Встреча с Лавровым покажет, готова ли РФ к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завтрашняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве покажет, готова ли Россия к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. Глава Госдепа отметил возможность обсудить итоги консультаций с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завтра (21 января в Женеве. – Ред.), когда я увижу своего российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью обсудить прошлые консультации США и НАТО с Россией", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить, готова ли Россия к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

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