Полиция искала взрывчатку в Офисе Президента, информация о "минировании" не подтвердилась

В столице правоохранители проверили сообщения о якобы заминировании Офиса Президента Украины, однако никаких опасных предметов найдено не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

"Было сообщение о минировании здания на улице Банковой. Проверка уже завершена. Никакие опасные предметы не найдены", - отметила она.

В пресс-службе ОП сообщили, что Офис Президента Украины работает в штатном режиме.

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