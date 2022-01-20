Стоит спросить жителей Крыма и Донбасса, что произошло с обещаниями России в Будапештском меморандуме, - Блинкен
В 1994 году Россия, США и Великобритания пообещали уважать независимость суверенитет и существующие границы Украины и воздержаться от угроз использования силы против страны.
Об этом в Берлине напомнил государственный секретарь США Энтони Блинкен в выступлении по поводу кризиса в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В ходе выступления Блинкен отметил, что данные Украине обещания "помогли убедить Украину отказаться от ее ядерного арсенала, который она унаследовала после развала СССР и тогда был третьим по величине в мире".
"Стоит просто спросить людей, живущих в Крыму и Донбассе, что произошло с этими обещаниями", - сказал Блинкен.
Заявление прозвучало в контексте комментариев Блинкена о невыполнении Россией международных соглашений. Так, государственный секретарь США обвинил Москву в невыполнении принципов Хельсинкских соглашений, мер, предусмотренных Венским документом по прозрачности военных учений, непредоставлении информации о ее военных силах в Грузии, накоплении военных сил России вокруг Украины весной прошлого года и т.д.
В частности, по Хельсинкским соглашениям, Блинкен заявил, что в отношении Украины Россия нарушила и показала пренебрежение к таким их принципам, как уважение к национальному суверенитету, воздержание от угроз или использование силы, нерушимость границ, территориальная целостность, мирное разрешение споров и невмешательство во внутренние дела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї , що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією
а теперь скажи - каких действий ООН добились США и Британия? даже не добились признания России агрессором.
Каких ДЕЙСТВИЙ ООН, кроме обеспокоенностей, они смогли добиться?
Вопрос был риторическим. Ибо ответ известен - никаких.
ЗАЧЕМ?
понятно что не упоминает.
Кстати, не Донбасс, а ОРДЛО. Всего-навсего.
-Це Земля.Отшиб Вселенной,де живут несчастные люди дикари.
-Це де живут москали,яки вважають як и решта землян,що ми их хотим захватить?
-Так.Хоч вони и нах никому не треба.Есть справдi Украина,яка перешла на новий уровень отказавшись от ЯО.З ними можно мати справу.Бо вони понимают,що життя бесценно во Вселенной
мол а Америка - не гарант ? Так в том-то и дело, вовик, что гарант.
И срок гарантии ещё не истёк.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text