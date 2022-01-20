РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12831 посетитель онлайн
Новости Война
3 876 14

Блинкен о поставках оружия Киеву: все, что мы пытаемся сделать – это убедиться, что Украина может защищаться

Блинкен о поставках оружия Киеву: все, что мы пытаемся сделать – это убедиться, что Украина может защищаться

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит ничего провокационного в поставках Западом вооружения в Украину.

По его словам, США лишь пытаются "предотвратить агрессию" и оказать "военную поддержку" и "защитное оборудование", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы украинцы имели возможность защищаться... Все, что мы пытаемся сделать - это убедиться, что Украина может защищаться, и чтобы можно было предотвратить агрессию", - сказал он журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия предоставит вооружение Украине, - министр обороны Пабрикс

оружие (10226) США (26901) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Если бы так помогали в 2014-ом ,то и таких проблем не было.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:49
+5
Ні.

Ми готові ВБИВАТИ за Україну.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:55
+3
Хотим, бла, бла, бла.
Совсем по другому звучат слова, что мы поставили 1000 джавелинов,1000 стингеров и 30 патриотов, чтобы Украина чувствовала нашу поддержку, согласно Будапештского меморандума и могла успешно обороняться от соседей, скинувших личину цивилизации. И на этом поддержка не ограничится до полного восстановления границ Украины на начало 2014 года!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і знову:
"Так ви готови умірать за Виборг Кієв?" (с)
показать весь комментарий
20.01.2022 16:38 Ответить
Ні.

Ми готові ВБИВАТИ за Україну.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:55 Ответить
ми - так

а НАТО?..
показать весь комментарий
20.01.2022 16:57 Ответить
Це не має значення.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:00 Ответить
Если бы так помогали в 2014-ом ,то и таких проблем не было.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:49 Ответить
Тогда был не Байден а Обама и к тому же бабка "Риббентроп" с ничтожеством Орбаном а потом и с Макроном ставили нам всегда палки в колёса. Я честно говоря до сих пор не понимаю зачем нам нужны были в этом долбаном нормандском формате немцы с французами которые не имели никакого отношения к "Будапештскому Меморандуму" ? Почему нам всё это время "советовали" лучшие шестёрки Путина? И на йух нам нужен был этот Штайнмайер со своей формулой написанной Лавровым?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:33 Ответить
чиорт, какцапы, всего-лишь, хотели умиротворения! ну, подумаешь, танками, но всё таки умиротворения ж!
а жертва, чиорт пабьяри, теперь может накостылять умиротворителям...
хотя, в общем-то, и раньше могла накостылять... эффект неожиданности "братской, *****, любви" ушел безвозвратно
показать весь комментарий
20.01.2022 17:05 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:51 Ответить
Хотим, бла, бла, бла.
Совсем по другому звучат слова, что мы поставили 1000 джавелинов,1000 стингеров и 30 патриотов, чтобы Украина чувствовала нашу поддержку, согласно Будапештского меморандума и могла успешно обороняться от соседей, скинувших личину цивилизации. И на этом поддержка не ограничится до полного восстановления границ Украины на начало 2014 года!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:13 Ответить
Україні потрібні легкі військові квадроцикли і баггі.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:14 Ответить
короче, если что, вы там как-то сами.
а бумажки из будапешта положите в туалете
показать весь комментарий
20.01.2022 19:52 Ответить
По темі оборони краю - досвід:

Ігор Мазур «Тополя»: 30-річний досвід воєн з

Росією | Історія PRO

https://www.youtube.com/watch?v=JFGyAgn0aic&t=732s
показать весь комментарий
20.01.2022 20:38 Ответить
 
 