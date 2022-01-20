Главная цель Кремля – хаос в украинских городах и смена политической власти в нашей стране, - Резников
Кампания Российской Федерации по дестабилизации Украины предусматривает кибератаки, создание хаоса в украинских городах и смену политической власти в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС.
"По моему мнению, они (РФ. – Ред.) начали кампанию по дестабилизации в Украине, поэтому, думаю, кибератака была частью гибридной войны, которая началась, как я говорил, в 2014 году. А гибридные атаки – это часть гибридной войны, главная цель Кремля – это устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", - отметил Резников.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина к жесткому ответу российской армии, у которой в пять раз больше солдат и танков и в 16 раз больше возможностей на море, министр отметил: "Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, мы имеем возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тысяч, у нас 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны, так что я уверен, что мы имеем возможность сдержать эту активность Москвы".
Кроме того, министр добавил, что открытая военная агрессия против Украины станет проблемой не только для нашего государства, но и всей Европы.
Он также добавил, что не считает стратегической ошибкой выбор интеграции Украины в ЕС и НАТО, что закреплено в Конституции государства, и в очередной раз подчеркнул, что внеблоковый статус Украины до 2014 года не спас ее от агрессии РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
выдающемуся (реально) юристу Резникову стыдно нести ЗЕ-льоную пургу
"Угольное" дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров - источники
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2022, 13:30
"Угольное" дело пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.
Источник: материал Украинской правды "https://www.pravda.com.ua/articles/2022/01/20/7321031/ Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста "
Детали: Сразу несколько собеседников в команде Зеленского рассказали УП, что кейс Порошенко курирует заместитель председателя ОПУ Олег Татаров. Наши источники связывают его с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым.
В Офисе президента Татаров "курирует" весь правоохранительный блок, в том числе ГБР, но в этой истории именно ему вверено и непубличное "сопровождение" дела в Печерском суде.
Следы Татарова наблюдались, начиная с самого подозрения Порошенко. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с замом Ермака, а Алексей Симоненко.
Это тот самый замгенпрокурора, который "отмазывал" Татарова от дел НАБУ и был одним из самых заметных гостей на его скандальном дне рождения, идет речь в материале.
Украинская правда
но замєніт
Российский рубль продолжает падение после предупреждения Байдена о санкциях.
- Рубль будет оставаться под давлением, - сказал Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам SEB AB в Стокгольме. Он считает, что российская валюта ослабнет примерно на 0,5% до 77,3 против доллара «в ближайшие дни» и упадет до 78,4 уже на следующей неделе.
https://t.me/charter97_org/59931
Европа могла бы поставлять витамины для армии , если оружие не дают
что хочет москва: слабую страну, пропитанную коррупцией, с судами, где можно решить деньгами, со своевременной передачей из Киева нужных данных.
Так это все уже есть.
але я хочу владу з европейськими цінностями
а путін хоче щоб був бойко або мураєв
он воно, що!
это тебе ***** по секрету сказало???
и это говорит министр обороны Украины ?????
итить удивить !!!