Путин еще в 2008 году говорил, что Украина – ненастоящее государство, - Блинкен

Путин еще в 2008 году говорил, что Украина – ненастоящее государство, - Блинкен

Президент России Владимир Путин не считает Украину суверенным государством, потому рассматривает возможность вторжения на ее территорию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Берлине с речью, посвященной кризису вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По словам главы Госдепа, Путин еще в 2008 году заявил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что Украина якобы "ненастоящее государство".

"Есть много предположений относительно того, чего добивается президент Путин. Но тут даже не нужно гадать, он сам нам лично говорил об этом несколько раз. Он закладывает основы для вторжения, потому что не верит, что Украина – суверенное государство. Он говорил об этом прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал, я процитирую: Украина – это ненастоящее государство. Он сказал в 2020 году, я процитирую: Украинцы и россияне – это один и тот же народ", — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что всего несколько дней тому назад МИД России опубликовал в Twitter-аккаунте пост, посвященный годовщине Переяславской рады 1654 года. В российском МИД процитировали Путина, что эта дата якобы "напоминает нам о судьбе двух братских народов, переплетенных веками".

"Речь идет не только о возможном вторжении и войне, но и о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Имеет ли она право быть демократией", — отметил в связи с этим Блинкен.

По мнению Блинкена под угрозой – не только Украина, но и другие бывшие советские республики, ставшие суверенными государствами: например, Грузия и Молдова, куда также вторглись российские войска.

По словам госсекретаря США, Россия пытается превратить соседние государства в марионеточные, чтобы контролировать их и зарождение демократических движений в них, и эти усилия могут усиливаться.

"Если принципы суверенитета будут отвергнуты, мы будем жить в мире, где правила, которые мы вместе формировали десятилетиями, просто исчезнут. И это позволит некоторым правительствам принимать любые меры в попытках получить то, чего они хотят: блокировать интернет, прекратить подачу тепла и газа зимой или отправлять танки на чужую территорию. Это все меры, к которым прибегала Россия в последние годы", – напомнил Блинкен.

Он подчеркнул, что именно поэтому страны мира должны сейчас уделять особое внимание событиям вокруг Украины. Блинкен уточнил, что речь идет не о каком-то "региональном споре", а о тех принципах, которые делают мир более безопасным.

путин владимир (31964) Блинкен Энтони (937)
+30
Но убивать вас, вонючек кацапских, будут по настоящему.
Армия за 8 лет обновилась и мотивированных людей в ней достаточно.
В Украине практически нет авиации, но есть ПВО.
Мало современных танков, зато хватает средств для борьбы с танками.
Нет высокоточного оружия, но есть Грады, Смерчи, Ураганы: мало не покажется.
И стрелкового оружия, куда больше чем в Чечне, Грузии и Молдове, вместе взятых!
20.01.2022 23:10 Ответить
+29
Українці обрали несправжнього президента і багато хто вважає москаля своїм братом.Це велика проблема.
20.01.2022 23:05 Ответить
+14
Великое изречение Володина "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России" должно быть не объектом насмешек, а планом.
20.01.2022 23:29 Ответить
Українці обрали несправжнього президента і багато хто вважає москаля своїм братом.Це велика проблема.
20.01.2022 23:05 Ответить
Информационная шизофрения Банковой. Как у Зеленского будут одновременно агитировать за НАТО и дружить с Россией

Если считать Россию другом, российский народ - братским, а войну - временным недоразумением, тогда для США и всех других членов НАТО совершенно теряется смысл приема нас в Альянс.

Зачем им союзник, который мечтает о дружбе с врагом
20.01.2022 23:26 Ответить
Президенты всех стран похожи чем -то. Путин бредит, что такой страны как Украина нет. А Зеленский бредит , что агрессор - братский народ. Видимо у Зеленского и рос. бурята общие гены.
21.01.2022 00:05 Ответить
Ну не совсем подана информация да в 2008 году такую реплику он кинул на прессконференции потом замял типа то была шутка...когда Ющенко взбесился.... так несправжня держава Украина по Путину это его Малороссия Новороссия Русский мир Юго Восток .... то на что он хавальник открыл 2014 году... а дальше он уточнял уже в развитие своего бреда мол Киев будет городом государством- а Украина ключевое Украина- где то там начиная с Хмельницька и Тернополя потому как Путин и кацабы истерят и мочой в Космос о мысли похода в сторону Карпат и бандеровцев... и далее цитаты слов Путина показывающие его бредовость и противочерие самому себе же--
2003 год подписание между Россией и УКРАИНОЙ Договора о азовском море и Керченского пролива
2008 год Бухарест Украина это недогосударство ошибка... Отакои!!!
2010 год Харьковские соглашения между россией и Украиной о продлении срока аренды и пребывания ЧФ в Крыму Отакои!!!
2014 год при принятии Крыма в состав России принятьв состав России Крым республику Крым Украины в состав России... Отакои!! передали от России в Украину как мешок картошки...
2015 год Минские соглашения между Россией и Украиной...
2016-2019 год сношения между Россией и УКРАИНОЙ в конктаткных группах по ОРЛДО.. обмен пленными и так далее...
2018 год дело о захвате кораблей ВМС Украины
с 2014 год по сегодня дело о скифском золоте междду Россией и Украиной...
2018-2019 год Морской трибунал по конфликту в Керченской протоке.. между Рф и Украиной..
тезисы мы не сторона конфликта плано перетеклив то толькопоробуйдте насильно освободить Донбасс..раньше так говорили только о Крыме..
последний выверт мозга Путина Ленин Придумал Украину Идиот он бы документы Бресткого Договора почитал бы где отдельно но в целом подписали Договор от УКРАИНЫ- ЦЕНТРАЛЬНА РАДА-- А ТРОЙКИЙ ОТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ.. признав долги Царьской Империи перед Германией -Троцкий вписал с немчурами уточнение что лдолги будет выплачивать Центральна Рада Независимая Украина за всю империю... это так между прочим...
Почитайте Додатки и сам Пакт Германии и Молотова от линии Тернополь до почти далеко за нынешний Пшемысль территория отходит к УССР..
Указ Сталина отобрать и всучить УССР Донбасс
потом навпаки отрезать от УССР територии и присобачитьк Брянской орловским областям и Ростовской например Таганрог всю жизнь бывший украинским городом... попал в Россию... так что мнение двоечника Х..ла по Истории мало вообще кого то колышат...
20.01.2022 23:42 Ответить
Много букаф но да афтар стенки текста прав)
20.01.2022 23:53 Ответить
Автор хвилювався й надто спішив. Це природно. Головне - думки правильні. Респект. УКРАЇНЦІ починають вчити історію без совкових міфів про єдність пролетаріату усіх країн. Маркс ніколи не вибачить єдиноросам на чолі з ...йлом таку вільну інтерпретацію його титанічного вчення. Війни. анексії, аншлюси за його вченням - це буржуазний пережиток.
21.01.2022 10:29 Ответить
Ця проблема буде вирішена при подальшому наступі " братів" і все що з цим буде пов,язано вилізе назовні, те що зараз на Донбасі.
21.01.2022 00:02 Ответить
Я думаю,що москалі не будуть повномасштабно воювати,а продовжувати те що зараз.
21.01.2022 00:03 Ответить
Хто зна. Три армії Путін підігнав до нашого кордону не просто так. Який сенс йому стріляти ще 8 років?
21.01.2022 00:09 Ответить
Москалі роблять пухлини в інших країнах,тим самим гальмують їхній розвиток і тримають в своєму полі.Москалі ніколи не воювали з великими країнами,бомбити безкарно Сирію,це не те саме,що воювати з Україною.Це що він пригнав,не вистачить,щоб окупувати Україну.
21.01.2022 00:17 Ответить
Літій Неоненко, а в 14 году те же украинцы, считающие москаля своим братом, избрали настоящего президента? И вот это да, большая проблема, причем еще с 1991 года
21.01.2022 00:03 Ответить
То був справжній президент,навіть якщо він вам,чи мені не подобається.
21.01.2022 00:05 Ответить
Это просто мрак!!!выбирать во время войны ... да просто человека который играет хреном на пианино и ноль во всей этой сфере.на что они надеялись?????? Они безумны эти 73% зелевизоры!!
Запомните 73% Ване по.. на тебя!!!.он будет плювать те в морду и растирать свое вяличие! ты всегда второсортный хохол для них!а теперь еще и враг!!! ТЫ 73. даже не представляешь какая Украина прекрасная и свободная без раши!!! там 73% населения в жопе ! хуже чем у нас!!!!! но ты этого не поймешь!а когда поймешь .будет поздно! потому что тебе даже сопеть будет запрещено!!!! будешь в стойле с камнями в голове и обтираться вяличием!когда в тебя во всем мире будут пинать.если тебя выпустят а еще если тебя пустят .потому что ты прокацапленный враг! и доверия к тебе не будет!
Кому это обьяснять. выбирать тех кто хочет заглядывать в ... кто тебя убивает и смотрит как на .
Не могу...))))).я буду по кругу печатать и все закончиться сплошным матом!)))
21.01.2022 00:13 Ответить
При чому,за Зеленського і слуг,голосували грамотні люди і військові,які воювали.Це в голові до сьогодні не вкладається.
21.01.2022 00:21 Ответить
Жертви інформаційної війни. Інформація - це зброя, мозок це вразлива ціль. Так було і буде.
Якщо не перешкоджати її застосуванню - будуть існувати і релігійні секти, і Південна Корея і руський мір. Толерантність - програшна стратегія, на жаль. Але, як і у випадку демократії - нічого кращого ще не вигадано.
21.01.2022 05:57 Ответить
Північна Корея
21.01.2022 09:05 Ответить
Упс, північна, звичайно
21.01.2022 10:38 Ответить
Так полковник тоже ненастоящий, а вертухай
21.01.2022 00:56 Ответить
Та я мав на увазі тих, хто реально воював.
21.01.2022 01:02 Ответить
та он долбойоб. справжній.
20.01.2022 23:08 Ответить
Один довбодзьоб сказав, інший його цитує
21.01.2022 00:00 Ответить
Но убивать вас, вонючек кацапских, будут по настоящему.
Армия за 8 лет обновилась и мотивированных людей в ней достаточно.
В Украине практически нет авиации, но есть ПВО.
Мало современных танков, зато хватает средств для борьбы с танками.
Нет высокоточного оружия, но есть Грады, Смерчи, Ураганы: мало не покажется.
И стрелкового оружия, куда больше чем в Чечне, Грузии и Молдове, вместе взятых!
20.01.2022 23:10 Ответить
По какой причине ты считаешь, что армия Украины не способна оказать сопротивление парашке?
Речь ведь не о победе над парашкой идет (надеятся на это было бы глупо) а о ее цене для кацапов.
20.01.2022 23:22 Ответить
Нащо ти з ним "спілкуєшся" ?? Це бидлокацапське створіння, що прийшло сюди випорожнитися. В спам, падлюку. А друзям його - джавелін в Ї..бало!
20.01.2022 23:24 Ответить
Вы неправы...ненавижу кацапов И на этом само сайте с 2007-го года как. Ник-Константа, Константен. Под руководством барана прайд львов обречен.
20.01.2022 23:30 Ответить
Мені не подобаються алюзії "Бандераст". Що це таке?
20.01.2022 23:36 Ответить
Кацапдетектед... Це їх аллюзії. 100-відсоткове влучання завжди. Замислитесь.
20.01.2022 23:39 Ответить
Не переконав
21.01.2022 00:17 Ответить
Ваши питання...живить якось далі
21.01.2022 00:19 Ответить
Він у Будапешті у 2008 про це казав, а ше так казав СРСР коли разом з Гітлером напав на Польщу 17.09.1939.
20.01.2022 23:19 Ответить
У Бухаресті...
20.01.2022 23:40 Ответить
"Відкрита" війна "росії" проти УКРАЇНИ - буде кінцем "росії"!!!
20.01.2022 23:20 Ответить
Кончать ******* надо, и давно!
20.01.2022 23:21 Ответить
Починай, кончатєль.
20.01.2022 23:26 Ответить
ця "несправжня" держава вже 8мий кацапню кровью вмивае...
і це вона ще віли в руки не брала...
20.01.2022 23:28 Ответить
А від кого ж лапті отримали в рило на Домбасі?
20.01.2022 23:28 Ответить
Великое изречение Володина "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России" должно быть не объектом насмешек, а планом.
20.01.2022 23:29 Ответить
28 лютого 2014 р. Російські військові гелікоптери над Кримом. Україна.
НАТО не розширювалось,
але в той день, фуйло само зробило блок NATO ближчим до себе, та тепер звиздить ...
20.01.2022 23:45 Ответить
Байдена спросили: - Путин решиться на открытую агрессию в Украину? Байден говорит, что "у меня сложилось мнение что он (Путин) может принять такое решение вдруг проснувшись утром в плохом настроение." Конец цитаты. Вот такое мнение у Президента США о бункерном сидельце.
20.01.2022 23:45 Ответить
То есть псих...потому что принятие решений на основе эмоций - признак психического расстройства.
20.01.2022 23:57 Ответить
Можно подумать, РФ-ия - настоящее государство.
Сборище бандюков с 1917 года.
20.01.2022 23:57 Ответить
так для ненастоящего государства слишком много зхатрачивается ресурсов, слишком много усилий армии, спецслужб, пропаганды применяет недоимперия россия с 2008г, и украина до сих пор жива, тут либо раша ненастоящее государство либо украина настоящее, во всяко случае для ненастоящей раши
21.01.2022 00:08 Ответить
та пыня сам уже ненастоящий, наполовину с ботоксом
21.01.2022 00:27 Ответить
А когда тело недомерка ***** переполняется ботоксом его меняют на нового.
21.01.2022 00:40 Ответить
Ну, а если ху*ло (хрен ему в с*аку) все-таки нападет на Украину, то НАТО станет от кац*пстана дальше?..., - никто в такую ху*ню верит. Ему территория Украины нужна для своей "недораши". Во что превратились отжатые эрэфией "территории" под названием: "абхазия", "с.осетия", "преднестровье", "крымнаш"?, - это ее военные базы на нищей земле и НАТО "почему-то" не бьется в истерике из-за этого. А когда эта кастрированная "империя" создавала "одыкабу" никто в НАТО не рассылал "ультиматумы" на скрепарашу. Так что не видать ху*лу Украины - как своих собственных ослиных ушей под ермолкой. И пусть гундяй расшибет свой лоб, чтобы на 100-летие "империи зла" не заиграло над таежным сортиром "лебединое озеро"... Adiue, merdeрашка!
21.01.2022 00:38 Ответить
Брехало *****, уговаривало про адин нарот, но фюрерку маньяку мало кто верит и тем более у нас не ждёт.
21.01.2022 01:00 Ответить
РАБссия стала государством 12 июня 1990 года...причем тут 2 Мировая война в которой быдло кремлевское не могло участвовать...
21.01.2022 01:04 Ответить
21.01.2022 01:09 Ответить
21.01.2022 01:10 Ответить
21.01.2022 01:11 Ответить
21.01.2022 01:14 Ответить
Теперь понятно, почему Блинкен/ Байден до сих пор не прислали в Украину посла - чтобы не обижать друга путлера, ведь он не считает Украину государством.
21.01.2022 01:35 Ответить
21.01.2022 01:51 Ответить
А КОГДА РАШИСТСКИЕ ПАШПОРТА ВЫДАВАТЬ БУДУТ !?))))))))
21.01.2022 01:53 Ответить
Их будут вместе с пригоршнями земли в могилу класть.
21.01.2022 07:58 Ответить
А помните таксиста из Брат-2 ? Который в Москве и Нью-Йорке. Автобиографический фильм получается.
21.01.2022 01:58 Ответить
Копаємо глибше. Не 2008. Ще на початку 2000х образи українців у "кривому дзеркалі" на ТБ, агресія на Тузлі, підрив новобогданівських артскладів у 2004, прояви ненависті російських "туристів" на берегах Азовського моря і таке інше. В мене одне питання: чому всі ми украінці зрячі, бо це бачимо, а влада і до тепер повністю не прозріла ??? Благо хоч "Блінкіни" прозріли.
21.01.2022 02:25 Ответить
Ведь известно что еще княэь Ульдемар всех убогих и юродивых ссылал на залесье и мордовские болота, т.е. так и появились рузькие луди. Это получается что карликовый педофильный ******** подтверждает что т.н. нароися на вперде является псевдогосударством? И что его населяют аднрофаги ( людоеды) и собакоголовые организмы ( каноцефалы)?
21.01.2022 02:58 Ответить
де ж були тоді наші вуха!
де були наші міжки!
невже в країні не було людей що розуміли до чого все йде?!
чому мовчали!
21.01.2022 03:04 Ответить
Х#йло не президент. Він натуральний маньяк.
21.01.2022 05:55 Ответить
21.01.2022 07:56 Ответить
Нагадую тим, хто вже забув, що «хотєлки» Бензоколонки, як назвав недоімперію покійний Джон Маккейн, не раптом виникли в кінці минулого року. Вперше чітко, не ховаючись за дипломатичними пасажами, їх озвучив Путлєр-***** в своїй Мю́нхенській промові на Мюнхенській конференції по безпеці 10 лютого 2007 року. В цій промові він заявив претензії на місце Бензоколонки рівне місцю США та зрештою всього Західного світу в геополітиці. Уявляєте, держава, яка має ВВП в два рази менший, ніж один тільки штат Каліфорнія, і ТАКІ претензії! Грандіозно, правда ж?!
Для багатьох і для мене теж дуже дивною була реакція тодішніх керівників західних держав, особливо членів НАТО, на цю, фактично програмну доповідь *****. Ні одна держава не зробила ні офіційної заяви про неприйнятність та, бодай, хоч якого засудження маніакальних планів Кремля, які зачіпають всю Планету. Чи, може, я щось забув? Може хтось пам*ятає, як відреагували Буш-молодший, Блер, або Меркель?

Відповіла Путлєру тільки Юлія Тимошенко в травні того ж року, яка в той час не займала ніяких державних посад, статтею в авторитетному американському журналі Foreign Affairs (Міжнародні відносини).
21.01.2022 08:26 Ответить
Он кроме лжи не говорит ничего..... Совсем зашуганый.
21.01.2022 08:49 Ответить
 
 