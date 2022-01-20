Руководство Верховной Рады срывает участие Порошенко в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО, - "ЕС"

Руководство Верховной Рады сфальсифицировало документы на участие Петра Порошенко в делегации от Украины в Межпарламентском Совете Украина-НАТО.

Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, информирует Цензор.НЕТ.

Герасимов отметил, что Порошенко безосновательно не включили в состав парламентской делегации для переговоров в Брюсселе на следующей неделе.

"Произошла открытая фальсификация руководством Верховной Рады документов об участии Петра Порошенко в этих встречах с НАТО. Петра Порошенко очень ждут в Брюсселе. Почему? Потому что они не понимают неадекватные действия неадекватной украинской власти. Когда весь мир по этим разведданным говорит о высокой угрозе полномасштабного вторжения, Зеленский нам рассказывает, что вроде бы ничего не происходит. Это первое", – говорит Герасимов.

"Западный мир хочет услышать, а что же там происходит, от разбирающегося человека, который анализирует информацию и полностью ею владеет", - отмечает Герасимов.

"Это открытая фальсификация, потому что без письменного согласия члена делегации, что он не может поехать, они не могут его туда не отправлять. Именно поэтому сейчас мы идем к Председателю Верховной Рады Стефанчуку с тем, чтобы выяснить, каким образом была сделана эта фальсификация, и второй момент, чтобы она была срочно исправлена. Потому что вопрос не о Порошенко, вопрос идет о судьбе Украины. Потому что от того, как мы объединим усилия, как мы будем помогать стране противостоять агрессору, сегодня зависит судьба каждого украинца", - подчеркнул сопредседатель фракции "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не раскалывайте общество!" - Киевсовет обратился к президенту, парламенту и генпрокурору прекратить политическое давление

"Это парламентский орган нашего взаимодействия с Североатлантическим Альянсом. В этом органе принимают участие все участники, все члены делегации в Парламентской Ассамблее НАТО от Украины. От фракции "Европейская Солидарность" в этой парламентской делегации принимает участие и является постоянным членом этой делегации Петр Алексеевич Порошенко. Поэтому, соответственно, со стороны Североатлантического Альянса на всех членов делегации было получено приглашение, полная аккредитация на все встречи, которые будут проходить в Брюсселе в воскресенье и затем в понедельник. Сегодня мы выяснили, что в распоряжении заместителя председателя Верховной Рады Украины фамилии Петра Алексеевича в этой делегации почему-то нет. Это какое-то самовольное решение того, что касается членства в делегации", – говорит председатель комитета по интеграции Украины в "Европейский Союз" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы возмущены тем, что вот эта делегация таким образом была сформирована, поэтому будем сейчас выяснять, будем настаивать на том, так как предусмотрено законом и нашей делегацией, утвержденной решением комитета по иностранным делам. Так утверждаются делегации, и все члены должны уехать", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, Петр Порошенко получил приглашение Парламентской ассамблеи НАТО 24 января поучаствовать в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.