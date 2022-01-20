Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19, - Кузин
Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты.
Об этом сообщил в Facebook главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из тех, кто переболел COVID-19 вообще не обнаружили антител", - пояснил он.
В то же время, по словам Кузина, кроме антител, бороться с инфекцией помогают и другие агенты.
"Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках. Они играют важную роль в формировании иммунной защиты. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", - добавил главный санврач.
Кузин подчеркнул, что сам факт того, что вы переболели и есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова.
"Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", - продолжил санврач.
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В штате Виктория, Австралия, отменены ВСЕ плановые операции, включая раковые.
Это даже не 3-й мир, как в нищей Африке, это 4-й мир.
Вероятно, раковые больные теперь из Мельбурна должны лететь оперироваться в Лондон.
Працювали, платили податки державі, щоб вона їх умертвила під лозунгом "турботи".
От що найбільше дратує у цих лицемірних мордах.
Ведь отменены даже ДНЕВНЫЕ процедуры (day procedures), такие, как удаление катаракты.
При чем здесь вообше ковидла?
А водителями в машинах Скорой Помощи федералы прислали военнослужащих работать.
Мы с мужем платили частную мед страховку 30 лет, это огромная сумма денег, которая выброшена на ветер.
Ведь операции не проводятся ни в каких госпиталях - ни в госудрственных, ни в частных.
Штат Виктория - это не страна 3-го мира, штат Виктория ХУЖЕ Африки.
Чтобы тебя, Кузин, так обеспечение ВСУ медикаментами волновало, как тебя волнует отчетность по ковидле,
Напоминаю, Кузин, что бежать тебе некуда, потому как даже бывшую министершу здравоохранения штата Виктория, Микакос - а она хорошо служила, аж из трусов выпрыгивала - в Женеву не взяли....
А українська медіцина остаточно сконає від таких керивників, як ви.
Ех не хадіте дєвкі заміж за сан-під-ра Кузіна
бо кажуть в того сан Кузіна вялая кукурузіна!!!
Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту. Джерело:
Короче нихрена это не означает