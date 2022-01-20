РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12720 посетителей онлайн
Новости
1 837 56

Полиция искала взрывчатку в Офисе Президента, информация о "минировании" не подтвердилась

Полиция искала взрывчатку в Офисе Президента, информация о

В столице правоохранители проверили сообщения о якобы заминировании Офиса Президента Украины, однако никаких опасных предметов найдено не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

"Было сообщение о минировании здания на улице Банковой. Проверка уже завершена. Никакие опасные предметы не найдены", - отметила она.

В пресс-службе ОП сообщили, что Офис Президента Украины работает в штатном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ривне "заминировали" все школы. Идет эвакуация, - Нацполиция

минирование (1446) Нацполиция (16506) Офис Президента (1800)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
А жаль. Лишний раз бы усцался "величайший потерпевший".
показать весь комментарий
20.01.2022 17:28
+9
Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
показать весь комментарий
20.01.2022 17:32
+8
Сеорьезно?В ОП дурачка бомбу?С ПП обосралось и сразу минирование.Как там здоровье водителя Шевира кстати?На поправку пошел?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А жаль. Лишний раз бы усцался "величайший потерпевший".
показать весь комментарий
20.01.2022 17:28 Ответить
Ну не знаю усцявся він ще ні , а смород сероводороду , ще той від ОПи пер 🙂
показать весь комментарий
20.01.2022 17:30 Ответить
зеЛох даже иммитацию "минирования" боится делать - когда в Киеве))
показать весь комментарий
20.01.2022 17:45 Ответить
ЗЕ-льоные идиоты не слушают что говорил Гетьман буквально вчера!
А он говорил, что в стране бардак - минируют школы, метро, вокзалы.
Теперь докатились - заминировали ОПу !
ЗЕ-льоные идиоты !!!!!!!!!!!!!!!

это все равно, что:
"Миллер доложил о ложном минировании бункера Гитлера"
показать весь комментарий
20.01.2022 18:08 Ответить
Та то "понти для приєзжих"! Забув про "луцьких терористів"? Треба ж показать "близькість до народу" "Блазенятка"!
показать весь комментарий
20.01.2022 18:22 Ответить
Поліція ?? В Офісі Президента ??
Це якийсь жарт ??
показать весь комментарий
20.01.2022 17:28 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни от своей устал - Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
показать весь комментарий
20.01.2022 17:32 Ответить
Петро Олексійович! Хороший жарт для гундосого блазня !
показать весь комментарий
20.01.2022 17:28 Ответить
А казали, що це козломорді тварі так розважаються.
А це наш сьомий.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:34 Ответить
Одно х.йло другому не мешает ((
показать весь комментарий
20.01.2022 17:56 Ответить
Там один і в нас двоє. Отже їх вже троє.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:57 Ответить
Сеорьезно?В ОП дурачка бомбу?С ПП обосралось и сразу минирование.Как там здоровье водителя Шевира кстати?На поправку пошел?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:30 Ответить
один уже рассказывал, помниться, из ростова, что его машину обстеляли
показать весь комментарий
20.01.2022 18:01 Ответить
Про яйця знаю, а от щоб обі..рали(обстріляли)-вперше...
показать весь комментарий
20.01.2022 21:28 Ответить
он когда это говорил, сам об этом не знал
показать весь комментарий
20.01.2022 21:39 Ответить
А піяніно перевірили?Там Порох казав шо він кришку захлопне...це ж має бути якось дистанційно...коли Зєля приходить туди помузицировати і відпочити душею...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:30 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:45 Ответить
хай у Коклєти у "Вєлюрє" пошукають

Пи.Си. "коклєта" на жаргоні гопоти - пачка купюр на тисячу доларів, скріплена резинкою хрест-нахрест
показать весь комментарий
20.01.2022 17:31 Ответить
Треба було шукати заборонені предмети ,і пускати собачок натасканих на наркоту .
показать весь комментарий
20.01.2022 17:31 Ответить
А була надія....
показать весь комментарий
20.01.2022 17:32 Ответить
Ну, тикаий привід для об`єднання народа втратили
показать весь комментарий
20.01.2022 17:37 Ответить
В Гордона стреляли из гранатомета, заминировали Президента. В стране комедия, а у нас враг у ворот...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:32 Ответить
Це мабуть такі змагання у лоха і нєлоха
показать весь комментарий
20.01.2022 17:35 Ответить
памперсы бубочки проверяли? - взрывные волны оттуда идут...
показать весь комментарий
20.01.2022 17:33 Ответить
Жарти, жартами ... А УДО їх туди пустило ??
показать весь комментарий
20.01.2022 17:36 Ответить
мінувальників ?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:38 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 17:37 Ответить
ХТО НАКЛАВ У БОБІК ? 😂😂😂
показать весь комментарий
20.01.2022 17:38 Ответить
Це ще вчора особисто Зєля "замінув" всі кутки в ОПі, поки тривали протести. )
показать весь комментарий
20.01.2022 17:39 Ответить
порошенко мінував сам особисто, чи найняв парубія?
ну вже таку муйню городять що на голову не налазить.
в змі бувають вкиди
а це висер, або маленький пук, для здорового лохторату
показать весь комментарий
20.01.2022 17:39 Ответить
В туалет смотрели? Может там кто "мину" отложил?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:42 Ответить
Знайшли тільки використані памперси з "тротиловими шашками".
показать весь комментарий
20.01.2022 17:48 Ответить
ЗЕля *мин* наложил?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:51 Ответить
Миньета не будет сказал Зеледент Дерьмаку и отчалил в Польшу. Очередная зепобеда. Полякам приготовится к снегопадам и землетрясениям с наводнениями.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:02 Ответить
Это обычный передоз. Зашел себе за волшебным порошком в каморку заветную, а там 400 граммовые героиновые тротиловые шашки лежат штабелями... ЗЕдрыльщиц еще никогда раньше не был на такой грани провала.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:52 Ответить
Передоз майже у всіх коментаторів у цій темі. Отакі вони - прихильники об'єднувача України.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:56 Ответить
"Було повідомлення про мінування будівлі на вулиці Банкова. Перевірка наразі вже завершена. Жодних небезпечних предметів не знайдено", - зазначила вона.
За рогом дивилися? Може хтось купу навалив а ви не зрозуміли яке то "мінування" і взагалі про що мова.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:59 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:00 Ответить
Ржу ни магу.

Кому нужна его никчемная душонка???

Зедебил нам нужен живым!!!! Можно невредимым, но обязательно живым!

Он еще должен отыграть свой Оскарный сериал в тюряге!!!

Ждём-с!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 17:59 Ответить


показать весь комментарий
20.01.2022 18:06 Ответить
Вибухівку в ОПі не знайшли, лише "закладкі" ...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:03 Ответить
Треба було шукати винюхівку.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:05 Ответить
Люся Арестович ! Зуб даю....
показать весь комментарий
20.01.2022 18:09 Ответить
на прощання вирішив перевірити на "стойкость" , не получилось, обісрались раніше.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:04 Ответить
Это типа как с государственным переворотом от Ахметова? Сёдня с утра была бомба, к вечеру развеялась силой мысли найвэлычнишого ЗЕ
показать весь комментарий
20.01.2022 18:18 Ответить
Аргентинскую муку нашли?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:23 Ответить
Ждем "отравление диоксином" или "минометы на барже".......
показать весь комментарий
20.01.2022 18:28 Ответить
Так кто ж его заминирует, он же памятник
показать весь комментарий
20.01.2022 18:39 Ответить
а кокс знайшли?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:25 Ответить
Кто то со страху "заминировал" весь ОП? Корпус спецназа оперативно занес ЗЕ. рулончик туалетной бумаги для записок?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:46 Ответить
Хаха! Це криза жанру на сценарії в 95 кварталі?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:58 Ответить
Зрадник працює в Офісі. Чому? Хто крім персоналу офісу має право зайти у приміщення? Правильно - НІХТО. То шукайте зраду та телефон серед своїх .... кварталівців! І не смішіть людей. Або взагалі не підіймайте галас через своїх "жартівників". Та й поліції не заважайте працювати.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:07 Ответить
Тьфу!
показать весь комментарий
20.01.2022 20:56 Ответить
Перетрудились, устали работу работать- вот сами и позвонили...
показать весь комментарий
20.01.2022 21:47 Ответить
 
 