка что-то про "борщовий набір" заткнулась..
Хотя, нет .. снимают передачки типа "как пожрать с помойки?"
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20.01.2022 13:42 Ответить
хорошо хоть канал предназначен для целевой аудитории
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20.01.2022 13:48 Ответить
Залотовалютных резервов ..... в бумагах....
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20.01.2022 13:26 Ответить
Ага. Про економічну ситуацію, більш ніж за два з половиною правління зеленої влади можна сказати декількома словами:
"Долар пробиває дно, м'яса майже не їмо,
Яйця бачим тільки в бані,
Лоха ж вибрали барани".
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20.01.2022 13:26 Ответить
"...Яйця бачим тільки в бані,
73 - лохи *бані "
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20.01.2022 14:43 Ответить
Ви - точно у зоні комфорту.
Але прийде час, і зона для вас може змінитися..
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20.01.2022 13:26 Ответить
"Не дивись вгору".
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20.01.2022 13:27 Ответить
Ось вже і ЗВР добрались...
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20.01.2022 13:28 Ответить
блаЗЄню, ти б ліпше про карткову систему та державну регуляцію цін щось промимрив.
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20.01.2022 13:28 Ответить
ЗЕбилище просрать может за месяц
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20.01.2022 13:33 Ответить
А вИ хоть цент з тих 30 млрд. заробили?????? вИ тільки красти можете і на чужі здобутки кидатися!!!!!!!!!
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20.01.2022 13:34 Ответить
А мало б бути вже 52 мільярда доларів США. Чи ви не берете приклад з "бариг", які за свою каденцію з нуля залишили вам 26 з лишком мільярдів доларів США золотовалютних резервів? Та ще і залишили виграні в судах 4,7 мільярда доларів США за газ і повні сховища газу і позов зі стопроцентним виграшем до "газпрому" на 11 мільярдів доларів США. В казні більше 170 мільярдів гривень. Але ви щоб подитися в очі ху@лу відмовилися від того позову і навіть вже готового штрафу антимонопольного комітету на 170 мільярдів гривень. І що? Подивився Найвєлічайший в очі в Парижі і підприсав якісь хателки ворога, що боїться про них повідомити наріду,ховається по Буковелях, Оманах і Сейшелах.
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20.01.2022 13:35 Ответить
Не ну может вы и в зоне комфорта, а я за комуналку только что отдал кучу денег и у меня теперь кот голодный останется =))))))))
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20.01.2022 13:36 Ответить
а вы б им рассчитались за комммунальные - и всех делов)
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20.01.2022 21:37 Ответить
Два года про ЗВР не вспоминали...
А теперь я за него начал волноваться - может пора аудит провести?
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20.01.2022 13:36 Ответить
Чому ж тоді ціни ростуть та податки?! Чому немає коштів на оборонний заказ під час війни ,та на паливо для ВСУ?Чому люди отримують ніщенські пенсії та зарплати?
Золотовалютні резерви тримаєте при собі ,щоб прибрати до рук як тікать будете?
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20.01.2022 13:39 Ответить
Миші з'їдять.
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20.01.2022 13:43 Ответить
комфортней некуда ипиа мать
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20.01.2022 13:44 Ответить
Да вы там все в зоне комфорта, наркоманы долбанные, и раз вы про доллар заговорили то хана курсу гривны, будет по 50 походу
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20.01.2022 13:44 Ответить
Янык тоже свою "стабильность" обеспечивал золотовалютными резервами. Чтоб нарид смотрел на дешевый доллар и не блеял
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20.01.2022 13:45 Ответить
Эти вонючки не покупают ничего, всё за казённый счет - а иначе как объяснить, что зелень не видит громадный рост цен на всё, иногда в два-три раза. Горох уже стоит, как гречка при Азарове. Шизоидные падлы, вместе со своими *панутыми 73% избирателями
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20.01.2022 13:46 Ответить
У вас "30 млрд лолл золотовалютних резервів". А у нас?
У вас ,зелених, ще 40-200 млн долл в офшорах. А у нас? - отож.
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20.01.2022 13:49 Ответить
Скумбрия - по 8 за кило! Этапабеда!

ЗЫ:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. . Я вам точно говорю Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: - Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать , что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. - Ох! - Сказало население и докупило еще муку и крупы. Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: - Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! - Во даже как! - Ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. - Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - Не поморщившись выпалил Министр Строительства. - Да что ж такое, а? - Взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. - Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - Солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит. - Мама ... -пискнуло население и начало копать землянки!. - Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО !! ! - Внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура! - Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - Закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое (с)
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20.01.2022 13:50 Ответить
Ви може і перебуваєте, а ми страждаємо, бо інфляція шалена
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20.01.2022 13:50 Ответить
Особенно ощущается зона комфорта у 50% украинских пенсионеров со средней пенсией 2200гр.(а не 4000гр.,как говорит ПФУ).Люди реально голодают,а у них зона комфорта!Эта власть - убийцы стариков!
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20.01.2022 13:53 Ответить
30 резервы а долги 90 ...отакий комхворт
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20.01.2022 13:57 Ответить
Та бреше пліснява як завжди, не здивююся коли після закінчення терміну ,виявиться що там пусто.Знайшли кому вірити.Ви подивиться як живе країна, настача грошей у усьому, і посадити мільярд дерев у планах.Воно ж жодного слова правди не казало ,ні перед обранням,ні після.
Навіть обговорювати немає чого.
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20.01.2022 13:57 Ответить
везет вам, я вот абсолютно не в зоне комфорта "перебуваю"
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20.01.2022 13:59 Ответить
Don't look up!
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20.01.2022 14:12 Ответить
Це вже пиз...ь?
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20.01.2022 14:25 Ответить
«ми в зоні комфорту». Ви точно в зоні комфорту, а долар росте і ціни ростуть, підприємства закриваються.
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20.01.2022 14:39 Ответить
Інфляція продовжуватиметься до самого імпічменту.
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20.01.2022 15:00 Ответить
Горе экономист... полный ноль. А слушать его просто смешно, зато умеет себя продать.
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20.01.2022 15:02 Ответить
Посмеемся с этих идиотов вместе.
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20.01.2022 15:04 Ответить
Зона комфорта, в понимании этого (ч)удака - это когда народ спит на скамейке, подложив под голову карточку на продукты питания.......
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20.01.2022 15:21 Ответить
та никто и не сомневался, что вы в зоне комфорта
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20.01.2022 16:00 Ответить
Дебил комфортный забыл про народ напрочь
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20.01.2022 16:30 Ответить
Что оно несет? А сколько долгов они набрали под12% годовых? Только за ноябрь долг вырос на 120 миллиардов (вдумайтесь!) грв.
А сейчас стоимость заимствований выросла до 27%!!!!!!!
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20.01.2022 19:50 Ответить
в маркет уже заходить страшно...зашибись какой "комфорт".....
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20.01.2022 21:39 Ответить
 
 