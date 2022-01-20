Военный комиссар задержан в Хмельницкой области при получении 1200 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали при получении взятки одного из районных военных комиссаров области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Военный комиссар обещал помочь местному жителю положительно решить вопрос исключения из списков потенциальных призывников и выдачи военного билета без прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 20 января, полицейские задержали военного сразу после получения 1200 долларов взятки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник "Укргаздобычи", требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Решается вопрос об извещении задержанному подозрению по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.