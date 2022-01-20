Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ

Влияние решения правительства ввести государственное регулирование цен на ряд продуктов будет достаточно ограниченным, ведь инфляция происходит из-за роста себестоимости, а не из-за бума спроса.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Если говорить о принятом решении – мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", – сказал он.

При этом Николайчук добавил, что НБУ предпочитает рыночные методы управления инфляцией.

Он также отметил, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и большинства стран мира.

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Напомним, 12 января правительство ввело государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и еще ряд продуктов. В сети супермаркетов "АТБ" после этого заявили, что из-за регулирования цен некоторые продукты могут исчезнуть с полок магазинов.