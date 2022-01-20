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Новости Санкции против России
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Санкции Запада против РФ будут скоординированы и будут усиливать друг друга, - Блинкен

Санкции Запада против РФ будут скоординированы и будут усиливать друг друга, - Блинкен

Санкции Запада в случае вторжения России в Украину не будут одинаковыми, однако они будут приняты скоординированно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, меры будут дополнять и усиливать друг друга.

"Санкции, возможно, будут не одинаковыми. Но они будут скоординированы и будут усиливать друг друга", - сказал Блинкен.

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Москалі тупі, їм захід дає час позбавитись від пуйла, обіцяючи санкції колись там. А вони дивляться та рогами кивають
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20.01.2022 17:17 Ответить
 
 