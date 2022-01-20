РУС
9 988 74

В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России: они коснутся Путина, всех членов правительства РФ и пропагандистов

В Конгресс Соединенных Штатов был внесен законопроект о введении санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конгреса США.

Проект был внесен на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не был опубликован.

Washington Post сообщает, что он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".

Он включает в частности:

- санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, главу администрации президента, главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайку;

- санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте далее упомянуты ВЭБ (Внешэкономбанк) и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен Гуцериев и Александр Винокуров;

- санкции против журналистов: главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.

В документе также упоминается бывшая Олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, которая, по слухам, жена Путина.

Топ комментарии
+21
Сегодня будет очередной вой на болотах!!
20.01.2022 14:59 Ответить
+14
Ну а кабаєву за шо? Вона ж нє віноватая - он сам прішол...
20.01.2022 14:56 Ответить
+10
ого!.. увесисто так и от души..
20.01.2022 15:00 Ответить
Ну а кабаєву за шо? Вона ж нє віноватая - он сам прішол...
20.01.2022 14:56 Ответить
за то шо дает вове
20.01.2022 15:04 Ответить
Так этож по слухам
20.01.2022 15:05 Ответить
що не помогла ху3лу тихо відійти у вічність
20.01.2022 15:29 Ответить
соловьиная вилла на оз. Комо запустеет и зарастет бурьяном
20.01.2022 15:37 Ответить
Кабаеву за сношения с пуйлом
20.01.2022 15:39 Ответить
Вот после этих санкций вЯликий Владимир просто растворится)
20.01.2022 14:57 Ответить
санкции без названия то такое. надо-немыслимо болезненные, ужасно адские и т.п.
20.01.2022 15:14 Ответить
**** Беева сломает очередную конечность, надеюсь что хвост. Маша Захерова будет нести пьяный бред. Соловьев оторвет головы 50 трансформерам по количеству звезд на флаге США. И только мудрый путлер будет вырабатывать вонючий газ в своем бункере, спасая рабссею и наполняя СП-2.
20.01.2022 15:33 Ответить
Русь будет только Киевская. Рюссия канет в небытие. Останется московя и еще два три десятка недогосударств. Произойдет дораспад империи.
20.01.2022 15:48 Ответить
Сегодня будет очередной вой на болотах!!
20.01.2022 14:59 Ответить
ого!.. увесисто так и от души..
20.01.2022 15:00 Ответить
Голови пропагандонів які роками роздмухують ненависть до України та українців і грозять вирізати від малого до старого мають бути лежати на Хрещатику на полумиску кожна окремо
20.01.2022 15:01 Ответить
Ну ось санкцІі проти рашиських керівників ,олігархів ,пропагандонів ,а ще бажано нафтове ембарго можливо приземлять цих нигідників які закликають до війни ,а всякі умовляня нічого не дають.
20.01.2022 15:02 Ответить
А ты быдло путинское какой информацией владеешь?С русского электротелевизора?
20.01.2022 15:27 Ответить
А ти рашиський бот ,що тут забув ?
20.01.2022 15:33 Ответить
Владеем мы информацией, владеем...
1. Украина отжала у РФ Крым и ударными темпами возводит там военные базы, для дальнейшей агрессии против РФ.
2. Украина всячески способствует сепаратистским движениям на территории РФ и раздаёт свои паспорта.
3. Украина сосредоточила вдоль границы с РФ ударные войсковые формирования и готова в любую минуту начать "победный марш в защиту похожеговорящих".
4. 5. 6.
Можете добавлять информацию.... Ждём.
20.01.2022 16:40 Ответить
бабло заберите, которое попрятали по европам, они сами придушат вовку и в говне утопят
20.01.2022 15:05 Ответить
не забрати а заморозити ..і як полізе то віддати на відбудову України
20.01.2022 15:32 Ответить
все жду за біпартизаньський законопроект який торкнеться 4 кацапских баранів:

1. *****
2. шойгу
3. лаврова
4. пескова

і іх діточок-сімей напряму - нявку не предлагать...
20.01.2022 15:05 Ответить
Странный выбор олигархов. Как будто черпают сведения из желтых газет. Ну что такого сделал например Абрамович живущий в Лондоне? И другие граждане Израиля и Монако из этого списка.
20.01.2022 15:08 Ответить
Ничего странного. Неоднократно мелькали сообщения в СМИ , что Абрамович - кошелек ***** на западе. Наверное американская разведка осведомлена об это лучше, чем пользователь под американским флагом, но с кацапским душком.
20.01.2022 15:25 Ответить
Отслюнявливает *****
20.01.2022 15:33 Ответить
дозвлив вибрати ху-ла на своїй батьківщині все правильно
20.01.2022 15:34 Ответить
Это ж непосильный труд за столько лет коту под хвост )) Отлично. Я бы тоже проголосовал ))
20.01.2022 15:08 Ответить
А санкции за что? Я так понимаю тоже в случае вторжения в Украину.
20.01.2022 15:09 Ответить
Ну наконец то! А шож мешало вам ввести эти санкции еще в 2014 году после малайзийского Боинга к примеру ? Или после Иловайска ? Тогда ситуация сейчас была бы намного спокойнее . Сидело бы х.йло в изоляции сейчас с другими диктаторами типа Кима и Аятоллы и лепило бы пятухов из дерьма вместо потоков
20.01.2022 15:17 Ответить
При чем тут изоляция, вы реально думаете что если это примут то с Путиным и Лавровым никто не будет вести переговоры? Смешно.
20.01.2022 15:23 Ответить
Я реально думаю что они станут невыездными включая всю ихнюю родню и это есть хорошо. А переговоры вести с ними конечно будут. Вот ведут же переговоры с Ираном или Сев.Кореей но при этом они сидят под санкциями и являются изгоями .
20.01.2022 15:36 Ответить
Санкции США могут запретить только вьезд в США.
20.01.2022 15:46 Ответить
И замораживание персональных счетов в США , но учитывая влияние США на Западе то и в Европе и в других западных странах типа Австралия и Канада с Японией . Единственно где они смогут тогда хранить свои бабки так это в Китае или оффшорах под пальмами НО то таке...могут и без бабок остаться
20.01.2022 16:00 Ответить
В тексте опечатки:

проэкті - проєкті
журналістів - пропагандонів
20.01.2022 15:11 Ответить
Законопроект - шкура неубитого медведя. Но все равно, полезно.
20.01.2022 15:12 Ответить
Фигня это все, от персональных санкций толку никогда не будет, да еще и куча времени есть чтоб вывести деньги из США, если они там есть.
20.01.2022 15:20 Ответить
Хоть что то существенное стало появляться... Но от Британии более толку самолетами привезли... Хотя все в целом это геморой для Х..уйла, его мир чмырит а теперь и персонально баблом!!!
20.01.2022 15:21 Ответить
А де патрушев, лавров, рябков?
20.01.2022 15:23 Ответить
Они идиоты! Такие санкции нельзя вводить, это вынудит всю элиту спешно вывести награбленные капиталы из американских банков, и своих отпрысков. Надо отключать им SWIFT, даже если это принесет потери, и разрывать все торговые договора. Это единственный путь
20.01.2022 15:25 Ответить
Капиталы должны быть предварительно заморожены . Так поступали уже с другими известными диктаторами -хусейном , каддафи и остальными . Именно отсутствие денег и возможность покупать на них оружие и платить наемникам предопределило их участь
20.01.2022 15:39 Ответить
Не увидел в списке хитрого армянина Лаврова а ведь он должен стоять в этом списке даже впереди Путина. Именно Лавров даже больше Путина влияет на создавшуюся в мире угрозу войны не только в Украине но и в Европе. Редкий негодяй.
20.01.2022 15:26 Ответить
просто додати "і членів їх сімей, родичів за кревними зв'язками" і все буде глушнячком.
20.01.2022 15:28 Ответить
амереканці папір економлять..а думаю і діток також
20.01.2022 15:36 Ответить
Джо Байден сниимет все санкции с мавзолейных Шизоидов и запустит Северный потоп...,в беседе с Порошенко по телефону Байден заверил что США отказываются от НАТО и переходят на сторону РАБссиянского ОДКБ...
20.01.2022 15:30 Ответить
Чему ты радуешься? Эти санкции - большое поражение для Украины. В случае военной агрессии, Россия отделается очередными никчемными персональными санкциями.
20.01.2022 18:00 Ответить
діток би їхніх на родину вернуть в рускій мір
20.01.2022 15:31 Ответить
А Пригожина, повара ***** и по совместительству крышевателя ЧВК Ванера, забыли? Или он уже сидит под санкциями?
20.01.2022 15:32 Ответить
Санкціями треба не погрожувати. Їх треба застосовувати.
20.01.2022 15:36 Ответить
С 13 января началось резкое падение индекса и капитализации РАБссиянских компаний,по оценкам экспертов 20 ведущих компаний РАБссии потеряли за 5 дней 200 ярдов долларов...Поздравляю РАБссию с замечательной победой.... Дайте еще пару Ультиматумов Байдену, НАТО и США рассыпется на мелкие Штаты...
20.01.2022 15:36 Ответить
РАБссия встала с колен...
20.01.2022 15:38 Ответить
На то это и акции чтоб прыгать, например вчера был рост в среднем на 3%
20.01.2022 15:48 Ответить
- Та насрать на оте санкции. Нато от тибе луччи канфетку, пасаси... А у миня еще пирамидка есть. Я те патом падарю

20.01.2022 15:41 Ответить
- Ух ты! Я таких ищо никада ни сасала....
20.01.2022 15:46 Ответить
Мистер Байден,Астанавитесь...СШа распадаецца...доллар упал до ДНА.... китайский Юань наступает.... краснопузый не из ПРОЛЕТАРИАТА чЛенина-Сралина...
20.01.2022 15:45 Ответить
20.01.2022 15:47 Ответить
Ні про що. Де законопроект про відключення від СВІФТ? Де законопроект про санкції на Північний Потік? Де законопроект на заборону продажу електроніки та компонентів? А цей законопроект про персональні спнкції можете собі в дупу запхнути.
20.01.2022 15:47 Ответить
Нарасти ВОЛОСЫ ...сразу станешь философом Артуром Шопенгауэром или Карлом Марксом... на крайняк...
20.01.2022 15:49 Ответить
По бизнесу -опыту своему понимаю...как только РАБссия сделает в сторону Украины один ШАГ...РАБссия исчезнет с карты Мира...,и ССср в этом не виноват,от сдох от Инфаркта....,РАБссия сдохнет от Инсульта...😄
20.01.2022 15:47 Ответить
-Альо! Я тут ни паняла. А для миня санкций нету шоле?

20.01.2022 15:51 Ответить
Конгресс США санкции против Ольги **********,Машки ЗаХеровой и Марго Симоньян применять не будут...Тетьки Тупые ...что с них взять..?.а вот Димку Сикелева за РАДИОАКТИВНЫЙ Пепел против США арестуют...и отправят в Гаагу...
20.01.2022 15:54 Ответить
эти тупые тетки, за немалые деньги, занимаются пропагандой ненависти и войны с Украиной. я щитаю должны отвечать по взрослом
20.01.2022 15:59 Ответить
принуждение к миру
20.01.2022 16:19 Ответить
Быдло Мавзолейное закончило войну на РАБссии успешно взрывами домов на Мацковии...,надо повторить чуваки...РАБссия Шариковых ЖДЕТ....
20.01.2022 16:26 Ответить
Наконец-то армянскую тупую мартышку внесли в санкционный список.Будет теперь соловьиным пометом у себя на родине обмазываться и не шастать по всяким америкам
20.01.2022 16:28 Ответить
в ответ ***** отменит пенсионный возраст
20.01.2022 16:46 Ответить
Чем больше санкций для кацапо-фашистов и кацапии- тем лучше
20.01.2022 18:26 Ответить
Санкцій мало не буває

апровадження жорстких санкцій проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єра Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу, а також цілого ряду інших високопоставлених російських чиновників. Передбачається, що доступ до їхнього закордонного майна заблокують, а в'їзд до США закриють.
Запровадження економічних санкцій проти «Сбербанку», ВТБ, «Газпромбанку», «ВЕБ.РФ», Московського кредитного банку, «Альфа Банку», банку «Відкриття», «Радкомбанку» та Російського фонду прямих інвестицій.
Санкції проти російського зовнішнього боргу.
Санкції проти «Північного потоку-2».
Автори проєкту не виключають, що документ допрацюють і внесуть до переліку санкцій і заходи проти нафтогазових та вугільних російських компаній.
20.01.2022 19:30 Ответить
Альфа-банк росія

По состоянию на начало 2020 года мажоритарным акционером является АО «АБ Холдинг». Материнской компанией является ABH Financial Ltd., зарегистрированная в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80 Республике Кипр .

Более 75% акций банка принадлежит «Альфа-Групп»: фактически этим пакетом не напрямую владеют или контролируют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Фридман (32,86%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Герман Хан (20,97%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексей Кузьмичёв (16,32%); остальные акции принадлежат физическим лицам, в том числе президенту банка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петру Авену (12,40%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрею Косогову (3,67%)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-30 [30] .

Альфа-банк (Украина)

Альфа-Банк Украина - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Банк входит в топ-10 страны по размеру активов (на конец мая 2020 года - 6-я позиция)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-_4aa4b681c6301647-2 [2] .

Основан в 1992 году, с 2001 года работает под нынешним брендом. В составе ABHH с 2004 года.

Владельцами частной инвестиционной холдинговой компании ABHH являются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Фридман - 32,86 %, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BD Герман Хан - 20,97 %, Алексей Кузьмичев - 16,32 %, Петр Авен - 12,40 %, Андрей Косогов - 3,67 %, а также The Mark Foundation for Cancer Research - 3,87 %, Unicredit Group - 9,9 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-3 [3] .

Глава партии Объединение Самопомич и мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своих отношениях с российским миллиардером, совладельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом.

В интервьюhttps://radio.nv.ua/ Радио НВ политик сообщил, что они видятся с Фридманом раз в год - во время ежегодного международного фестиваля во Львове Leopolis Jazz Fest.

"Раз в год, когда он приезжает на Jazz, мы где-то сидим в зале, "привет-привет". А так, честно говоря, нет общения с ним", - сказал Садовый.

Михаил Фридман - российский миллиардер, совладелец Альфа-Банка родом из Львова, которому некоторые издания по непроверенным источникам приписывают участие в создании Самопомичи Андрея Садового.
20.01.2022 19:35 Ответить
Интересно, многие ли львовские избиратели видят в Садовом еврея?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:51 Ответить
хто каже що він єврей?
https://newsua.one/news-opinion/andrii-sadovii-rosiiskii-agent-v-serci-zahidnoi-ukraini.html
21.01.2022 00:52 Ответить
Расовые таблицы Геббельса в помощь
26.01.2022 21:50 Ответить
 
 