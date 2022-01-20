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США готовы помочь Нормандскому формату, но не будут участвовать, - Блинкен

США готовы помочь Нормандскому формату, но не будут участвовать, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают переговоры Нормандского формата, но не будут участвовать в них.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается Нормандского формата, то США полностью поддерживают его. Если мы чем-то можем помочь в дальнейшем, поддержать усилия, мы готовы в любое время предпринять", - заявил Блинкен.

При этом госсекретарь США напомнил, что этот формат не предусматривает участие Соединенных Штатов в переговорах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бербок и Лавров договорились о подготовке встреч в Нормандском формате

США (26901) нормандская четверка (1596) Блинкен Энтони (937)


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с форматом "пустое-порожнее" блестяще справляются наследники маршалов Петена и Паулюса..
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20.01.2022 17:05 Ответить
кораблі штурмуют бастіони
ілі
подводная лодка в стєпях Украіни врагу нє сдайоцца в воздушном бою...

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1484168842603638784 45 мин



Россия объявила о масштабных военно-морских учениях в Атлантическом и Тихом океанах, в Арктике и Средиземном море.
Ок, Арктика и Тихий океан понятно. А каким раком рсня к Атлантике и уж тем более к Средиземному морю?
В Минобороны рф добавили, что цель учений - «защита российских национальных интересов в Мировом океане и противодействие военным угрозам РФ с морских и океанских направлений».
У рахи нет выхода к Средиземному морю. Какие национальные интересы она там будет защищать?

...И пока мир это хавает, раха будет срать всем на голову.
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20.01.2022 17:07 Ответить
Переходите на Будапештский формат .

Вообще кто-то объяснит КТО ФОРМИРОВАЛ состав международных переговорщиков по Украине : Германия, Франция, раша, Украина ?
То есть союзники раши Франция и Германия вошли в состав ?
ПОТОМУ В УКРАИНЕ 8 год война .

Думаю , что это идея хутина ЧЕРЕЗ МЕРТВЕТЧУКА
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20.01.2022 17:17 Ответить
Немцы и РАБссия создали СОЮЗ в 1922 году в итальянском городке РАППАЛЛА...,это уже потом танкисты Вермахта в 1926 году на полигоне КАМА напали на Европу...а летчики Геринга напали на СССр гораздо раньше...
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20.01.2022 17:34 Ответить
Вот прожил я 52 года...,до сих пор мне никто не ответил....на простой вопрос...красная армия РККА имела 7 миллионов солдат и офицеров...у Гитлера было 2 млн...700 000...,рюссище швайны...как вы могли сдать 6 республик Советов сраных за 3 месяца боев...БЕЛОРУСЬ...МОЛДАВИЮ...Эстонию...Литву...ЛАТВИЮ Украину...крысы мавзолейные...напишитте хоть шо нибудь...
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20.01.2022 17:40 Ответить
Тоді треба скасувати Нормандський формат.
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20.01.2022 19:06 Ответить
Блинушка ты наш демократический. Морально, говоришь.... Ну и на том спасибо, падла.
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20.01.2022 19:18 Ответить
Эстонию...Литву...ЛАТВИЮ
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20.01.2022 23:53 Ответить
 
 