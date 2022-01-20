РУС
Судья Соколов, избиравший мэру пресечения Порошенко, ушел в отпуск, - пресс-секретарь суда

Следователь судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов с 20 января ушел в отпуск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше - неизвестно", - сказал он.

19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

Порошенко Петр суд судья
+32
Вредная работа и всё такое. Понимаю
20.01.2022 15:00 Ответить
+25
"Порошенко втік від правосуддя111" - волали зебіли. В реальності Порошенко повернувся і розбіглися всі.
20.01.2022 15:10 Ответить
+19
Перед приїздом Петра, всі "печерькі" судді раптово "захворіли", наче школярі перед заліком по бігу на 3 км))
20.01.2022 15:19 Ответить
Вредная работа и всё такое. Понимаю
20.01.2022 15:00 Ответить
СНЕРВИЛСЯ
20.01.2022 15:31 Ответить
ЗЕ-льоному служить - себе дороже.
лучше пересидеть годик, а потом пухнастім вернуться

єто, кстати, касается всех т.н. "силовиков"
20.01.2022 15:34 Ответить
Ищите его на Тверской.
20.01.2022 15:01 Ответить
И потом оттуда базары про «политическое преследование» «честного судьи»…
20.01.2022 15:06 Ответить
Вам смішно, а чувака на таку розтяжку поставили. З одного боку, зеленоморді пару лямів пропонують (це так припущенн), а з іншого санкції з Європи і США, а тама можливо і хатинка в Альпах і рахунки доларові у банках. Так що розхитали йому нервову систему
20.01.2022 15:43 Ответить
Пьервый пашьйоллль
20.01.2022 15:01 Ответить
то він вже шостий.. ))
бенядіктова та її 4 зами - перші пішли "у відпустку".. причому - два рази, коли треба підписувати на Пороха наклепи)
20.01.2022 15:12 Ответить
Витку Бортницкую из "Миротворца" забыли, которая тоже в отпуск удрала)))
20.01.2022 15:53 Ответить
20.01.2022 15:02 Ответить
чекаємо, десь трупа - свіжачка, а потім зелені імбецили будуть говорити, що то Порошенко!
20.01.2022 15:03 Ответить
У какой ты кроважаднай, аднакось
20.01.2022 15:04 Ответить
я не кровожадний, а далекоглядний!Та ще й всі дії представників презекоМанди дуже просто спрогнозувати, оскільки більшість з них вчиняють дії та думають як дрібні представники криміналітету
20.01.2022 15:23 Ответить
блокбастер: "Чаус - 2", эпизод: "Месть порохоботов"..
20.01.2022 15:04 Ответить
стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій

он як? - окуповані території для ГБР уже закордон? Контрабанда ж може бути лише з-за кордону.
20.01.2022 15:05 Ответить
Берегите «судью». Нервы, перенапряжение, знаете ли…
20.01.2022 15:05 Ответить
Послал всех..
20.01.2022 15:07 Ответить
дуже перестраждав потрібна реабілітація.
20.01.2022 15:07 Ответить
Та шож таке, ще один увідпусткнувся.
20.01.2022 15:08 Ответить
Вакансія для Чауса звільнилася
20.01.2022 15:08 Ответить
Ну так а ШО? Після прийняття такого рішення має бути не тільки відпустка, а ще й зарахування гарячого стажу. )
20.01.2022 15:09 Ответить
"Порошенко втік від правосуддя111" - волали зебіли. В реальності Порошенко повернувся і розбіглися всі.
20.01.2022 15:10 Ответить
+++
20.01.2022 15:56 Ответить
Щось не так у "зеленому князівстві", якщо навіть у повністю підконтрольному владі, печерському суді, не знайшлось судді, готового ухвалити рішення про ув'язнення Пороха. Бояться падлюки і це добре.
20.01.2022 15:10 Ответить
Show must go on !!!
20.01.2022 15:11 Ответить
поехал баблишко тырить
20.01.2022 15:13 Ответить
Чому радіють порохоботи? Це така ж сама діч, як і шита білими нитками справа. Це все говорить про «незалежність» судової системи. Одна з причин, чому в край потрібне НАТО від нас так далеко
20.01.2022 15:13 Ответить
Що саме дічь?
20.01.2022 15:17 Ответить
оце - "Одна з причин, чому в край потрібне НАТО від нас так далеко"
20.01.2022 15:19 Ответить
До зеленського з верещучкою, які не розуміють чому Україну не беруть терміново в НАТО, в товариша Mick Thompson питань немає.
20.01.2022 15:23 Ответить
Є. Воно кончене. Я кажу про самуситуацію
20.01.2022 15:30 Ответить
Ви пропонуєте тим, кого ви називаєте порохоботами, влаштувати сеанс одночасного плачу після цієї новини?
20.01.2022 15:40 Ответить
Можливість впливати на долі політичних опонентів за допомогою шитих справ у судах. Можливість впливати на долі суддів. Це досі постсовкове Зімбабве, ніяк не реформований орган правосуддя
20.01.2022 15:29 Ответить
Так за Вашою логікою, ув'знення Порошенка відкриє двері до НАТО? Зебільно якось..
20.01.2022 15:24 Ответить
Зебільний висновок у вас. Я кажу, що один почав це дно із справою шитою, другий продовжив. Оба показали нашу систему у всій красі. Честі країні то не робить в очах західних партнерів
20.01.2022 15:33 Ответить
Пойняв.
То яке рішення мав ухвалити суддя, щоб не було як у "Зімбабве"?
20.01.2022 15:36 Ответить
Суддя мав закрити ту справу через нестачу доказів. Але не про нього мова. Мова про двох презіків, які у ці важкі часи досі присвячують час особистим тьоркам. І демонструють всьому світу, що суди - це досі корупційні і доступні їм важелі в цьому процесі.
20.01.2022 15:51 Ответить
Не "тьорки", а наїзд влади на свого політичного опонента.
Закрити справу суддя не міг і не хотів, бо він є членом портново-татарівського ОЗУ, а як казав Митець, " не можна бути одноврємєнно і п*дарасом і людожером".
Так і не зрозуміло, які можуть бути претензії до Петра у цій ситуації..Зебільне "оні одінаковиє", не катіт.
20.01.2022 16:16 Ответить
Так це не тільки Зеленський - ініціатор оцієї "клоунади" з сотнею кримінальних справ а й Порошенко? Питання: "У тебе з головою - порядок?"
20.01.2022 16:38 Ответить
да тут любой повернется, сколько было предложено мешков денег, угроз выбор за судьей
20.01.2022 15:14 Ответить
В стране бардак. США правильно предъявляют претензии.
20.01.2022 15:15 Ответить
В декретну, щоб надійно і надовго.
Нехай під хотєлкі зєлємойського підставляється хто-небудь інший.)
20.01.2022 15:15 Ответить
Перед приїздом Петра, всі "печерькі" судді раптово "захворіли", наче школярі перед заліком по бігу на 3 км))
20.01.2022 15:19 Ответить
це обзивается - незавісімойо зеліоное правоссучіе...
20.01.2022 16:43 Ответить
Ха..В декретную.... От кого "залетел"?От Ермака?
20.01.2022 16:08 Ответить
Не виключено. Там у них в ОПі чортзна-що робиться. )
20.01.2022 16:19 Ответить
Ушел в отпуск чтобы посчитать доллары в мешках.
20.01.2022 15:16 Ответить
За таке рішення може одразу летіти на Мальдіви в один кінець! Немає в нас судів!!! То суцільний клан злодіїв в законі!
20.01.2022 15:17 Ответить
Судья, назначенный указом Поошенко в 2017 году, принял решение в пользу Порошенко и сразу слинял в отпуск. Все логично.
20.01.2022 15:17 Ответить
Ну допиши уже,что они кумовья. Не стесняйся)
20.01.2022 15:20 Ответить
Тупа маніпуляція від "омивача" німецьких унітазів))
20.01.2022 15:21 Ответить
Суддя за вказівкою з банкової мав посадити Порошенка, але цьому завадили тисячі свідомих громадян України, які завітали під Печерний суд та наполегливі заклики ДУЖЕ поважних персон, політиків, чиновників Заходу.
На сторінках ботів Подоляка ще ДО закінчення судового засідання 17 січня з'являлись повідомлення про абсолютно інші "рішення" суду.
Боти облажались, рішення 17 числа не було винесене.
20.01.2022 15:32 Ответить
https://twitter.com/svecha62 @svecha62

Є такий мудень на побігеньках Банкової - Євген Прокопишин.

І є в нього гниленький ТГ канал, де вчора ( 17 січня ) о 22:01 опублікували наступний текст.

А вже за кілька секунд його видалили.

Там чітко прописаний ТЕРМІН арешту і СУМА ЗАСТАВИ 500 000 грн.

https://pbs.twimg.com/media/FJY1QypXsAAC8C9?format=jpg&name=360x360
20.01.2022 15:36 Ответить
нервная работа. молоко нужно выдавать.
20.01.2022 15:18 Ответить
Рыло в пуху потому и ушел!
20.01.2022 15:19 Ответить
Дело тухлое даже для продажного судьи. Отпуск,потом больничный,потом в декрет)
20.01.2022 15:21 Ответить
стрес...думаєте тяжко от так думати...доля кірєєва багатьох не гріє...барига праклятий! довів чесного і не підкупного суддю
20.01.2022 15:23 Ответить
20.01.2022 15:23 Ответить
20.01.2022 15:25 Ответить
"Сметать все", - у Зеленского тайно обратились к Западу с просьбой на фоне угрозы вторжения РФ У Зеленского опасаются, что в условиях паники украинцы начнут сметать все с полок магазинов и активно забирать доллары из банков.
В Офисе президента Владимира Зеленского утверждают, что хорошо понимают реальную угрозу российской агрессии, однако не хотят сеять панику в украинском обществе. Как рассказали источники издания "Украинская правда" в ближайшем окружении президента, ОП получает данные и от западных партнеров, и от украинской разведки в ежедневном режиме. Так же постоянно анализируются разные, даже наименее реальные, сценарии российского нападения. "Но мы уже жили в ситуации, когда каждый день нам кричали, что вот завтра-завтра Путин нападет. Это ничем хорошим не заканчивалось. Мы себе такого не можем позволить. Мы не можем сеять панику", - отметили высокопоставленные источники. "Наша сила в стабильности, стабильности экономики, гривне и так далее", - сказал один и топов Офиса президента. Более того, у Зеленского просят на всех международных встречах у партнеров не нагнетать понапрасну ситуацию, чтобы не создавать в Украине панику. "Если люди побегут снимать доллары и сметать все с полок магазинов, то никакого вторжения не надо будет", - отметили в ОП.

Ключевая фраза- снимать доллары!!!! И тогда мыльный пузырь ОВГЗ и прочей "чудной" работы в банках зеленожопой шайки по ограблению страны сразу вылезут за 3 секунды, а это низзя, бубачке не нравится!!!! Бубочку проклинать будут((( Суки конченные

Про людей и страну никто не думает, только про рейтинги и свои хотелки
20.01.2022 15:42 Ответить
///
На днях во Львове ограбили здание Западного апелляционного хозяйственного суда.
Из сейфа украли крупную сумму денег.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Указано, что в ночь на вторник вор залез в здание суда через окно второго этажа и выкрал из сейфа наличные. По информации журналистов речь идет о ста двадцати тысячах долларов США (примерно 3,4 миллиона гривен). При этом злоумышленник попал на записи внешних видеокамер. Помещение суда не было оборудовано сигнализацией.

По данному инциденту открыто уголовное производство.
20.01.2022 15:24 Ответить
Колядники наколядували таку суму?
20.01.2022 15:25 Ответить
кажуть що то особисте... дома не мав змоги зберігати ))))
20.01.2022 15:28 Ответить
То хай беруть, нежалко. Судді собі ще наколядують.
20.01.2022 15:47 Ответить
думаю там було більше))))
от бува таке, коли не співчуваєш... жертві крадія))))
20.01.2022 15:52 Ответить
"Як буде далі, невідомо". Що цим хотів сказати прес-секретар суду? Мабуть також буде невідомо.
20.01.2022 15:24 Ответить
Цирк Шапито круче Сватов-Скотов...,один дЕрмак миллиард долларов стоит...
20.01.2022 15:25 Ответить
Не зовсім зрозуміло, в чому "державна зрада"? Якщо ТЕЦам критично потрібно вугілля, то яка різниця як його поставляти? Якщо в ОП поставляють контрабандний кокс чи що інше подібне, то зрада чи ні??
Проясніть, зедебіли...
20.01.2022 15:28 Ответить
бідне суддячко....між молотом та наковальнею...
20.01.2022 15:29 Ответить
Я похапцем прочитала у заголовоку «пішов у відставку». Трохи здивувалась та зависла , поки не перечитала.
20.01.2022 15:49 Ответить
він думає шо за той час або справа загнеться або.... ішак ))))))))))
20.01.2022 15:55 Ответить
20.01.2022 15:32 Ответить
20.01.2022 15:33 Ответить
А попробуй против денежного мешка....
20.01.2022 15:39 Ответить
Потому что ни Мосейчук, ни Насиров, ни Корбан, ни Саакашвили не назначали на должности своих же судей. Порошенко - назначал.
20.01.2022 15:43 Ответить
Ахахах))) Лёлик, долго себе ник выбирал?
20.01.2022 15:47 Ответить
Не все так однозначно. Можливо суддя вибрав хоч якусь честь, спокій у сім"ї, а не погрози, хотєлки татарових, єрмаків, портнових і гунлосих і незрозуміло що попереду.
20.01.2022 15:36 Ответить
Це ще одне сідчення того, що Україною керує злочинна пліснява. Кожен, хто виконав її наказ, стає токсичним.
20.01.2022 15:36 Ответить
Пішов у відпустку щоб не звільнили.
20.01.2022 15:36 Ответить
Ну а чё, денег дали, или те или эти, и можно на Сейшелы съездить
20.01.2022 15:38 Ответить
Кіреєв -2
20.01.2022 15:39 Ответить
Краще б він повісився у нарадчий кімнаті, коли виконував наказ ху#ла з Банкової.
20.01.2022 15:42 Ответить
********* сыплется. Арестовичи - тикают. Гепрокурор и его замы с судьями - уходят в отпуск и массово болеют. Монобольшевики перебегают в другие политические проекты.
Шеф, усё пропало! Гипс снимают!
20.01.2022 15:43 Ответить
https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ Судьям подняли пенсии с 60 ти до 90 тысяч .
Видимо в Пенсионном фонде Украины нет дефицита.
В інших громадян, які отримують пенсію за віком, вона в середньому зросла на 406 гривень.
20.01.2022 15:50 Ответить
Я так розумію, з Сейшелами у "орла" Соколова не склалося? 😁
20.01.2022 15:50 Ответить
своя жопа ближе к телу.
20.01.2022 16:17 Ответить
Обісрався... Буває...
20.01.2022 16:46 Ответить
Мальчик не хочет в тамбов.
20.01.2022 17:01 Ответить
Це скотина, а не людина. Спеціально відпустка, потім лікарняний, потім місяць справа буде їхати в апеляційний. Падлюка москальська.
20.01.2022 19:45 Ответить
Суд - дело Божье
безбожникам это не под силу
20.01.2022 21:16 Ответить
 
 