В США анонсировали крупнейшие учения НАТО по Северному полярному кругу с участием 35 тыс. военных
НАТО проведет в марте масштабные военные учения по Северному полярному кругу Cold Response ("Холодный ответ").
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Миссия США при НАТО в твиттере.
"Наибольшие учения НАТО по Полярному кругу Cold Response запланированы на начало марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях примут участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран Альянса.
"В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman", – говорится в сообщении.
Напомним, что в феврале в Беларуси пройдут учения с участием России "Союзная решимость-2022". Российские военные уже прибывают в страну.
Топ комментарии
+20 Артем Шаборонко
показать весь комментарий20.01.2022 14:04
+19 Solomon #418722
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+11 govtva
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U.S. aircraft carrier is operating in the Arctic Circle for the first time since the dissolution of the Soviet Union, as USS Harry S. Truman (CVN-75) and escorts entered the Norwegian Sea today.
The Truman Carrier Strike Group has been operating in the Northern Atlantic Ocean for the last month, working with the Royal Canadian Navy and then stopping in Iceland and the United Kingdom recently ahead of its upcoming participation in the NATO exercise Trident Juncture 2018.
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Вам треба ретельніше працювати, бо в фсб можуть понизити у званні
Тут окремі місцеві (які, крім "боротьби" та істерики за вірус по ходу нічим більше в світі не цікавляться) виступали в коментах, чого Канаді пхатися і займатися Україною (на візит міністерки писали: нехай в Україні і лишається, вона нам не треба).
То інші (продвинутіші) їм пояснили, що рашка зазіхає на Арктику, де є кордон і територіальні води Канади.
Ніби попустило.