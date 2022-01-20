Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков
В Кремле считают, что заявления западных лидеров о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT могут поощрить руководство Украины к силовым методам.
Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".
"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, потому что они могут вселять абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, как говорится, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему южного востока", - заявил Песков.
По его словам, Кремль в этой связи опасается подобного решения западных стран.
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Он все правильно говорит с точки зрения своей логики.
Он говорит - если вы отключите Свифт, тогда нам терять точно будет нечего и в Украине мы начнем боевые действия под видом гражданской войны (нас же там нет).
Так що відключенння т.з. р.ф. від SWIFT ні яким чином не погіршить стан економіки в Україні.
Чого не можна сказати про т.з. р.ф.
Інша справа, якщо таньчин чоловік має на увазі активізацію агресії збоку т.з. р.ф. проти України, називаючи наступ загарбників "громадянською війною".
Це традиційна практика для Кремля: кажуть одне, роблять інше, а думають про третє...
Л - логіка. Кацапська.
Продовжимо далі в тому ж руслі:
- Введение санкций против Северного потока-2 приведет к массовому вымиранию слонов в Индии.
- Введение мирового эмбарго на импорт нефти и газа из России приведет к невиданным темпам размножения комаров в джунглях Амазонки.
- Ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам спровоцирует забастовки шаманов Мадагаскара.
- Поставка странами НАТО оружия киевской хунте вызовет всплеск заболеваемости бродячих собак стригущим лишаем в Кемеровской области.
- Потакание Запада разжиганию ненависти к России на телеканалах Украины приведет к бомбардировкам Воронежа и массовым жертвам среди его населения.
(...можна продовжувати далі...)
логіка желізна.
це тіпа, кругом, де обісрався зеленський, а він обісрався кругом, винен порох.
мабудь ввп і янелох закінчили один той самий факультет з логіки та думок.
Пора бы уже выходить из параллельной совковой реальности и перестать нести бред на весь мир, пробивая очередное дно.
Потерять репутацию легко, а избавиться от репутации неадеквата очень сложно
пока эрэфия существует, спокойствия на Земле не будет.
-Так.Битися ми з вами куме,будем разве шо фужерами вiд такой новини.
никаких войн не будет..
громадянська такі почнеться
але в паРаші,
що й приведе до її розпаду
Как и Иран будут расситыааться золотом.
(Не благодарите).