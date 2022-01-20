РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9567 посетителей онлайн
Новости
23 875 33

Первую бетонную дорогу государственного значения построят в Черкасской области, - Служба автодорог

Первую бетонную дорогу государственного значения построят в Черкасской области, - Служба автодорог

В Черкасской области построят бетонную дорогу Т-24-19 на маршруте Звенигородка – Ватутино. Она будет протяженностью 8,3 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Черкасской области.

"Строительство бетонной дороги с применением композитных материалов будет для Черкасщины первым пилотным проектом. В этом году будет изготовлена ​​проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта этой дороги, а уже в следующем году начнется ее восстановление", - рассказали в Службе.

В Звенигородском районе области по программе "Большая стройка" в этом году запланирован целый комплекс дорожных работ. Завершат ремонт участков автодороги Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Начнут восстановление автодорог Т-24-03 Орадовка – Христиновка – Жашков – Корсунь-Шевченковский – Мошны, Т-24-05 Жашков – Буки – Обзорная и Т-24-06 /М-05/ – Маньковка – Иваньки – Буки.

Кроме того, начнется восстановление дороги Р-04 Киев - Звенигородка на отрезке от Киевской области и ремонт более 33 км автодороги Т-24-11 Звенигородка - Екатеринополь - Тальное - Маньковка.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что за первые 2 года реализации программы "Большая стройка" в Украине успели восстановить 14 тыс. км дорог. План на следующие два года – построить и отремонтировать еще 15 тыс. км.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За два последних года в Украине осветили почти 1 300 км трасс, - "Укравтодор"

дороги (2513) Большая стройка (728) Черниговская область (1224)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
..хоть на солярку технике ЗСУ денег оставьте, зекомандА..(
показать весь комментарий
20.01.2022 15:18 Ответить
+6
пробный проект "закатать деньги в бетон по новому"
показать весь комментарий
20.01.2022 15:21 Ответить
+5
Наш источник сообщает, что с нового года поднялся процент отката по кейсу «Большая стройка» по строительным объектам (не включая дорожного кейса, там уже давно все свои и правила откатов и процентов оговорены заранее).
Хочешь получить объект для распила - стройки, будь добр занеси сразу 20-25% от суммы тендера.

ТГ Легитимный
показать весь комментарий
20.01.2022 15:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
их уже 100 лет во всем мире строят, проснулись млять
показать весь комментарий
20.01.2022 15:11 Ответить
Та і в нас давно будують - Варшавка, об'їздна Житомира і траса на мацкву ж бетонні!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:15 Ответить
Першу бетонну дорогу державного значення збудують на Черкащині, - Служба автодоріг Джерело:
показать весь комментарий
20.01.2022 15:24 Ответить
Полтава -Кишинів ще була бетонкою..
показать весь комментарий
20.01.2022 18:29 Ответить
«Все створене людськими руками дальнобойщиками може бути знищено»
показать весь комментарий
20.01.2022 15:28 Ответить
Богдан Хмельницький
показать весь комментарий
20.01.2022 15:29 Ответить
..хоть на солярку технике ЗСУ денег оставьте, зекомандА..(
показать весь комментарий
20.01.2022 15:18 Ответить
Вони ж не лохи... нехай Європа дає соляу, якщо не хоче потоку біженців
показать весь комментарий
20.01.2022 15:47 Ответить
То есть, надо оставить многие десятки тысяч людей без работы, без нормальных зарплат, с которых платятся налоги (в т.ч. военный сбор), которые пополняют бюджет, с которого покупается та же солярка для наших танков, так же оставить врачей и пациентов без нормальных приемных отделений, как и учителей с школьниками без отремонтированных школ (а только слабоумные боты не знают, что Большая стройка это далеко не только дорога между Звенигородкой и Ватутино), а ВСЕ деньги направить на покупку солярки у лукашенко и пунита. Все 125 млрд ₴, заложенных в программу В на этот год. Я правильно понял, или?
показать весь комментарий
21.01.2022 01:38 Ответить
Нет, ты тупорылый зебил. Откуда у тебя понималка?))
показать весь комментарий
21.01.2022 08:36 Ответить
Раздался голос с унитаза...
Слышь, тело, во-первых, вопрос был не к тебе, во-вторых, если бы у тебя, слабоумного, были аргументы, то ты бы их тут привёл, но нет, ты просто дристанул. Что, впрочем, характерно для таких воинственных на своих диванах, при этом крайне тупых прхботов.
В-третьих, насчёт зебила - мой кандидат был другой, но во втором круге голосовал, разумеется, за Зе. Как и любой вменяемый человек, который во 2-м круге голосовал бы за Зе, за Ме, за Бе, да даже за свою собаку или прикроватную тумбочку, только не за шоколадного вора и мразь.
И да, никакой ты не враг рода, ты банальный дегенерат с интеллектом явно ниже, чем у овечки Долли. Реальный дебил.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:48 Ответить
Зашибісь.Я в екстазі.
Тим часом...
показать весь комментарий
20.01.2022 15:20 Ответить
А чего тебя так штырит от этого? Многие частники уже перевели свои предприятия на солому и прочую альтернативщину.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:29 Ответить
Дуже надіюсь,що й ти вже на солому перейшов.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:00 Ответить
А ты только узнал, что предприятия топят соломой, лузгой и опилками? Ну ты и дремучий. Школьник?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:03 Ответить
Якщо підприємство називається ТОВ "Нафтогаз Тепло",звісно,при Зєлінському там використовуватимуть солому й лушпайки (певно,з голів зєлєбобіків).
На переобладнання треба https://interfax.com.ua/news/economic/792064.html $900 млн ,але ж то копійки,в порівнянні з Великим крадівництвом !
показать весь комментарий
20.01.2022 16:09 Ответить
Ты сам то это читал до конца?
https://kotel-na-drovah.com.ua/toplivo/kotli-na-biotoplive-biomasse-kotli-na-solome-id7.html Посчитай экономический эффект. Докажи, что у тебя в башке - не солома.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:52 Ответить
Тролляка подоляка!!
показать весь комментарий
20.01.2022 16:12 Ответить
пробный проект "закатать деньги в бетон по новому"
показать весь комментарий
20.01.2022 15:21 Ответить
нафіга на Ватутіне бетонна дорога??????!!!!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:28 Ответить
Точно! Этого допустить низзя,
показать весь комментарий
20.01.2022 15:37 Ответить
главное - успеть, пока деньги льются рекой. А куда и зачем - дело десятое
показать весь комментарий
20.01.2022 15:47 Ответить
Наш источник сообщает, что с нового года поднялся процент отката по кейсу «Большая стройка» по строительным объектам (не включая дорожного кейса, там уже давно все свои и правила откатов и процентов оговорены заранее).
Хочешь получить объект для распила - стройки, будь добр занеси сразу 20-25% от суммы тендера.

ТГ Легитимный
показать весь комментарий
20.01.2022 15:43 Ответить
а наше джерело каже,що ти киздиш!
показать весь комментарий
20.01.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:20 Ответить
Ватутіне? А декомунизация?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:03 Ответить
Місто відносно нове, виникло після війни 41-45, іншої назви, якщо не помиляюсь, не мало. Хоча, залізнична станція в ньому завжди називалась не так як місто, а Богачево. На заході Мукачево, а в центрі могло б бути Богачево 😬
показать весь комментарий
21.01.2022 01:27 Ответить
Ну так-то да, m07 меджународная. Спасибо немцам, фиганули нам дорогу при наступлении до сих пор самая клёвая дорога, всегда по ней в Украниу езжу.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:07 Ответить
Другу. Першу вже на Житомирщині "збудували "..
показать весь комментарий
20.01.2022 16:30 Ответить
А на Чигирин? На Суботів? Скічко, ти чуєш?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:14 Ответить
Вы точно уверены, что дорога Т-24-19 является трассой государственного значения? Учитывая, что дороги "Т" имеют самый низкий статус, а именно, территориальных.
показать весь комментарий
21.01.2022 01:22 Ответить
 
 