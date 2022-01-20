В Украине вступил в силу порядок установления ограничений на передвижение в условиях военного положения

С 20 января вступил в силу "Порядок установления запрета или ограничения на выбор места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение", утвержденный Кабмином 29 декабря 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Введение такого запрета или ограничения по выбору места жительства осуществляется военным командованием на основе указа Президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и заключается в запрете декларирования (регистрации) места пребывания/жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, снятие с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения/проживания лиц на таких территориях.

Со своей стороны военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти и органов местного самоуправления принимает решение о введении такого запрета или ограничения на выбор места нахождения/жительства лиц, которое должно немедленно доводиться до сведения населения через СМИ.

В таком решении должны указываться обстоятельства, сложившиеся в Украине или в отдельных ее местностях, и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу населению и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности, и пути противодействия таким факторам.

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В решении также должны указываться обоснование необходимости и сроки введения запрета или ограничения по выбору места пребывания/жительства лиц; список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения/жительства; населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания/жительства лиц.

В решении также указываются и другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа Президента о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

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