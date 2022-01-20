Зеленский и Дуда обсудят, как Польша и НАТО могут помочь Украине, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Президент Польши Анджей Дуда во время двухдневного визита президента Украины Владимира Зеленского 20-21 января обсудит с ним вероятную помощь Варшавы – "материальную и политическую".

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, президенты планируют обсудить "возможные формы поддержки, которые Польша и весь Альянс смогут предоставить Украине как политически, так и материально".

Глава бюро национальной безопасности подчеркнул, что Польша хотела бы узнать о взгляде украинской стороны на ситуацию в регионе.

Как добавил Солох, Польше известно, что "некоторые страны уже заявили о своей готовности поставить Украине оборонную технику и вооружение".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл с визитом в Польшу. ФОТО