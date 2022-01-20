РУС
47 632 138

Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Команда Алексея Навального в годовщину публикации своего расследования о так называемом дворце Путина под Геленджиком опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены реальные интерьеры этого дворца.

Об этом говорится в новом расследовании, опубликованном на ютуб-канале Алексея Навального, передает Цензор.НЕТ.

В фильме о так называемом дворце Путина интерьеры здания были показаны в виде 3D-визуализаций. Это вызывало сомнения в части комментаторов в том, что интерьеры действительно такие, как утверждалось.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем какие-либо сомнения в том, существует ли дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий", - говорится в новом расследовании команды Навального.

Утверждается, что фото расследователям "отправили со строительства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно с Тихановской начну вести переговоры", – Лукашенко

Большинство фотографий интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях - как отмечают у Навального, позолоты и других украшений (в том числе стилизованных русских гербов) даже больше, чем в планах.

Кроме прочего, опубликованы и фото комнаты с шестом, которую у Навального считают "частным стрип-клубом". Кроме того, благодаря обнародованным фото подтвердилась информация о собственном театре во дворце.

Все фото дворца можно посмотреть по ссылке.

Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 01
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 02
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 03
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 04
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 05
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 06
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 07
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 08
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 09
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 10
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 11
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 12
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 13
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 14
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 15
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 16
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 17
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 18
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 19
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 20
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 21
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 22
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 23
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 24
Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина 25

путин владимир (31964) россия (96899) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+44
кошмар!
сколько человеческого труда закопано в черт знает что!

а в это время реально самый богатый и талантливейший человек
Илон Маск живет в домике-контейнера площадью 36 кв.м.

показать весь комментарий
20.01.2022 16:03 Ответить
+36
Согласно кацапских традиций сортир должен быть с позолотой, но.... на улице
показать весь комментарий
20.01.2022 15:49 Ответить
+35
Цыганский барон.))) Вот только ромы такие по натуре своей, а он просто жлоб!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 15:49 Ответить
Це лапатний бидло-стайл...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:20 Ответить
ИХ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ЗАЖИТКОВ НАДО СНОСИТЬ ОДНИМ МАХОМ !!! МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ !!! А НАРОДЫ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ ОДИН ДРУГОМУ !!!
показать весь комментарий
20.01.2022 17:22 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
20.01.2022 17:28 Ответить
Циганське барокко...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:30 Ответить
Там кругом мусульманські мотиви.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:34 Ответить
вовсе нет. Это роскошь периода 18 века. Что-то среднее между рококо и барокко.
трындец короч. Лет на 200 **********.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:15 Ответить
По багатому. Интересно: как внутреннее богатство вовне довольствуется необходимым. А, внутренняя нищета окружает себя богатством и не может остановиться.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:32 Ответить
это "богатство" - образец безвкусицы, запоздавший лет на 200.
Кстати, кому охота спать в спальне, где стены светлые а потолок - темного дерева, того гляди на голову упадет?
ужосна
показать весь комментарий
20.01.2022 22:16 Ответить
Ндя, бедненько...

Но чистенько!
показать весь комментарий
20.01.2022 17:48 Ответить
В наших "царьків"в Конча Заспі, Козині та в інших заповідних місцях та областях апартаменти нічим не гірші...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:55 Ответить
Хвора нещасна людина, мнить себе імператором, а саме ***** жалюгідне)
показать весь комментарий
20.01.2022 18:37 Ответить
Знаете сколько стоит работа, что бы построить хорошую печку для отопления дома 1900 $ ещё нужно 1500$ на материал, так что отапливать дом дровами не так уж дешево.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:49 Ответить
<******* поїхавше... А це просто черговий симптом
показать весь комментарий
20.01.2022 19:38 Ответить
Хватит изображать притворное возмущение. Привыкли уже с Зеленским, не могут остановиться.) Дурные диванные деды.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:52 Ответить
Не даремно в розвинутих країнах більше двох строків президентам не дають. Бо їде дах. Кучму ледь врятували, але він вже починав херню творити...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:55 Ответить
Так они наконец признали что раньше был фейк. Обидно, Цензор всех банил когда указывали на тупой обман.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:50 Ответить
Россия настолько богатая страна, что может себе позволить построить дворец просто так, ни для кого.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:02 Ответить
для кого она "богатая", сирОжа?

в "богатой" стране-паРаше 80 % - это нищедрань, которая получает в разы меньше даже безработных в нормальных странах.

мало того, средние доходы сейчас на паРаше в 2-3 раза меньше, чем были еще вначале 2008 года, если считать в долларах. прошло почти пятнадцать лет...динамика отличная.))
показать весь комментарий
20.01.2022 20:47 Ответить
в этой "богатой стране" нищета начинается еще в пределах Подмосковья.
Только в Москве живет 12% населения. Собянин сегодня признал.
Остальное - тундра и глушь.
позорище.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:18 Ответить
редкое уродство.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:06 Ответить
тов. сталин . хрущев и брежнев в гробах перевернулись . а николай 2 в суд по правам человека иск подал . за что меня и мою семью расстреляли
показать весь комментарий
20.01.2022 20:20 Ответить
Нуу... Вони всі теж жили небідно. Ось, гляньте
https://topgir.com.ua/kakie-superkary-i-elitnye-avto-byli-u-sovetskix-vozhdej-109382/
показать весь комментарий
20.01.2022 21:52 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 20:36 Ответить
Богато ,но безвкусно , нагромождение вещей .
показать весь комментарий
20.01.2022 20:50 Ответить
Какая жалость, пожить в этой роскоши оно вряд ли успеет. Растащут мужики все по винтику и золотой завитушке, так как ничего нет страшнее «российского бунта, бессмысленного и беспощадного».
показать весь комментарий
20.01.2022 21:54 Ответить
Шест наверно для Машки Лавровской
показать весь комментарий
20.01.2022 22:14 Ответить
В мене очі заміроточілі
показать весь комментарий
20.01.2022 22:39 Ответить
Урод он моральный, нелюдь! Сколько смертей и горя принес он человечеству, разным народам, в том числе и россиянам. Будет он проклят и его потомство на века. Новичка ему не хватает! Люди добрые помогите ему🔥🔥🔥🎉!
показать весь комментарий
20.01.2022 22:54 Ответить
Тато переплюнув свого сина( Янукович - остановитесь!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 23:05 Ответить
У Трампа Трамптауер круче. Там вапше капєц - еталон несмаку та марнотратства. Ху#ло ніщеброд в порівнянні з його заокеанським підлизувачем. Тут мало золота та мармуру, у Трампакса воно скрізь.
показать весь комментарий
20.01.2022 23:22 Ответить
Люди мешкають у зручних житлах. По потребах. А живуть справою життя. І лише фараони живуть мріями про рай в могилах. Путін --мумія, і тому живе в піраміді палаці
показать весь комментарий
21.01.2022 02:42 Ответить
Так якби ж жив, як східний шейх, явно в палаці, а то вони навіть не признають, кажуть що це "елітний апарт-готель", будується, комусь там належить...Ну у всьому брешуть!
показать весь комментарий
21.01.2022 05:27 Ответить
мистер Трайдент должен быть
первым гостем
этого дворца
показать весь комментарий
21.01.2022 07:47 Ответить
Скільки грошей вбухано в дегенератське чванство...
показать весь комментарий
21.01.2022 08:18 Ответить
Від цієї позолоти блювати хочеться.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:42 Ответить
Медовый месяц был в разгаре. Домик украшал персидский ковер яркого красного цвета, на который каждое утро ступала нога Великого Аятоллы, всегда-всегда дарящее миллионные выигрыши казино и созданный в Сколково на основе стыбренных с помощью ГРУ сверхсовременных технологий сверкающий Шест со Скарабеевой на нем. Темнокожий слуга уже вносил в спальню новобрачных платиновый поднос с доставленными из братской Аргентины свежайшими персиками. Дурманящий аромат наполнял все вокруг, и жизнь казалась прекрасным сном.
- Гадкий мальчик! - влюбленно проворковала Алина. - Разве я просила персики? Я бы гораздо охотнее отведала бульбу с рябчиками
показать весь комментарий
22.01.2022 23:07 Ответить
Пошлость какая. В двадцать первом веке жить вот в этом всем?!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:08 Ответить
У путлера и его банды точно крыша от величия поехала! Дворяне с голубой кровью мля! а как же покосившиеся бараки в Мурманске, Кызыле Уфе и Якутске ? А сортиры на улице где -40`С с помойками и говнами? А деревни без газа и воды??? Дворцы вам подавай? Сралину ура? Да этот самый товарисч сралин вас бы на второй день всех расстрелял к мяух собачьим! Особенно поражает размах новых мацковских дворян-бояр иудейской национальности. А вы куда поцы? Тоже с голубой кровью? Короче говоря - рашка гавняное болото а народ рабы! И это нас туда и хотят затащить
показать весь комментарий
23.01.2022 13:11 Ответить
