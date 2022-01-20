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"Не раскалывайте общество!" - Киевсовет обратился к президенту, парламенту и генпрокурору прекратить политическое давление

Киевский городской совет обратился к Верховной Раде, президенту Украины и Офису Генпрокурора о недопущении политического давления на оппозиционных политиков и местное самоуправление.

Политические преследования раскалывают страну, повышают нестабильность и ставят под угрозу независимость Украины, говорится в обращении, принятом на сессии Киевсовета 20 января, сообщает Цензор.НЕТ.

"Политические преследования – это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, означает подвергать угрозе суверенитет Украины и ее независимость. Политические преследования – это короткий путь к узурпации власти. Обращаемся к главам депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Офису Генерального прокурора с призывом отказаться от идеи усиления раскола общества. Требуем прекратить преследование пятого Президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления. Призываем встать на защиту интересов украинского государства и наших граждан", - говорится в обращении Киевсовета.

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Столичные депутаты отмечают, что сила закона в Украине сегодня проигрывает закону силы. Об этом свидетельствуют и давление центральной властей на Порошенко, и бесконечные обыски правоохранителей в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях, и попытки поспешно, в нарушение законодательства принять в парламенте неконституционный Закон о столице.

"Использование центральной властью админресурса, преследование, обыски, суды и давление против политических оппонентов только раскалывают страну изнутри. Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должны быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим – это демократия. Преследование за это право – диктатура", – подчеркивается в заявлении.

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Киевсовет выражает уверенность, что сегодня приоритетом для власти и оппозиции должно стать объединение вокруг защиты интересов и границ государства. Призываем бороться не друг против друга, а за Украину, подчеркивают киевские депутаты.

Автор: 

Киевсовет (1373) Порошенко Петр (19608)


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Топ комментарии
+17
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20.01.2022 16:52
+9
Кличко даст Зеле соснуть #yйц@, не будет в Киеве никакого параллельного мера от зеленой швали
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20.01.2022 17:06
+9
Зеля, не буди лихо в Україні, поки воно спит тихо!!!
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20.01.2022 17:07
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бенечке на все это насрать)
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20.01.2022 16:50 Ответить
Нам теж,кацапсіна)свернем шею зеле и остатки собакам выбросим
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20.01.2022 17:15 Ответить
ааа. сметун? ну-ну. все сметуны получают зп по той же ведомости, что и письков с лавровым
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20.01.2022 17:18 Ответить
Та це ж ти обіцяв Лері "сметьом"! Лера - істова "порохоботка"!
Що ж ти ***********, як типовий 73/43%зебіл???
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20.01.2022 18:09 Ответить
враньё - основное оружие рашкованской пропаганды
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20.01.2022 18:14 Ответить
згоден. Ти вчергове підтвердив правильність твоєї присутності в кондуїті пригожинських брехливих ботів. як би ти не ховався під псевдопатріотичними проукраїнськими гаслами.
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20.01.2022 18:24 Ответить
То-то я смотрю ты брешешь без конца, ивашка))))
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20.01.2022 18:38 Ответить
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20.01.2022 16:52 Ответить
Саша идиот!
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20.01.2022 17:34 Ответить
Вори вора не дадуть в обіду.
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20.01.2022 16:55 Ответить
не чіпайте нас,ми хочемо красти як раніше!!!
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20.01.2022 16:55 Ответить
Так зеленые и крадут так, что овощу не снилось---40 миллиардов баксов в год! Треть бюджета страны!
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20.01.2022 18:40 Ответить
астановитесь!!!
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20.01.2022 17:06 Ответить
Кличко даст Зеле соснуть #yйц@, не будет в Киеве никакого параллельного мера от зеленой швали
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20.01.2022 17:06 Ответить
Лучше тебя не соснет!
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20.01.2022 17:35 Ответить
Зеля, не буди лихо в Україні, поки воно спит тихо!!!
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20.01.2022 17:07 Ответить
У нас є незалежні ЗМІ?
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20.01.2022 17:20 Ответить
Занимайтесь своим делом!!!
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20.01.2022 17:34 Ответить
ага, нельзя трогать зелебобика с его недокомандой
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20.01.2022 17:39 Ответить
збіговисько злодюг дає поради,, ваша справа красти а не політиканствувати
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20.01.2022 17:38 Ответить
не чіпайте нас,ми хочемо красти як раніше!
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20.01.2022 17:51 Ответить
Так вы ж, зебилы, и крадете, как ранише, только в ДЕСЯТЬ раз больше!
"Маладые регионы" превзошли старые)))
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20.01.2022 18:42 Ответить
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20.01.2022 17:54 Ответить
результати голосування: "https://kmr.gov.ua/sites/default/files/20.01.2022_g.pdf Про звернення Київської міської ради до голів депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України, Президента України та Офісу Генерального прокурора щодо недопущення здійснення політичного переслідування лідера опозиції, п'ятого президента України. (Від 17.01.2022 No 08/231- https://kmr.gov.ua/sites/default/files/20.01.2022_g.pdf 77/ПР) "
Голосування проведено 3020.01.2022 16:28:07, №30
З чого видно, що 29 голосів "за" (з 31) дало ЄС; 20 голосів (з 31, Кличко хворіє, Бондаренко формально позафракційний) дав Удар; 5 голосів з 14-ти дав "Єдність СанСанича" (земля пухом); і 7 голосів з 9-ти Голос/Рудик
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20.01.2022 18:07 Ответить
разве можно расколоть то, что уже расколото?
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20.01.2022 18:08 Ответить
Общества как такового не существует.Это просто слово.У меня нет ничего общего с каким то необразованным бендеровцем или москалем.
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20.01.2022 18:27 Ответить
 
 