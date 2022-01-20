Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19, - Кузин

Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты.

Об этом сообщил в Facebook главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из тех, кто переболел COVID-19 вообще не обнаружили антител", - пояснил он.

В то же время, по словам Кузина, кроме антител, бороться с инфекцией помогают и другие агенты.

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"Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках. Они играют важную роль в формировании иммунной защиты. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", - добавил главный санврач.

Кузин подчеркнул, что сам факт того, что вы переболели и есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова.

"Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", - продолжил санврач.