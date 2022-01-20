Если раньше РФ нужно было готовить свои силы к военным действиям в течение месяца, то сейчас все сократилось до нескольких часов, - Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия способна активизировать свои силы для военных действий в течение нескольких часов. РФ использует военную силу против Украины для активизации переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Это время сейчас минимальное. Это время наступает тогда, когда мы видим конкретные приготовления, такие как обычная атака, применение силы. Если раньше мы могли наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов", - пояснил министр.

По его словам, решение о применении вооруженных сил в России не требует долгого согласования, а во время учений "Запад" в последние годы практикуется масштабная передислокация и концентрация воинских частей.

"Наш исторический опыт, европейский исторический опыт показывает, что "скидки" для агрессоров никогда не прекращали агрессию. И я думаю, что такое может произойти и сейчас – если делать слишком много скидок за счет безопасности других стран, это только активизирует агрессора" , – объяснил Анушаускас.

"Россия будет давить по максимуму, использовать все средства, я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", - добавил министр.

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