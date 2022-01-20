Стоит спросить жителей Крыма и Донбасса, что произошло с обещаниями России в Будапештском меморандуме, - Блинкен

В 1994 году Россия, США и Великобритания пообещали уважать независимость суверенитет и существующие границы Украины и воздержаться от угроз использования силы против страны.

Об этом в Берлине напомнил государственный секретарь США Энтони Блинкен в выступлении по поводу кризиса в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе выступления Блинкен отметил, что данные Украине обещания "помогли убедить Украину отказаться от ее ядерного арсенала, который она унаследовала после развала СССР и тогда был третьим по величине в мире".

"Стоит просто спросить людей, живущих в Крыму и Донбассе, что произошло с этими обещаниями", - сказал Блинкен.

Заявление прозвучало в контексте комментариев Блинкена о невыполнении Россией международных соглашений. Так, государственный секретарь США обвинил Москву в невыполнении принципов Хельсинкских соглашений, мер, предусмотренных Венским документом по прозрачности военных учений, непредоставлении информации о ее военных силах в Грузии, накоплении военных сил России вокруг Украины весной прошлого года и т.д.

В частности, по Хельсинкским соглашениям, Блинкен заявил, что в отношении Украины Россия нарушила и показала пренебрежение к таким их принципам, как уважение к национальному суверенитету, воздержание от угроз или использование силы, нерушимость границ, территориальная целостность, мирное разрешение споров и невмешательство во внутренние дела.