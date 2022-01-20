Отключение России от SWIFT приведет к гражданской войне в Украине, - пресс-секретарь Путина Песков

В Кремле считают, что заявления западных лидеров о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT могут поощрить руководство Украины к силовым методам.

Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Газета".

"Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, потому что они могут вселять абсолютно ложные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, как говорится, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему южного востока", - заявил Песков.

По его словам, Кремль в этой связи опасается подобного решения западных стран.

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