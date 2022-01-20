Судья Соколов, избиравший мэру пресечения Порошенко, ушел в отпуск, - пресс-секретарь суда

Следователь судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов с 20 января ушел в отпуск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше - неизвестно", - сказал он.

19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.