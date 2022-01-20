Вместо независимой Комиссии по тарифам нам навязывают карманный орган президента, – эксперт
Комиссия по тарифам не станет арбитром, на которого мы рассчитывали, считает Петриченко.
Власть намерена полностью контролировать регулятора тарифов в транспортной сфере, и пытается законодательно закрепить его подчинение президенту. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко, комментируя правительственный проект о создании Национальной транспортной комиссии, поданный в ВР.
"В самом проекте (которым предусматривается создание НКРТ – ред.) четко сказано, что президент назначает членов этой комиссии. То есть, полностью нивелируется весь смысл "национальной комиссии по регулированию". Это получается орган, который будет напрямую подчинен президенту", – рассказала Петриченко.
Она подчеркнула: создаваемая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере транспорта, должна быть независимым органом, который сможет обеспечить обоснованную и прозрачную политику формирования тарифов на перевозки. Но в случае принятия предложенного правительством законопроекта, эта комиссия станет карманным органом Офиса президента.
"Это должен быть непредвзятый арбитр между одной и второй стороной. Понятно, что Укрзализныця и Министерство инфраструктуры будет всегда хотеть повысить цены на работы и услуги. А субъекты хозяйствования, конечно же, будут требовать обоснования повышения и настаивать на том, чтобы повышения были минимальными. Но сейчас сложно сказать, что это будет. Ведь комиссия не станет арбитром, на которого мы рассчитывали", – объяснила Петриченко.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте", предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту, НКРТ будет подчиняться президенту.
Ранее экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что проект о создании НКРТ противоречит Конституции, поскольку президенту собираются предоставить не свойственные ему полномочия.
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як оцінити роботу ЗЕшобли одним реченням.
придумав....
Україна купує борошно, вугілля, електроенергію, газ та цукор,
а влада контролює все і вся, бере кредити і придумує якусь куйню ......
Саме це було метою *****. Створити в Україні керований хаос. Мети досягнуто.
хаос, бардак, страшилки дозволяють безкарно красти.
а це головна ціль чмошної зешобли.
воно вже муку купує.
це вже абсурд
Об этом говорится в договоре ГП "Парламентский телеканал "Рада" с ООО "Кинокит" о создании за заказом телепередач, который отвечая на запрос Українських Новин предоставил канал.
Согласно ему, в общем на изготовление всех программ канал заплатил 9,024 млн гривен:
1,7 млн гривен - на 224 выпуска "Новостей" (10-минутные);
410 тыс. гривен - на 27 выпусков "Новостей" (20-минутные);
1,9 млн гривен - на 12 выпусков "Утреннего шоу";
2,5 млн гривен - на 13 выпусков "День. Живьем" (будние дни);
192 тыс. гривен - на 4 выпуска "День. Живьем" (выходные дни ориентировочно с 14:10);
96 тыс. гривен - на 4 выпуска " День. Живьем" (выходные дни ориентировочно с 17:10);
682 тыс. гривен - на 13 выпусков "Официально";
630 тыс. гривен - на 12 выпусков "Шоу "Рада";
630 тыс. гривен - на 12 выпусков "На самом деле (Насправді)"
262 тыс. гривен - на 5 выпусков "Главного редактора".