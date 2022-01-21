Зеленский о переговорах с Дудой: "После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Instagram.
"После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда и продолжение общения. Спасибо за гостеприимство", - написал Зеленский.
Дуда в Instagram сообщил, что во время встречи они с Зеленским общались о ситуации в регионе и угрозах России.
Справа в тому, що Путлєр відчув слабкість всіх тих, хто його оточує.
Він прийшов до висновку, що прийшов його "зоряний час" виправити "найбільшу геополітичну катастрофу ХХ ст." - розпад СРСР.
Кордони Росії закінчаться там, де Путлєру дадуть по морді.
Якщо він нападе, хто буде битися?
Кров будемо ми проливати - тут і битись будемо ми. Яке наше єдине слабке місце ?
Це наше керівництво, тому що, якщо воно не вважає військову загрозу серйозною - це, значить наше найслабкіше місце.
І Путлєр про це знає😡
Он назвал "фейками" и "манипуляциями" информацию в украинских СМИ, источниками которой являются пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки "Сейчас мы находимся на этапе, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину", и госсекретарь США Энтони Блинкен: "Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, опять же, в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины".
Сейчас однозначно ситуация хуже, а риски точно выросли. Подтверждением тому служит то беспрецедентное количество визитов в Украину представителей западных стран.
Александр Турчинов утром 20 января сообщил информацию, что разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск с территории Беларуси. Главным наступательным приоритетом Генштаба РФ является Киевское стратегическое направление. В этих целях происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и РБ провокаций в приграничном регионе. "Вместе с тем, никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает", - сообщил Турчинов тем, кого это волнует.
1.Ізралітяни хотіли вписатися в переговори Путін сказав що це не про те. На його думку це держава не того калібру.
2. Китай. Це те саме, що плюнути США і Британії в лице, коли вони вже настільки вписалися. Блінкен з конференцій не вилазить.
Але маю надію що все буде добре.
