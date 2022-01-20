США готовы помочь Нормандскому формату, но не будут участвовать, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают переговоры Нормандского формата, но не будут участвовать в них.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается Нормандского формата, то США полностью поддерживают его. Если мы чем-то можем помочь в дальнейшем, поддержать усилия, мы готовы в любое время предпринять", - заявил Блинкен.

При этом госсекретарь США напомнил, что этот формат не предусматривает участие Соединенных Штатов в переговорах.

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