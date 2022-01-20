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Новости Война
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В Украине вступил в силу порядок установления ограничений на передвижение в условиях военного положения

В Украине вступил в силу порядок установления ограничений на передвижение в условиях военного положения

С 20 января вступил в силу "Порядок установления запрета или ограничения на выбор места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение", утвержденный Кабмином 29 декабря 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Введение такого запрета или ограничения по выбору места жительства осуществляется военным командованием на основе указа Президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и заключается в запрете декларирования (регистрации) места пребывания/жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, снятие с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения/проживания лиц на таких территориях.

Со своей стороны военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти и органов местного самоуправления принимает решение о введении такого запрета или ограничения на выбор места нахождения/жительства лиц, которое должно немедленно доводиться до сведения населения через СМИ.

В таком решении должны указываться обстоятельства, сложившиеся в Украине или в отдельных ее местностях, и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу населению и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности, и пути противодействия таким факторам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине нет обстоятельств для введения военного положения, - Данилов

В решении также должны указываться обоснование необходимости и сроки введения запрета или ограничения по выбору места пребывания/жительства лиц; список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения/жительства; населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания/жительства лиц.

В решении также указываются и другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа Президента о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.

Также читайте: Кабмин утвердил план действий по выбору места пребывания на случай военного положения

оборона (5216) военное положение (512)


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Топ комментарии
+58
На сейшели можна буде їздити за скумбрією за 8 грн?
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20.01.2022 17:55
+52
к тому же - за счет бюджета.
поездка зеленских и его друзей на Сейшели была оплачена за счет бюджета Украини.
Это минимум от 70 тысяч долларов..

Еще раз для зебилов: зеленский (будучи миллиардером) отправил своих друзей и родню на Сейшелы за ваш счет.
Как и прошлые разы - все поездки.
Для компенсации этих ( в т.ч.) потерь бюджета, в т.ч. и деребана на Великому крадивництве - поднимут тарифы на комуналку.
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20.01.2022 17:59
+20
шото вспомнился вой на мєдіаболотах в конце 2018-го
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20.01.2022 17:59
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Анти-майданні заходи СН.
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20.01.2022 17:53 Ответить
да. это последнее средство бенечки перед сменой власти. бежать то некуда.
вот только в нашей стране это не будет обозначать ровным счетом ничего.
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20.01.2022 17:55 Ответить
На сейшели можна буде їздити за скумбрією за 8 грн?
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20.01.2022 17:55 Ответить
к тому же - за счет бюджета.
поездка зеленских и его друзей на Сейшели была оплачена за счет бюджета Украини.
Это минимум от 70 тысяч долларов..

Еще раз для зебилов: зеленский (будучи миллиардером) отправил своих друзей и родню на Сейшелы за ваш счет.
Как и прошлые разы - все поездки.
Для компенсации этих ( в т.ч.) потерь бюджета, в т.ч. и деребана на Великому крадивництве - поднимут тарифы на комуналку.
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20.01.2022 17:59 Ответить
Так для них это давно в порядке вещей. Зачем тратить свои деньги, если можно тратить из бюджета? Не царское это дело.
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20.01.2022 18:08 Ответить
а что в Омане дороже
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20.01.2022 18:34 Ответить
Херач за скумбрией!!! Остряк!!!
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20.01.2022 18:43 Ответить
Що, не до смаку? А Лєнє подобається..
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20.01.2022 21:13 Ответить
чаушеску,подвинься...
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20.01.2022 19:28 Ответить
с ограничениями быстро разобрались, что б тебя
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20.01.2022 17:57 Ответить
КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины,
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых
законом.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в
Украину.
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20.01.2022 18:51 Ответить
Хоть заголовок прочитай, если статью осилить не можешь
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20.01.2022 18:56 Ответить
Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, в соответствии
с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом,
которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
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20.01.2022 18:59 Ответить
почитал
и?
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20.01.2022 18:59 Ответить
Ну законное ограничение вот и приняли.
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20.01.2022 19:10 Ответить
шото вспомнился вой на мєдіаболотах в конце 2018-го
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20.01.2022 17:59 Ответить
О да, зелебобики на гуано исходили. А щас - тишина и спокойствие.
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20.01.2022 18:03 Ответить
Может потому что тогда это самое военное положение было таки введено?
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20.01.2022 18:09 Ответить
и при этом, кроме воя "зубожилых зебилов и ватников" - никаких последствий в Украине не было.
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20.01.2022 18:53 Ответить
Вони волали, що військовий стан аби не допустити виборів. А зараз?
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20.01.2022 18:18 Ответить
Так зєбло ж гундило що немає підстав для паніки
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20.01.2022 18:04 Ответить
То він сам собі сказав.
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20.01.2022 18:12 Ответить
"все спокойно, спокойно, без паники... и принесите кто-то сухие портки!"(с)зеленский
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20.01.2022 18:55 Ответить
Бежать не собираемся . Дом не бросим . Не для ху@ла и его орды строили . Будем окопы копать . Главное , чтобы "наполеон" в это время в Буковеле не опозорился .
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20.01.2022 18:10 Ответить
А жена, дети, родители с тобой должны сидеть в окопе? Как они теперь уедут?
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21.01.2022 09:06 Ответить
Ты не знаешь мою жену . Что касается семьи - терминатор . Дети уже взрослые .
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21.01.2022 18:21 Ответить
Тобто я так розумію, якщо московська орда захопить ще частину території України. А клоун введе на цій території військовий стан, то виїхати на вільну від орків територію ми вже не можемо? Якщо так, то клоун хай вже тікає до ростова, бо потім йому буде гірше...
Або так, хуʼло обстрілює Україну, клоун обʼявляє військовий стан і після цього вільно переміщатись по Україні буде заборонено, тобто всі під "домашнім арештом", а недопрезидент поїде собі вільно підписувати акт про капітуляцію з хуʼлом.
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20.01.2022 18:13 Ответить
Сподіваюсь, хоч військове командування у нас адекватне та не допустить цього.
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20.01.2022 18:19 Ответить
Клоун не думає про орду, він думає про Порошенко і це засіб завадити людям їхати у Київ на революцію. Думаю те, що зеленський введе військове положення та віддасть наказ стріляти у власних людей на ураження ні у кого не викликає сумнівув.
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20.01.2022 18:22 Ответить
ну, пусть рискнет..
как и те, кто начнет выполнять этот приказ..
Никто им после этого не дозволит просить прощения на коленях и сваливать в рашку..
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20.01.2022 18:51 Ответить
Сколько пафоса
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20.01.2022 18:58 Ответить
не скыглы, кацап.. твое дело - на коленях и под шконкой "вставать с колен"
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20.01.2022 19:01 Ответить
Антимайдан 2.0 та типова підготовка до протестів.

Треба робити висновки із досвіду Білорусі та Казахстану, першочерговою задачею повинно стати усунення та арешт Зеленського і формування нової влади у лічені дні після початку революції, тому що якщо зеленський вислизне, то він без сумніву покличе російські війська для "наведення конституційного ладу" і це буде означати кінець незалежності нашої країни, чого ми допустити після всіх жертв ніяк не можемо, тому допустимі самій крайні та радикальні дії для запобігання цього.
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20.01.2022 18:19 Ответить
Хто очолить країну не має ніякого значення, задачі революції будуть зняття загрози загибелі держави та відновлення демократичних інститутів та проукраїнського курсу розвитку. Я підозрюю, що відносно скоро буде сформовано партійне об'єднання всіх проукраїнських сил і його лідери стануть лідерами революції. Тому що загроза втратити державу через зеленського, вища ніж через наступ росії. Багато хто це вже розуміє і це добре.
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20.01.2022 18:38 Ответить
зебіли, і не мрійте просунути своє опжз в Україну..
коли почнуть падати бомби - навіть до самого *опоблоківця стане доходить ху із медведчук-зеленский-бойко-мураєв...
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20.01.2022 18:43 Ответить
Опоблоковці, це відкриті вороги та колаборанти, до них ніколи не дійде, тому що вони вболівають за ворога, тому у разі початку масштабних бойових дій, опоблоковців треба знищувати системно, будь вони зі зброєю, чи без неї, війна все спише.
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20.01.2022 22:28 Ответить
когда зебілам припиче - вони перші побіжать до Пороха..
бо зебіли думати не вміють, у зебілів замість мозоку - дупа, якою відчувають "горячее"..
Осб тут й згадають, що при Порошенко вони верещали - але не боялися наступу рашки..
а при зелохе - їм лячно, бо навіть самий тупий зебіл "*опой чувствует", що зелох оманський в ЗНОВ втече у відпуску, а не воювати.. бо "верхорний головнокомандувач" з зеленського - як з лайна куля..

тому вже зараз саме зеленський очолює антирейтинг в Україні..
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20.01.2022 18:41 Ответить
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20.01.2022 19:57 Ответить
тому що что самое страшное оружие в Украине - это телевидение, которое за считанные годы из украинцев, победивших в Революции достоинства и отстоявших себя как нацию, сделало стадо блеющих овец, ждущих делёжку денег Порошенко.
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20.01.2022 18:50 Ответить
А може все таки винуваті ті,кому те телебачення належить?
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20.01.2022 20:52 Ответить
Все по норкам сцуки пока зелики не насчитают на выборах презика 99%
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20.01.2022 18:20 Ответить
Так що виходить треба просити ***** ********* про допомогу. Своїм кацапам вже допоміг підняв з калєн і Українцям допоможе ???
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20.01.2022 18:24 Ответить
Гетто?
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20.01.2022 19:07 Ответить
я правильно поняла - у меня над головой будут снаряды летать, но я не имею права выехать из зоны поражения? это таким способом зеленая власть защищает себя от переселенцев?
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20.01.2022 19:37 Ответить
Главное, чтобы Зеленская скумбрией нажиралась,
Ваша жизнь её не волнует
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20.01.2022 22:21 Ответить
Нет. Скорее наоборот.
Не запрещается выезд на территории, где не введено военное положение.
См. ниже.
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20.01.2022 22:29 Ответить
Я глянул ниже, там кое что болтается... или ещё ниже глянуть? Или ты всё же обоснуешь?
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21.01.2022 09:10 Ответить
Я не хочу обосновывать то, что у вас ниже болтается
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21.01.2022 17:52 Ответить
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20.01.2022 20:28 Ответить
А ХТО ТАМ ТЕПЕР МАРОДЕР ЩО ПОЇХАВ НА МАЛЬДІВИ ?
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20.01.2022 20:46 Ответить
Интересно, мусора будут колонны беженцев пулемётами заворачивать или по каманам сначала пошарят на скумбрию для Зеленской?
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20.01.2022 22:23 Ответить
Не запрещается выезд на территории, где не введено военное положение.

"3. Запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено."
Документ есть на сайте КМУ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zaboroni-abo-obmezhennya-na-vibir-miscya-perebuvannya-chi-miscya-prozhivannya-osib-na-teritoriyi-na-yakij-diye-********-stan-i291221-1450
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20.01.2022 22:27 Ответить
Какой деб пишет всё одним предложением? Это со слов кого было записано?
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21.01.2022 09:14 Ответить
Это цитата из того постановления КМУ, о котором эта новость на Цензоре
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21.01.2022 17:50 Ответить
...тю, ещё осталось принять Указ о обязательном выполнении приказа администрациями о сборе граждан /можно перечислять категорию, в т.ч. национальный склад/ в определённом месте /пункт сбора, стадион, иная местность на ландшафтном рельефе/ и с указанием какие предметы дозволены к сбору /личные вещи, драгоценности, прочие миноры.../
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21.01.2022 04:35 Ответить
Это что бы население не могло эвакуироваться при угрозе оккупации?
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21.01.2022 07:59 Ответить
Не понятно что будут ограничивать, въезд или выезд? Какая цель ограничений? Чтобы не было переселенцев? В какую сторону чтобы не бе бежали? Чего боятся?
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21.01.2022 08:14 Ответить
Зелох всього боіться , навіть тіні своєі 😠
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21.01.2022 08:56 Ответить
Не розумію , в Украіні що вже ввели воєнний стан ?

Ким і коли ?
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21.01.2022 08:58 Ответить
Зебильное сцыкло начинает защищаться от людей?
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21.01.2022 10:22 Ответить
 
 