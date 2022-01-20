Первую бетонную дорогу государственного значения построят в Черкасской области, - Служба автодорог

В Черкасской области построят бетонную дорогу Т-24-19 на маршруте Звенигородка – Ватутино. Она будет протяженностью 8,3 км.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Черкасской области.

"Строительство бетонной дороги с применением композитных материалов будет для Черкасщины первым пилотным проектом. В этом году будет изготовлена ​​проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта этой дороги, а уже в следующем году начнется ее восстановление", - рассказали в Службе.

В Звенигородском районе области по программе "Большая стройка" в этом году запланирован целый комплекс дорожных работ. Завершат ремонт участков автодороги Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Начнут восстановление автодорог Т-24-03 Орадовка – Христиновка – Жашков – Корсунь-Шевченковский – Мошны, Т-24-05 Жашков – Буки – Обзорная и Т-24-06 /М-05/ – Маньковка – Иваньки – Буки.

Кроме того, начнется восстановление дороги Р-04 Киев - Звенигородка на отрезке от Киевской области и ремонт более 33 км автодороги Т-24-11 Звенигородка - Екатеринополь - Тальное - Маньковка.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что за первые 2 года реализации программы "Большая стройка" в Украине успели восстановить 14 тыс. км дорог. План на следующие два года – построить и отремонтировать еще 15 тыс. км.

