"Послать МВФ в ж#пу", как говорил Голобородько, можно только при одном условии – взяв деньги у России, - Загребельская

Украина в условиях вооруженной агрессии РФ в постпандемическом году не сможет обойтись без МВФ.

Об этом пишет в Facebook бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ж#пу МВФ", - сказал Голобородько. Отказаться от сотрудничества с МВФ и взять деньги у России, - предложил Коломойский. Украина может пройти год без новой программы МВФ, считает руководитель налогового комитета от партии "Слуги народа". И только где-то там, издалека, раздается голос главы Нацбанка, которому предстоит "держать" гривну: НБУ подчеркивает, что прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию", - говорится в сообщении.

Загребельская объяснила, что имеют в виду в НБУ.

Регуляторы и финансовые учреждения будут меньше "раздавать" денег, поскольку во всем мире инфляция.

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"При этом для всех МВФ будет "знаком качества", если МВФ деньги дали, то и они могут подумать о том, чтобы дать, если МВФ не дали, то убедить других кредиторов дать смогут лишь очень высокие проценты, как плата за риск, и то не факт.… Сейчас нам прожить постпандемический год в условиях вооруженной агрессии РФ и с нашим инвестиционным климатом без "знака качества" от МВФ просто никак", - подчеркнула Загребельская.

"В итоге, если прямо, то в "ж#пу МВФ" мы можем послать действительно только при одном условии - взяв деньги в России. Янукович уже пробовал. Поэтому не думаю, что стоит нынешнему или какому-то другому легитимному пытаться сделать это снова. Поэтому без МВФ, уважаемые, таки никак", - добавила она.

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По словам Загребельской, придется независимого прокурора САП назначать, проводить судебную реформу и "оберегать "Приватбанк" от Коломойского".