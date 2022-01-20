Официальная позиция Словакии не изменилась: премьер Хегер заверил Киев в поддержке санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заверил в неизменности позиции своего правительства по оккупации Крыма и санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении премьера на сайте словацкого правительства.

Он напомнил, что Словакия присоединилась к государствам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции против Российской Федерации во времена премьерства Роберта Фицо.

"Это официальная внешнеполитическая линия Словацкой Республики, в которой ничего не изменилось, и она обязательна для членов правительства. Хочу заверить украинскую сторону, что правительство Словакии не будет заниматься никакой политической или экономической деятельностью, которая бы оправдывала грубое нарушение международного права и развалила бы коалицию государств, осуждающих действия России", - подчеркнул Хегер.

Он также выразил ожидание, что министр иностранных дел Иван Корчок, как представитель партии SaS, решит ситуацию с главой этой партии и министром экономики Рихардом Суликом, который поставил под сомнение целесообразность экономических санкций ЕС против России за агрессию против Украины.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии Рихарда Сулика по поводу целесообразности продления санкций против РФ, поскольку они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.

Напомним, недавно ЕС в очередной раз на полгода продлил экономические санкции против РФ до 31 июля.