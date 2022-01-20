В Украине вступил в силу порядок установления ограничений на передвижение в условиях военного положения
С 20 января вступил в силу "Порядок установления запрета или ограничения на выбор места нахождения или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение", утвержденный Кабмином 29 декабря 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Введение такого запрета или ограничения по выбору места жительства осуществляется военным командованием на основе указа Президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и заключается в запрете декларирования (регистрации) места пребывания/жительства лиц на территории, на которой действует военное положение, снятие с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения/проживания лиц на таких территориях.
Со своей стороны военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти и органов местного самоуправления принимает решение о введении такого запрета или ограничения на выбор места нахождения/жительства лиц, которое должно немедленно доводиться до сведения населения через СМИ.
В таком решении должны указываться обстоятельства, сложившиеся в Украине или в отдельных ее местностях, и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу населению и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности, и пути противодействия таким факторам.
В решении также должны указываться обоснование необходимости и сроки введения запрета или ограничения по выбору места пребывания/жительства лиц; список лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места нахождения/жительства; населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение по выбору места пребывания/жительства лиц.
В решении также указываются и другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа Президента о введении военного положения в Украине или отдельных ее местностях.
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вот только в нашей стране это не будет обозначать ровным счетом ничего.
поездка зеленских и его друзей на Сейшели была оплачена за счет бюджета Украини.
Это минимум от 70 тысяч долларов..
Еще раз для зебилов: зеленский (будучи миллиардером) отправил своих друзей и родню на Сейшелы за ваш счет.
Как и прошлые разы - все поездки.
Для компенсации этих ( в т.ч.) потерь бюджета, в т.ч. и деребана на Великому крадивництве - поднимут тарифы на комуналку.
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых
законом.
Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время возвратиться в
Украину.
с которыми никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законодательством.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом,
которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.
и?
Або так, хуʼло обстрілює Україну, клоун обʼявляє військовий стан і після цього вільно переміщатись по Україні буде заборонено, тобто всі під "домашнім арештом", а недопрезидент поїде собі вільно підписувати акт про капітуляцію з хуʼлом.
как и те, кто начнет выполнять этот приказ..
Никто им после этого не дозволит просить прощения на коленях и сваливать в рашку..
Треба робити висновки із досвіду Білорусі та Казахстану, першочерговою задачею повинно стати усунення та арешт Зеленського і формування нової влади у лічені дні після початку революції, тому що якщо зеленський вислизне, то він без сумніву покличе російські війська для "наведення конституційного ладу" і це буде означати кінець незалежності нашої країни, чого ми допустити після всіх жертв ніяк не можемо, тому допустимі самій крайні та радикальні дії для запобігання цього.
коли почнуть падати бомби - навіть до самого *опоблоківця стане доходить ху із медведчук-зеленский-бойко-мураєв...
бо зебіли думати не вміють, у зебілів замість мозоку - дупа, якою відчувають "горячее"..
Осб тут й згадають, що при Порошенко вони верещали - але не боялися наступу рашки..
а при зелохе - їм лячно, бо навіть самий тупий зебіл "*опой чувствует", що зелох оманський в ЗНОВ втече у відпуску, а не воювати.. бо "верхорний головнокомандувач" з зеленського - як з лайна куля..
тому вже зараз саме зеленський очолює антирейтинг в Україні..
Ваша жизнь её не волнует
Не запрещается выезд на территории, где не введено военное положение.
См. ниже.
"3. Запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб здійснюється військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, крім зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування чи місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено."
Документ есть на сайте КМУ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vstanovlennya-zaboroni-abo-obmezhennya-na-vibir-miscya-perebuvannya-chi-miscya-prozhivannya-osib-na-teritoriyi-na-yakij-diye-********-stan-i291221-1450
Ким і коли ?