Военный комиссар задержан в Хмельницкой области при получении 1200 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО
В Хмельницкой области правоохранители задержали при получении взятки одного из районных военных комиссаров области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Военный комиссар обещал помочь местному жителю положительно решить вопрос исключения из списков потенциальных призывников и выдачи военного билета без прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины.
Сегодня, 20 января, полицейские задержали военного сразу после получения 1200 долларов взятки.
Решается вопрос об извещении задержанному подозрению по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.
Якщо, громадяни готові заплатити, щоб не служити, то це дуже вагомий внесок в обороздатність армії.
А если честно - то ты зеля военным когда последний раз зарплаты и пенсии повышал? А цены и тарифы постоянно растут, ребятам надо семьи как то кормить. Оно с Сейшел конечно не видно, но это тебе главнокомандующий в упрёк, а то ты только ментов всё окучиваешь, а Батькивщину кто защищать будет? Шифер с подоляком
Тут так, не хочешь служить- плати, хочешь служить- тоже плати.