Блинкен о поставках оружия Киеву: все, что мы пытаемся сделать – это убедиться, что Украина может защищаться
Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит ничего провокационного в поставках Западом вооружения в Украину.
По его словам, США лишь пытаются "предотвратить агрессию" и оказать "военную поддержку" и "защитное оборудование", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Чтобы украинцы имели возможность защищаться... Все, что мы пытаемся сделать - это убедиться, что Украина может защищаться, и чтобы можно было предотвратить агрессию", - сказал он журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
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"Так ви готови умірать за
ВиборгКієв?" (с)
Ми готові ВБИВАТИ за Україну.
а НАТО?..
а жертва, чиорт пабьяри, теперь может накостылять умиротворителям...
хотя, в общем-то, и раньше могла накостылять... эффект неожиданности "братской, *****, любви" ушел безвозвратно
Совсем по другому звучат слова, что мы поставили 1000 джавелинов,1000 стингеров и 30 патриотов, чтобы Украина чувствовала нашу поддержку, согласно Будапештского меморандума и могла успешно обороняться от соседей, скинувших личину цивилизации. И на этом поддержка не ограничится до полного восстановления границ Украины на начало 2014 года!
а бумажки из будапешта положите в туалете
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