Совладелец "Монобанка" Гороховский похвалил Ермака за то, что глава ОП за один день решил ему регуляторные проблемы
Экс-замглавы правления "ПриватБанка" (до национализации, когда владельцем был еще олигарх Игорь Коломойский) Олег Гороховский заявил, что обращался к главе ОП Андрею Ермаку для решения регуляторных проблем.
Об этом Гороховский написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Monobank работал над проектом по продаже акций. Однако на этой неделе, когда до старта бета теста оставалось меньше недели, возникла регуляторная проблема, которая могла бы полностью заблокировать старт проекта.
"От отчаяния мне пришлось обратиться за помощью к главе Офиса Президента Андрею Ермаку, с которым я до этого был незнаком. К огромному удивлению, Офис Президента, в лице Ростислава Шурмы, вместе с главой нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым решили нашу проблему за один день. За что им спасибо!" - говорится в сообщении.
это называется - использование служебного положения в корыстных целях, превышение служебного положения...
какое отношение имеет ермак до функций кабмина или ВР? Никакого..
А значит - коррупция и т.д.
тобто, рівень ВР або Кабміну.. але ніяк не "завхоза нацюцюрника"
да только оно і так уже чісто головєшка...
А если представить так - БАНКИР из Вашингтона Горохович Абрам Исаакович обратился к Главе аппарата Белого дома Рону Клейну что бы тот порешал вопрос продажи акций и тот помог за один день. Круто.
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн
Должность занимает с 20 января 2021 года
Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
Глумятся над бидлом!!!!
Ну шо не понятного?
Ау... 73% ідіоти а зробили ж то ви разом!.
«Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!» (с)
- нет.
- и я не вижу, но она есть!
взагалі, нах....й закони та конституція?
є єрмак,
а у єрмака є телефон
майже Бог.......
Может в этом секрет внимания ?
П.С.
Пусть скинет телефон Ермака - предприниматели хоть будут знать куда обращаться....