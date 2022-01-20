В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России: они коснутся Путина, всех членов правительства РФ и пропагандистов

В Конгресс Соединенных Штатов был внесен законопроект о введении санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конгреса США.

Проект был внесен на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не был опубликован.

Washington Post сообщает, что он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина".

Он включает в частности:

- санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, главу администрации президента, главу СК Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайку;

- санкции против российских бизнесменов: Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, в проекте далее упомянуты ВЭБ (Внешэкономбанк) и связанные с ним лица, а также Дмитрий Рыболовлев, Михаил Фридман, Петр Авен Гуцериев и Александр Винокуров;

- санкции против журналистов: главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева и генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста.

В документе также упоминается бывшая Олимпийская гимнастка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева, которая, по слухам, жена Путина.

