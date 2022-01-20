В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России: они коснутся Путина, всех членов правительства РФ и пропагандистов
В Конгресс Соединенных Штатов был внесен законопроект о введении санкций против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конгреса США.
Проект был внесен на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не был опубликован.
Washington Post сообщает, что он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".
Он включает в частности:
- санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, главу администрации президента, главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайку;
- санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте далее упомянуты ВЭБ (Внешэкономбанк) и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен Гуцериев и Александр Винокуров;
- санкции против журналистов: главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.
В документе также упоминается бывшая Олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, которая, по слухам, жена Путина.
1. Украина отжала у РФ Крым и ударными темпами возводит там военные базы, для дальнейшей агрессии против РФ.
2. Украина всячески способствует сепаратистским движениям на территории РФ и раздаёт свои паспорта.
3. Украина сосредоточила вдоль границы с РФ ударные войсковые формирования и готова в любую минуту начать "победный марш в защиту похожеговорящих".
Можете добавлять информацию.... Ждём.
2. шойгу
3. лаврова
4. пескова
і іх діточок-сімей напряму - нявку не предлагать...
проэкті - проєкті
журналістів - пропагандонів
апровадження жорстких санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також цілого ряду інших високопоставлених російських чиновників. Передбачається, що доступ до їхнього закордонного майна заблокують, а в'їзд до США закриють.
Запровадження економічних санкцій проти «Сбербанку», ВТБ, «Газпромбанку», «ВЕБ.РФ», Московського кредитного банку, «Альфа Банку», банку «Відкриття», «Радкомбанку» та Російського фонду прямих інвестицій.
Санкції проти російського зовнішнього боргу.
Санкції проти «Північного потоку-2».
Автори проєкту не виключають, що документ допрацюють і внесуть до переліку санкцій і заходи проти нафтогазових та вугільних російських компаній.
По состоянию на начало 2020 года мажоритарным акционером является АО «АБ Холдинг». Материнской компанией является ABH Financial Ltd., зарегистрированная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Республике Кипр .
Более 75% акций банка принадлежит «Альфа-Групп»: фактически этим пакетом не напрямую владеют или контролируют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Фридман (32,86%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герман Хан (20,97%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексей Кузьмичёв (16,32%); остальные акции принадлежат физическим лицам, в том числе президенту банка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петру Авену (12,40%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрею Косогову (3,67%)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-30 [30] .
Альфа-банк (Украина)
Альфа-Банк Украина - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Банк входит в топ-10 страны по размеру активов (на конец мая 2020 года - 6-я позиция)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-_4aa4b681c6301647-2 [2] .
Основан в 1992 году, с 2001 года работает под нынешним брендом. В составе ABHH с 2004 года.
Владельцами частной инвестиционной холдинговой компании ABHH являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Фридман - 32,86 %, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD Герман Хан - 20,97 %, Алексей Кузьмичев - 16,32 %, Петр Авен - 12,40 %, Андрей Косогов - 3,67 %, а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,87 %, Unicredit Group - 9,9 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] .
Глава партии Объединение Самопомич и мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своих отношениях с российским миллиардером, совладельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом.
В интервьюhttps://radio.nv.ua/ Радио НВ политик сообщил, что они видятся с Фридманом раз в год - во время ежегодного международного фестиваля во Львове Leopolis Jazz Fest.
"Раз в год, когда он приезжает на Jazz, мы где-то сидим в зале, "привет-привет". А так, честно говоря, нет общения с ним", - сказал Садовый.
Михаил Фридман - российский миллиардер, совладелец Альфа-Банка родом из Львова, которому некоторые издания по непроверенным источникам приписывают участие в создании Самопомичи Андрея Садового.
https://newsua.one/news-opinion/andrii-sadovii-rosiiskii-agent-v-serci-zahidnoi-ukraini.html