Полиция искала взрывчатку в Офисе Президента, информация о "минировании" не подтвердилась
В столице правоохранители проверили сообщения о якобы заминировании Офиса Президента Украины, однако никаких опасных предметов найдено не было.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
"Было сообщение о минировании здания на улице Банковой. Проверка уже завершена. Никакие опасные предметы не найдены", - отметила она.
В пресс-службе ОП сообщили, что Офис Президента Украины работает в штатном режиме.
Топ комментарии
+15 18c49ed2
показать весь комментарий20.01.2022 17:28
+9 Орест Орест
показать весь комментарий20.01.2022 17:32
+8 4uxpux
показать весь комментарий20.01.2022 17:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А он говорил, что в стране бардак - минируют школы, метро, вокзалы.
Теперь докатились - заминировали ОПу !
ЗЕ-льоные идиоты !!!!!!!!!!!!!!!
это все равно, что:
"Миллер доложил о ложном минировании бункера Гитлера"
Це якийсь жарт ??
А це наш сьомий.
Пи.Си. "коклєта" на жаргоні гопоти - пачка купюр на тисячу доларів, скріплена резинкою хрест-нахрест
ну вже таку муйню городять що на голову не налазить.
в змі бувають вкиди
а це висер, або маленький пук, для здорового лохторату
героиновыетротиловые шашки лежат штабелями... ЗЕдрыльщиц еще никогда раньше не был на такой грани провала.
За рогом дивилися? Може хтось купу навалив а ви не зрозуміли яке то "мінування" і взагалі про що мова.
Кому нужна его никчемная душонка???
Зедебил нам нужен живым!!!! Можно
невредимым, но обязательно живым!
Он еще должен отыграть свой Оскарный сериал в тюряге!!!
Ждём-с!!!