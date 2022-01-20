Руководство Верховной Рады срывает участие Порошенко в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, - "ЕС"
Руководство Верховной Рады сфальсифицировало документы на участие Петра Порошенко в делегации от Украины в Межпарламентском Совете Украина-НАТО.
Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.
Герасимов отметил, что Порошенко безосновательно не включили в состав парламентской делегации для переговоров в Брюсселе на следующей неделе.
"Произошла открытая фальсификация руководством Верховной Рады документов об участии Петра Порошенко в этих встречах с НАТО. Петра Порошенко очень ждут в Брюсселе. Почему? Потому что они не понимают неадекватные действия неадекватной украинской власти. Когда весь мир по этим разведданным говорит о высокой угрозе полномасштабного вторжения, Зеленский нам рассказывает, что вроде бы ничего не происходит. Это первое", – говорит Герасимов.
"Западный мир хочет услышать, а что же там происходит, от разбирающегося человека, который анализирует информацию и полностью ею владеет", - отмечает Герасимов.
"Это открытая фальсификация, потому что без письменного согласия члена делегации, что он не может поехать, они не могут его туда не отправлять. Именно поэтому сейчас мы идем к Председателю Верховной Рады Стефанчуку с тем, чтобы выяснить, каким образом была сделана эта фальсификация, и второй момент, чтобы она была срочно исправлена. Потому что вопрос не о Порошенко, вопрос идет о судьбе Украины. Потому что от того, как мы объединим усилия, как мы будем помогать стране противостоять агрессору, сегодня зависит судьба каждого украинца", - подчеркнул сопредседатель фракции "ЕС".
"Это парламентский орган нашего взаимодействия с Североатлантическим Альянсом. В этом органе принимают участие все участники, все члены делегации в Парламентской Ассамблее НАТО от Украины. От фракции "Европейская Солидарность" в этой парламентской делегации принимает участие и является постоянным членом этой делегации Петр Алексеевич Порошенко. Поэтому, соответственно, со стороны Североатлантического Альянса на всех членов делегации было получено приглашение, полная аккредитация на все встречи, которые будут проходить в Брюсселе в воскресенье и затем в понедельник. Сегодня мы выяснили, что в распоряжении заместителя председателя Верховной Рады Украины фамилии Петра Алексеевича в этой делегации почему-то нет. Это какое-то самовольное решение того, что касается членства в делегации", – говорит председатель комитета по интеграции Украины в "Европейский Союз" Иванна Климпуш-Цинцадзе.
"Мы возмущены тем, что вот эта делегация таким образом была сформирована, поэтому будем сейчас выяснять, будем настаивать на том, так как предусмотрено законом и нашей делегацией, утвержденной решением комитета по иностранным делам. Так утверждаются делегации, и все члены должны уехать", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Как известно, Петр Порошенко получил приглашение Парламентской ассамблеи НАТО 24 января поучаствовать в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"....бо без письмової згоди члена делегації, що він не може поїхати, вони не можуть його туди не відправляти."
Яки ві "законосліхняні" коли треба!!! Але закон говорить що виключити з делегації можливо тільки за письмою заявою члена делегації, сам факт заборони НЕ Є законим приводом для такого виключення!!!
А те, що апеляційна скарга буде - однозначно. І Порох, і бенедіктова, з двох сторін, пообіцяли...
по словам данилова: "нет никаких поводов для обсуждения на РНБО возможности расейского вторжения"
в ЕС и США собирают СБ, а для зебилов - "не необходимости"
Иди к своим.
Или промеж гамнюков противно быть?
схватил клоунишко квартальное..
Учил вову внешней политике,
что тот чуть не стал паралитиком..
Охаживал ласково ломиком -
- азам обучал экономики..
Потом, придушив до асфиксии,
улучшил тембр речи и дикцию..
Макая в болото оманское,
сажал на бутылку шампанского..
Затем, уколов шута вирусом,
лечить принялся его Бигусом..
Травил компроматом с ермАками,
кормил нецензурными факами..
только пофоткаться.
Люди ж дело делают...
Партія "Європейська Солідарність" зміцнює лідерство і випереджає партію "Слуга народу" на 4%. Такі дані опитування компанії Gradus, яке проведене 19 січня (вибірка - 1000 опитаних), після оголошення відомої ухвали Печерського районного суду.
https://gradus.app/documents/136/PressRelise_20012022_jeBelWm.pdf Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі , за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 14% від усіх опитаних і 22% від тих, хто визначився.
"Європейська Солідарність" лідирує у чотирьох макрорегіонах - на заході за неї готові проголосувати 28%, у Києві - 28%, на півночі - 19%, у центрі - 24%. На сході України "ЄС" підтримують 13% опитаних, на півдні України - 19%.
За партію "Слуга народу" готові голосувати 11% від усіх опитаних або 18% від тих, хто визначився. Партія лідирує у двох макрорегіонах. На сході України за партію "Слуга народу" готові голосувати 17%, на заході - 20%, у Києві - 13%, на півночі - 16%, у центрі України - 22%, на півдні - 20% опитаних.
Інші партії: ОПЗЖ - 6% (10%), "Батьківщина" - 5% (8%), Українська стратегія Гройсмана - 5% (7%), "Наші" - 3% (6%), "Розумна політика" - 3% (5%). Інші партії мають значно нижчі показники.
Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
эта очередная реинкарнация рыгов не наберет проходного барьера
пишем одно предложение правды, а все остальные - пропагандонское вранье.
діючих президентів у разі загрози війни залишатися в Україні. Поділяти з народом те, що вони зробили із обороною...
Це на Московії перед топ-клерками падають ниць, і пишуть їм оди.
І ще - де ваш жіночий гонор?
Привіт головному зєчму.
👉👌
Тимошенко не забыли включить? Бойко?
Он сейчас вообще в статусе подозреваемого в госизмене! И пока не очистит свое имя в суде, который лично реформировал для нас всех, что ему там делать на этих заседаниях?
Следовательно - страна обречена...
svit.in.ua - більше інформації.