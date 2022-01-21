Зеленский о переговорах с Дудой: "После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда". ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения. Спасибо за гостеприимство", - написал Зеленский.

Дуда в Instagram сообщил, что во время встречи они с Зеленским общались о ситуации в регионе и угрозах России.

