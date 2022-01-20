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Новости Коронавирус и карантин
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Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19, - Кузин

Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19, - Кузин

Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты.

Об этом сообщил в Facebook главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из тех, кто переболел COVID-19 вообще не обнаружили антител", - пояснил он.

В то же время, по словам Кузина, кроме антител, бороться с инфекцией помогают и другие агенты.

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"Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках. Они играют важную роль в формировании иммунной защиты. Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", - добавил главный санврач.

Кузин подчеркнул, что сам факт того, что вы переболели и есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова.

"Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", - продолжил санврач.

Автор: 

Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В Англии Борис Джонсон отменил с 25 января ограничения - масочный режим, ковидные паспорта и прививочную обязаловку, так как боятся протестов граждан и полиция отказывается и боится притеснять народ.
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20.01.2022 14:55
+5
пнх кузин
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20.01.2022 14:11
+5
Пане міністр люди вмирають не тільки від короновірусу.
А українська медіцина остаточно сконає від таких керивників, як ви.
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20.01.2022 14:52
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Это про 73% и Зеленского
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20.01.2022 14:04 Ответить
В Англии Борис Джонсон отменил с 25 января ограничения - масочный режим, ковидные паспорта и прививочную обязаловку, так как боятся протестов граждан и полиция отказывается и боится притеснять народ.
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20.01.2022 14:55 Ответить
Смотрика, какой умный - педивикию небось прочитал.
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20.01.2022 14:10 Ответить
пнх кузин
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20.01.2022 14:11 Ответить
Майбутній ляшко намалювався.
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20.01.2022 14:17 Ответить
Така правда, як в кацапський частушці: "Не ходите девки замуж. За Игоря Кузина У Игоря Кузина Большая кукурузина." Стільки статей імунологів перечитав, подивився виступів, перечитав літератури, щоб зрозуміти, що все значно серйозніше ніж примітивно вакцинуватися до нескінечності. Але з таким підходом, що народи у стійлі, доходи міжнародних медичних картелів ростуть так, що наркомафія заздрить. А тут сесовець-хабарник всім очі відкрив, з тих, яких в народі ССовцями звуть і нізащо не рахують. Медсестра чи медбрат в рази більше користі приносять людству.
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20.01.2022 14:21 Ответить
так победим
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20.01.2022 14:23 Ответить
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20.01.2022 14:24 Ответить
Уже.
В штате Виктория, Австралия, отменены ВСЕ плановые операции, включая раковые.
Это даже не 3-й мир, как в нищей Африке, это 4-й мир.
Вероятно, раковые больные теперь из Мельбурна должны лететь оперироваться в Лондон.
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20.01.2022 14:37 Ответить
Бідні люди. Чим вони завинили ?
Працювали, платили податки державі, щоб вона їх умертвила під лозунгом "турботи".
От що найбільше дратує у цих лицемірних мордах.
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21.01.2022 04:17 Ответить
Я в шоке, если честно.
Ведь отменены даже ДНЕВНЫЕ процедуры (day procedures), такие, как удаление катаракты.
При чем здесь вообше ковидла?
А водителями в машинах Скорой Помощи федералы прислали военнослужащих работать.

Мы с мужем платили частную мед страховку 30 лет, это огромная сумма денег, которая выброшена на ветер.
Ведь операции не проводятся ни в каких госпиталях - ни в госудрственных, ни в частных.
Штат Виктория - это не страна 3-го мира, штат Виктория ХУЖЕ Африки.
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21.01.2022 11:01 Ответить
Кузин, тебе скоро воевать с суседями с Востока.Вот тогда ВСУ у тебя, Кузин, у первого и проверит наличие нужных 'антител" и их количество
Чтобы тебя, Кузин, так обеспечение ВСУ медикаментами волновало, как тебя волнует отчетность по ковидле,
Напоминаю, Кузин, что бежать тебе некуда, потому как даже бывшую министершу здравоохранения штата Виктория, Микакос - а она хорошо служила, аж из трусов выпрыгивала - в Женеву не взяли....
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20.01.2022 14:35 Ответить
Пане міністр люди вмирають не тільки від короновірусу.
А українська медіцина остаточно сконає від таких керивників, як ви.
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20.01.2022 14:52 Ответить
Если известно, что антитела у переболевших, почему им не выдают сертификаты по тесту на антитела ?
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20.01.2022 14:58 Ответить
Кузін ті що продвинутий іммуно-біолог? Ти чого падло вилізло - чисто поумнічать?
Ех не хадіте дєвкі заміж за сан-під-ра Кузіна
бо кажуть в того сан Кузіна вялая кукурузіна!!!
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20.01.2022 15:51 Ответить
я би до цього Кузіна навіть температури не прийшов би міряти! Не знати що таке імунна система людини і для чого вона потрібна. Антитіла від ковіду зникають тоді коли людина одужала повністю. А на рівні імунітету лишається пам'ять на вірус. Бо вірусу однаково, якщо загальний імунітет людини слабкий то захворіти можно від чого завгодно. Ті хто перехворів і захворіє в майбутньому то імунна система відреагує правильно!
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20.01.2022 15:59 Ответить
Ну звідки воно взяло що у двоє? Потрібно говорити в десять або в сотню може комусь і повісить цю локшину.
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20.01.2022 16:06 Ответить
Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформовано імунітет до COVID-19, - Кузін

Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту. Джерело:

Короче нихрена это не означает
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20.01.2022 16:23 Ответить
А отсутствие антител после прививки гарантирует отсутствие иммунитета.
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20.01.2022 17:27 Ответить
 
 