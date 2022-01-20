Судья Соколов, избиравший мэру пресечения Порошенко, ушел в отпуск, - пресс-секретарь суда
Следователь судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов с 20 января ушел в отпуск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.
"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше - неизвестно", - сказал он.
19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
лучше пересидеть годик, а потом пухнастім вернуться
єто, кстати, касается всех т.н. "силовиков"
бенядіктова та її 4 зами - перші пішли "у відпустку".. причому - два рази, коли треба підписувати на Пороха наклепи)
он як? - окуповані території для ГБР уже закордон? Контрабанда ж може бути лише з-за кордону.
То яке рішення мав ухвалити суддя, щоб не було як у "Зімбабве"?
Закрити справу суддя не міг і не хотів, бо він є членом портново-татарівського ОЗУ, а як казав Митець, " не можна бути одноврємєнно і п*дарасом і людожером".
Так і не зрозуміло, які можуть бути претензії до Петра у цій ситуації..Зебільне "оні одінаковиє", не катіт.
Нехай під хотєлкі зєлємойського підставляється хто-небудь інший.)
На сторінках ботів Подоляка ще ДО закінчення судового засідання 17 січня з'являлись повідомлення про абсолютно інші "рішення" суду.
Боти облажались, рішення 17 числа не було винесене.
Є такий мудень на побігеньках Банкової - Євген Прокопишин.
І є в нього гниленький ТГ канал, де вчора ( 17 січня ) о 22:01 опублікували наступний текст.
А вже за кілька секунд його видалили.
Там чітко прописаний ТЕРМІН арешту і СУМА ЗАСТАВИ 500 000 грн.
https://pbs.twimg.com/media/FJY1QypXsAAC8C9?format=jpg&name=360x360
