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Новости Война
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Встреча с Лавровым покажет, готова ли РФ к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, - Блинкен

Встреча с Лавровым покажет, готова ли РФ к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завтрашняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве покажет, готова ли Россия к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. Глава Госдепа отметил возможность обсудить итоги консультаций с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом он заявил сегодня на совместном брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завтра (21 января в Женеве. – Ред.), когда я увижу своего российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью обсудить прошлые консультации США и НАТО с Россией", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить, готова ли Россия к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

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Госдепартамент США (1843) Лавров Сергей (2306) россия (95740) США (26901) Блинкен Энтони (937) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+7
Блинкин, не верь лошади !
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20.01.2022 17:22
+7
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20.01.2022 17:23
+4
Вы реально конченые? У ***** руки по локоть в крови, жрёт человечину, стоит с ножом, а они 100500 раз спрашивают готов ли он к переговорам мирным! Уроды! Эту падаль надо кончать, а они всё вокруг него бегают, упрашивают! Мкрзость!
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20.01.2022 17:33
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Блинкин, не верь лошади !
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20.01.2022 17:22 Ответить
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20.01.2022 17:23 Ответить
А лавруша запряженным в Женеву прискачет, или налегке? от этого многое зависит
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20.01.2022 17:53 Ответить
Лошадь готова? Нонсенс
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20.01.2022 17:54 Ответить
бункєр захлопнулся - ключ в унітазє...
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20.01.2022 17:26 Ответить
Путлер в петле - преемник в экстазе
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20.01.2022 17:29 Ответить
Я думаю, що фуйлуша просто так не здасться. І пробний шар все ж таки буде.
А ми не готові.
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20.01.2022 17:26 Ответить
_Можно держать пари что нет! Кремлю ещё не сделали достаточно больно чтобы они отказались от планов поработить Украину и поставит на колени Запад.
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20.01.2022 17:26 Ответить
Ви не розумієте,Росія - історично сформований мазохіст - чим їй "больнєє" - тим лучче у нєйо настроєніє...
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20.01.2022 17:38 Ответить
Люди холопского звания -
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.
(с)
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20.01.2022 17:44 Ответить
Вы реально конченые? У ***** руки по локоть в крови, жрёт человечину, стоит с ножом, а они 100500 раз спрашивают готов ли он к переговорам мирным! Уроды! Эту падаль надо кончать, а они всё вокруг него бегают, упрашивают! Мкрзость!
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20.01.2022 17:33 Ответить
Никто воевать не хочет. Это дорого. Если есть шанс порешать всё тихо-мирно - они его будут использовать. Хотя в этот раз похоже рашка довыпендривалась. И дело совсем не в Украине.
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20.01.2022 17:54 Ответить
_Вроде что-то начало им сквозь лобовую броню доходить... Вяжут клинчем - надеюсь этим объясняется.
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20.01.2022 17:57 Ответить
В Росіі Блінкін з Лавровим зустрічається,а в Україні із Зєлєнським...Кулеби йому не досить...
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20.01.2022 17:34 Ответить
Желательно в конюшне . В стойле ему будет комфортнее .
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20.01.2022 17:36 Ответить
Сена ему или сельодки?
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20.01.2022 17:55 Ответить
Треба обов'зкого подивитись "Свтаи 7", і потім вирішуваити, чи Зеленський підстилка вже, чи ще ні.
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20.01.2022 17:38 Ответить
то есть за 8 лет никто, нихрена так и не понял,
можно ли с ними договориться или нет?
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20.01.2022 17:42 Ответить
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20.01.2022 17:49 Ответить
А какие не ненавидят? Узбекистан и Таджикистан?
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20.01.2022 17:55 Ответить
Вони ще тихо ненавидять. Бо німі.
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20.01.2022 19:38 Ответить
Дипломатія, блін. Приходиться лишній раз коню в зуби подивитися, хоч і так видно, що вони жовті і прокурені.
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20.01.2022 17:53 Ответить
Китаю вже всю Сибір економічно просрали. Куди вилізете, в Європу? Та тут на таких обкурених голодранців не чекають, арабів дівати нікуди, а тут ще й свині лізуть.
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20.01.2022 17:53 Ответить
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20.01.2022 18:02 Ответить
Щоб глечики побили .... до кінця світу. Добра порада, добра, пане.
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20.01.2022 19:41 Ответить
Помню Джон Керри, солидный такой, с гитарой, ездил к Лаврову. Рассказывал Украине разные басни. Ныне работает на Лаврова, выполняя мелкие поручения.
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20.01.2022 19:23 Ответить
Йоханий бабай, зустріч з лошарою ! Він же - дебіл, ***.... (тільки тихо).
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20.01.2022 19:43 Ответить
 
 