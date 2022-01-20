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Молдова ввела чрезвычайное положение из-за угроз со стороны "Газпрома" по прекращению поставок газа

Молдова ввела чрезвычайное положение из-за угроз со стороны

Парламент Молдовы 20 января ввел чрезвычайное положение (НП) на 60 дней в связи с ситуацией в сфере энергетики в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что ЧП ввели после предупреждения со стороны российского "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа в страну.

Вчера в парламенте премьер Наталья Гаврилица заявила, что введение ЧП позволить принимать решения, которые "позволят быстро обеспечить газом население", в том числе отходя от законодательных норм.

По ее словам, введение ЧП также позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые позволят операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим по использованию средств телекоммуникации.

Также читайте: "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову, - премьер Гаврилица

Автор: 

Газ (10234) Газпром (3184) Молдова (1876) россия (95725) чрезвычайное положение (207)


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Топ комментарии
+9
перекройте газ в ПМР,а заодно и движение оттуда и туда... и кацапы сразу протрезвеют.
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20.01.2022 14:32
+4
А як же слова Санду, що Молдова не йде в НАТО, а тільки в ЄС. Все-одно ***** дешевого газу не дає.
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20.01.2022 14:19
+3
Пьяные галюны?
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20.01.2022 14:36
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А як же слова Санду, що Молдова не йде в НАТО, а тільки в ЄС. Все-одно ***** дешевого газу не дає.
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20.01.2022 14:19 Ответить
Смотри Европа, смотри - это твоё недалёкое будущее...
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20.01.2022 14:47 Ответить
этот опус на помойке рамблера разместишь
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20.01.2022 14:50 Ответить
Если Вы это адресовали точно мне, тогда о чём идёт речь?
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20.01.2022 15:17 Ответить
нах....й вам молдова?
там є свої голови.
що буде з Україною, як що у.....буть морози в 15-20 градусів.
та протягнуть весь лютий?
як і що тоді буде робити раша та які умови заставлятиме виконати?
і що скажуть німці
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20.01.2022 14:21 Ответить
вже десять років мерзнимо, аж спітніли.
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20.01.2022 15:45 Ответить
оптиміст???
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20.01.2022 16:06 Ответить
Реаліст.
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20.01.2022 16:51 Ответить
перекройте газ в ПМР,а заодно и движение оттуда и туда... и кацапы сразу протрезвеют.
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20.01.2022 14:32 Ответить
Правильно. Взорвать этот пережиток СССР.
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20.01.2022 14:39 Ответить
2023 год. Киев. Зеленский со своими шестёрками на коленях перед Посольством РФ:
- Прости нас, матушка Россия! Страну холопов и жлобов, страну скотов неблагодарных, предателей и мудаков... К твоим ногам мы припадаем, прости изменников, прости. И помоги чуть-чуть деньгами и от Европы нас спаси...
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20.01.2022 14:33 Ответить
Пьяные галюны?
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20.01.2022 14:36 Ответить
та судя по всему он просто рузкє.
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20.01.2022 14:44 Ответить
А может пора менять клоуна на гетьмана?
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20.01.2022 14:50 Ответить
не может, а нужно. если это была тонкота от тебя, то выбачай - не понял. сильно похоже на риторику обычной русни, а троллинг щас слабо заходит шото
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20.01.2022 14:53 Ответить
ти шоколадного гетьмана рекламуєш.
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20.01.2022 16:34 Ответить
Размечтался.
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20.01.2022 14:37 Ответить
Реально уже бредит кацапня от своего телевизора. Вы к 2023 год в зомби превратитесь.
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20.01.2022 14:45 Ответить
Меняйте клоуна на гетьмана, и всё будет иначе
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20.01.2022 14:51 Ответить
Меняйте бункерную крысу на что-нибудь вменяемое, и все сразу наладится.
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20.01.2022 14:56 Ответить
"Вчера компания "Газпром" направила "Молдовагазу" официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января"

Вот негодяи этот г-пром. Поставили газ, а теперь и деньги хотят. А вот вам долю с маком.
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20.01.2022 14:37 Ответить
Основной объем газа в Молдове потребляет сепаратистское Приднестровье

Специфика газового рынка Молдовы состоит в том, что основную часть российского голубого топлива потребляет сепаратистская территория - непризнанная Приднестровская республика. Потребность страны в газе составляет примерно 3 млрд кубометров газа в год, при этом на правый берег Днестра со столицей Кишинев приходятся порядка 1,1 млрд кубометров, тогда как почти две трети используются на левом берегу

По данным российского информационного агентства "Интерфакс", "власти Приднестровья не платят "Газпрому", используя деньги с "газового счета" на социальные нужды региона. Долг Приднестровья за газ составляет почти 7,4 млрд долларов".
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20.01.2022 14:58 Ответить
Какой долг у непризнанного образования.
Приднестровье это Молдова!!
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20.01.2022 15:03 Ответить
А вот такой, аналогичные попытки заставить платить за потребляемый газ в ордло были и в отношении с Украиной.
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20.01.2022 15:07 Ответить
Значит признать ПР экономическим субъектом юридически и выставить им счет. А Молдова будет согласна?
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20.01.2022 15:11 Ответить
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) ніколи не була, наразі не є і не буде Молдавією. Ці землі споконвіків були українськими, споконвіків заселені українцями і їх повернення до складу України лише питання часу (Гетьмана, як ти виразився...). Від цього "пляши", пізнай глибинні основи, джерела Придністрянського питання - і тобі буде легше в ньому розібратися.
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20.01.2022 16:57 Ответить
Вот что значит прямые закупки газа у россии! И они нас тоже шантажировали перекрыванием газа под поводим типа "Украина ворует газ". Теперь вот "Молдова не платит". А может есть тайные договоренности молдовских ватных чиновников, чтобы специально придержать проплаты и тем самым дать повод для шаньажа. С россией не может быть прямых контрактов.
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20.01.2022 15:11 Ответить
Так и я считаю, что нефиг с г-ромом иметь дело. Уверен, что для спота по 850$ сегодня деньги бы нашли. Там, сперва платишь , а потом газ получаешь. Рынок !! .

Это г -пром лох -сперва поставлет за январь по 450, а потом ждет деньги до 20-го. Не надо иметь дело с г-промом, лучше на споте.
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20.01.2022 15:17 Ответить
Счёт должна оплатить Молдова. Иначе это признание независимости ПМР.
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20.01.2022 15:30 Ответить
Счёт должен оплачивать окупант! За вашей логикой Украина должна оплачивать газ потребляемый в Крыму и ОРДЛО, вот только кто это потребление контролирует?
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20.01.2022 15:41 Ответить
ОРДЛО это Украина, а ПМР это Молдова. Ну поставьте счётчик и перекрывайте поставки слишком зажрутся
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20.01.2022 15:47 Ответить
Счета ПР может оплачивать прямо г-прому. Но Молдова не согласна, т.к. это признание экономической независимости ПР. Политика.
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20.01.2022 15:54 Ответить
Нельзя брать газ или деньги у оккупанта для снабжения жителей своих территорий. Это и есть прямое сотрудничество с террористами! Их надо убивать
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20.01.2022 16:00 Ответить
Есть Женевская конвенция от 12 августа 1949 и там чётко указано кто отвечает за оккупированые территории , так что не надо давить на патриотизм.
Возможно Молдова на определённом этапе согласилась платить за газ потребляемый в Приднестровье но уже сейчас думаю об этом жалеет так как россияне обзавелись на той территории заводами и потребление газа на данный момент в два раза больше самой Молдовы.
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20.01.2022 16:20 Ответить
Согласна. Но ПМР не входит в состав расеянской федерации. Она является областью Молдовы
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20.01.2022 16:28 Ответить
"и ввести специальный режим по использованию средств телекоммуникации."
Источник:

А вот это крайне интересно.
И это означает то, что у населения нет денег за "телекоммуникации" платить, а жить то без телевизора и интернета лохторату как?
Как чек-инится с QR-кодами?
Потому что в Мельбурне, Австралия, с интернетом проблемы, быстрого интернета нет.
Ну как "быстрого" - 92 Мбит в секунду должно было быть согласно нашему контракту с компанией Оптус (Optus), вместо это у нас сейчас 1,5 Мбит в секунду. И очень, *****, медленный, и что храктерно - каждый день все больше замедляется.

Причину мы понять можем: экономика так здорово "поднялась' в Мельбурне - мировом рекордсмене по локдаунам - что население не платит по счетам, и - само собой - не платит по счетам за интернет, уверяя на голубом глазу, что никакого траффика они не перерасходовали, играя в "танчики", а если и перерасходовал кто - то это не они, а любимая кошка на клавиатуру компьютера нажала, чисто случайно.
И потому менеждмент компании Оптус (Optus) принял решение: всем обрезать скорость траффика, а технический персонал уволить нафиг, ибо денег нет по причине неплаты пользователями счетов.

И вот так во всем.
Жду отключения электричества (в октябре электричество вырубалось 4 раза), а с электричестовм вырубится и телевизор с интернетом - на чем "пандемия" ковидобесия и закончится.
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20.01.2022 14:46 Ответить
So bad? We had a speedy internet 10Mb/s when we lived in Narre Warren about 5 years ago.
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20.01.2022 15:06 Ответить
I live in Camberwell.
И ситуация 5 лет назад - это не ситуация сейчас.
5 лет назад Австралия была страной 1-го мира, сегодня в Мельбурне НЕ ОПЕРИРУЮТ РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ.
Вы прочли правильно: все плановые операциив Мельбурне отменены, включая аорто-коронарное шунтирование, удаление камней из желчного пузыря, операции аневризмы аорты и ... удаление раковых опухолей.
Правда, лохторат из клоаки, именуемой штат Виктория, Австралия, всегда может смотаться на операцию в Лондон.

P.S. Из-за того, что Скорая Помощь не ездит на вызовы (все ушли в самоизоляцию), в Мельбурне из-за неоказания неотложной помощи на прошлой неделе умерли 4 человека - и НИ-ЧЕ-ГО, никого не отдали под суд. Более того, лохторату очень нравится, и Премьера Виктории, Эндрюса, несоменно опять переизберут.
Да будет так, пусть этот китайский агент вобьет экономику в полную пыль и похоронит австалиский правящий класс. Как хотят - так пусть и делают.
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21.01.2022 03:02 Ответить
Потрясен. И даже не верил. Но нечто подобное я уже слышу от моих коллег по проекту в Clayton. Почти каждую неделю, они говорят о ' социалистическом' mind and диктатуре в Виктории. Но шутка с Джоковичем меня убедила, что они не преувеличивают и проблема в целом в Австралии есть. Я бываю в Мельбурне примерно раз в год. Мы ведем проект с фирмой там в области масс-спектрометрии.

Camberwell is nice suburb, but I like Dandenong ranges and Patterson Lakes much more.
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21.01.2022 07:59 Ответить
Горят они там, в Данденонг ранджес, регулярно, к сожалению.
А этой осенью (даже поздней осенью, а не зимой, в конце мая, если не изменяет мне память) штормовыми ветрами повалило там деревья - и сидели без электричества неделями, потому как наш лейбористский коммуняка занят уколизатоторством - и ничем больше.
Операции в Мельбурне НЕ делаются - и это факт.
Виктория стала клоакой коммунизма.
Прямо даже и не знаю, чем они будут отвлекать внимание лохтората после окончания тенниса.

P.S. Народное погонялово Премьера Виктории, Эндрюса - Comrade Dan.
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21.01.2022 10:57 Ответить
И шо?
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20.01.2022 14:51 Ответить
и ничо ...премию Витренко наверно надо дать .... или солому собирать
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20.01.2022 15:34 Ответить
https://kotel-na-drovah.com.ua/toplivo/kotli-na-biotoplive-biomasse-kotli-na-solome-id7.html Главное, чтоб ты в школе хорошо учился.
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20.01.2022 16:05 Ответить
Путин загнал европейцев в тупик. Пока не запустят СП-2 газ будет оставаться очень дорогим. Надолго ЕС хватит денег и терпения чтобы поддерживать свою гордость?
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20.01.2022 14:49 Ответить
да себя эта кляча загнала.. и своих баранов стойлового содержания... шоры то сними
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20.01.2022 14:52 Ответить
Мне как бюргерю пофигу, 100 или 200 евро за отопление платить.
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20.01.2022 14:54 Ответить
Разве Германия не получает газ по контракту. Она не должна сильно страдать.
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20.01.2022 14:59 Ответить
Получает, но газ особую роль у нас не играет
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20.01.2022 15:06 Ответить
Кизаками отапливаете помещение или солнечными батареями?
Чиста для себя интересуюсь.
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21.01.2022 03:05 Ответить
Германия получает по контракту. Цена газа имеет большое значение на инфляцию и стоимость электричества для тех кто действительно живет здесь. К херу Танчику это не относится - он не здешний.
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20.01.2022 15:21 Ответить
Цены производителей в Германии выросли на 5% в месяц и на колоссальные 24,2% в годовом исчислении в декабре благодаря росту цен на энергоносители....
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20.01.2022 16:03 Ответить
Немцы вокруг меня так не думают. Они считают каждый евро, когда топят. И мы считаем.

Кроме того 50% электричества генерируется на ТЭC, которые переводят на газ. Значит ожидаем инфляцию и банковские кредиты вверх .
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20.01.2022 15:32 Ответить
Не мешайте этому "немецкому" зайке, он отапливает помещение солнечными батареями.
Живет он, скорее всего, в Луганске или в Донецке...
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21.01.2022 03:04 Ответить
А платить за газ вовремя не пробовали?
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20.01.2022 14:51 Ответить
Молдова вообще платить пока не пробовала.
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20.01.2022 14:52 Ответить
Они подняли тарифы в несколько раз но говорят что платить нечем, так куда тогда деньги деваются.
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20.01.2022 14:55 Ответить
Молдова уже получила млн помощь от ЕС на газ. Пусть просит еще. ЕС любит давать
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20.01.2022 15:23 Ответить
Вот видите? русня опять использует свой вонючий газ для политического шантажа! Молдове нужно переходить на снабжение от европейских хабов, если у них остались хоть остатки мозгов
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20.01.2022 15:31 Ответить
Так и я считаю, что нефиг с г-ромом иметь дело. Уверен, что для спота по 850$ сегодня деньги бы нашли. Там, сперва платишь , а потом газ получаешь. Рынок !! .

Это г -пром лох -сперва поставлет за январь по 450, а потом ждет деньги до 20-го.
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20.01.2022 15:43 Ответить
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом. Молдовагаз» получит около 26 млн долларов.
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20.01.2022 15:42 Ответить
Маї Санду уже пригадався відомий до сліз старий анекдот - "Не дысис... А как дысала?"
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20.01.2022 17:22 Ответить
 
 