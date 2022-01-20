Блинкен о поставках оружия Киеву: все, что мы пытаемся сделать – это убедиться, что Украина может защищаться

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит ничего провокационного в поставках Западом вооружения в Украину.

По его словам, США лишь пытаются "предотвратить агрессию" и оказать "военную поддержку" и "защитное оборудование", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы украинцы имели возможность защищаться... Все, что мы пытаемся сделать - это убедиться, что Украина может защищаться, и чтобы можно было предотвратить агрессию", - сказал он журналистам в Берлине в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

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