Войска РФ с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе трижды открывали огонь по позициям украинских воинов. Зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 они применили минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
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