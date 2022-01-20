Тайные захоронения обнаружили в Алматы. Полиция говорит, что это участники протестов

Власти Казахстана сообщают, что в Алматы обнаружили тайные захоронения. Но утверждают, что участники протестов якобы пытались усложнить идентификацию погибших.

Об этом сообщило официальное агентство "Казинформ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азаттык".

Информацию подтвердила представитель департамента полиции Алматы. "Тайные захоронения проводились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", – сказала представитель департамента Салтанат Азирбек. В полиции не уточнили точное расположение захоронений.

Власть называет погибших "боевиками". Сколько именно тел обнаружено, не сообщают.

Ранее 16 января начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил о семи атаках на морги города, организованных, по его словам, "профессионально подготовленными" нападающими в дни чрезвычайного положения. Как заявил тогда Таймерденов, нападавшие забирали тела погибших также от здания департамента полиции, которое они атаковали вечером 5 января.

Читайте также: С начала протестов в Алматы задержали 2748 человек, - комендатура города

О том, что "бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников", а также забирали тела "боевиков прямо с поля боя", заявлял 10 января на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Эксперты обратили тогда внимание на недостаточную убедительность версии властей о том, что этим вероятные нападавшие "заметали свои следы".

Полного, прозрачного отчета о том, что происходило в стране в период с 2 января, о действиях силовых и государственных структур и списков погибших власти Казахстана до сих пор не предоставили. По официальным данным, во время январских событий по меньшей мере 227 человек погибли, было задержано около 10 тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе протестов только в Алматы исчезло 1,3 тыс. единиц оружия, - полиция Казахстана