Молдова ввела чрезвычайное положение из-за угроз со стороны "Газпрома" по прекращению поставок газа

Парламент Молдовы 20 января ввел чрезвычайное положение (НП) на 60 дней в связи с ситуацией в сфере энергетики в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что ЧП ввели после предупреждения со стороны российского "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа в страну.

Вчера в парламенте премьер Наталья Гаврилица заявила, что введение ЧП позволить принимать решения, которые "позволят быстро обеспечить газом население", в том числе отходя от законодательных норм.

По ее словам, введение ЧП также позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые позволят операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим по использованию средств телекоммуникации.

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