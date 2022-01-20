США готовы помочь Нормандскому формату, но не будут участвовать, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают переговоры Нормандского формата, но не будут участвовать в них.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается Нормандского формата, то США полностью поддерживают его. Если мы чем-то можем помочь в дальнейшем, поддержать усилия, мы готовы в любое время предпринять", - заявил Блинкен.
При этом госсекретарь США напомнил, что этот формат не предусматривает участие Соединенных Штатов в переговорах.
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ілі
подводная лодка в стєпях Украіни врагу нє сдайоцца в воздушном бою...
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1484168842603638784 45 мин
Россия объявила о масштабных военно-морских учениях в Атлантическом и Тихом океанах, в Арктике и Средиземном море.
Ок, Арктика и Тихий океан понятно. А каким раком рсня к Атлантике и уж тем более к Средиземному морю?
В Минобороны рф добавили, что цель учений - «защита российских национальных интересов в Мировом океане и противодействие военным угрозам РФ с морских и океанских направлений».
У рахи нет выхода к Средиземному морю. Какие национальные интересы она там будет защищать?
...И пока мир это хавает, раха будет срать всем на голову.
Вообще кто-то объяснит КТО ФОРМИРОВАЛ состав международных переговорщиков по Украине : Германия, Франция, раша, Украина ?
То есть союзники раши Франция и Германия вошли в состав ?
ПОТОМУ В УКРАИНЕ 8 год война .
Думаю , что это идея хутина ЧЕРЕЗ МЕРТВЕТЧУКА