Вместо независимой Комиссии по тарифам нам навязывают карманный орган президента, – эксперт

Комиссия по тарифам не станет арбитром, на которого мы рассчитывали, считает Петриченко.

Власть намерена полностью контролировать регулятора тарифов в транспортной сфере, и пытается законодательно закрепить его подчинение президенту. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко, комментируя правительственный проект о создании Национальной транспортной комиссии, поданный в ВР.



"В самом проекте (которым предусматривается создание НКРТ – ред.) четко сказано, что президент назначает членов этой комиссии. То есть, полностью нивелируется весь смысл "национальной комиссии по регулированию". Это получается орган, который будет напрямую подчинен президенту", – рассказала Петриченко.



Она подчеркнула: создаваемая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере транспорта, должна быть независимым органом, который сможет обеспечить обоснованную и прозрачную политику формирования тарифов на перевозки. Но в случае принятия предложенного правительством законопроекта, эта комиссия станет карманным органом Офиса президента.



"Это должен быть непредвзятый арбитр между одной и второй стороной. Понятно, что Укрзализныця и Министерство инфраструктуры будет всегда хотеть повысить цены на работы и услуги. А субъекты хозяйствования, конечно же, будут требовать обоснования повышения и настаивать на том, чтобы повышения были минимальными. Но сейчас сложно сказать, что это будет. Ведь комиссия не станет арбитром, на которого мы рассчитывали", – объяснила Петриченко.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте", предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ будет подчиняться президенту.



Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что проект о создании НКРТ противоречит Конституции, поскольку президенту собираются предоставить не свойственные ему полномочия.