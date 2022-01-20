Совладелец "Монобанка" Гороховский похвалил Ермака за то, что глава ОП за один день решил ему регуляторные проблемы

Экс-замглавы правления "ПриватБанка" (до национализации, когда владельцем был еще олигарх Игорь Коломойский) Олег Гороховский заявил, что обращался к главе ОП Андрею Ермаку для решения регуляторных проблем.

Об этом Гороховский написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Monobank работал над проектом по продаже акций. Однако на этой неделе, когда до старта бета теста оставалось меньше недели, возникла регуляторная проблема, которая могла бы полностью заблокировать старт проекта.

"От отчаяния мне пришлось обратиться за помощью к главе Офиса Президента Андрею Ермаку, с которым я до этого был незнаком. К огромному удивлению, Офис Президента, в лице Ростислава Шурмы, вместе с главой нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Русланом Магомедовым решили нашу проблему за один день. За что им спасибо!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City