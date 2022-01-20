РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости Взяточники
6 883 57

Военный комиссар задержан в Хмельницкой области при получении 1200 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители задержали при получении взятки одного из районных военных комиссаров области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Военный комиссар задержан в Хмельницкой области при получении 1200 долл. взятки, - Нацполиция 01

Военный комиссар обещал помочь местному жителю положительно решить вопрос исключения из списков потенциальных призывников и выдачи военного билета без прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 20 января, полицейские задержали военного сразу после получения 1200 долларов взятки.

Военный комиссар задержан в Хмельницкой области при получении 1200 долл. взятки, - Нацполиция 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник "Укргаздобычи", требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Решается вопрос об извещении задержанному подозрению по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

взятка (6216) Нацполиция (16700) военкомат (458) Хмельницкая область (988)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Тільки не мабуть, а в кожному. Здавен.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:24 Ответить
+8
Так отака хрєнь мабуть у кожному воєнкоматі...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:22 Ответить
+4
Альтернативна служба - це для "альтернативно обдарованих", тобто дебілів. А у нас вже вісім років війна і потрібно вчитися воювати, не гімно з під лежачих виносити.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так отака хрєнь мабуть у кожному воєнкоматі...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:22 Ответить
Тільки не мабуть, а в кожному. Здавен.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:24 Ответить
Так саме це я й мав на увазі...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:26 Ответить
А все чому? Тому що немає в нас альтернативної строкової служби як в цивілізованих країнах. Загалом від строковиків зиску мало в військовому плані. У всякому разі раніше так було. Не знаю як зараз, але віськова машина дуже інертна і якщо і змінюється то повільно. А так у молоді б була альтернатива принести користь країні. Все одно в разі військового стану мобілізують всіх і кривих, і горбатих. Так в чому сенс людей примушувати займатися казна чим. Все одно військовою справою строковики мало займаються та й за рік-півтори чому можна навчити людину. Краще б популяризували контрактну армію. І не гаслами, а дійсно привабливими умовами. Молодь сама б підтяглася туди.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:41 Ответить
Альтернативна служба - це для "альтернативно обдарованих", тобто дебілів. А у нас вже вісім років війна і потрібно вчитися воювати, не гімно з під лежачих виносити.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:44 Ответить
Мені цікаво як власне Ви будете реагувати на тих хто неприведи Господь буде Ваше гівно з під Вас виносити в разі чого. Це теж треба комусь робити. Це перше. А по-друге вчитися воювати і строкова службе дещо різні речі у нас. Тут знак дорівнює неможна ставити. Може в інших країнах інакше - не знаю.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:47 Ответить
Хай носять інші люди, а не 18-річні молоді здорові лби.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:54 Ответить
Де Ви власне зараз бачили так званих "здорових лбів"? Озирніться навколо. Чи Вам треба розповідати як призов набирали чи набирають зараз? У воєнкомату план. Війскові лікарі в мед комісії мабусть самі безглузді та нещадні. Руки, ноги, голова є - здоровий. Все. Не розповідайте мені. Я служив строкову. Це перше. Друге - яка мета строкової служби? Чому можна навчити людину за півтори роки? Що їй довірити можна такого чому не можна буде навчити в разі потреби за тиждень-два? Та ще й так як в нас строковиків вчать і скільки на них витрачають коштів на навчання. Я власне бачив у совку 1984-1986 роки у Десні всі два роки. Власне і займався організацією навчального процесу. То знаю як все там не зі слів когось. Не думаю, що щось сильно змінилося там за ці роки в кращу сторону. Так це показова навчальна танкова дівізія була. Що казати про інші частини де служать строкову.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:10 Ответить
І ще одне - Ви власне самі згодні на зарплатню медбрата гівна носити? Задайте собі це питання. Відповідь буде Вам відповіддю на Ваше "хай носять інші люди".
показать весь комментарий
20.01.2022 19:25 Ответить
кожний має займатись своєю справою.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:08 Ответить
Тобто власне Ви цією справою займатися не хочете? Я вірно зрозумів? Ну тоді вибачайте. Немає людей хто буде це робити. Або їх на всіх не вистачить. Бо работа важка, неприємна та за неї мало платять. І може так вийти, що коли цього можливо будете потребувати Ви, то такої людини не знайдеться взагалі. Сумна картина вимальовується. Як вважаєте? А можна ще запитання - а що такого важливого взнає строковик у арміїї за цей час? Чи Вас, як рекрутера воєнкомату, мало турбувала подальша доля тих кого Ви у війська виряджали строкову служити? Такі собі Себастьяни Перрери - торговці чорним деревом. З строкової служби рембами повертались? Військовими спеціалістами шокапець? Чи як Ви вважаєте? Чи щоб з автомата стріляти навчитись достатньо б було двотижневих зборів тільки з цільовою програмою. Щоб дійсно кожень день на стрільбищі проводили, а не плац мели? А? Чи як Ви власне вважаєте?
показать весь комментарий
20.01.2022 20:37 Ответить
100500!
показать весь комментарий
20.01.2022 18:30 Ответить
Поїдуть посидять за 150 км від лінії фронту і отримують убд,га....ни
показать весь комментарий
20.01.2022 18:31 Ответить
Я служив у воєнкоматі. Важко утриматись від хабаря, якщо тобі настирливо пропонують "вирішити питання". Я про те, що у переважній більшості випадків це не воєнкоми вимагають, а їм несуть самі громадяни, які спочатку хочуть щоб дитина служила, щоб потім у мєнтовку або якусь охорону пристроїти, а потім не хочуть, бо почалась війна і в АТО заберуть.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:40 Ответить
Так загалом хабар пропонують а не вимагають. Так скрізь. Щонайбільше можуть натякнути. Ну і вже хто взагалі все людське розгубив, то той може і вимагати. Але таких дуже мало і здебільше у владних верствах.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:44 Ответить
це зрозуміло. Але зрозуміло, що однією з рис, яка має бути притаманна працівнику воєнкомату - здатність опиратись спокусам. Якщо ж такої риси немає, а бажання працювати у воєнкоматі є - то така людина значно гірга від тих громадян, які несуть їй хабарі, хоча сидіти - і довго - повинні вони всі
показать весь комментарий
20.01.2022 19:37 Ответить
На мій погляд щоб боротися з хабарництвом треба перш за все виключати умови коли можливо запропонувати та взяти хабар. Тобто ящо від людини щось залежить, якесь важливе рішення - звісно виникає передумова для хабаря. Якщо ж від людини це не залежить то і передумови немає. Ось наприклад якщо б по бажанню людина могла обирати або служити строкову півтори роки, або альтернативна соціальна служба три роки куди направлять та де отримуєш половину зарплатні - ось тут вже немає навіть причини для виникнення хабара. Ну хоча б відносно відмазки від призову. Якось так.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:46 Ответить
Точно в кожному.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:40 Ответить
Я так розумію, що місцевий житель хотів призватися, що здав військового комісара судячи з фото промаркованих баксів.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:23 Ответить
Вот скотина, а где его кассовый аппарат?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:24 Ответить
Терміново зробити комісарів ФОПами ,усе має надходити в казну.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:28 Ответить
Не все, а тільки 20 % НДС😁
показать весь комментарий
20.01.2022 18:53 Ответить
Таки так. Совість треба мати. Бо зовсім береги загубили.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:55 Ответить
На шибеницю гниду!
показать весь комментарий
20.01.2022 18:28 Ответить
На шибеницю тебе швидше відправлять. А комісар докаже на досудовому що гроші йому підкинули ( в принципі скоріш за все так і є) бо такі справи вирішуються через декілька рук
показать весь комментарий
20.01.2022 18:32 Ответить
Є спеціальні люди-прокладки.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:44 Ответить
Так я це і маю на увазі. Так звані слоніки носять кеш.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:52 Ответить
Все залежить як проводилася оперативна робота
показать весь комментарий
20.01.2022 19:01 Ответить
Не вірю в казки. Це або якийсь дегенерат або тупо зливають 🙂.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:04 Ответить
Швидше друге. Бо виходить по фото з маркованими баксами, що його здав місцевий житель який не хотів строкову служити. Тобто не хотів, приніс помаркований хабар і врешті решт здав. Він що - мазохіст?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:15 Ответить
Якого з двох? Хто давав чи хто брав? Чи обох?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:53 Ответить
того, кого хочуть просунути на це місце, прибравши колишнього комісара =)
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
А що. Певний сенс у Вашому твердженні є. Хлібне місце.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:01 Ответить
Я думаю что система поборов в местных военкоматах предусматривает "занос" определенного процента по цепочке на самый верх, поэтому переход на полностью контрактную армию будет всегда саботироваться теми, кому негде станет харчеваться.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:33 Ответить
Немає ніякої системи поборів. Є взятки від людей, які трусяться, щоб "ребйонка" не забрали в армію і не вбили в АТО.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:43 Ответить
А нашо "ребйонка" забирати в армію, акщо не в АТО? Мотивації у людини ніякої. Відбуде як у вʼязниці рік-півтори в залежності від освіти та й усе.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:51 Ответить
так а шо не так? ситуація однакова всюди де є призив на срочку. Причому тут АТО. Косять від призиву
показать весь комментарий
20.01.2022 18:54 Ответить
Нормальная такса, так везде, шо не так, не пойму.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:39 Ответить
Тим більше, що самі несуть, він може тільки суму назвати і то не сильно нагліє.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:41 Ответить
Та що Ви так за того комісара піклуєтесть та виправдовуєте його. В нас суспільство наскрізь корупцією просякнуто як метастазами. Всі десь беремо - десь даємо. Здебільшо останнє. Тут здебільшо народ глузує.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:00 Ответить
Щоб отримати 2 га землі то поки не занесеш то землі не має,а коли заніс то находяться землі, а пізніше міняється цільове призначення
показать весь комментарий
20.01.2022 19:03 Ответить
Ви мені очі відкрили. Жарт. Взагалі то я все своє свідоме життя в Україні живу. Я дитина цього суспільства. Мене так виховали. А хто без гріха?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:13 Ответить
По РРО не проведено.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
За мого племінника спочатку занесли щоб не взяли на строкову. Потім дали щоб взяли на контракт, але під час проходження комісії знов виникла "загроза" що заберуть на строкову, і знов "вирішували питання"! (ще до війни)
показать весь комментарий
20.01.2022 19:01 Ответить
Если призывник не хочет служить, то пускай платит контрактнику, который за него будет служить.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:17 Ответить
Золотые слова. Иначе говоря альтернативная служба. Плюс на содержание срочника списываются немалые суммы по нормам. Другой вопрос что до него доходит.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:21 Ответить
А ведь и Зеленского кто то отмазал от армии
показать весь комментарий
20.01.2022 19:18 Ответить
Заметьте, Зеленский никого не сдал. По крайней мере свидетельств тому нет.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:20 Ответить
Всего 1200!! Тогда точно посадят...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:22 Ответить
Не всі можуть бути військовими, і не треба набирати в армію «гарматне м'ясо». Армії потрібні фахівці і професіонали, які добре знають свою військову справу.

Якщо, громадяни готові заплатити, щоб не служити, то це дуже вагомий внесок в обороздатність армії.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:42 Ответить
Согласен, но платить не военкому на руки, а в казну. А таких деляг как этот военком садить нещадно иначе потпрежнему будут офшоры, каломыйским и свинарчуки…
А если честно - то ты зеля военным когда последний раз зарплаты и пенсии повышал? А цены и тарифы постоянно растут, ребятам надо семьи как то кормить. Оно с Сейшел конечно не видно, но это тебе главнокомандующий в упрёк, а то ты только ментов всё окучиваешь, а Батькивщину кто защищать будет? Шифер с подоляком
показать весь комментарий
20.01.2022 20:03 Ответить
Громадяни повинні мати можливість чесно заплатити за право не служити.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:54 Ответить
Тю, чем ниже сумма - тем выше шанс залететь. Надо брать больше!!!!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:57 Ответить
Главнокомандующий ВСУ ЗЕленский ни дня не служил в армии. Это какой-то позор! Верховная Рада должна принять закон, согласно которому президентом может быть только гражданин Украины, который отслужил в армии и принял Военную присягу на верность Украине.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:06 Ответить
Головнокомандувач ЗЕля, по життю сцикло і «гарматне м'ясо», змушений був ховатися і тікати від призову, мабуть купував липові довідки, оскільки не мав можливості чесно заплатити, за своє право не служити.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:07 Ответить
Який воєнком не хоче Порш?
показать весь комментарий
20.01.2022 21:11 Ответить
Похоже что за каждым "исключением из списков"- взятка. Даже если призывник с одной рукой или глазам.
Тут так, не хочешь служить- плати, хочешь служить- тоже плати.
показать весь комментарий
21.01.2022 08:32 Ответить
 
 