Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ
Влияние решения правительства ввести государственное регулирование цен на ряд продуктов будет достаточно ограниченным, ведь инфляция происходит из-за роста себестоимости, а не из-за бума спроса.
Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Если говорить о принятом решении – мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", – сказал он.
При этом Николайчук добавил, что НБУ предпочитает рыночные методы управления инфляцией.
Он также отметил, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и большинства стран мира.
Напомним, 12 января правительство ввело государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и еще ряд продуктов. В сети супермаркетов "АТБ" после этого заявили, что из-за регулирования цен некоторые продукты могут исчезнуть с полок магазинов.
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- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
Михаил Жванецкий.