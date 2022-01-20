РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости
8 812 80

Руководство Верховной Рады срывает участие Порошенко в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, - "ЕС"

Руководство Верховной Рады срывает участие Порошенко в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, -

Руководство Верховной Рады сфальсифицировало документы на участие Петра Порошенко в делегации от Украины в Межпарламентском Совете Украина-НАТО.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

Герасимов отметил, что Порошенко безосновательно не включили в состав парламентской делегации для переговоров в Брюсселе на следующей неделе.

"Произошла открытая фальсификация руководством Верховной Рады документов об участии Петра Порошенко в этих встречах с НАТО. Петра Порошенко очень ждут в Брюсселе. Почему? Потому что они не понимают неадекватные действия неадекватной украинской власти. Когда весь мир по этим разведданным говорит о высокой угрозе полномасштабного вторжения, Зеленский нам рассказывает, что вроде бы ничего не происходит. Это первое", – говорит Герасимов.

"Западный мир хочет услышать, а что же там происходит, от разбирающегося человека, который анализирует информацию и полностью ею владеет", - отмечает Герасимов.

"Это открытая фальсификация, потому что без письменного согласия члена делегации, что он не может поехать, они не могут его туда не отправлять. Именно поэтому сейчас мы идем к Председателю Верховной Рады Стефанчуку с тем, чтобы выяснить, каким образом была сделана эта фальсификация, и второй момент, чтобы она была срочно исправлена. Потому что вопрос не о Порошенко, вопрос идет о судьбе Украины. Потому что от того, как мы объединим усилия, как мы будем помогать стране противостоять агрессору, сегодня зависит судьба каждого украинца", - подчеркнул сопредседатель фракции "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не раскалывайте общество!" - Киевсовет обратился к президенту, парламенту и генпрокурору прекратить политическое давление

"Это парламентский орган нашего взаимодействия с Североатлантическим Альянсом. В этом органе принимают участие все участники, все члены делегации в Парламентской Ассамблее НАТО от Украины. От фракции "Европейская Солидарность" в этой парламентской делегации принимает участие и является постоянным членом этой делегации Петр Алексеевич Порошенко. Поэтому, соответственно, со стороны Североатлантического Альянса на всех членов делегации было получено приглашение, полная аккредитация на все встречи, которые будут проходить в Брюсселе в воскресенье и затем в понедельник. Сегодня мы выяснили, что в распоряжении заместителя председателя Верховной Рады Украины фамилии Петра Алексеевича в этой делегации почему-то нет. Это какое-то самовольное решение того, что касается членства в делегации", – говорит председатель комитета по интеграции Украины в "Европейский Союз" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы возмущены тем, что вот эта делегация таким образом была сформирована, поэтому будем сейчас выяснять, будем настаивать на том, так как предусмотрено законом и нашей делегацией, утвержденной решением комитета по иностранным делам. Так утверждаются делегации, и все члены должны уехать", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, Петр Порошенко получил приглашение Парламентской ассамблеи НАТО 24 января поучаствовать в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

ВР (29383) Порошенко Петр (19646) Герасимов Артур (314) Европейская Солидарность (1076)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
показать весь комментарий
20.01.2022 18:52 Ответить
+42
це рішення суду ще не набрало законої сили
показать весь комментарий
20.01.2022 18:54 Ответить
+33
показать весь комментарий
20.01.2022 18:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко по решению суда должен сдать заграничный паспорт, ему запрещено выезжать из Украины.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:48 Ответить
це рішення суду ще не набрало законої сили
показать весь комментарий
20.01.2022 18:54 Ответить
да, конечно. и я думаю, что вряд ли вступит. просто не спорь с зе-макаками - они все равно не поймут, им нечем. вот если бы "г+г" об этом сказало...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:59 Ответить
зеИУДУ ГЕТЬ !!!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:05 Ответить
Да..это так..до аппеляции законной силы нет... то есть может ехать....
показать весь комментарий
20.01.2022 19:25 Ответить
Зе-чукча не читатель?
"....бо без письмової згоди члена делегації, що він не може поїхати, вони не можуть його туди не відправляти."
Яки ві "законосліхняні" коли треба!!! Але закон говорить що виключити з делегації можливо тільки за письмою заявою члена делегації, сам факт заборони НЕ Є законим приводом для такого виключення!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
Які...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
Для нього пасує неосудність.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
Ідіот! Це рішення оскаржене в апеляційному порядку!
показать весь комментарий
20.01.2022 18:58 Ответить
я думаю, ще не подавали в апеляцію. Останній термін - в понеділок (5 днів).
А те, що апеляційна скарга буде - однозначно. І Порох, і бенедіктова, з двох сторін, пообіцяли...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:06 Ответить
У мене інформація - що скарга готова А строк - так я ще не так "викручувався"! Колись користувався поштовим відділенням на залізничному вокзалі - воно працювало та ще й цілодобово! Один раз відправив скаргу у 23:30 - за півгодини до спливання строку оскарження!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:12 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 19:16 Ответить
п.с. тем временем зеленский отказывается с ноября 2021 года собирать РНБО для реагирования на расейское вторжение в Украину..

по словам данилова: "нет никаких поводов для обсуждения на РНБО возможности расейского вторжения"

в ЕС и США собирают СБ, а для зебилов - "не необходимости"
показать весь комментарий
20.01.2022 19:31 Ответить
петух, ну иди на форум Г+Г, или к Гандону. Какого х.я здесь трёшься?
Иди к своим.
Или промеж гамнюков противно быть?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:29 Ответить
Лайкнула вся нечисть зелена , яка ненавидить украінців і Украіну 😡
показать весь комментарий
20.01.2022 20:12 Ответить
ЗНАЕТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПЕНДЕЛЕМ ВОВОЧКЕ нет ему не будут пенять указывать тому что поняли воно тупое чмо быдло стокыняко дефективный придурок чудом попавший во власть Брюссель не гордый может все встречи перенести в Киев под Лозунгом-- об Украине не без самой Украины и в Украине...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:50 Ответить
Штаб квартира НАТО у Києві?...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
добавлю вверху для и ботов ОППЫ хлебало и хавальники прикрыли а то вас выбросят из окон на Банковой.. и прекратите принимать наркотики от вашей придури уже дюже воняет и дурманит...и кто бы вообще пердел бы про законы если по ЗЕ веревка давно плачет с табуретом и мылом...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:52 Ответить
Сразу виден уровень культуры электората Порошенко
показать весь комментарий
20.01.2022 18:56 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:58 Ответить
Це з людьми - по людськи...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:59 Ответить
вот потому то для тебя и все имена заняты .что ты не от той стенки гвоздь
показать весь комментарий
20.01.2022 19:00 Ответить
ты, бобек, видать с кацапов, - те тоже срут под дверь и очень возмущаются когда их называют плохими словами.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:01 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:52 Ответить
👍👍👍👌👌👌
показать весь комментарий
20.01.2022 18:54 Ответить
ахаха
показать весь комментарий
20.01.2022 18:56 Ответить
При виде всего этого,судье стало плохо.😁😁😁
показать весь комментарий
20.01.2022 18:58 Ответить
Петровище, вида брутального,
схватил клоунишко квартальное..
Учил вову внешней политике,
что тот чуть не стал паралитиком..
Охаживал ласково ломиком -
- азам обучал экономики..
Потом, придушив до асфиксии,
улучшил тембр речи и дикцию..
Макая в болото оманское,
сажал на бутылку шампанского..
Затем, уколов шута вирусом,
лечить принялся его Бигусом..
Травил компроматом с ермАками,
кормил нецензурными факами..
показать весь комментарий
20.01.2022 19:00 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 19:07 Ответить
Забули додати, що: "Автобус наблюдал за этим!!!"
показать весь комментарий
20.01.2022 19:45 Ответить
Мне интересно,какие реформи проводит монобольшинство? Тут ЗЕлебобики же есть?Может объясните?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:56 Ответить
спистинг и сйобинг. Пока только такие.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:03 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
литсо типическое получилось. респект мастерам фотошопа! вы сеете мудрое, доброе, вечное ..
показать весь комментарий
20.01.2022 19:05 Ответить
А ат Зєлєнскава тєбя шо уже варотіт?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:01 Ответить
Фаня, это у тебя забот -
только пофоткаться.
Люди ж дело делают...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:03 Ответить
так зелебеня тоже не фоткается.бо никто не согласен с ним сниматься вот и мутит селфики то из спортзала,то из туалета
показать весь комментарий
20.01.2022 19:06 Ответить
От этого зелёного кордебалета другого и ждать не приходилось...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:59 Ответить
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-***********-vidryv-vid-sluhy-narodu-sotsiolohiia/ "Європейська Солідарність" нарощує відрив від "Слуги народу" - соціологія
Партія "Європейська Солідарність" зміцнює лідерство і випереджає партію "Слуга народу" на 4%. Такі дані опитування компанії Gradus, яке проведене 19 січня (вибірка - 1000 опитаних), після оголошення відомої ухвали Печерського районного суду.
 https://gradus.app/documents/136/PressRelise_20012022_jeBelWm.pdf Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі , за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 14% від усіх опитаних і 22% від тих, хто визначився.
"Європейська Солідарність" лідирує у чотирьох макрорегіонах - на заході за неї готові проголосувати 28%, у Києві - 28%, на півночі - 19%, у центрі - 24%. На сході України "ЄС" підтримують 13% опитаних, на півдні України - 19%.
За партію "Слуга народу" готові голосувати 11% від усіх опитаних або 18% від тих, хто визначився. Партія лідирує у двох макрорегіонах. На сході України за партію "Слуга народу" готові голосувати 17%, на заході - 20%, у Києві - 13%, на півночі - 16%, у центрі України - 22%, на півдні - 20% опитаних.
Інші партії: ОПЗЖ - 6% (10%), "Батьківщина" - 5% (8%), Українська стратегія Гройсмана - 5% (7%), "Наші" - 3% (6%), "Розумна політика" - 3% (5%). Інші партії мають значно нижчі показники.
Опитування провела дослідницька компанія Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:01 Ответить
покажите мне тех 11%, готовых голосовать за слугу урода!
эта очередная реинкарнация рыгов не наберет проходного барьера
показать весь комментарий
20.01.2022 19:07 Ответить
Слишком много ещё гнид коллаборантов или тупых амёб
показать весь комментарий
20.01.2022 19:12 Ответить
Сейчас, когда все западные сми трубят разведывательную информацию по поводу кацапского вторжения в Украину, когда все мировые лидеры обеспокоены предстоящей оккупацией нашей страны рашистами, ******* зе-чмо рассказывает, что ни какой войны не будет, а другой ******* - абхазская обезьяна агрохимия заявляет, что западные сми - пишут фейки, при этом украинская армия обеспечена только на 17% топливом, у меня есть все основания полагать, что клоунская падоль умышленно сливает Украину рашистам.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:02 Ответить
это еще один показательный пример работы рядового рашкованского бота.

пишем одно предложение правды, а все остальные - пропагандонское вранье.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:08 Ответить
истинно так ванья. У тебя из правды только номер на робе)
показать весь комментарий
20.01.2022 19:14 Ответить
видишь как палитесь. топорно работаете. вместо вас всех нужно обучить одну вменяемую нейронную сеть
показать весь комментарий
20.01.2022 19:17 Ответить
Ви написали текст коменту. І от запитайте самі себе - хто вам поставить "Мені подобається". Ми - свідомі українці готуємося до спротиву мовчки. Озброюємося.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:46 Ответить
нехай Гетьман залишається вдома у цієї передвоєнної години і організовує оборону Києва. А то скоро почнеться, а всі великі пани хтось на Сейшелах, хтось у Брюселях. Взагалі, потрібно зобов'язати всіх колишніх і
діючих президентів у разі загрози війни залишатися в Україні. Поділяти з народом те, що вони зробили із обороною...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:02 Ответить
давіть зелених гнид, поки гній не витече
показать весь комментарий
20.01.2022 19:03 Ответить
А кто там у нас руководство ВР? Заплывшая зелёная свинья, которая не только родину, но и мать родную за три копейки продаст
показать весь комментарий
20.01.2022 19:04 Ответить
- тягнуть , потихеньку , країну взад під РФію. Лишень мовчки , під протекторатом московії ...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:05 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 19:05 Ответить
і не соромно вам так лебезити перед якимось чоловіком з яким ви напевно навіть не знайомі?

Це на Московії перед топ-клерками падають ниць, і пишуть їм оди.

І ще - де ваш жіночий гонор?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:10 Ответить
Таке враження, що на цензорі постять вся фсракція сн)
Привіт головному зєчму.
👉👌
показать весь комментарий
20.01.2022 19:05 Ответить
В качестве кого его обязаны были туда включать?
Тимошенко не забыли включить? Бойко?
Он сейчас вообще в статусе подозреваемого в госизмене! И пока не очистит свое имя в суде, который лично реформировал для нас всех, что ему там делать на этих заседаниях?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:06 Ответить
До вас хоть сейчас дошло, 73 % умалишенных, какой грех вы совершили, когда посадили на трон эту посредственность?!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:13 Ответить
Ти сильно не старайся. Кнура соєвого знову українці не оберуть.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:21 Ответить
Кого ж, по твоєму, оберуть українці? Притулку чи Мертвечука?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:24 Ответить
Не общайтесь с гнидами ПАДАЛЬ-лячными !!!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:25 Ответить
Зелених гнид тоже,
показать весь комментарий
21.01.2022 08:45 Ответить
Кумедні питання ставите!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:50 Ответить
Знову нашого Гетьмана обідили ... А він же хотів ,як завжди ,потужно і миролюбно ...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:20 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 19:28 Ответить
Пока не будет сонячно-блакитного прапора - толку в этой стране не будет.
Следовательно - страна обречена...
показать весь комментарий
20.01.2022 19:31 Ответить
На прапорі червоно-чорному - Сонце (вогонь) зверху.
svit.in.ua - більше інформації.



показать весь комментарий
20.01.2022 20:22 Ответить
Когда ж вы ,украинцы, врубитесь - все зеленое дерьмо - это предатели и враги Украины! Эти мрази давно предали и продали нашу Державу! Вся их деятельность направлена на уничтожение народа и государства в угоду и по прямым указаниям из московии. Это шайка вредителей, саботажников и откровенных российских диверсантов, разрушающих общественные и государственные институты, экономику, преследующих патриотов, насаждающих в Украине московские порядки, а точнее - понятия кремлёвской мафии. Если эти уроды продержатся у власти ещё два-три месяца , спасти нашу страну будет очень и очень тяжело, если вообще возможно, даже при такой беспрецедентной помощи наших союзников!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:33 Ответить
Рашоботы! Активнее отрабатывать бабло ФСБ бегом. Блесните кремлевскими методичками! Сцуки ленивые, напишу Бортникову что бабло на вас, дармоедов, зря тратит.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:43 Ответить
А он то каким боком к этому? Звали,нет!
показать весь комментарий
20.01.2022 19:53 Ответить
Андрушка шо, марсіанин? Чи читаєш тіко заголовки?
показать весь комментарий
20.01.2022 19:57 Ответить
Бот, читать не нучился? Он постоянный член этой делегации, получил приглашение и аккредитацию на все запланированные встречи!
показать весь комментарий
20.01.2022 21:42 Ответить
Куда їхати? А хто Україну буде боронити? Невже він нас в такий важкий час хоче залишити на кловона?
показать весь комментарий
20.01.2022 20:03 Ответить
Ключі від офшорних рахунків можуть працювати і за кордоном.
показать весь комментарий
20.01.2022 21:38 Ответить
Кого выбрал---пусть тот тебя и боронить!
показать весь комментарий
20.01.2022 21:43 Ответить
 
 