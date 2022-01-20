Путин еще в 2008 году говорил, что Украина – ненастоящее государство, - Блинкен

Президент России Владимир Путин не считает Украину суверенным государством, потому рассматривает возможность вторжения на ее территорию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Берлине с речью, посвященной кризису вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам главы Госдепа, Путин еще в 2008 году заявил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что Украина якобы "ненастоящее государство".

"Есть много предположений относительно того, чего добивается президент Путин. Но тут даже не нужно гадать, он сам нам лично говорил об этом несколько раз. Он закладывает основы для вторжения, потому что не верит, что Украина – суверенное государство. Он говорил об этом прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал, я процитирую: Украина – это ненастоящее государство. Он сказал в 2020 году, я процитирую: Украинцы и россияне – это один и тот же народ", — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что всего несколько дней тому назад МИД России опубликовал в Twitter-аккаунте пост, посвященный годовщине Переяславской рады 1654 года. В российском МИД процитировали Путина, что эта дата якобы "напоминает нам о судьбе двух братских народов, переплетенных веками".

"Речь идет не только о возможном вторжении и войне, но и о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Имеет ли она право быть демократией", — отметил в связи с этим Блинкен.

По мнению Блинкена под угрозой – не только Украина, но и другие бывшие советские республики, ставшие суверенными государствами: например, Грузия и Молдова, куда также вторглись российские войска.

По словам госсекретаря США, Россия пытается превратить соседние государства в марионеточные, чтобы контролировать их и зарождение демократических движений в них, и эти усилия могут усиливаться.

"Если принципы суверенитета будут отвергнуты, мы будем жить в мире, где правила, которые мы вместе формировали десятилетиями, просто исчезнут. И это позволит некоторым правительствам принимать любые меры в попытках получить то, чего они хотят: блокировать интернет, прекратить подачу тепла и газа зимой или отправлять танки на чужую территорию. Это все меры, к которым прибегала Россия в последние годы", – напомнил Блинкен.

Он подчеркнул, что именно поэтому страны мира должны сейчас уделять особое внимание событиям вокруг Украины. Блинкен уточнил, что речь идет не о каком-то "региональном споре", а о тех принципах, которые делают мир более безопасным.