Санкции Запада против РФ будут скоординированы и будут усиливать друг друга, - Блинкен

Санкции Запада в случае вторжения России в Украину не будут одинаковыми, однако они будут приняты скоординированно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, меры будут дополнять и усиливать друг друга.

"Санкции, возможно, будут не одинаковыми. Но они будут скоординированы и будут усиливать друг друга", - сказал Блинкен.

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