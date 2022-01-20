Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе трижды открывали огонь по позициям украинских воинов. Зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 они применили минометы калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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