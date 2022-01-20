РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
16 113 119

Стоит спросить жителей Крыма и Донбасса, что произошло с обещаниями России в Будапештском меморандуме, - Блинкен

Стоит спросить жителей Крыма и Донбасса, что произошло с обещаниями России в Будапештском меморандуме, - Блинкен

В 1994 году Россия, США и Великобритания пообещали уважать независимость суверенитет и существующие границы Украины и воздержаться от угроз использования силы против страны.

Об этом в Берлине напомнил государственный секретарь США Энтони Блинкен в выступлении по поводу кризиса в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе выступления Блинкен отметил, что данные Украине обещания "помогли убедить Украину отказаться от ее ядерного арсенала, который она унаследовала после развала СССР и тогда был третьим по величине в мире".

"Стоит просто спросить людей, живущих в Крыму и Донбассе, что произошло с этими обещаниями", - сказал Блинкен.

Читайте также: Великобритания выполняет все требования Будапештского меморандума, - посол Симмонс

Заявление прозвучало в контексте комментариев Блинкена о невыполнении Россией международных соглашений. Так, государственный секретарь США обвинил Москву в невыполнении принципов Хельсинкских соглашений, мер, предусмотренных Венским документом по прозрачности военных учений, непредоставлении информации о ее военных силах в Грузии, накоплении военных сил России вокруг Украины весной прошлого года и т.д.

В частности, по Хельсинкским соглашениям, Блинкен заявил, что в отношении Украины Россия нарушила и показала пренебрежение к таким их принципам, как уважение к национальному суверенитету, воздержание от угроз или использование силы, нерушимость границ, территориальная целостность, мирное разрешение споров и невмешательство во внутренние дела.

Автор: 

Будапештское соглашение (170) россия (96899) Блинкен Энтони (937)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
"Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан".
- Отто фон Бисмарк
показать весь комментарий
20.01.2022 20:04 Ответить
+22
Обещание нарушили все . Рашка превратилась в агрессора, США,Великобритания, Китай в наблюдателей, как кацапы раздирали Украину в 2014, Слава Богу, сейчас схаменулись и , может быть не дадут антихристу вове нас сожрать совсем.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:07 Ответить
+14
З ким там комунікувати? Вони там всі налякані, що щоразу озираються, щоб на них не донесли у місцеве ФСБ. Будуть мукати про щось, і кліпати очима - не більш.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так зараз 30 країн в світі працюють над створенням ядерної зброї. Коли Пакистан завів ядерну зброю, бо поруч ворожа їм ядерна Індія та Китай, США їм погрожували, що введуть спецназ і заберуть, ті сказали спробуйте. А коли США тікали з Афгану і просили Пакистан, щоб ті дали створити авіабазу на своїй території, то Пакистан їх послав. А під час вторгнення СРСР в Афганістан США та Пакистан були союзниками.
показать весь комментарий
21.01.2022 08:46 Ответить
читай внимательно:
зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї , що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією

а теперь скажи - каких действий ООН добились США и Британия? даже не добились признания России агрессором.
Каких ДЕЙСТВИЙ ООН, кроме обеспокоенностей, они смогли добиться?

Вопрос был риторическим. Ибо ответ известен - никаких.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:38 Ответить
Варто запитати а США та Британiя що з обiцянками ?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:14 Ответить
Блинкен, если честно мы уже замахались у этих предателей что-либо спрашивать… их только сцаными тряпками и совковой гавняной лопатой по рожам киздить надо… они по другому не понимают
показать весь комментарий
20.01.2022 22:21 Ответить
Так и пиндосов нужно спросить, почему они не выполняют условия Будапешского меморандума!!!???
показать весь комментарий
20.01.2022 22:24 Ответить
Какой же вонючий рюцкий мир. Начать войну против Украины, нарушив все обещания, убив 13 тыс граждан задавать вопрос типа "Та и пиндосов нужно спросить". Если завтра вместо запоребрика будет океан я искренне поверю во всех богов которым когда либо поклонялись люди.
показать весь комментарий
20.01.2022 23:34 Ответить
Население бамбаса спросить? Ого...Я лучше бы спросил всех подписантов Будапештского меморандума что с гарантиями? А то за столиком посидели, боеголовки парашка увезла а США дали аж 300 лям зеленых "технической помощи" и все - все забыли и забили! Теперь вот Иран и Корею та что северная разоружить хотят - вот интересно как получится и кто поверит теперь пустым,хотя и юридически оформленным,обещаниям...
показать весь комментарий
20.01.2022 22:26 Ответить
зачем это упоминать "ДАЖЕ БЛИНКЕНУ", если придется признавать свое невыполнение меморандума?
ЗАЧЕМ?
понятно что не упоминает.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:40 Ответить
16 ноября 1994 года ВРУ приняла закон "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия" в котором четко было прописано что " Настоящий закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа" Именно потому был подписан Будапештский меморандум уже 5 декабря того же года. Так что это не мемори просто как бы кто того не хотел - проблема в том что не были прописаны действия сторон в случае его нарушения - там прописаны просто консультации...
показать весь комментарий
21.01.2022 00:33 Ответить
Ну да, всё верно. Только никакого международно правового документа так и не подписали, кроме того меморандума о намерениях, и две из трёх договаривающихся с Украиной сторон свои намерения не нарушили. Значит никаких действий Англия с Америкой проводить не обязана, даже не только по буквам того протокола, но и с чисто моральной точки зрения. Они же там переживают на островах и за океаном и по всему миру за Украину по поводу её разборок с россией и в основном переживают именно за Украину. Но некоторые и за россию. Я тоже переживаю когда вижу из окна, как на улице в снегу пацаны дерутся. Жалко мне того кто ростом поменьше, потому, что я не аморальный человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
показать весь комментарий
21.01.2022 06:18 Ответить
не смей корежить название НАШЕГО УКРАИНСКОГО РЕГИОНА.

Кстати, не Донбасс, а ОРДЛО. Всего-навсего.
показать весь комментарий
20.01.2022 22:41 Ответить
Откуда на Украине регион "Донбасс"? Где это в Конституции прописано? У нас унитарное государство которое состоит из областей а не регионов. Есть только области..."ОРДО" и "ОРЛО" я называю "бамбас",иногда "ряспублика Новодрочия" - в чем проблема не понимаю
показать весь комментарий
21.01.2022 00:22 Ответить
Куме,де це ми?!Куди ми потрапили?
-Це Земля.Отшиб Вселенной,де живут несчастные люди дикари.
-Це де живут москали,яки вважають як и решта землян,що ми их хотим захватить?
-Так.Хоч вони и нах никому не треба.Есть справдi Украина,яка перешла на новий уровень отказавшись от ЯО.З ними можно мати справу.Бо вони понимают,що життя бесценно во Вселенной
показать весь комментарий
20.01.2022 23:35 Ответить
Тот случай, когда путин не может отфутболить вопрос обратно,
мол а Америка - не гарант ? Так в том-то и дело, вовик, что гарант.
И срок гарантии ещё не истёк.
показать весь комментарий
20.01.2022 23:46 Ответить
Так ценители но не читатели Будапештского меморандума - не благодарите.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
показать весь комментарий
21.01.2022 00:37 Ответить
Вообщето там были обещания не только рашки... так, чисто промеждупрочим...
показать весь комментарий
21.01.2022 00:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 