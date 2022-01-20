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Зеленский и Дуда обсудят, как Польша и НАТО могут помочь Украине, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Зеленский и Дуда обсудят, как Польша и НАТО могут помочь Украине, - глава Бюро нацбезопасности Солох

Президент Польши Анджей Дуда во время двухдневного визита президента Украины Владимира Зеленского 20-21 января обсудит с ним вероятную помощь Варшавы – "материальную и политическую".

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, президенты планируют обсудить "возможные формы поддержки, которые Польша и весь Альянс смогут предоставить Украине как политически, так и материально".

Глава бюро национальной безопасности подчеркнул, что Польша хотела бы узнать о взгляде украинской стороны на ситуацию в регионе.

Как добавил Солох, Польше известно, что "некоторые страны уже заявили о своей готовности поставить Украине оборонную технику и вооружение".

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Зеленский Владимир (20530) Польша (8443) Дуда Анджей (761) Солох Павел (13)


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Топ комментарии
+6
Например, отобрать у Пороха паспорт. Это сильно поможет
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20.01.2022 16:47
+3
Пропоную довірити розслідування Татарову.)
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20.01.2022 16:50
+3
зеЛоъх офшорний вимагє щоб Польща та НАТО купили квітки на квартал95..
Іншої допомоги від Западу - зеленському не треба.
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20.01.2022 16:54
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Например, отобрать у Пороха паспорт. Это сильно поможет
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20.01.2022 16:47 Ответить
у любого уважающего себя пороха два загранпаспорта. можно даже иметь два украинских загранпаспорта, закон это не запрещает.
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20.01.2022 16:47 Ответить
А у нашого Пороха один.
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20.01.2022 16:52 Ответить
зеЛоъх офшорний вимагє щоб Польща та НАТО купили квітки на квартал95..
Іншої допомоги від Западу - зеленському не треба.
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20.01.2022 16:54 Ответить
мы примем средства ПВО и истребительную авиацию. быстро и решительно
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20.01.2022 16:47 Ответить
Але спочатку пігулки.))
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20.01.2022 16:48 Ответить
Зелі цього не треба!
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20.01.2022 17:39 Ответить
забудь за зелю. нет его. и не было никогда.
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20.01.2022 17:46 Ответить
Для початку розслідувати що сталось з польсько- українським проектом дронів- камікадзе Warmate які мали виробляти на ЧеЗаРі ще кілька років тому...
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20.01.2022 16:47 Ответить
Пропоную довірити розслідування Татарову.)
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20.01.2022 16:50 Ответить
Легкі винищувачі F-35 нам би не завадили.
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20.01.2022 16:51 Ответить
согласен, но на них надо учиться летать, а у нас учат на элках 60 года, нужно обслуживание ремонт и самое главное, они на козлиной моче бени коломойского летать не будут, у нас сейчас даже солярки для танков нет
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20.01.2022 16:56 Ответить
а хто на них літати буде?
а обслуговувати?
а ТехБаза, ремонт та інше.. хто та де?

підготовка льотчиків триває рік, щонайменше.. та куча інструктарів, техники та іншого.
Плюс "нальот" - хоча б 100-200 годин за рік..

А обслуговування, ремонт та інше - де взяти техників та спорядження?
там навіть інструменти - в дюймах, а не в мм.
Не кажучі вже про техників, які повинні вміти ремонтувати ці літакі на базах..

А без цього та купи іншого - це вього навсьго дорогі іграшки..
як Порше911 для дітей 8-10 років, які завести авто можуть - а що далі - самі здогадайся.
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20.01.2022 16:59 Ответить
Первое пусть в случае конфликта официально откажутся принимать наших дезертиров из власти,может тогда они хоть зашевелятся.
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20.01.2022 16:52 Ответить
Поляки уже несколько лет выпускают барражирующие боеприпасы и они очень успешно продаются во многие страны, так же их ПЗРК Гром считается эффективным средством, это только то что я слышал.
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20.01.2022 18:02 Ответить
Самый первый и главный вопрос, как действовать Украине при нападении России, если зеленое руководство Украины эелементарно сбежит из страны. Это должны иметь ввиду на всякий случай и оппозиция и военные руководители.
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20.01.2022 18:23 Ответить
 
 