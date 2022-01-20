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Санкции Запада против РФ будут скоординированы и будут усиливать друг друга, - Блинкен
Санкции Запада в случае вторжения России в Украину не будут одинаковыми, однако они будут приняты скоординированно.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, меры будут дополнять и усиливать друг друга.
"Санкции, возможно, будут не одинаковыми. Но они будут скоординированы и будут усиливать друг друга", - сказал Блинкен.
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SS #458062
показать весь комментарий20.01.2022 17:17 Ответить Мне нравится 0
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