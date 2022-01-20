"Послать МВФ в ж#пу", как говорил Голобородько, можно только при одном условии – взяв деньги у России, - Загребельская
Украина в условиях вооруженной агрессии РФ в постпандемическом году не сможет обойтись без МВФ.
Об этом пишет в Facebook бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ж#пу МВФ", - сказал Голобородько. Отказаться от сотрудничества с МВФ и взять деньги у России, - предложил Коломойский. Украина может пройти год без новой программы МВФ, считает руководитель налогового комитета от партии "Слуги народа". И только где-то там, издалека, раздается голос главы Нацбанка, которому предстоит "держать" гривну: НБУ подчеркивает, что прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию", - говорится в сообщении.
Загребельская объяснила, что имеют в виду в НБУ.
Регуляторы и финансовые учреждения будут меньше "раздавать" денег, поскольку во всем мире инфляция.
"При этом для всех МВФ будет "знаком качества", если МВФ деньги дали, то и они могут подумать о том, чтобы дать, если МВФ не дали, то убедить других кредиторов дать смогут лишь очень высокие проценты, как плата за риск, и то не факт.… Сейчас нам прожить постпандемический год в условиях вооруженной агрессии РФ и с нашим инвестиционным климатом без "знака качества" от МВФ просто никак", - подчеркнула Загребельская.
"В итоге, если прямо, то в "ж#пу МВФ" мы можем послать действительно только при одном условии - взяв деньги в России. Янукович уже пробовал. Поэтому не думаю, что стоит нынешнему или какому-то другому легитимному пытаться сделать это снова. Поэтому без МВФ, уважаемые, таки никак", - добавила она.
По словам Загребельской, придется независимого прокурора САП назначать, проводить судебную реформу и "оберегать "Приватбанк" от Коломойского".
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Garry
@Garry51302808
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https://twitter.com/Garry51302808/status/1484128592833490948 3 год
"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров". Тепер,маньки з петушиного угла,про Революцію Гідності навіть не заікайтесь.Навіть якшо ви брали там участь.Тепер ви - союзники.
А потери от коррупции более 10 млрд$ ежегодно?
А больше зарабатывать?
Не, не варианты? Только в долг? Или МВФ или в РФ? Где вас таких ********* только делают?!
гроші у фіскалів і митниці, як увесь наш бюджет.
їх треба просто взяти.
але (кто ж сам себя ограбит)
печальное будущее ждет страну при таком подходе...(
Почему не надавить на Зелю, чтобы комиссия таки назначила главу САП?
Раньше были регулярные шоу с задержанием коррупционеров, сейчас ничего, какбудто коррупции не стало и непонятно, что случилось с теми старыми провадженнямы.
Что у нас с борьбой против коррупции происходит, на макроуровне подолано... коррупционерами?
Месячной зарплаты руководителя "Укргазбанка" хватит, чтобы выплатить 2,5 тысячи "минималок".
Вдекабре члены правления ведущих украинских государственных банков в разы повысили себе зарплаты.
"Телеграф", ссылаясь на данные НБУ, решил наглядно продемонстрировать насколько большие эти суммы и сравнил их с минимальной зарплатой в Украине.
В данных регулятора заметно, что наименее значительным был прирост зарплаты у главы "Ощадбанка", он получил за декабрь 1,32 миллиона гривен по сравнению с 1,1 миллиона в ноябре.
А вот глава правления "Укргазбанка" за декабрь получил 16,6 миллиона гривен, хотя в ноябре его зарплата составила "всего лишь" 667 тысяч.
Стоит отметить, что эта цифра в более чем в 2,5 тысячи раз превышает месячный доход тех украинцев, которые работают на минимальную зарплату.
Также примечательно, что большинство членов правления "Укргазбанка" за декабрь получили свыше 8 миллионов гривен.
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B НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.
«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.
В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.
Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.
Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.
Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
Український лідер!
Це тільки при ньому в СССР ми гарненько на Україні жили!