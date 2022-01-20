РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9567 посетителей онлайн
Новости
17 213 110

США внесли в санкционные списки Козака, Волошина, Олейника и Сивковича: "Ответственные за дестабилизационную деятельность в Украине"

США внесли в санкционные списки Козака, Волошина, Олейника и Сивковича:

Власти США пополнили санкционные списки, связанные с "вредной внешней деятельностью России", четырьмя физическими лицами-гражданами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

"Эти четыре человека играли разные роли в глобальной кампании влияния России с целью дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля", - отметили в Минфине.

В списке фигурируют нардепы ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин.

"Козак, контролирующий несколько новостных каналов в Украине, поддержал план ФСБ по очернению высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, неправдиво обвиняя их в плохом управлении пандемией COVID-19. Кроме того, Козак использовал свои новостные платформы, чтобы усилить ложные нарративы о выборах в США в 2020 году", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский ввел санкции против телеканалов "Первый Независимый" и UkrLive, связанных с Козаком и Шуфричем

Отмечается, что в 2020 году Козак "работал вместе с разведчиками ФСБ".

Владимир Олейник, экс-нардеп от Партии Регионов "работал по указанию ФСБ для сбора информации о критической инфраструктуре Украины", добавили в Минфине.

Владимир Сивкович – бывший заместитель секретаря СНБО Украины.

"В 2021 году Сивкович работал с сетью российской разведки для проведения операций влияния, которые пытались заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе, где сепаратисты продолжают получать поддержку из России. В начале 2020 года Сивкович координировал с российскими спецслужбами продвижение дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США в 2020 году. Сивкович, имеющий связи с ФСБ, также поддерживал операцию влияния, направленную на США с 2019 по 2020 годы", - отметили в Минфине США.

Автор: 

Олийнык Владимир (444) санкции (11758) Сивкович Владимир (145) Козак (137) Волошин Олег ОПЗЖ (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
а дерьмак где?
показать весь комментарий
20.01.2022 17:45 Ответить
+38
"У 2021 році Сівкович працював із мережею російської розвідки для проведення операцій впливу, які намагалися заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення підтримуваних Росією сил на Донбасі "

це той самий план, що хотів реалізувати коломойский через ермака та зеленського ще с осені 2019 року.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:48 Ответить
+34
Надеялась увидеть в этом списке Добкина и Мураева. Надеюсь, и до них санкции дойдут.
Как я рада, что Добкин пролетел на выборах мэра Харькова! Сейчас бы наверное кричал "Путин, введи!" и "Харьков - русский город". Свят-свят-свят, сейчас харьковчане собраны, спокойны и готовятся воевать с Россией, если придется.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всех повесить
показать весь комментарий
20.01.2022 23:46 Ответить
Если "связи" и "работа" этих лиц известна и доказана, то почему только санкции????? Их вводит не Украина, а другое государство. А Украина что? Странные дела.
показать весь комментарий
21.01.2022 08:22 Ответить
Хороший вопрос для прокурорши Бенядиктовой. Но она занята - устанавливает справедливость.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:36 Ответить
Хтось із цих чуваків коханець Гаді Ссявченко.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:23 Ответить
Вона сама х обох одразу втрахає.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:46 Ответить
Тоді він перевірку проходив на придатність до москальської спецслужби.
Тепер нищить українську економіку.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:50 Ответить
Вам краще знати про економіку.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 