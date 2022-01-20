РУС
6 146 10

Глава ЦРУ Бернс негласно посетил Берлин за неделю до визита Блинкена, - The Wall Street Journal

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Джозеф Бернс посещал Берлин за неделю до официального визита госсекретаря Энтони Блинкена в Германию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, целью поездки Бернса было убедить страны Евросоюза достичь единства относительно более жесткой реакции на действия Москвы в отношении Украины.

Отмечается, что Бернс провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и представителями разведки по российско-украинскому вопросу и возможному развитию ситуации. Он отметил, что в случае вторжения России в Украину необходимо перекрыть газопровод "Северный поток-2".

WSJ отмечает, что пока Шольц публично не подтверждал, что Германия заморозит газопровод в случае российского вторжения. Канцлер и его помощники давали такие уверения только в частном порядке. В последние дни Шольц уклонялся от ответов на вопросы журналистов о санкциях против газопровода, пишет издание.

Как сообщалось, американские медиа проинформировали, что на прошлой неделе глава ЦРУ совершил негласный визит в Украину, в ходе которого мог встречаться с руководством государства для обсуждения ситуации, связанной с военной эскалацией РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину 19 января. Он провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого он отбыл в Берлин. В пятницу госсекретарь должен встретиться в Женеве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

ЦРУ-респект...
20.01.2022 19:00 Ответить
Фріци своїхи кармільців(парашинців)некидають.
20.01.2022 19:00 Ответить
не перекрывать а взрывать
20.01.2022 19:08 Ответить
Фріци своїхи кармільців(парашинців)некидають.
20.01.2022 19:00 Ответить
ЦРУ-респект...
20.01.2022 19:00 Ответить
не перекрывать а взрывать
20.01.2022 19:08 Ответить
А после всех визитов вылезло чмо и рассказало сказочку на ночь «в Багдаде все спокойно», не парьтесь, дорогие граждане, расслабьтесь и получайте удовольствие, мы все с ермаком /путины контролируем.
20.01.2022 19:11 Ответить
А в США негласно летают главы ФСБ и ГРУ., кто не знает.Ни о чем. Обычная торговля нашими жизнями и нашими территориями.
20.01.2022 19:30 Ответить
Супер-странное предложение Бёрнса! Что значит перекрыть Северный поток, если Путин вторгнется в Украину? Если Путин вторгнется в Украину, то активный транс-украинский поток будет перекрыт. Германия по настоянию США перекроет Северный поток и... замёрзнет! Вот так предложение! При Трампе было почему-то всё гораздо проще. Во-первых, Трамп обеспечил альтернативную доставку сжиженного газа. Во-вторых, решительно заткнул Северный поток санкциями. В-третьих, стал вооружать Украину, запустил бомбовозы и корабли к Украине, похлопал Путина по плечу, и стрельба с угрозами прекратились. Теперь затеяна канитель с угрозами, с эскалацией, закулисной мышиной вознёй. Рожают войну всем коллективом. Своими предложениями Бёрнс подталкивает теперь Германию к тому, чтобы замёрзнуть. Немецкое правительство не самоубийца, чтобы в интересах США оба источника перекрывать. США должны были сперва позаботиться о поставках сжиженного газа, но Байден сделал Трампу на зло: снял санкции и прекратил поставки газа. Прострелил себе же ногу.
20.01.2022 19:53 Ответить
В Германию газ идет через Беларусь. Остальное из Норвегии. Незначительная часть через Украину.
20.01.2022 20:12 Ответить
Бєларусь має кордон з Німеччиною ? Чи вона має вихід до моря ?
21.01.2022 05:14 Ответить
Порнокопытным не место в Женеве.
20.01.2022 20:04 Ответить
 
 