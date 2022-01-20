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Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков

Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков

В Кремле считают, что заявления западных лидеров о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT могут поощрить руководство Украины к силовым методам.

Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, потому что они могут вселять абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, как говорится, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему южного востока", - заявил Песков.

По его словам, Кремль в этой связи опасается подобного решения западных стран.

Читайте также: В Кремле отреагировали на слова Байдена по поводу запрета операций с долларами в случае вторжения РФ в Украину: Такие заявления могут способствовать дестабилизации обстановки

Автор: 

Песков Дмитрий (1898) россия (95740) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+170
Это когда крыша улетела и даже не обещала вернуться.
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20.01.2022 16:41
+79
Та да. Они с Машкой Захаровой похоже перешли на что-то тяжелое. Это уже даже не кокс. Или уже ******************** мозгов от постоянного приема веществ.
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20.01.2022 16:48
+67
Торшки навпаки - посилення агрессії з боку рашкостана проти України призведе до відключення Свіфту, і як наслідок до громадянської війни, тільки в самому рашкостані!
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20.01.2022 16:44
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Страница 3 из 3
Русской коррупции лишь бы деньжата не трогали , а на остальное начихать. Я не могу понять почему американцы уже не забрали у них деньги. Другого момента может не быть.
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20.01.2022 18:31 Ответить
Москва ("РФФ"), як завжди, бреше. Тут - про "громадянську війну" в Україні (хіба що між громадянами "РФФ" та України, причому з боку першої - подвійно). Але точно, що відключення "РФФ" від системи "Свіфт" може послужити найкращим приводом для масованого вторгнення "РФФ" в Україну. Хоча б тому, що "РФФ" вже просто нічого буде втрачати. Власне, московський фашизм (чи рашизм, чи інтернаціоналізм) завжди був у 1000 раз підлішим за німецький, і в 10 000 раз - за італійський.
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20.01.2022 18:40 Ответить
Війна неминуча, то й нехай так станеться...
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20.01.2022 18:41 Ответить
К сожалению, это не наркота и не шиза.
Он все правильно говорит с точки зрения своей логики.
Он говорит - если вы отключите Свифт, тогда нам терять точно будет нечего и в Украине мы начнем боевые действия под видом гражданской войны (нас же там нет).
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20.01.2022 18:43 Ответить
та да. со свифтом или без, ани уже настроились. но без свифта им тяжелей будет. мо даже у себя получат громадянскую. пущай пробуют )
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20.01.2022 18:58 Ответить
Какой такой логики? Если свифт рубанут, то будут думать как еду покупать и все остальное, что из-за бугра завозится, а не в войнушки играть. Даже если учесть, что они полезут после этого - сколько в итоге протянут? Затраты и т.д на войну+проблемы с тем что писал выше... Как говорится: на словах ты Лев Толстой, а на деле...
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21.01.2022 10:45 Ответить
Оказывается, Гёббельс пацаном неграмотным был…
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20.01.2022 18:54 Ответить
Логічно. Відключають Росію, а "громадянська" війна в Україні.
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20.01.2022 18:58 Ответить
... и поносу морских свинок на острове Ико...
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20.01.2022 18:59 Ответить
Бред.
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20.01.2022 19:05 Ответить
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20.01.2022 19:09 Ответить
Фантазер! - все его называли ...
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20.01.2022 19:12 Ответить
Таньчин чоловік мабудь забув, що, на думку його хазяїв з Кремля, в Україні ВЖЕ 8 років йде "громадянська війна" на Донбасі.
Так що відключенння т.з. р.ф. від SWIFT ні яким чином не погіршить стан економіки в Україні.
Чого не можна сказати про т.з. р.ф.
Інша справа, якщо таньчин чоловік має на увазі активізацію агресії збоку т.з. р.ф. проти України, називаючи наступ загарбників "громадянською війною".
Це традиційна практика для Кремля: кажуть одне, роблять інше, а думають про третє...
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20.01.2022 19:14 Ответить
Пєсков: "Відключення Росії від SWIFT призведе до громадянської війни в Україні."
Л - логіка. Кацапська.
Продовжимо далі в тому ж руслі:
- Введение санкций против Северного потока-2 приведет к массовому вымиранию слонов в Индии.
- Введение мирового эмбарго на импорт нефти и газа из России приведет к невиданным темпам размножения комаров в джунглях Амазонки.
- Ограничение доступа России к мировым финансовым рынкам спровоцирует забастовки шаманов Мадагаскара.
- Поставка странами НАТО оружия киевской хунте вызовет всплеск заболеваемости бродячих собак стригущим лишаем в Кемеровской области.
- Потакание Запада разжиганию ненависти к России на телеканалах Украины приведет к бомбардировкам Воронежа и массовым жертвам среди его населения.
(...можна продовжувати далі...)
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20.01.2022 19:15 Ответить
Хапайте наркомана!!
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20.01.2022 19:16 Ответить
відключення від свіфт росій не приведе до жопппи в економіці росії а тільки до громадянської війни в Україні
логіка желізна.
це тіпа, кругом, де обісрався зеленський, а він обісрався кругом, винен порох.
мабудь ввп і янелох закінчили один той самий факультет з логіки та думок.
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20.01.2022 19:16 Ответить
"Если вы меня посадите, или приговорите к СК, то в Монголии может случиться наводнение а в Гватемале госпереворот...." заявил на суде Чикатило
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20.01.2022 19:18 Ответить
Якщо почистити моркву, світло згасне. Логіка пустобреха
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20.01.2022 19:32 Ответить
фашистская Финляндия (читай Україна) обстреляла нашу погранзаставу.Войскам Ленинградского военного округа дан приказ наказать "агрессора"
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20.01.2022 19:32 Ответить
Такі "заяви" навіть і коментувати не варто... Це поза межами любого здорового глузду
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20.01.2022 19:37 Ответить
Интересно, а кому он этот месседж посылает, если весь цивилизованный мир в унисон говорит, что Россия как агрессор готовится к вторжению в Украину?
Пора бы уже выходить из параллельной совковой реальности и перестать нести бред на весь мир, пробивая очередное дно.
Потерять репутацию легко, а избавиться от репутации неадеквата очень сложно
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20.01.2022 19:43 Ответить
Не емое. Этот поток для своего скрепошвабренного лохтората, но на Цензоре почему то его постоянно репостят.
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20.01.2022 20:15 Ответить
у ***** давно уже репутация неадеквата: еще Немцов сказал: "он просто ********"
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20.01.2022 20:30 Ответить
Избавиться? А зачем?
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21.01.2022 04:12 Ответить
ИмпотентоЗамещение, АналоГовнет.
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20.01.2022 19:43 Ответить
Конечно приведет! Половина страны будет праздновать 2 дня, а вторая 3. Вот и конфликт!
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20.01.2022 19:55 Ответить
Я б зробив би цей день загально національним святом України. Треба буде подати петицію. Можливо з виплатою громадянам певної суми на випивку та закуску.
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21.01.2022 07:04 Ответить
Кацапка залякує.
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20.01.2022 19:57 Ответить
а так же приведет к таянию ледников на Аляске и уменьшению популяции леммингов
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20.01.2022 20:17 Ответить
Песков **** - причём здесь Украина ??? Вы просто сдохните сами от голода ватники !!!!
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20.01.2022 20:20 Ответить
В чому прикол знаєте? Конвертацію вимкнути можна, а діючу вишку відімкнути від труби ніззя! А нова ревоюція чи громадянська війна в Україні, можливо, буде пов"язана тільки зі зміщенням брехливої Зе-влади. ПаРаша і її проблеми тут ні при чому. От і вся правда.
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20.01.2022 20:31 Ответить
Не цікаво навіть коментувати...
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20.01.2022 20:33 Ответить
азиопская рассея, эта тоталитарная тюрьма народов, вообще, лишняя страна.

пока эрэфия существует, спокойствия на Земле не будет.
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20.01.2022 20:43 Ответить
3\14ЗДИТЬ...
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20.01.2022 20:44 Ответить
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20.01.2022 21:02 Ответить
Чо, уже? Лед тронулся?
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21.01.2022 06:46 Ответить
А шо, днр і лнр не хочуть отримувати рублі, а хочуть лише "доляри" , тому можуть "повстати"???
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20.01.2022 21:03 Ответить
шо за Й.О.бнуте створіння? анурез мозга у лося... жаль, что не лечится..
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20.01.2022 21:07 Ответить
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20.01.2022 21:12 Ответить
Русиши хотят СВИФТ, хотят Украину, но не хотят получить люлей, и говорят, что если СВИФТ отключат для рашки, в Украине начнется гражданская война) Говно в головах... тех, кто это воспримет серьезно. Это как в анекдоте: "Знаете почему у меня на столе срач? Это потому что я насрал мимо раковины")
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20.01.2022 21:25 Ответить
Чули куме?!Як що москалям отключат Свифт,то ми з вами почнемо битися.Конкретно ви на мене,а я на вас з вилами пiду.
-Так.Битися ми з вами куме,будем разве шо фужерами вiд такой новини.
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20.01.2022 21:49 Ответить
Україна має право і зобовязана знищувати сепаратистів, окупантів та агентів сусідньої держави на своїй території. Всі ці "прокацаплені ********" пришлі на нашу землю і мають її покинути добровільно і планомірно, а не чекати примусової депортації та інтернування. Це їм легко зробити просто перетнувши кордон з *********** з виданим на території України кацапським паспортом. Раджу кацапам замість дорогої військової операції будувати прихисток для тих дегенератів які паскудять Україну своєю присутністю. Це обійдеться значно дешевше ніж затяжна війна яка невідворотно призведе до повного краху федерації. Хоча ... ***** мабуть пофіг - "дєдушка старий єму всьо равно"...
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20.01.2022 21:56 Ответить
С больной головы на здоровую. Мы при чём до рашки с её гражданской войной?
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20.01.2022 21:57 Ответить
Ага ага, а еще нарушит действия основных законов физики в Вселенной
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20.01.2022 22:10 Ответить
А что они все про какую то сардинку? Кацапский новояз?
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20.01.2022 22:14 Ответить
******* істота
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20.01.2022 22:18 Ответить
кто про что, а вшивый о бане=)
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20.01.2022 22:19 Ответить
Я говорю соседу: "Слышь, ты, давай пересмотрим забор на огороде, а то вы с женой посретесь")
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20.01.2022 22:27 Ответить
https://youtu.be/Kz-OSowo4Og
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20.01.2022 22:45 Ответить
песков - ла шене плешивой моли - запомни - "южный восток" Украины - это Кубань!
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20.01.2022 23:07 Ответить
если рашке отключат свифт, то украинцы просто это отметят с горилкой, попкорном, по семейному..
никаких войн не будет..
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20.01.2022 23:10 Ответить
Америка может исключить Россию из доллровой зоны - вот это будет прикольно.
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21.01.2022 00:08 Ответить
туалетний, не бачу логіки ...
громадянська такі почнеться
але в паРаші,
що й приведе до її розпаду
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21.01.2022 00:21 Ответить
ото на рашці великі майстри та таланти - змішувати божий дар з яєшнею!
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21.01.2022 01:20 Ответить
це він натякає на нову хвилю рашистських провокацій та гібрідної війни під назвою "громадянська". і знову прибудуть "іхтамнєти"
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21.01.2022 01:30 Ответить
БРЕД !!! ОТКЛЮЧАЙТЕ !!! МЫ САМИ РЕШИМ В УКРАИНЕ С ПРОПУТИНСКИМИ !!!
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21.01.2022 01:39 Ответить
Отключайте лаптемордых от всего:
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21.01.2022 02:16 Ответить
як завжди пургу гонить
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21.01.2022 02:19 Ответить
так вони ж кажуть що у нас громадянська йде, а вони тут не при чому... нехай визначаться вже...
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21.01.2022 02:25 Ответить
Песков ты *******, что ты куришь??)))))
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21.01.2022 05:14 Ответить
так письковым и нужна гр.война в Украине. Они тут же покрасят свои каски голубой краской и оккупируют Украину. Или же начнут силовой захват Украины со стороны лугондонов.
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21.01.2022 08:46 Ответить
Так у нас же, уже гражданская война, с ваших слов с 14 года. Боже, какие там *****. Как они ещё не стали откровенно угрожать нам атомной бомбой.
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21.01.2022 09:16 Ответить
Ничего страшного.
Как и Иран будут расситыааться золотом.
(Не благодарите).
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28.01.2022 12:00 Ответить
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