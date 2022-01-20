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Новости
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Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ

Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ

Влияние решения правительства ввести государственное регулирование цен на ряд продуктов будет достаточно ограниченным, ведь инфляция происходит из-за роста себестоимости, а не из-за бума спроса.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Если говорить о принятом решении – мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", – сказал он.

При этом Николайчук добавил, что НБУ предпочитает рыночные методы управления инфляцией.

Он также отметил, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и большинства стран мира.

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Напомним, 12 января правительство ввело государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар, молоко и еще ряд продуктов. В сети супермаркетов "АТБ" после этого заявили, что из-за регулирования цен некоторые продукты могут исчезнуть с полок магазинов.

инфляция (829) НБУ (4836) продукты (1532) цены (2290)


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Топ комментарии
+10
А на наявність харчів на полицях?
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20.01.2022 15:58
+8
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

Михаил Жванецкий.
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20.01.2022 16:00
+5
об этом не договаривались
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20.01.2022 16:01
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верю
вот сейчас - верю!
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20.01.2022 15:57 Ответить
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20.01.2022 15:58 Ответить
А на наявність харчів на полицях?
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20.01.2022 15:58 Ответить
об этом не договаривались
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20.01.2022 16:01 Ответить
От *****, заклинателі…
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20.01.2022 15:58 Ответить
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…

Михаил Жванецкий.
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20.01.2022 16:00 Ответить
срочно держрегулируйте цены на яйца, а то они начали дешеветь. не дай бог производитель потеряет свои 400% рентабельности
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20.01.2022 16:06 Ответить
яйца у нас дешевеют только когда контракты (Китай и арабы) заканчиваются,Все остальное время мудрый нарид потребляет по европейским ценам с нищенской зп. При том что во всем мире яйца самый дешманский натур белок, у нас они превращаються в фаберже.
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20.01.2022 16:15 Ответить
"поточний інфляційний сплеск насамперед зумовлений зростанням собівартості продукції, а не значним розширенням чи бумом споживчого попиту"(с) - за репризу "кагал-95" сойдет.
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20.01.2022 16:07 Ответить
шапито 95 достигло дна и успокаивает зелебобиков как может))))) хлебные карточки вам только на пользу
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20.01.2022 16:18 Ответить
во всем мире, навар 2-4%, а нашим кровопийцам-25-30%
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20.01.2022 16:18 Ответить
сори.. а где страна с таким наваром?
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20.01.2022 16:32 Ответить
а че там влиять когда инфляция летит и без контроля цен.. ну дефицит появится... херня НБУ...))
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20.01.2022 16:19 Ответить
Отака маячня від величного з Оману та НБУ для Українців на 3 році великого крадівництва!!
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20.01.2022 17:14 Ответить
сегодня в маркете в хлебном хлеб покупал и стоял мэнэджер видать.... я говорю что явно видно что хороший наш хлебный всегда битком набитый хлебом отдел,и постоянно скидки на некоторые виды. а рядом стояли два стелажа плетёных с метала с наклейками 30% минус .полно всегда уценка хлебобулочных и кондитерской выпечки... такой же хлеб только вечерний . нет их и витрины на треть меньше стали... говорю что всё падлы вывезли . всё китайци сожрали.... головой помахали..заметно стало хлеба меньше и асортимент...а уценку убрали и столы..((
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20.01.2022 17:56 Ответить
Рис , гречку , муку , цукор , макарони та олію закупив про всяк випадок на довший час . Якщо щось хреново нарегулюють - не пропаду .
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20.01.2022 19:16 Ответить
 
 