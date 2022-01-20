РУС
Новости
33 429 63

Совладелец "Монобанка" Гороховский похвалил Ермака за то, что глава ОП за один день решил ему регуляторные проблемы

Совладелец

Экс-замглавы правления "ПриватБанка" (до национализации, когда владельцем был еще олигарх Игорь Коломойский) Олег Гороховский заявил, что обращался к главе ОП Андрею Ермаку для решения регуляторных проблем.

Об этом Гороховский написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Monobank работал над проектом по продаже акций. Однако на этой неделе, когда до старта бета теста оставалось меньше недели, возникла регуляторная проблема, которая могла бы полностью заблокировать старт проекта.

"От отчаяния мне пришлось обратиться за помощью к главе Офиса Президента Андрею Ермаку, с которым я до этого был незнаком. К огромному удивлению, Офис Президента, в лице Ростислава Шурмы, вместе с главой нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым решили нашу проблему за один день. За что им спасибо!" - говорится в сообщении.

Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City

Совладелец Монобанка Гороховский похвалил Ермака за то, что глава ОП за один день решил ему регуляторные проблемы 01

Коломойский Игорь (1797) Приватбанк (836) Ермак Андрей (1300) Monobank (16)
Топ комментарии
+46
зашкварили ермака))
это называется - использование служебного положения в корыстных целях, превышение служебного положения...
какое отношение имеет ермак до функций кабмина или ВР? Никакого..
А значит - коррупция и т.д.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:37 Ответить
+31
Оце так боротьба з олігархами. На практиці.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:38 Ответить
+20
Т.е. имеем еще один подтвержденный факт, что некто Ермак выходит за рамки своих полномочий. Это фсьо про вагнергейт....
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
зашкварили ермака))
это называется - использование служебного положения в корыстных целях, превышение служебного положения...
какое отношение имеет ермак до функций кабмина или ВР? Никакого..
А значит - коррупция и т.д.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:37 Ответить
"виникла регуляторна проблема, яка могла б повністю заблокувати старт проєкту."
тобто, рівень ВР або Кабміну.. але ніяк не "завхоза нацюцюрника"
показать весь комментарий
20.01.2022 14:42 Ответить
токо нє "зашкварілі" (гебістскій жаргон), а спалілі на горячем
да только оно і так уже чісто головєшка...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:36 Ответить
Оце так боротьба з олігархами. На практиці.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:38 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 14:54 Ответить
одні укгаїнці і татарин.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:49 Ответить
главное он вовремя брату дерьмака цену вопроса решения "за один день" огласил и убедился, что было быстро "за всё уплочено".
показать весь комментарий
20.01.2022 14:38 Ответить
Борьба с олигархатом она такая!
показать весь комментарий
20.01.2022 14:38 Ответить
и звучит в "наших реалиях" как то обычно- ну обратился банкир к дЕрьмаку, и порешали быстро.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО - $$$$$$$$
А если представить так - БАНКИР из Вашингтона Горохович Абрам Исаакович обратился к Главе аппарата Белого дома Рону Клейну что бы тот порешал вопрос продажи акций и тот помог за один день. Круто.
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн
Должность занимает с 20 января 2021 года
показать весь комментарий
20.01.2022 15:12 Ответить
Если бы не ваш комент, я бы так и не знал кто есть главой аппарата Белого Дома . Thank you, Sir.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:27 Ответить
инвест-няни... они, не?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:39 Ответить
Т.е. имеем еще один подтвержденный факт, что некто Ермак выходит за рамки своих полномочий. Это фсьо про вагнергейт....
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
это феерично)
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
У меня даже слов нет))))))
показать весь комментарий
20.01.2022 14:52 Ответить
Та ти шо? Прям туз Козырный, а не Ярмак...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:44 Ответить
Даже раши троллят

показать весь комментарий
20.01.2022 14:56 Ответить
Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал «Фокус»

Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
показать весь комментарий
20.01.2022 16:21 Ответить
ну да, Фокус знаєт - Фокус оттудова корміцца
показать весь комментарий
20.01.2022 17:37 Ответить
Коррупция в кристально чистом виде. При этом делаем невинный вид и рассказываем как жеж это замечательно.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:44 Ответить
Правильную няню нашел, маладец...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:45 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 14:47 Ответить
и ермак от удовольствия завилял хвостиком
показать весь комментарий
20.01.2022 14:47 Ответить
Он что,на полном серьёзе это писал? Бугага.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:48 Ответить
Да оні йо б нутиє!!!!!!!
Глумятся над бидлом!!!!
Ну шо не понятного?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:21 Ответить
і навіть не паляться жодного разу)
показать весь комментарий
20.01.2022 14:48 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
показать весь комментарий
20.01.2022 14:49 Ответить
Это называется организованная преступность!
показать весь комментарий
20.01.2022 14:49 Ответить
теперь монобанк по жизни должен д'Ермаку
показать весь комментарий
20.01.2022 14:50 Ответить
мені здається, що після наступних виборів він нікому вже не буде винен, оскільки після такої дічьі, яку творить презекоМанда, наступний президент України, яким закономірно стане Петро Порошенко, всі представники зелених імбецилів будуть або тікати або сидіти!
показать весь комментарий
20.01.2022 14:56 Ответить
і горлати на увесь світ ,що то політичне переслідування.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:00 Ответить
на мою думку переслідування ворогів України можна назвати більш патріотичним переслідуванням, ніж політичним! =)
показать весь комментарий
20.01.2022 15:20 Ответить
та зебіли і зараз ставлять все до гори дригом, судять Пороха за те ,в чому самі винні.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:26 Ответить
Мафія !
показать весь комментарий
20.01.2022 14:53 Ответить
Явка з повинною... Блін, а вони ж реально береги попутали, ніякого тобі страху, ніяких обмежень, відверто. цинічно, їм вже бошки просто зносить від вседозволеності і безнаказаності...
Ау... 73% ідіоти а зробили ж то ви разом!.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:54 Ответить
И чё? Подумаешь, они вот кацапне спецоперации сливают, а тут так по мелочи
показать весь комментарий
20.01.2022 14:56 Ответить
Ну расскажите нам ,зебилы теперь про власть олигархов в Украине,с которой бореться коЗЕл.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:58 Ответить
Не знал Ермака ... обратился к Ермаку.
«Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!» (с)
показать весь комментарий
20.01.2022 15:00 Ответить
Решала
показать весь комментарий
20.01.2022 15:03 Ответить
Ты видишь борьбу с олигархами?
- нет.
- и я не вижу, но она есть!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:05 Ответить
Цена какая?
показать весь комментарий
20.01.2022 15:07 Ответить
Бабло перемагае зло😁
показать весь комментарий
20.01.2022 15:08 Ответить
холосая царя. Холосо воплоса лешает и недолого)
показать весь комментарий
20.01.2022 15:09 Ответить
А что, завхоз уже и министр финансов?
показать весь комментарий
20.01.2022 15:09 Ответить
А шо таке Єрмак? Хтось з прихильників діючої влади мені пояснить?
показать весь комментарий
20.01.2022 15:11 Ответить
Агент Кремля в ОПе зеледента.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:16 Ответить
Один зепропагандон мне пояснил, шо Нелох - целый президент, и имеет право давать какие хочет полномочия кому хочет. Ну, т.е. точная калька с московитских дикарских обычаев.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:30 Ответить
навіщо слідчі, прокуратура, суди?
взагалі, нах....й закони та конституція?
є єрмак,
а у єрмака є телефон
майже Бог.......
показать весь комментарий
20.01.2022 15:22 Ответить
Этот вброс на правах рекламы! Так и прейскурант услуг огласите.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:36 Ответить
Ну так президент всеж таки.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:43 Ответить
Гороховский, Зеленский - как бы одной крови.....
Может в этом секрет внимания ?
П.С.
Пусть скинет телефон Ермака - предприниматели хоть будут знать куда обращаться....
показать весь комментарий
20.01.2022 15:43 Ответить
Зеля та його оточення сплошне корупційне кодло,ще й зрадники .
показать весь комментарий
20.01.2022 15:45 Ответить
Як там Зеля казав: Захід каже що в Україні корупція стала ще в більших масштабах. Але ж ми не розуміємо...що вони мають на увазі!??
показать весь комментарий
20.01.2022 15:55 Ответить
Наберите кредитов в Монобанке и не отдавайте. Параллельно подайте в суд на Коломойского и его подельников по Приватбанку,
показать весь комментарий
20.01.2022 16:20 Ответить
гороховский, шурма, ермак, магомедов, коломойский - какие чисто "украинские" фамилии! Засилье инородцев и нацменов, бляха-муха!
показать весь комментарий
20.01.2022 16:34 Ответить
Нічого дивного. Горох раніше в роздягальні качалки знайшов ЗЕ у сусідньому шкафчику.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:04 Ответить
Цікаво яка ціна за такі послуги.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:36 Ответить
 
 