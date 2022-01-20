Главная цель Кремля – хаос в украинских городах и смена политической власти в нашей стране, - Резников

Кампания Российской Федерации по дестабилизации Украины предусматривает кибератаки, создание хаоса в украинских городах и смену политической власти в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС.

"По моему мнению, они (РФ. – Ред.) начали кампанию по дестабилизации в Украине, поэтому, думаю, кибератака была частью гибридной войны, которая началась, как я говорил, в 2014 году. А гибридные атаки – это часть гибридной войны, главная цель Кремля – это устроить хаос в украинских городах и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", - отметил Резников.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина к жесткому ответу российской армии, у которой в пять раз больше солдат и танков и в 16 раз больше возможностей на море, министр отметил: "Украинская армия насчитывает 261 тыс. человек, мы имеем возможность организовать силы территориальной обороны численностью 130 тысяч, у нас 400 тысяч ветеранов украинско-российской войны, так что я уверен, что мы имеем возможность сдержать эту активность Москвы".

Кроме того, министр добавил, что открытая военная агрессия против Украины станет проблемой не только для нашего государства, но и всей Европы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вторжение в Украину будет "очень тяжелым для россиян", - Резников. ВИДЕО

Он также добавил, что не считает стратегической ошибкой выбор интеграции Украины в ЕС и НАТО, что закреплено в Конституции государства, и в очередной раз подчеркнул, что внеблоковый статус Украины до 2014 года не спас ее от агрессии РФ.