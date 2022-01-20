Первую бетонную дорогу государственного значения построят в Черкасской области, - Служба автодорог
В Черкасской области построят бетонную дорогу Т-24-19 на маршруте Звенигородка – Ватутино. Она будет протяженностью 8,3 км.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Черкасской области.
"Строительство бетонной дороги с применением композитных материалов будет для Черкасщины первым пилотным проектом. В этом году будет изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта этой дороги, а уже в следующем году начнется ее восстановление", - рассказали в Службе.
В Звенигородском районе области по программе "Большая стройка" в этом году запланирован целый комплекс дорожных работ. Завершат ремонт участков автодороги Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань. Начнут восстановление автодорог Т-24-03 Орадовка – Христиновка – Жашков – Корсунь-Шевченковский – Мошны, Т-24-05 Жашков – Буки – Обзорная и Т-24-06 /М-05/ – Маньковка – Иваньки – Буки.
Кроме того, начнется восстановление дороги Р-04 Киев - Звенигородка на отрезке от Киевской области и ремонт более 33 км автодороги Т-24-11 Звенигородка - Екатеринополь - Тальное - Маньковка.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что за первые 2 года реализации программы "Большая стройка" в Украине успели восстановить 14 тыс. км дорог. План на следующие два года – построить и отремонтировать еще 15 тыс. км.
Слышь, тело, во-первых, вопрос был не к тебе, во-вторых, если бы у тебя, слабоумного, были аргументы, то ты бы их тут привёл, но нет, ты просто дристанул. Что, впрочем, характерно для таких воинственных на своих диванах, при этом крайне тупых прхботов.
В-третьих, насчёт зебила - мой кандидат был другой, но во втором круге голосовал, разумеется, за Зе. Как и любой вменяемый человек, который во 2-м круге голосовал бы за Зе, за Ме, за Бе, да даже за свою собаку или прикроватную тумбочку, только не за шоколадного вора и мразь.
И да, никакой ты не враг рода, ты банальный дегенерат с интеллектом явно ниже, чем у овечки Долли. Реальный дебил.
Тим часом...
На переобладнання треба https://interfax.com.ua/news/economic/792064.html $900 млн ,але ж то копійки,в порівнянні з Великим крадівництвом !
https://kotel-na-drovah.com.ua/toplivo/kotli-na-biotoplive-biomasse-kotli-na-solome-id7.html Посчитай экономический эффект. Докажи, что у тебя в башке - не солома.
Хочешь получить объект для распила - стройки, будь добр занеси сразу 20-25% от суммы тендера.
ТГ Легитимный