Главные новости 20 января: РФ пугает войной, США ввели санкции против пророссийских украинских политиков

Опубликованы новые снимки российских войск на границе с Украиной, Штаты ввели санкции против Казака, Олейника, Волошина и Сивковича, в Украине - новая вспышка коронавируса, - главные новости 20 января.

Российские войска на границе

Агентство Reuters опубликовало новые снимки российских войск на границе с Украиной. Ближайшие из них расположены всего в 13 км от территории нашего государства.

Территориальной обороне разрешили использовать охотничье оружие. Командующий силами теробороны Галушкин говорит, что ее костяк уже сформирован, но желающие еще могут успеть записаться.

Кабмин также определил, каким образом в случае военного положения можно будет ограничивать передвижение граждан.

Песков пугает "гражданской войной" в Украине в случае отключения РФ от SWIFT

"Путин никогда не видел санкций, подобных готовящим США", - говорит американский лидер Джо Байден и угрожает, что российские банки в случае вторжения РФ в Украину больше не смогут проводить операции с долларами.

Россия в ответ пугает гражданской войной на территории Украины: пресс-секретарь Путина Песков заявил, что она может начаться в случае отключения РФ от системы SWIFT.

США ввели санкции против Козака и других пророссийских политиков

В санкционные списки внесли Тараса Козака, Олега Волошина, Владимира Олейника и Владимира Сивковича. "Эти четыре человека играли разные роли в глобальной кампании влияния России с целью дестабилизации суверенных стран в поддержку политических целей Кремля", - считают в США.

В Украине - новая вспышка коронавируса

Резкий скачок: за сутки – почти 18,5 тыс. больных, 11% из них – дети. Минздрав констатирует, что началась новая вспышка коронавируса. Его эпицентром является запад страны.

Опубликовано новые фото дворца Путина

Внутри – позолота, частный театр и стрип-клуб. Опубликовала фото команда Навального.