РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9456 посетителей онлайн
Новости Война
3 665 51

Главная цель Кремля – хаос в украинских городах и смена политической власти в нашей стране, - Резников

Главная цель Кремля – хаос в украинских городах и смена политической власти в нашей стране, - Резников

Кампания Российской Федерации по дестабилизации Украины предусматривает кибератаки, создание хаоса в украинских городах и смену политической власти в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС.

"По моему мнению, они (РФ. – Ред.) начали кампанию по дестабилизации в Украине, поэтому, думаю, кибератака была частью гибридной войны, которая началась, как я говорил, в 2014 году. А гибридные атаки – это часть гибридной войны, главная цель Кремля – это устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина к жесткому ответу российской армии, у которой в пять раз больше солдат и танков и в 16 раз больше возможностей на море, министр отметил: "Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, мы имеем возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тысяч, у нас 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны, так что я уверен, что мы имеем возможность сдержать эту активность Москвы".

Кроме того, министр добавил, что открытая военная агрессия против Украины станет проблемой не только для нашего государства, но и всей Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вторжение в Украину будет "очень тяжелым для россиян", - Резников. ВИДЕО

Он также добавил, что не считает стратегической ошибкой выбор интеграции Украины в ЕС и НАТО, что закреплено в Конституции государства, и в очередной раз подчеркнул, что внеблоковый статус Украины до 2014 года не спас ее от агрессии РФ.

армия РФ (20312) киберпреступление (765) россия (96895) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Да больше хаоса, чем устраивают зеленые утырки, и представить не возможно.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:39 Ответить
+16
давай еще скажи, что путин Порохом хочет зебила заменить)))
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
+14
показать весь комментарий
20.01.2022 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да больше хаоса, чем устраивают зеленые утырки, и представить не возможно.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:39 Ответить
Этот хаос уже восемь лет.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:42 Ответить
Лапоть ты тут что забыл?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:45 Ответить
политическая власть сменяема - это основа демократии

выдающемуся (реально) юристу Резникову стыдно нести ЗЕ-льоную пургу
показать весь комментарий
20.01.2022 15:46 Ответить
Этот земинистр не уточнил, смена какой власти. И на какую.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:28 Ответить
Да против клоунов кацапы просто дети.

"Угольное" дело Порошенко курирует заместитель главы ОП Татаров - источники
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ 2022, 13:30







"Угольное" дело пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко занимается заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым.

Источник: материал Украинской правды "https://www.pravda.com.ua/articles/2022/01/20/7321031/ Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста "

Детали: Сразу несколько собеседников в команде Зеленского рассказали УП, что кейс Порошенко курирует заместитель председателя ОПУ Олег Татаров. Наши источники связывают его с бывшим соратником Януковича Андреем Портновым.

В Офисе президента Татаров "курирует" весь правоохранительный блок, в том числе ГБР, но в этой истории именно ему вверено и непубличное "сопровождение" дела в Печерском суде.

Следы Татарова наблюдались, начиная с самого подозрения Порошенко. Его подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, у которой конфликт с замом Ермака, а Алексей Симоненко.

Это тот самый замгенпрокурора, который "отмазывал" Татарова от дел НАБУ и был одним из самых заметных гостей на его скандальном дне рождения, идет речь в материале.

Украинская правда
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
давай еще скажи, что путин Порохом хочет зебила заменить)))
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
нє хочєт, нє-а
но замєніт

Российский рубль продолжает падение после предупреждения Байдена о санкциях.

- Рубль будет оставаться под давлением, - сказал Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам SEB AB в Стокгольме. Он считает, что российская валюта ослабнет примерно на 0,5% до 77,3 против доллара «в ближайшие дни» и упадет до 78,4 уже на следующей неделе.

https://t.me/charter97_org/59931
показать весь комментарий
20.01.2022 14:49 Ответить
Не знаю насчет пуцькина - а я очень этого хочу
показать весь комментарий
20.01.2022 17:20 Ответить
Кстати Резниеков, о смене власти мечтает уже не только Кремль, но весь народ, бо достали вы уже всех.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:41 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 16:14 Ответить
Чуєш дурачок, ти закінчеш як і люся арестович-на Миротворці.

показать весь комментарий
20.01.2022 14:41 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 15:44 Ответить
Ну хоть в чем-то сошлись с кацапами, правда они рыговскую власть ожидают, но зелёное дермище тоже медленно но уверенно убивает страну
показать весь комментарий
20.01.2022 14:41 Ответить
Хаос создаётся в том числе политическими преследованиями оппонентов нынешней власти. На что он намекает? Неужели все это делают агенты кремля из ОП?😁
показать весь комментарий
20.01.2022 14:42 Ответить
Тихо! Він не може про це сказати прямо...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:48 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 14:43 Ответить
А це мабуть прямий хід із кабінету в ОП на свою віллу в Італії?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:47 Ответить
Або до ростова...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:48 Ответить
СН вже зробили хаос в українських містах. Залишилося тільки Путлеру всередину зайти. Зеля вже готовий підписати.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:43 Ответить
Земля вже готовий відсмоктати.)
показать весь комментарий
20.01.2022 17:31 Ответить
Всі хочуть щьб власть шимпанідЗЕ зникла
показать весь комментарий
20.01.2022 14:43 Ответить
О це новина - і шо хуʼло кремлівське вже хоче замінити придурка на Петра Олексійовича? Не думаю...
показать весь комментарий
20.01.2022 14:44 Ответить
А ты о чем мечтаешь, Резников?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:45 Ответить
нахапать и сбежать
показать весь комментарий
20.01.2022 15:04 Ответить
Резников - воинам нужно тёплое белье и калорийное питание и витамины . И пайки НАТО. Удивляйте внимание и этим вопросам .
Европа могла бы поставлять витамины для армии , если оружие не дают
показать весь комментарий
20.01.2022 14:45 Ответить
рєзніков переймається тим, що може доведеться йти з посади разом з усією блаЗЄнською трупою. Тому найголовніше в нього -- щоб влада не змінилася
показать весь комментарий
20.01.2022 14:50 Ответить
Думаю, что Резников выплывет
показать весь комментарий
20.01.2022 14:52 Ответить
Можливо. Але риторика його гнила. Бо саме блаЗЄнські за останні дні намагалися посіяти хаос в Україні, незважаючи навіть на застереження союзників.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:56 Ответить
здается мне, что пока зе, и его команда у власти - кремль может быть спокоен.

что хочет москва: слабую страну, пропитанную коррупцией, с судами, где можно решить деньгами, со своевременной передачей из Киева нужных данных.

Так это все уже есть.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:53 Ответить
Поясніть цьому ,"щирому українцю" з російським прізвищем, що "зміна політичної влади" є ознакою й вимогою демократії! А доля Муссоліні,Чаушеску,Каддафі-неминучим шляхом "наполеонів"!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:00 Ответить
я теж хочу зміни влади.
але я хочу владу з европейськими цінностями
а путін хоче щоб був бойко або мураєв
показать весь комментарий
20.01.2022 15:26 Ответить
а я ще гадав: навіщо зєля те робить?
он воно, що!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:40 Ответить
То что вы тупорылые воровитые лживые недоумки Путлер виноват??? ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:41 Ответить
Хаос это понятно, вот только зачем путлеру смена Зеленского ? Надежнее "крыши" для агентов Кремля еще поискать надо ...
показать весь комментарий
20.01.2022 15:45 Ответить
Мабуть чекає подібного тому, що сталося у Казахстані. Взагалі то, олігархічним структурам корумпований ***** ближче ніж Захід. Згадати тільки, скільки років у нас симулюються реформи, які мали давно вже запровадити.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:50 Ответить
Але досвід показує, що на Московії непотрібні чужі олігархи. Досить місцевих горлопанів - політиканів. А бабло це скрепно
показать весь комментарий
20.01.2022 17:21 Ответить
Вони ж всі розумні, думають домовитися. Розраховують що, холуї всім потрібні, а там навіть холуй при другій чи третій гільдії непогано може красти.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:32 Ответить
Гарні у нас всі, один поперед другого човен розхитують звинувачуючи один-другого в роботі на *****, а той і руки потирає.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:47 Ответить
о как интересно ))))
это тебе ***** по секрету сказало???
и это говорит министр обороны Украины ?????
итить удивить !!!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:49 Ответить
Що там міняти, коли криси вже в ОП сидять? От вони і роблять хаос. До Петі примахалися і всі школи мінують.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:50 Ответить
Хоть в чем то Украинцы с мордором сходятся - эту власть нужно менять, толка от них нет, только беда одна
показать весь комментарий
20.01.2022 15:55 Ответить
Ну, це тільки прихильники Порошенко з ****** погоджуються. Решта має власну думку.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:06 Ответить
ваша " думка"зебобики, не из головы происходит, потому, оставьте "это" при себе))))
показать весь комментарий
20.01.2022 18:25 Ответить
о, еще один бот-нулевка подоляковская нарисовалась! Брысь, зебилосос!
показать весь комментарий
20.01.2022 18:26 Ответить
Больше для дестабилизации и хаоса делает как раз зеленая свора у власти - и где столько шоблы набралось...ну ничего у зелени не получается позитивное сделать - глупенькие и доверчивые 73% ожидали что гопники которых они избирают во власть сделают им рай на земле.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:16 Ответить
влада не вічна будуть вибори і нині влада це xаос
показать весь комментарий
20.01.2022 17:12 Ответить
Москва тепер Гордона буде пропиати в президенти.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:20 Ответить
Для створення хаосу в країні нам достатньо і клоуна.... А зміна влади - це закономірний процес, який відбувається систематично згідно Конституції України!!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 19:37 Ответить
 
 