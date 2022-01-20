Предложение российских депутатов о признании Путиным "ЛДНР" не отвечает нынешней позиции РФ в переговорах, - "слуга народа" Костин

Предложение депутатов Коммунистической партии Российской Федерации официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР" не отвечает нынешней позиции РФ в переговорах "минского" и "нормандского форматов", заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, нардеп "СН" Андрей Костин.

"Идея о признании Российской Федерацией так называемых "ЛДНР", предложенная депутатами от КПРФ, не отвечает нынешней позиции РФ по поддержке переговорного процесса в "минском" и "нормандском форматах", в связи с чем я не вижу сейчас предпосылок к тому, что такое решение будет поддержано на уровне парламента РФ", - заявил Костин в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, как отметил Костин, учитывая, что такой проект постановления зарегистрирован, кажется целесообразным получить разъяснение от делегации РФ в ходе будущих консультаций в Трехсторонней контактной группе.

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Следующее заседание ТКГ намечено на 26 января.

Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать "ЛДНР".

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР".