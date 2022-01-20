В США анонсировали крупнейшие учения НАТО по Северному полярному кругу с участием 35 тыс. военных

НАТО проведет в марте масштабные военные учения по Северному полярному кругу Cold Response ("Холодный ответ").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Миссия США при НАТО в твиттере.

"Наибольшие учения НАТО по Полярному кругу Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран Альянса.

"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2014 году Запад был растерян. В настоящее время Украина консолидировала самую большую в истории поддержку партнеров, - Кулеба

Напомним, что в феврале в Беларуси пройдут учения с участием России "Союзная решимость-2022". Российские военные уже прибывают в страну.