Глава ЦРУ Бернс негласно посетил Берлин за неделю до визита Блинкена, - The Wall Street Journal

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Джозеф Бернс посещал Берлин за неделю до официального визита госсекретаря Энтони Блинкена в Германию.

По информации издания, целью поездки Бернса было убедить страны Евросоюза достичь единства относительно более жесткой реакции на действия Москвы в отношении Украины.

Отмечается, что Бернс провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и представителями разведки по российско-украинскому вопросу и возможному развитию ситуации. Он отметил, что в случае вторжения России в Украину необходимо перекрыть газопровод "Северный поток-2".

WSJ отмечает, что пока Шольц публично не подтверждал, что Германия заморозит газопровод в случае российского вторжения. Канцлер и его помощники давали такие уверения только в частном порядке. В последние дни Шольц уклонялся от ответов на вопросы журналистов о санкциях против газопровода, пишет издание.

Как сообщалось, американские медиа проинформировали, что на прошлой неделе глава ЦРУ совершил негласный визит в Украину, в ходе которого мог встречаться с руководством государства для обсуждения ситуации, связанной с военной эскалацией РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину 19 января. Он провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого он отбыл в Берлин. В пятницу госсекретарь должен встретиться в Женеве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

