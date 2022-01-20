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"Послать МВФ в ж#пу", как говорил Голобородько, можно только при одном условии – взяв деньги у России, - Загребельская

Украина в условиях вооруженной агрессии РФ в постпандемическом году не сможет обойтись без МВФ.

Об этом пишет в Facebook бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ж#пу МВФ", - сказал Голобородько. Отказаться от сотрудничества с МВФ и взять деньги у России, - предложил Коломойский. Украина может пройти год без новой программы МВФ, считает руководитель налогового комитета от партии "Слуги народа". И только где-то там, издалека, раздается голос главы Нацбанка, которому предстоит "держать" гривну: НБУ подчеркивает, что прогресс в сотрудничестве с МВФ является одним из основных факторов, которые будут способствовать более устойчивому экономическому развитию", - говорится в сообщении.

Загребельская объяснила, что имеют в виду в НБУ.

Регуляторы и финансовые учреждения будут меньше "раздавать" денег, поскольку во всем мире инфляция.

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"При этом для всех МВФ будет "знаком качества", если МВФ деньги дали, то и они могут подумать о том, чтобы дать, если МВФ не дали, то убедить других кредиторов дать смогут лишь очень высокие проценты, как плата за риск, и то не факт.… Сейчас нам прожить постпандемический год в условиях вооруженной агрессии РФ и с нашим инвестиционным климатом без "знака качества" от МВФ просто никак", - подчеркнула Загребельская.

"В итоге, если прямо, то в "ж#пу МВФ" мы можем послать действительно только при одном условии - взяв деньги в России. Янукович уже пробовал. Поэтому не думаю, что стоит нынешнему или какому-то другому легитимному пытаться сделать это снова. Поэтому без МВФ, уважаемые, таки никак", - добавила она.

Читайте также: У Украины есть все шансы получить транш МВФ вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

По словам Загребельской, придется независимого прокурора САП назначать, проводить судебную реформу и "оберегать "Приватбанк" от Коломойского".

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) МВФ (3335) НБУ (4836) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+21
Ну и рожа!!
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20.01.2022 17:19
+16
Антимайдан жадає реваншу, но нєт... ума нєт, убогоє

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20.01.2022 17:12
+13
Так Беня ж сразу, в 2019, пропонував тупо продать Украину русне. Прямым текстом.
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20.01.2022 17:34
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Антимайдан жадає реваншу, но нєт... ума нєт, убогоє

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20.01.2022 17:12 Ответить
Ну и рожа!!
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20.01.2022 17:19 Ответить
як бритвою перетнута...
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20.01.2022 17:32 Ответить
На жабу схожа.
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20.01.2022 17:38 Ответить
Твоїм язиком вдячність цьому приблуді виглядає,як спроба відбілити чорного шкідливого кота...
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20.01.2022 17:30 Ответить
Звідки там взагалі такі хворобливі думки зʼявляються ?!
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20.01.2022 17:14 Ответить
они берут деньги за то, чтобы говорить ртом нужное пуйлу
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20.01.2022 17:17 Ответить
Не факт, що йому не пропонують.
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20.01.2022 17:23 Ответить
Мене от цікавить таке питання...Анексований Крим - він платить чи ні наші борги і відсотки тій світовій фінансовій п...обратіі,що нам давала займи?Адже брали ми і для нього в тому числі...І ще...Якщо,не дай Боже,Раша анексує всю Україну - хто буде виплачувати?..
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20.01.2022 17:25 Ответить
Брати гроші не в московії а в схематозників та корумпованих олігархів типу Бєні...
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20.01.2022 17:26 Ответить
Так Беня ж сразу, в 2019, пропонував тупо продать Украину русне. Прямым текстом.
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20.01.2022 17:34 Ответить
Если государство существует за счёт внешних кредитов, то это нормальное стремление продать его или навесить кому то на шею.
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20.01.2022 17:47 Ответить


Garry


@Garry51302808

·
https://twitter.com/Garry51302808/status/1484128592833490948 3 год



"Вугільну" справу Порошенка курує заступник глави ОП Татаров". Тепер,маньки з петушиного угла,про Революцію Гідності навіть не заікайтесь.Навіть якшо ви брали там участь.Тепер ви - союзники.
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20.01.2022 17:34 Ответить
А жить по средствам?
А потери от коррупции более 10 млрд$ ежегодно?
А больше зарабатывать?

Не, не варианты? Только в долг? Или МВФ или в РФ? Где вас таких ********* только делают?!
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20.01.2022 17:37 Ответить
Справжня свара жаби та гадюки. Мутна донецька Агія Аббасівна коментує можливі дії Бені та додіка. Довбаний сенпентарій.
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20.01.2022 17:46 Ответить
ой Агія, киздиш.............
гроші у фіскалів і митниці, як увесь наш бюджет.
їх треба просто взяти.
але (кто ж сам себя ограбит)
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20.01.2022 17:48 Ответить
Сказки и лапша на уши. Воруют в 10 раз больше, чем дает МВФ. Назовите хоть одну страну которую подняла МВФ - все банкроты. Условия МВФ - антинародные.
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20.01.2022 17:49 Ответить
Самое пародоксальное, что то что даёт МВФ тоже воруют))
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20.01.2022 21:31 Ответить
Потому и не отказываются и соглашаются на все условия. Знают, что и с траншей смогут украсть.
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20.01.2022 22:01 Ответить
А просто не ВОРОВАТЬ!
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20.01.2022 17:50 Ответить
Послать МВФ в жопу можно перестав воровать и реформировав экономику - именно так сделал Саакашвили в Грузии.
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20.01.2022 18:07 Ответить
воруйте меньше из бюджета и мы сами сможем кредиты европе давать
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20.01.2022 18:08 Ответить
Пока вы можете МВФ только поцеловать в ж@пу, зеленоухие импотенты)))
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20.01.2022 18:18 Ответить
Такие успешные страны как Венесуэла, Иран, Северная Корея... Не брали кредит и все ок))
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20.01.2022 18:43 Ответить
Украина очень богатая страна.Просто её кто-то банкротит искусственно и не даёт развиваться. Сейчас взялись за малый бизнес .Проверки и кассовые аппараты.Взялись за спекулянтов ,которые перепродают машины и квартиры.Там не каждую вторую и последующие продажи в течении года уже идёт налог 18% .Это очень хорошо.Но олигархам,как всегда,льготные каникулы.Все деньги у них как раз.Запретите офшоры и за год доходы бюджета вырастут на 350-400 миллиардов гривен!Повысьте налоги на землю для аграхолдингов и крупного бизнеса,это даст дополнительно ещё более 100 млрд гр в год и т.д.Такая огромная и богатая страна как Украина не может быть такой бедной!У простых людей и малого бизнеса налогов денег нет!!!
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20.01.2022 19:13 Ответить
Где и когда такое было чтобы феодалы для себя налоги увеличивали. Страна богатая, но этим богатством владеют 10-12 феодалов. 90% населения рабы, а 10% лакеи феодалов.
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20.01.2022 22:09 Ответить
Я думаю, что вариант МВФ посылает зеленую команду более вероятен.
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20.01.2022 19:36 Ответить
странно, а я думал, что нужно создавать условия и развивать экономику самой Украины, что бы ни у кого не клянчить деньги...
печальное будущее ждет страну при таком подходе...(
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20.01.2022 19:44 Ответить
Прежде всего нужно назначить главу САП, это первый маяк... Раньше наши антикоррупционеры - ФБК или както так проводили акции возле КС и тп структур, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, сейчас тишина, только в ФБ чтото пописывают.
Почему не надавить на Зелю, чтобы комиссия таки назначила главу САП?
Раньше были регулярные шоу с задержанием коррупционеров, сейчас ничего, какбудто коррупции не стало и непонятно, что случилось с теми старыми провадженнямы.
Что у нас с борьбой против коррупции происходит, на макроуровне подолано... коррупционерами?
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20.01.2022 20:50 Ответить
А може першу чергу за країну треба думати, а не красти?
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20.01.2022 21:01 Ответить
Более двух тысяч "минималок" в одни руки: сколько получили руководители госбанков в декабре (инфографика)
Месячной зарплаты руководителя "Укргазбанка" хватит, чтобы выплатить 2,5 тысячи "минималок".
Вдекабре члены правления ведущих украинских государственных банков в разы повысили себе зарплаты.
"Телеграф", ссылаясь на данные НБУ, решил наглядно продемонстрировать насколько большие эти суммы и сравнил их с минимальной зарплатой в Украине.
В данных регулятора заметно, что наименее значительным был прирост зарплаты у главы "Ощадбанка", он получил за декабрь 1,32 миллиона гривен по сравнению с 1,1 миллиона в ноябре.
А вот глава правления "Укргазбанка" за декабрь получил 16,6 миллиона гривен, хотя в ноябре его зарплата составила "всего лишь" 667 тысяч.
Стоит отметить, что эта цифра в более чем в 2,5 тысячи раз превышает месячный доход тех украинцев, которые работают на минимальную зарплату.
Также примечательно, что большинство членов правления "Укргазбанка" за декабрь получили свыше 8 миллионов гривен.
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20.01.2022 22:29 Ответить
Таки нагнули Украину.
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B НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.

В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.
Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.

Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.
Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
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20.01.2022 23:38 Ответить
можно взять везде, кроме россии. В Китае, Турции и т.д. но только под финансирование их товаров и услуг.
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21.01.2022 00:47 Ответить
А нельзя просто не брать деньги и жить по средствам?
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21.01.2022 01:52 Ответить

Український лідер!
Це тільки при ньому в СССР ми гарненько на Україні жили!
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21.01.2022 06:04 Ответить
 
 