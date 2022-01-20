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В США анонсировали крупнейшие учения НАТО по Северному полярному кругу с участием 35 тыс. военных

В США анонсировали крупнейшие учения НАТО по Северному полярному кругу с участием 35 тыс. военных

НАТО проведет в марте масштабные военные учения по Северному полярному кругу Cold Response ("Холодный ответ").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Миссия США при НАТО в твиттере.

"Наибольшие учения НАТО по Полярному кругу Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран Альянса.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", – говорится в сообщении.

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Напомним, что в феврале в Беларуси пройдут учения с участием России "Союзная решимость-2022". Российские военные уже прибывают в страну.

В США анонсировали крупнейшие учения НАТО по Северному полярному кругу с участием 35 тыс. военных 01

Автор: 

Арктика (74) НАТО (10005) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+20
Путен феерический идиот, хотел поднять с колен россию, а поднял НАТО
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20.01.2022 14:04
+19
Тащщите "Кузнецова", уголь у вас есть.
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20.01.2022 14:03
+11
Лучше назвали учения "Простреленный лапоть".
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20.01.2022 14:19
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Де тебе такого "вумного" винаймали, "за об'явою", мабуть? Вчи матеріальну частину, мокшанине, це - не боляче.
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20.01.2022 14:22 Ответить
Тащщите "Кузнецова", уголь у вас есть.
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20.01.2022 14:03 Ответить
каки-таки зядачи выпалняют? телогрейка? Засрать окружающую среду ватным говном?
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20.01.2022 14:11 Ответить
"...Truman Carrier Strike Group Operating North of Arctic Circle; First Time for US Navy Since 1991..."
------------
U.S. aircraft carrier is operating in the Arctic Circle for the first time since the dissolution of the Soviet Union, as USS Harry S. Truman (CVN-75) and escorts entered the Norwegian Sea today.

The Truman Carrier Strike Group has been operating in the Northern Atlantic Ocean for the last month, working with the Royal Canadian Navy and then stopping in Iceland and the United Kingdom recently ahead of its upcoming participation in the NATO exercise Trident Juncture 2018.
=========================================

Вам треба ретельніше працювати, бо в фсб можуть понизити у званні
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20.01.2022 14:12 Ответить
Кузнецов, Ваньша, как гавно в заполярных льдах, тоже выполнит свою функцию,- гавно ежели всраться на льдину будет вонять не хуже чем в рязанском домике за сараем... ну ты знаешь😅😂🤣Тольки вот гавно на льдине реальнее увидеть, чем дымовержец кузьньетсофффф угу... ***
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20.01.2022 14:45 Ответить
Там не уголь, там мазут чадит.
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20.01.2022 14:05 Ответить
Внимание! Вражеский бот!
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20.01.2022 14:12 Ответить
Путен феерический идиот, хотел поднять с колен россию, а поднял НАТО
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20.01.2022 14:04 Ответить
да не хотел он ничего поднимать, ни с каких колен бабло с подельниками рубит, живет (пока) красиво да баранов лаптеногих по ушам катает..... хотел НАТО и США на гопстоп от скуки взять, но похоже отсосет по полной, вот и все ***** по жизни...
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20.01.2022 14:24 Ответить
А хто такий путЕн?
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20.01.2022 14:26 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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20.01.2022 14:07 Ответить
Место действия - Норвегия. Автору статьи - садись, двойка - что не указал.

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20.01.2022 14:10 Ответить
Нехай НАТО і Німеччину запросить на навчання, бо ті вже на боці рашки можуть виступити.
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20.01.2022 14:13 Ответить
Учения со взятием Мурманска.
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20.01.2022 14:15 Ответить
Как быстро кацап усох... Модерам респект за меткость
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20.01.2022 14:22 Ответить
Ахххаха! Оказывается остальным тоже можно играть в эту игру .
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20.01.2022 14:17 Ответить
Лучше назвали учения "Простреленный лапоть".
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20.01.2022 14:19 Ответить
"Дырявый кокошник" тоже хорошо
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20.01.2022 14:27 Ответить
"Пылающий ватник"
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20.01.2022 15:06 Ответить
опять русская подлодка налетит на неопознанный обьект и потонет как Курск в 2000?
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20.01.2022 14:29 Ответить
В то время как рассиюшка один за другим спускает на воду мирные атомные ледоколы, плавучие АЭС и ледовые танкеры, проклятые империалисты хотят превратить Арктику в арену войны и уничтожения! Прогрессивная общественность должна сказать своё твёрдое нет зарвавшейся военщине! Спасём пингвинов!
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20.01.2022 14:30 Ответить
Там пінгвінів немає, там, тільки - білі ведмеді.
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20.01.2022 14:34 Ответить
Жаль. Ну тогда их, а также маржей и тюнелей.
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20.01.2022 14:35 Ответить
Дуже вчасно і в потрібному місці. А з авіаносцем - взагалі, красені.
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20.01.2022 14:32 Ответить
Нормальный ход, учитывая что газ роисся добывает из северных регионов
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20.01.2022 14:39 Ответить
Китай, Иран и Россия начинают совместные морские учения. Более 30 боевых кораблей этих стран, включая надводные и подводные носители ракетного оружия, сконцентрировались в иранских портах откуда начнут 21 января учения в северной части Индийского океана. Это уже третьи совместные морские учения указанных стран.
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20.01.2022 14:45 Ответить
А прааааклятиии пииииньдьоси прям уж все враз и испугалися вот аж с ног и до корней волос 😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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20.01.2022 14:53 Ответить
Назва навчань класна.

Тут окремі місцеві (які, крім "боротьби" та істерики за вірус по ходу нічим більше в світі не цікавляться) виступали в коментах, чого Канаді пхатися і займатися Україною (на візит міністерки писали: нехай в Україні і лишається, вона нам не треба).

То інші (продвинутіші) їм пояснили, що рашка зазіхає на Арктику, де є кордон і територіальні води Канади.

Ніби попустило.
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21.01.2022 04:25 Ответить
 
 