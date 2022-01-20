Зеленский и Дуда обсудят, как Польша и НАТО могут помочь Украине, - глава Бюро нацбезопасности Солох
Президент Польши Анджей Дуда во время двухдневного визита президента Украины Владимира Зеленского 20-21 января обсудит с ним вероятную помощь Варшавы – "материальную и политическую".
Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, президенты планируют обсудить "возможные формы поддержки, которые Польша и весь Альянс смогут предоставить Украине как политически, так и материально".
Глава бюро национальной безопасности подчеркнул, что Польша хотела бы узнать о взгляде украинской стороны на ситуацию в регионе.
Как добавил Солох, Польше известно, что "некоторые страны уже заявили о своей готовности поставить Украине оборонную технику и вооружение".
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Іншої допомоги від Западу - зеленському не треба.
а обслуговувати?
а ТехБаза, ремонт та інше.. хто та де?
підготовка льотчиків триває рік, щонайменше.. та куча інструктарів, техники та іншого.
Плюс "нальот" - хоча б 100-200 годин за рік..
А обслуговування, ремонт та інше - де взяти техників та спорядження?
там навіть інструменти - в дюймах, а не в мм.
Не кажучі вже про техників, які повинні вміти ремонтувати ці літакі на базах..
А без цього та купи іншого - це вього навсьго дорогі іграшки..
як Порше911 для дітей 8-10 років, які завести авто можуть - а що далі - самі здогадайся.