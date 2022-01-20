США внесли в санкционные списки Козака, Волошина, Олейника и Сивковича: "Ответственные за дестабилизационную деятельность в Украине"

Власти США пополнили санкционные списки, связанные с "вредной внешней деятельностью России", четырьмя физическими лицами-гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

"Эти четыре человека играли разные роли в глобальной кампании влияния России с целью дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля", - отметили в Минфине.

В списке фигурируют нардепы ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин.

"Козак, контролирующий несколько новостных каналов в Украине, поддержал план ФСБ по очернению высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, неправдиво обвиняя их в плохом управлении пандемией COVID-19. Кроме того, Козак использовал свои новостные платформы, чтобы усилить ложные нарративы о выборах в США в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Козак "работал вместе с разведчиками ФСБ".

Владимир Олейник, экс-нардеп от Партии Регионов "работал по указанию ФСБ для сбора информации о критической инфраструктуре Украины", добавили в Минфине.

Владимир Сивкович – бывший заместитель секретаря СНБО Украины.

"В 2021 году Сивкович работал с сетью российской разведки для проведения операций влияния, которые пытались заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе, где сепаратисты продолжают получать поддержку из России. В начале 2020 года Сивкович координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США в 2020 году. Сивкович, имеющий связи с ФСБ, также поддерживал операцию влияния, направленную на США с 2019 по 2020 годы", - отметили в Минфине США.