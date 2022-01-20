Путин еще в 2008 году говорил, что Украина – ненастоящее государство, - Блинкен
Президент России Владимир Путин не считает Украину суверенным государством, потому рассматривает возможность вторжения на ее территорию.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Берлине с речью, посвященной кризису вокруг Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По словам главы Госдепа, Путин еще в 2008 году заявил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу, что Украина якобы "ненастоящее государство".
"Есть много предположений относительно того, чего добивается президент Путин. Но тут даже не нужно гадать, он сам нам лично говорил об этом несколько раз. Он закладывает основы для вторжения, потому что не верит, что Украина – суверенное государство. Он говорил об этом прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал, я процитирую: Украина – это ненастоящее государство. Он сказал в 2020 году, я процитирую: Украинцы и россияне – это один и тот же народ", — подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что всего несколько дней тому назад МИД России опубликовал в Twitter-аккаунте пост, посвященный годовщине Переяславской рады 1654 года. В российском МИД процитировали Путина, что эта дата якобы "напоминает нам о судьбе двух братских народов, переплетенных веками".
"Речь идет не только о возможном вторжении и войне, но и о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Имеет ли она право быть демократией", — отметил в связи с этим Блинкен.
По мнению Блинкена под угрозой – не только Украина, но и другие бывшие советские республики, ставшие суверенными государствами: например, Грузия и Молдова, куда также вторглись российские войска.
По словам госсекретаря США, Россия пытается превратить соседние государства в марионеточные, чтобы контролировать их и зарождение демократических движений в них, и эти усилия могут усиливаться.
"Если принципы суверенитета будут отвергнуты, мы будем жить в мире, где правила, которые мы вместе формировали десятилетиями, просто исчезнут. И это позволит некоторым правительствам принимать любые меры в попытках получить то, чего они хотят: блокировать интернет, прекратить подачу тепла и газа зимой или отправлять танки на чужую территорию. Это все меры, к которым прибегала Россия в последние годы", – напомнил Блинкен.
Он подчеркнул, что именно поэтому страны мира должны сейчас уделять особое внимание событиям вокруг Украины. Блинкен уточнил, что речь идет не о каком-то "региональном споре", а о тех принципах, которые делают мир более безопасным.
Если считать Россию другом, российский народ - братским, а войну - временным недоразумением, тогда для США и всех других членов НАТО совершенно теряется смысл приема нас в Альянс.
Зачем им союзник, который мечтает о дружбе с врагом
2003 год подписание между Россией и УКРАИНОЙ Договора о азовском море и Керченского пролива
2008 год Бухарест Украина это недогосударство ошибка... Отакои!!!
2010 год Харьковские соглашения между россией и Украиной о продлении срока аренды и пребывания ЧФ в Крыму Отакои!!!
2014 год при принятии Крыма в состав России принятьв состав России Крым республику Крым Украины в состав России... Отакои!! передали от России в Украину как мешок картошки...
2015 год Минские соглашения между Россией и Украиной...
2016-2019 год сношения между Россией и УКРАИНОЙ в конктаткных группах по ОРЛДО.. обмен пленными и так далее...
2018 год дело о захвате кораблей ВМС Украины
с 2014 год по сегодня дело о скифском золоте междду Россией и Украиной...
2018-2019 год Морской трибунал по конфликту в Керченской протоке.. между Рф и Украиной..
тезисы мы не сторона конфликта плано перетеклив то толькопоробуйдте насильно освободить Донбасс..раньше так говорили только о Крыме..
последний выверт мозга Путина Ленин Придумал Украину Идиот он бы документы Бресткого Договора почитал бы где отдельно но в целом подписали Договор от УКРАИНЫ- ЦЕНТРАЛЬНА РАДА-- А ТРОЙКИЙ ОТ СОВЕТСКОЙ РОССИИ.. признав долги Царьской Империи перед Германией -Троцкий вписал с немчурами уточнение что лдолги будет выплачивать Центральна Рада Независимая Украина за всю империю... это так между прочим...
Почитайте Додатки и сам Пакт Германии и Молотова от линии Тернополь до почти далеко за нынешний Пшемысль территория отходит к УССР..
Указ Сталина отобрать и всучить УССР Донбасс
потом навпаки отрезать от УССР територии и присобачитьк Брянской орловским областям и Ростовской например Таганрог всю жизнь бывший украинским городом... попал в Россию... так что мнение двоечника Х..ла по Истории мало вообще кого то колышат...
Запомните 73% Ване по.. на тебя!!!.он будет плювать те в морду и растирать свое вяличие! ты всегда второсортный хохол для них!а теперь еще и враг!!! ТЫ 73. даже не представляешь какая Украина прекрасная и свободная без раши!!! там 73% населения в жопе ! хуже чем у нас!!!!! но ты этого не поймешь!а когда поймешь .будет поздно! потому что тебе даже сопеть будет запрещено!!!! будешь в стойле с камнями в голове и обтираться вяличием!когда в тебя во всем мире будут пинать.если тебя выпустят а еще если тебя пустят .потому что ты прокацапленный враг! и доверия к тебе не будет!
Кому это обьяснять. выбирать тех кто хочет заглядывать в ... кто тебя убивает и смотрит как на .
Не могу...))))).я буду по кругу печатать и все закончиться сплошным матом!)))
Якщо не перешкоджати її застосуванню - будуть існувати і релігійні секти, і Південна Корея і руський мір. Толерантність - програшна стратегія, на жаль. Але, як і у випадку демократії - нічого кращого ще не вигадано.
Армия за 8 лет обновилась и мотивированных людей в ней достаточно.
В Украине практически нет авиации, но есть ПВО.
Мало современных танков, зато хватает средств для борьбы с танками.
Нет высокоточного оружия, но есть Грады, Смерчи, Ураганы: мало не покажется.
И стрелкового оружия, куда больше чем в Чечне, Грузии и Молдове, вместе взятых!
Речь ведь не о победе над парашкой идет (надеятся на это было бы глупо) а о ее цене для кацапов.
і це вона ще віли в руки не брала...
НАТО не розширювалось,
але в той день, фуйло само зробило блок NATO ближчим до себе, та тепер звиздить ...
Сборище бандюков с 1917 года.
де були наші міжки!
невже в країні не було людей що розуміли до чого все йде?!
чому мовчали!
Для багатьох і для мене теж дуже дивною була реакція тодішніх керівників західних держав, особливо членів НАТО, на цю, фактично програмну доповідь *****. Ні одна держава не зробила ні офіційної заяви про неприйнятність та, бодай, хоч якого засудження маніакальних планів Кремля, які зачіпають всю Планету. Чи, може, я щось забув? Може хтось пам*ятає, як відреагували Буш-молодший, Блер, або Меркель?
Відповіла Путлєру тільки Юлія Тимошенко в травні того ж року, яка в той час не займала ніяких державних посад, статтею в авторитетному американському журналі Foreign Affairs (Міжнародні відносини).